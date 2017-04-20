23:06 20 апреля

На Украине начались учения ВСУ по сценарию "необъявленной войны"

В Николаевской области Военно-морские силы Вооруженных сил Украины проходят учения по сценарию "необъявленной войны". Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает "УНИАН"

В Николаевской области продолжаются учения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Кроме подразделений морской пехоты, к этим учениям привлекается береговая артиллерия и авиация,
- сказал он.

Мотузяник отметил, что сценарий военных учений приближен к условиям "реальной обстановки". "Речь идет о необъявленной войне", - сказал он.


На Украине начались учения ВСУ по сценарию "необъявленной войны"


Пресс-секретарь сообщил, что батальон участвует в рейдах, форсирует водные преграды, блокирует и уничтожает условные незаконные вооруженные формирования. "Значительная часть этих задач выполняется ночью", - сказал представитель Минобороны.



Кроме того, в Харькове, отметил он, продолжаются учебные сборы гранатометчиков Национальной гвардии Украины. Занятиями руководят инструкторы, которые прошли курс соответствующей подготовки в учебном центре Нацгвардии. "В течение сборов участники будут учиться обустраивать и маскировать огневые позиции, вести наблюдение и разведывать цели, готовить исходные данные для стрельбы. Позже в рамках учений пройдут стрельбы", - отметил Мотузяник. Как известно, ранее ВСУ провели учения с боевой стрельбой из зениток на востоке страны.

Использованы фотографии: фото: mil.gov.ua
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Комментарии 29

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  1. Владимир 38 Сегодня, 14:29
    Ждут когда хозяин фас скажет, вот мы чего ждем..
    Владимир 38
    1. oleg-gr Сегодня, 14:32
      "Военно-морские силы ВСУ" - это вопрос для знатоков клуба Что? Где? Когда?
      oleg-gr
      1. Владимир 38 Сегодня, 14:35
        Это у них прикол такой.. Ключевое слово - военные силы и народ бендеровский в экстазе..
        Владимир 38
        1. marlin1203 Сегодня, 14:43
          Несуществующие войска в условиях необъявленной войны вели незаметные боевые действия laughing
          marlin1203
        2. Fitter65 Сегодня, 15:44
          Цитата: Владимир 38
          Это у них прикол такой.. Ключевое слово - военные силы и народ бендеровский в экстазе..

          Бендеровский народ-это жители города Бендеры?
          Fitter65
          1. Shurik70 Сегодня, 18:37
            Но вообще-то я удивляюсь, что у Киева нашлись деньги на учения.
            Не знаю, правда, сколько народа в учениях задействовано.
            Хотя, с другой стороны, в связи с гибелью тех, кто обеспечивал сбыт оружия со сгоревших складов, неизбежно перераспределение "кусков пирога" бюджета. Какие-то крохи могли в этот момент и просочиться сквозь этот фильтр.
            Shurik70
            1. Orionvit Сегодня, 19:49
              Зачем деньги, армия и флот? Достаточно объявить, что учения имеют место быть, и достаточно. На украине, свидомые уже давно верят на слово. Такой вот "клуб джентльменов". lol
              Orionvit
      2. роман66 Сегодня, 14:46
        вы это бросьте, над святым глумиться, у них адмиралов не меньше нашего
        роман66
    2. 79807420129 Сегодня, 14:46
      В Николаевской области Военно-морские силы Вооруженных сил Украины проходят учения по сценарию "необъявленной войны

      Учитесь,голуби,учитесь,8-я армия в Европе fellow
      79807420129
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:56
        Да что же они никак не определятся-то ? То ждут перехода через границу , то с моря готовятся отразить нападение . От же скаженны комуняки - попробуй угадай где их ждать ! laughing
        bouncyhunter
      2. санчо Сегодня, 15:11
        пропил голубок
        санчо
    3. Александр романов Сегодня, 14:58
      Цитата: Владимир 38
      вот мы чего ждем..

      Когда Украина объявит нам наконец воину.
      Александр романов
  2. cniza Сегодня, 14:30
    В Николаевской области Военно-морские силы Вооруженных сил Украины проходят учения по сценарию "необъявленной войны".


    Все мечтают , а вообще кто сможет сказать , что означает воевать если война не объявлена.
    cniza
    1. kot28.ru Сегодня, 14:33
      а вермахту не привыкать воевать без обьявления войны,фашики в 41-м тоже ничего не афишировали
      укровермахт в действии
      kot28.ru
    2. Лелёк Сегодня, 14:36
      Цитата: cniza
      Все мечтают , а вообще кто сможет сказать , что означает воевать если война не объявлена.


      Никто. Ну, хоть учениями заняты и то слава Богу, что не прут на ЛДНР. yes
      Лелёк
  3. Мар.Тира Сегодня, 14:31
    Эта война у них уже давно в головах.Скоро из окон начнут бросаться,с криком Русские пришли!.И правильно сделают.Нежити не место на земле Украины,
    Мар.Тира
  4. ded100 Сегодня, 14:46
    А военно морские силы хоть один корабль привлекут к учениям?
    ded100
    1. ватник Сегодня, 14:49
      А тем временем:
      Украина на 1913 год имела население численностью 35 209 800 чел.
      Украина на 1989 год (перед развалом СССР) имела население численностью 51 452 000 чел.
      Украина в 01.01.2013 году имеет 45 553,0 тыс. чел.
      Украина в 01.01.2014 году имеет 45 426,2 тыс. чел.
      Украина в 01.01.2015 году имеет 42 928,9 тыс. чел.
      Украина в 01.01.2016 году имеет 42 760,5 тыс. чел.
      Украина в 01.11.2016 году имеет 42 620,0 тыс. чел.
      http://index.minfin.com.ua/people/

      Разбегается народ с Незалежной.
      ватник
      1. израильнам Сегодня, 14:57
        Цитата: ватник
        Разбегается народ с Незалежной.

        Ты бы так же бы свалил из России, со стиральной машиной под мышкой, на историческую.Это было бы превосходно.
        израильнам
  5. птс-м Сегодня, 14:48
    Ха.Кахлы в своём репертуаре.Не объявленная война и не заканчивалась,достаточно посмотреть предыдущие события.
    птс-м
  6. Горный стрелок Сегодня, 14:52
    А против кого они тренируются? С РФ воевать? Ой, не знаю, прям страшно становится wassat
    Горный стрелок
  7. Гончар Сегодня, 14:59
    Цитата: ватник
    А тем временем:
    Украина на 1913 год имела население численностью 35 209 800 чел.
    Украина на 1989 год (перед развалом СССР) имела население численностью 51 452 000 чел.
    Украина в 01.01.2013 году имеет 45 553,0 тыс. чел.
    Украина в 01.01.2014 году имеет 45 426,2 тыс. чел.
    Украина в 01.01.2015 году имеет 42 928,9 тыс. чел.
    Украина в 01.01.2016 году имеет 42 760,5 тыс. чел.
    Украина в 01.11.2016 году имеет 42 620,0 тыс. чел.
    http://index.minfin.com.ua/people/
    Разбегается народ с Незалежной.

    Экспертные оценки (по потреблению основных продуктов питания и прочих косвенных факторов) указывают на численность постоянно проживающих на этой территории немногим более 30млн. чел. Что хорошо согласуется с численностью заробитчан в европе и в России. В России из числа этих 3 млн. каждый год натурализуется до 10%.
    Гончар
    1. ватник Сегодня, 15:12
      Цитата: Гончар
      Экспертные оценки (по потреблению основных продуктов питания и прочих косвенных факторов) указывают на численность постоянно проживающих на этой территории немногим более 30млн. чел.

      Да поймут как я считаю они скоро во что они ввязались с этим Майданом и западными марионетками вроде нынешнего президента Порошенко (Вальцман) и часть Украины присоединится к Донбассу а затем и к нашей стране.
      ватник
      1. Orionvit Сегодня, 19:57
        Кто грамотный, тот с самого начала понимал, что такое майдан. Кто упоротый, тот никогда не поймёт. По регионам, распределение грамотных и упоротых свидомых соответствующие.
        и часть Украины присоединится к Донбассу а затем и к нашей стране.
        Это абстракция. По вопросам присоединения, это не к народу и "части украины", а к политикам и армии, а народ на востоке украины может только поддержать.
        Orionvit
  8. Подрезчик Сегодня, 15:10
    " ...сообщил, что батальон учавствует в рейдах..." Так это батальонные тактические учения!!!! Правильно, нехватает только " Подразделения ВС России, силами до взвода, при поддержке РСЗО ( до 300) и артсистем ( до 1250) вторглись на территорию... Не наигрались в войнушку в детстве.
    Подрезчик
  9. Куница Сегодня, 15:15
    Цитата: marlin1203
    Несуществующие войска в условиях необъявленной войны вели незаметные боевые действия laughing

    И условно победили)))
    Куница
  10. KIBL Сегодня, 16:13
    Учения на уровне разборок в песочнице.
    KIBL
  11. ОТДЕЛ Сегодня, 16:18
    Смех смехом , а силенок хунта поднакопила ..Если попрут Новороссии будет тяжеловато держаться, если только Россия не поддержит . А мы поддержим ,неспроста Путин объявил о частичной мобилизации запасников.
    ОТДЕЛ
  12. san4es Сегодня, 19:45
    ...а город подумал ученья идут
    san4es
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