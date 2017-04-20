Песков: РФ не планирует интегрировать ЛНР и ДНР в свой состав
Москва не собирается интегрировать в состав Российской Федерации самопровозглашенные республики Донбасса, передает Интерфакс-АВН заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Подобные публикации пресс-секретарь назвал достаточно примитивными и наивными.
Отвечая на вопрос, означают ли его слова, что Кремль видит ДНР и ЛНР в составе Украины, он сказал: «Это – внутриукраинская проблема».
Сам вопрос немного абсурдный, потому что на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят, что Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию непризнанные республики Донбасса – ДНР и ЛНР,сказал Песков журналистам, попросившим прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что «Москва не хочет присоединять ДНР и ЛНР к себе и признавать их в качестве отдельных государств, но хочет отделить их от Украины».
Подобные публикации пресс-секретарь назвал достаточно примитивными и наивными.
Здесь план один – добиться выполнения Минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке", чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота в столице Украины три года назад,пояснил Песков.
Отвечая на вопрос, означают ли его слова, что Кремль видит ДНР и ЛНР в составе Украины, он сказал: «Это – внутриукраинская проблема».
Использованы фотографии: http://360tv.ru
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