23:07 20 апреля

РФ начнет представлять сведения о БПЛА в регистр обычных вооружений ООН

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Боевые беспилотники включены в перечень обычных вооружений, сведения о которых Россия представляет в соответствующий регистр ООН, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ от 11 апреля.

РФ начнет представлять сведения о БПЛА в регистр обычных вооружений ООН


Кроме того, снижено водоизмещение военных кораблей, информация о которых также передается во всемирную организацию.


Документ вносит изменения в более раннее постановление кабмина «Об утверждении Положения о представлении Российской Федерацией сведений в Регистр обычных вооружений ООН и Положения о представлении Российской Федерацией сведений о поставках обычных вооружений в соответствии с Вассенаарскими договоренностями».

В четвертый раздел постановления добавлены слова о боевых БПЛА, которым дается следующее определение: «Беспилотные летательные аппараты с неизменяемой или изменяемой геометрией крыла, сконструированные, оснащенные или модифицированные для поражения целей путем использования управляемых ракет, неуправляемых ракет, бомб, пулеметов, пушек или других средств поражения».

Кроме этого, поправки снижают минимальное водоизмещение боевых кораблей (с 750-ти до 500 метрических тонн), сведения о которых РФ обязуется предоставлять ООН.

Использованы фотографии: http://zagopod.com
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Комментарии 12
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Pirogov Сегодня, 16:16 Новый
    Хорошенькое дело ,так матрасам и разведки не надо ,всё готово , какие то поддавки.............
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    Pirogov
    1. Самаритянин Сегодня, 16:21 Новый
      В четвертый раздел постановления добавлены слова о боевых БПЛА, которым дается следующее определение: «Беспилотные летательные аппараты с неизменяемой или изменяемой геометрией крыла, сконструированные, оснащенные или модифицированные для поражения целей путем использования управляемых ракет, неуправляемых ракет, бомб, пулеметов, пушек или других средств поражения».

      А у нас такие есть? request
      Вот мы как раз и следим за чужими... у кого они есть конечно... wink
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      Самаритянин
      1. Верба Сегодня, 16:25 Новый
        Цитата: Самаритянин
        А у нас такие есть?
        Вот мы как раз и следим за чужими... у кого они есть конечно..

        Пока нет ,но будут и сразу нужно оповестить ,об этом америку ?
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        Верба
        1. Shurik70 Сегодня, 18:29 Новый
          Цитата: Самаритянин

          Вот мы как раз и следим за чужими... у кого они есть конечно... wink

          Вы верите, что США с англами говорят правду?
          Да даже пойманные на прямой лжи, они уже и оправдания не придумывают.
          Не отвечают, и врут дальше.
          Мы вынуждены играть в покер мировой политики
          Вот только с шулерами нельзя играть честно.
          Так что это не инструмент контроля, а инструмент дезинформации противника.
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          Shurik70
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:32 Новый
      Вассенарские соглашения предусматривают добровольный обмен информацией между странами-участниками в отношении поставок или отказа в поставках в третьи страны товаров и технологий «двойного применения», указанных в прилагаемых к соглашению списках. Государства-участники также согласились два раза в год предоставлять друг другу сведения о поставках обычных вооружений, номенклатура которых основывается на Регистре обычных вооружений ООН


      Из ВИКИ... what
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      Тот же ЛЕХА
  2. Marksman Сегодня, 16:16 Новый
    Опять что-ли макетик на фотографии к новости о российских БПЛА?...
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    Marksman
  3. капрал Сегодня, 16:47 Новый
    А этот самый Регистр в свободном доступе на русском есть?
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    капрал
    1. Pirogov Сегодня, 16:53 Новый
      Цитата: капрал
      А этот самый Регистр в свободном доступе на русском есть?

      Не нема ,свободный доступ только для ЦРУ .))
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      Pirogov
    2. opus Сегодня, 20:13 Новый
      Цитата: капрал
      А этот самый Регистр в свободном доступе на русском есть?

      пользуйтесь
      https://www.un.org/disarmament/ru/convarms/%D1%80
      %D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%B1
      %D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%BE
      %D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE
      %D0%BE%D0%BD/

      Цитата: Pirogov
      Не нема ,свободный доступ только для ЦРУ .))

      что за чушь
      http://www.mid.ru/obsie-voprosy-mezdunarodnoj-bez
      opasnosti-i-kontrola-nad-vooruzeniami/-/asset_pub
      lisher/6sN03cZTYZOC/content/id/80506



      Таблица 1.
      Крупнейшие поставщики вооружений странам Закавказья (по основным категориям), 2000-2013 гг.
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      opus
  4. Стройбат запаса Сегодня, 18:09 Новый
    А на каком основании??? Это что за бред вообще?
    И кстати, наши "конкуренты" такую информацию предоставляют или это снова "добрая воля"? Чтоб этих "добряков" по асфальту размазало...
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    Стройбат запаса
    1. Самаритянин Сегодня, 18:15 Новый
      Цитата: Стройбат запаса
      А на каком основании??? Это что за бред вообще?
      И кстати, наши "конкуренты" такую информацию предоставляют или это снова "добрая воля"? Чтоб этих "добряков" по асфальту размазало...

      Они - то представляют, а мы читаем. А так как у нас ударных БПЛА нет, то вообще а одни ворота :))
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      Самаритянин
  5. лаврентий павлович Сегодня, 22:50 Новый
    Абсолютно не нужный России договор, подписанный нашими либералами в 1996 году. Китай такой бред не подписывал, кому хочет и что хочет продает и не перед кем не отчитывается.
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    лаврентий павлович
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