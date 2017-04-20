РФ начнет представлять сведения о БПЛА в регистр обычных вооружений ООН
Боевые беспилотники включены в перечень обычных вооружений, сведения о которых Россия представляет в соответствующий регистр ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ от 11 апреля.
Кроме того, снижено водоизмещение военных кораблей, информация о которых также передается во всемирную организацию.
Документ вносит изменения в более раннее постановление кабмина «Об утверждении Положения о представлении Российской Федерацией сведений в Регистр обычных вооружений ООН и Положения о представлении Российской Федерацией сведений о поставках обычных вооружений в соответствии с Вассенаарскими договоренностями».
В четвертый раздел постановления добавлены слова о боевых БПЛА, которым дается следующее определение: «Беспилотные летательные аппараты с неизменяемой или изменяемой геометрией крыла, сконструированные, оснащенные или модифицированные для поражения целей путем использования управляемых ракет, неуправляемых ракет, бомб, пулеметов, пушек или других средств поражения».
Кроме этого, поправки снижают минимальное водоизмещение боевых кораблей (с 750-ти до 500 метрических тонн), сведения о которых РФ обязуется предоставлять ООН.
Кроме того, снижено водоизмещение военных кораблей, информация о которых также передается во всемирную организацию.
Документ вносит изменения в более раннее постановление кабмина «Об утверждении Положения о представлении Российской Федерацией сведений в Регистр обычных вооружений ООН и Положения о представлении Российской Федерацией сведений о поставках обычных вооружений в соответствии с Вассенаарскими договоренностями».
В четвертый раздел постановления добавлены слова о боевых БПЛА, которым дается следующее определение: «Беспилотные летательные аппараты с неизменяемой или изменяемой геометрией крыла, сконструированные, оснащенные или модифицированные для поражения целей путем использования управляемых ракет, неуправляемых ракет, бомб, пулеметов, пушек или других средств поражения».
Кроме этого, поправки снижают минимальное водоизмещение боевых кораблей (с 750-ти до 500 метрических тонн), сведения о которых РФ обязуется предоставлять ООН.
Использованы фотографии: http://zagopod.com