23:14 20 апреля

Песков: РФ не планирует интегрировать ЛНР и ДНР в свой состав

Москва не собирается интегрировать в состав Российской Федерации самопровозглашенные республики Донбасса, передает Интерфакс-АВН заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



Сам вопрос немного абсурдный, потому что на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят, что Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию непризнанные республики Донбасса – ДНР и ЛНР,
сказал Песков журналистам, попросившим прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о том, что «Москва не хочет присоединять ДНР и ЛНР к себе и признавать их в качестве отдельных государств, но хочет отделить их от Украины».


Подобные публикации пресс-секретарь назвал достаточно примитивными и наивными.

Здесь план один – добиться выполнения Минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке", чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота в столице Украины три года назад,
пояснил Песков.

Отвечая на вопрос, означают ли его слова, что Кремль видит ДНР и ЛНР в составе Украины, он сказал: «Это – внутриукраинская проблема».

Использованы фотографии: http://360tv.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 97

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  1. МПК105 Сегодня, 16:54
    «Москва не хочет присоединять ДНР и ЛНР к себе и признавать их в качестве отдельных государств, но хочет отделить их от Украины».А это как...?
    МПК105
    1. cniza Сегодня, 16:59
      Это политические шахматы и с нашей колокольни мы их не видим.
      cniza
      1. виктор н Сегодня, 17:06
        Кремль не планирует. А Южная Осетия - ей надо, она и планирует. У каждого свои планы, а что сбудется........
        виктор н
      2. Roma-1977 Сегодня, 17:14
        Если б шахматы! А то ж - покер. Да и играют шулеры.
        Roma-1977
        1. larand Сегодня, 18:04
          Цитата: Roma-1977
          Если б шахматы! А то ж - покер. Да и играют шулеры.

          Покер на крови и смерти. Аукнется это ещё всем, горько аукнется.
          larand
          1. Shurik70 Сегодня, 18:08
            Отвечая на вопрос, означают ли его слова, что Кремль видит ДНР и ЛНР в составе Украины, он сказал: «Это – внутриукраинская проблема».

            А на вопрос-то так и не ответил :)))
            Shurik70
      3. ОТДЕЛ Сегодня, 17:16
        Цитата: cniza
        Это политические шахматы и с нашей колокольни мы их не видим.

        Как во времена СССР было такое умение "читать между строк" , так вот и сейчас явно прослеживается, что тема эта очень актуальна(обсуждается и готовится общественное мнение) и такое развитие событий вполне возможно и к нему очень тщательно готовятся..Это не Крым однозначно и все намного сложнее будет ! У России в этот раз нет права на ошибку, должно быть все сделано четко и быстро ...Путин ждет удобного момента и он обязательно наступит (у хунты нет выхода , им нужна война и ее они должны начать.!)
        ОТДЕЛ
        1. cniza Сегодня, 17:22
          Полностью с Вами согласен , нужен момент и быстрые , безошибочные ходы.
          cniza
        2. 1vlad19 Сегодня, 17:44
          Вам война нужна? Эти "кастрюльки" же не остановятся.
          1vlad19
        3. Stas157 Сегодня, 18:46
          Москва не собирается интегрировать в состав Российской Федерации самопровозглашенные республики
          Шах и мат нашим уряклам! Кремлевская элита обрекает русских на Донбассе влачить жалкое существование в виде не признанных республик, типа Приднестровья, Ю.Осетии и Абхазии.
          Здесь план один – добиться выполнения Минских договоренностей
          А это значит запихнуть эти республики в состав бандеровской Украины! Вопросы есть?
          Stas157
      4. KGB WATCH YOU Сегодня, 18:00
        Это проституция, а не шахматы
        KGB WATCH YOU
      5. Karabin Сегодня, 20:53
        Цитата: cniza
        Это политические шахматы

        Это политическая проституция.
        Karabin
        1. KGB WATCH YOU Сегодня, 21:14
          А может и не только политическая. Стены Кремля высоки и мы не можем видеть, чем они там занимаются...
          KGB WATCH YOU
    2. Zoldat_A Сегодня, 17:01
      Цитата: МПК105
      «Москва не хочет присоединять ДНР и ЛНР к себе и признавать их в качестве отдельных государств, но хочет отделить их от Украины».А это как...?

      А так, что скаклы Донбассу жизни всё равно не дадут, поэтому разделить их и всё и пусть каждый живёт так, как хочет.....
      А интегрировать Донбасс в состав РФ - это западная параноидальная пугалка о том, что Путин хочет захватить всю Европу..
      В 45-м прямая возможность была и ни штатники, ни, тем более мелкобританцы, не говоря уж о таких "победителях", как французы, не помешали бы Сталину не просто создать соцлагерь, а тупо расширить СССР ну, например, за счёт Французской ССР, Австрийской ССР и так далее по списку. Уж если Сталин в 45-м этого не сделал, когда у нас 10 миллионов под ружьём стояли, причём с таким боевым опытом, которого до сих пор ни у одной армии мира нет, то сейчас-то нам это на фига?...
      Zoldat_A
    3. майор Юрик Сегодня, 17:15
      Я так мыслю, что вроде если ваш сосед избивает жену и детей и вам это противно и неприемлемо,то ваша задача избавить их от садиста всеми способами. Помогать ей в дальнейшем, чтобы она наладила свою жизнь на своей части жилплощади и защищать её от нападок бывшего мужа. Жениться на ней вовсе не нужно и комнаты её присоединять к себе тоже, это по-моему, ни к чему. Как-то так! hi
      майор Юрик
      1. МПК105 Сегодня, 17:18
        good Очень образно! hi
        МПК105
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:44
        Вы правы ...стоять в стороне нельзя hi
        Тот же ЛЕХА
      3. Stas157 Сегодня, 19:09
        Цитата: майор Юрик
        Я так мыслю, что вроде если ваш сосед избивает жену и детей и вам это противно

        Мыслите так: Ваш сосед избивает Вашу сестру и Вам это глубоко противно!
        П.С. На сестре тоже жениться не обязательно. Территория Донбасса и русские там, это не чья нибудь, чужая жена. Это наша Россия и живут там исконно русские люди! А, Вы хотите отделить их, вместе с господином Песковым.
        Stas157
    4. сибиралт Сегодня, 17:19
      Никогда не говори никогда. А планы, на то и планы, они не вечны и меняются в зависимости от каких-либо условий.
      сибиралт
    5. commbatant Сегодня, 17:54
      МПК105

      А это как...?

      Как с ПМР...
      commbatant
    6. самый главный Сегодня, 19:18
      Цитата: МПК105
      «Москва не хочет присоединять ДНР и ЛНР к себе и признавать их в качестве отдельных государств, но хочет отделить их от Украины».А это как...?

      Слил....Конфликт переносится по времени и оставляют на потом...а потом, всегда хуже, чем сразу....ну и где громогласцы ХХП?
      самый главный
      1. Karabin Сегодня, 20:56
        Цитата: самый главный
        ну и где громогласцы ХХП?

        На соседней ветке Ленина выносят из мавзолея.
        Karabin
        1. самый главный Сегодня, 23:13
          Цитата: Karabin
          На соседней ветке Ленина выносят из мавзолея.

          Да... тяжело им жить без мозга fool ...хотя, им это может даже в радость. drinks
          самый главный
    7. BugNO Сегодня, 20:16
      что и требовалось доказать! а как же мы своих не бросаем...? всё таки янкесов не зря боятся и уважают... мы им не чета .... а жаль..!
      BugNO
    8. Макаров Сегодня, 20:31
      Это не прямая речь а журналисты сами "додумали"...
      Макаров
  2. Pirogov Сегодня, 16:55
    Здесь план один – добиться выполнения Минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке", чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота в столице Украины три года назад............................................
    .................................................
    ..... Да,да ,Да ,бла ,бла,бла ему самому не смешно это говорить.?
    Pirogov
    1. commbatant Сегодня, 17:56
      Цитата: Pirogov
      Здесь план один – добиться выполнения Минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке", чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота в столице Украины три года назад............................................
      .................................................
      ..... Да,да ,Да ,бла ,бла,бла ему самому не смешно это говорить.?


      А что он должен бы сказать, что Москва признает ЛДНР, на радость западным журналистам?
      commbatant
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:58
    Отвечая на вопрос, означают ли его слова, что Кремль видит ДНР и ЛНР в составе Украины, он сказал: «Это – внутриукраинская проблема».


    Я с ним несогласен....и думаю тысячи граждан ДОНБАССА также считают...в таком случае ПЕСКОВ теряет мою поддержку в этом вопросе.

    Убийство каждый день русских людей в ЛДНР не может быть по определению внутри украинским делом...наживет себе врагов КРЕМЛЬ уже в РОССИИ... закрывая глаза на геноцид русского народа.
    Тот же ЛЕХА
    1. Чёрный Сегодня, 17:02
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Я с ним несогласен....

      С ним? Он всего лишь пресс-секретарь smile
      Чёрный
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:10
        С ним? Он всего лишь пресс-секретарь smile


        Говорящая голова ПУТИНА что ли...тогда я адресую свой коммент ВВП....я никогда не соглашусь с тем что убийство русскоязычного населения там является внутренним делом УКРАИНЫ.

        Украинский музыкант, лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что живущих на Украине людей, которые не способны разговаривать на украинском языке, нужно собрать в гетто.

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        Каково ...УКРАИНА шагает семимильными шагами к гитлеровским концлагерям .
        Тот же ЛЕХА
        1. Верба Сегодня, 17:16
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Говорящая голова ПУТИНА что ли.

          Ну да ! А Вы , не знали какие функции у пресс-секретаря?
          Верба
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:47
            Ну да ! А Вы , не знали какие функции у пресс-секретаря?

            А мне всегда казалось что он от своего имени говорит smile умеет же ВВП себе нужных людей находить.
            Тот же ЛЕХА
    2. ватник Сегодня, 17:06
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Я с ним несогласен....

      Ну не может же он (во всяком случаи сейчас) в открытую сказать что мы хотим присоединить часть Украины к своей территории ведь не так давно в состав нашей страны вошёл Крым и после этого на нас наложили различные санкции и ему приходится говорить достаточно обтекаемо..
      ватник
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 17:21
        Ну не может же он (во всяком случаи сейчас) в открытую сказать что мы хотим присоединить часть Украины к своей территории


        Я от него не этого жду ...нужно каждый день требовать от УКРАИНЫ прекращения убийств и обстрелов в ЛДНР и выполнять хотя бы те договоренности которые были заключены КИЕВОМ в МИНСКЕ.

        Ничего этого нет... смерть людей от пуль и снарядов там становится привычным делом и делать в таких условиях такие заявления ПЕСКОВУ не следовало бы ...это большая ошибка....возникает большое недоверие к КРЕМЛЮ...уж не жульничают они ...говорят одно ,думают другое,делают третье.
        Тот же ЛЕХА
        1. ватник Сегодня, 17:48
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          нужно каждый день требовать от УКРАИНЫ прекращения убийств и обстрелов в ЛДНР и выполнять хотя бы те договоренности которые были заключены КИЕВОМ в МИНСКЕ.

          Я думаю всё это говорится но к сожалению не выполняется так как Порошенко (Вальцман) чувствует за своей спиной поддержку тех же "гарантов" ФРГ Франции и сочувствующих ему вроде США остальных стран ЕС Израиля ну и так далее.
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          возникает большое недоверие к КРЕМЛЮ...уж не жульничают они ...говорят одно ,думают другое,делают третье.

          Тут полностью с вами солидарен.
          ватник
          1. Ст.пропорщик Сегодня, 21:10
            Не понимаю всех этих надрывных криков. На окраине идет ГРАЖДАНСКАЯ война, убивают как русских, так и скакунов. Россия оказывает поддержку Донбассу. Открыто нарушать международное право мы не можем. Поэтому выбран средний путь,как было сказано выше, ситуация должна созреть и тогда точные молниеносные действия в правовом поле развяжут этот узел. Думаю у президентской аналитики есть варианты окончания окраинского противостояния. Спешка хороша при ловле блох, а в этом случае ошибиться нельзя.
            Ст.пропорщик
    3. Karabin Сегодня, 21:04
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      в таком случае ПЕСКОВ теряет мою поддержку в этом вопросе.

      Ваша поддержка нужна Пескову, как зайцу стоп-сигнал.
      Karabin
  4. Satum Сегодня, 17:01
    А зачем нам сейчас нужен экономическая и геополитическая удавка в виде ДНР И ЛНР . Сейчас это самый идеальный вариант .
    Satum
    1. Roma-1977 Сегодня, 17:18
      Крымская удавка тогда зачем была? Сирийская? Может сразу заявить о самороспуске РФ в надежде, что "партнёры" по-христиански передумают удавку накидывать в перспективе?
      Roma-1977
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:19
      Цитата: Satum
      А зачем нам сейчас нужен экономическая и геополитическая удавка в виде ДНР И ЛНР . Сейчас это самый идеальный вариант .

      В перспективе нам Киев нужен..И он будет наш обязательно!
      ОТДЕЛ
      1. Satum Сегодня, 17:43
        А вы вообще думаете сколько стоит присоединение территории ? .У нас станок деньги не плюет как в США .Тут по ходу забыли про реформы , законы , восстановление и т. Д Одна Сирия сколько ест денег бюджетных. Забыли про Крым сколько вложили. ? Он хоть и стратегический для нас и поэтому важен .Но финансового вопроса ни кто не отменял. .А освоение Арктики тоже забыли ? А обороняться от кого и чем ?.Вы чего думаете бабки на деревьях растут. Знаете " братские народы можно кое куда засунуть' Когда есть первостепенные дела. Вам бы власть , давно война бы началась. БЕЗДУМНЫЕ ПАТРИОТЫ
        Satum
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:57
          Цитата: Satum
          А вы вообще думаете сколько стоит присоединение территории ? .У нас станок деньги не плюет как в США .Тут по ходу забыли про реформы , законы , восстановление и т. Д Одна Сирия сколько ест денег бюджетных. Забыли про Крым сколько вложили. ? Он хоть и стратегический для нас и поэтому важен .Но финансового вопроса ни кто не отменял. .А освоение Арктики тоже забыли ? А обороняться от кого и чем ?.Вы чего думаете бабки на деревьях растут. Знаете " братские народы можно кое куда засунуть' Когда есть первостепенные дела. Вам бы власть , давно война бы началась. БЕЗДУМНЫЕ ПАТРИОТЫ

          Наши предки создавали огромную Россию и это было очень затратно и кроваво..Они думали о нас о будущем ,погибая в войнах постоянных..! Хотя о чем я вам сейчас вталкиваю ..? Для вас либерастов Россия это садовое кольцо в пределах Московской области..Прижали вас сейчас немного и все на сайтах вылезли с визгами...хе хе Все по плану идет господа нытики! soldier
          ОТДЕЛ
        2. Альф Сегодня, 20:10
          Цитата: Satum
          .Вы чего думаете бабки на деревьях растут.

          А пересмотреть налоговую политику Кремлю слабо ? Или в личный карман залезать не хочется ?
          Альф
      2. Stas157 Сегодня, 18:51
        Цитата: ОТДЕЛ
        В перспективе нам Киев нужен..И он будет наш обязательно!

        А не проще ли по частям? Не смешите тапки! Какой Киев!! Опять хитрый план?? Донбасс кремлевские забрать не хотят, а вы про Киев!))) Берлин не нужен?
        Stas157
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:50
          Цитата: Stas157
          Цитата: ОТДЕЛ
          В перспективе нам Киев нужен..И он будет наш обязательно!

          А не проще ли по частям? Не смешите тапки! Какой Киев!! Опять хитрый план?? Донбасс кремлевские забрать не хотят, а вы про Киев!))) Берлин не нужен?

          Если злитесь это хорошо...Вы явно кое чего не понимаете в русской душе..И не дай Бог вам и таким как вы испытать это! Почитайте историю России, там такие тоже пытались оболванить нас ..Итог один обычно происходит! hi
          ОТДЕЛ
          1. Stas157 Сегодня, 19:56
            Цитата: ОТДЕЛ
            Если злитесь это хорошо...Вы явно кое чего явно не понимаете в русской душе..

            Эй! Ку ку! Старпер, совсем крыша протекла? Русские на Донбассе терпят обстрелы и бедствия, а такие как вы и Песков желаете отказаться от них! Да какой ты русский после этого?! И душа у тебя черная!
            Stas157
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:56
              Цитата: Stas157
              Эй! Ку ку!

              Глупый вы...Уж простите! hi
              ОТДЕЛ
          2. Karabin Сегодня, 21:08
            Цитата: ОТДЕЛ
            .Вы явно кое чего не понимаете в русской душе..

            Виталик, заткнулся бы ты о русской душе. Или напомнить, как ты смерти Мозгового радовался?
            Karabin
  5. MMX Сегодня, 17:19
    А вот СССР, в период своего становления и зрелости, такие "конструкции" не особо жаловал, за что и был уважаем во всем мире. Но той страны уже нет, а ныне приходится так вот кося глаза нести всякую хрень.

    П.С. Но мы то знаем, что это такой ХХП...
    MMX
    1. Satum Сегодня, 17:58
      [quote=MMX]А вот СССР, в период своего становления и зрелости, такие "конструкции" не особо жаловал, за что и был уважаем во всем мире. Но той страны уже нет, а ныне приходится так вот кося глаза нести всякую хрень.
      П.С. Но мы то знаем, что это такой ХХП..

      Начинается Либеральная Херня . СССР уважали , потому,что в верхушки КПСС сидел кто надо для запада.ЗАПОМНИТЕ ОДНУ ВЕЩЬ ГОСПОДА .Комунизм умер 1953 Году . Дальше, его уже не было и уважения в том числе .

      Я вообще поражаюсь сколько тут леберальщины
      Satum
  6. tomket Сегодня, 17:22
    Если Кремль в нынешнем составе считает ЛНР и ДНР "внутриукраинским делом", то может быть нам выбрать другого президента?
    tomket
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:44
      Цитата: tomket
      Если Кремль в нынешнем составе считает ЛНР и ДНР "внутриукраинским делом", то может быть нам выбрать другого президента?

      Анального или Ходорковского ..? laughing Эти быстро все разрулят...Абрамсы с нацистами Айдаром маршировать будут возле разрушенного Мавзолея ... wassat Этого не будет никогда, лучше мир в труху и партизанами в тайгу..!
      ОТДЕЛ
      1. KGB WATCH YOU Сегодня, 18:02
        Нет, будет сидеть Путин, пока окончательно не превратится в посмешище и маразматика. И конечно же среди 146 миллионов человек только два кандидата Путин и Навальный, больше никого..., а ну и Ходор ваш любимый.
        KGB WATCH YOU
        1. капрал Сегодня, 18:13
          Цитата: KGB WATCH YOU
          Нет, будет сидеть Путин

          laughing laughing
          капрал
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:01
          Цитата: KGB WATCH YOU
          Нет, будет сидеть Путин, пока окончательно не превратится в посмешище и маразматика. И конечно же среди 146 миллионов человек только два кандидата Путин и Навальный, больше никого..., а ну и Ходор ваш любимый.

          Путин будет у власти и вы бесы его не скините, мы вам не позволим , на вилы подымем..(забыли ,как это делали с вашими предками..?)))
          ОТДЕЛ
          1. KGB WATCH YOU Сегодня, 19:09
            Клоун неразумный laughing Действительно лучше Навальный в президентах, чем один из таких как Вы, урякалка winked Все что вы можете на вилы поднять, так это котлетку, и положить себе в рот.
            KGB WATCH YOU
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:53
              Цитата: KGB WATCH YOU
              Клоун неразумный laughing Действительно лучше Навальный в президентах, чем один из таких как Вы, урякалка winked Все что вы можете на вилы поднять, так это котлетку, и положить себе в рот.

              Сколько же вас таких развелось на сайте..? То то я смотрю "товарищи из Израиля" притихли и наблюдают ехидно... хе хе..
              ОТДЕЛ
      2. Stas157 Сегодня, 18:53
        Цитата: ОТДЕЛ
        Анального или Ходорковского ..? laughing Эти быстро все разрулят...Абрамсы с нацистами Айдаром маршировать будут возле разрушенного Мавзолея ... wassat Этого не будет никогда, лучше мир в труху и партизанами в тайгу..!

        Глазьева.
        Stas157
        1. KGB WATCH YOU Сегодня, 19:13
          Отдал бы голос за данного кандидата, почему бы и нет?
          KGB WATCH YOU
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:59
            Цитата: KGB WATCH YOU
            Отдал бы голос за данного кандидата, почему бы и нет?

            А как же Явлинский ..? Уж простите меня ,но Россией (огромная страна) могут управлять не все ваши кандидаты балаболы..Это вам не гейропа и сша...Это РОССИЯ ! soldier
            (а вы смотрю закладка ,еще с 14 года..???))) Много вас проявилось вдруг .. bully
            ОТДЕЛ
            1. KGB WATCH YOU Сегодня, 20:44
              (а вы смотрю закладка ,еще с 14 года..???))) Много вас проявилось вдруг ..


              laughing laughing laughing я не могу... следствие ведут Колобки
              KGB WATCH YOU
              1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:02
                Цитата: KGB WATCH YOU
                (а вы смотрю закладка ,еще с 14 года..???))) Много вас проявилось вдруг ..

                laughing laughing laughing я не могу... следствие ведут Колобки

                Во во . команда на активацию поступила и понеслось ..)) Таких очень много появилось именно сейчас, к чему бы это..? wink
                ОТДЕЛ
                1. KGB WATCH YOU Сегодня, 21:12
                  Таких очень много появилось именно сейчас, к чему бы это..?


                  К тому, что Вам обратно в дурку пора, санитары вас потеряли laughing
                  KGB WATCH YOU
        2. 406пмп2гв Сегодня, 21:32
          очень поддерживаю!
          406пмп2гв
    2. igor1981 Сегодня, 18:06
      Цитата: tomket
      Если Кремль в нынешнем составе считает ЛНР и ДНР "внутриукраинским делом", то может быть нам выбрать другого президента?


      С недавних пор сам стал об этом подумывать. Кредит доверия почти иссяк. Единственная проблема КОГО ....???
      igor1981
    3. commbatant Сегодня, 22:27
      Цитата: tomket
      Если Кремль в нынешнем составе считает ЛНР и ДНР "внутриукраинским делом", то может быть нам выбрать другого президента?


      Да Вы не нервничайте и не думайте, что умнее Партии и Правительства, голова заболит....
      Про Абхазию и РЮО также говорили, о внутрегрузинской проблеме и урегулировании конфликта мирным способом...
      Значит не пришло время для признания ЛДНР, ПМР намного дольше терпит, надо сначало предпосылки создать, политические и экономические в первую очередь, а то можно надорваться (впрочем, Вы тогда клять опять будете Партию и Правительство РФ, забыв о чем горлопанили тут)...
      За кремлевской стеной чай (наверное) не злые бармалеи сидят, которым не безынтересна судьба детей и стариков Донбасса, сказано Вам надо подождать...
      А из под шконки, каждый орать может, не отвечая ни за что....
      ВВП не только несет ответственность за 150 млн. граждан РФ, но и за территорию бывшего Союза, поэтому РБ и кредиты дают постоянно, чтоб там второй Украины не было, а по идеи РБ еще раньше к "Майдану" созревшая была, чем Украина....
      У нас только сейчас во многих республиках бывшего Союза начинают понимать, что из благополучие зависит от благополучия РФ....
      commbatant
  7. parusnik Сегодня, 17:41
    Песков "крестиком" пальцы держит, а это значит говорит не то,что есть на самом деле wink
    parusnik
  8. masiya Сегодня, 17:41
    Господин Песков много чего и по разным поводам говорил, только говорильня и дела не всегда совпадали, а уж тем более по такой "благодатной" теме как Украина, война на Донбассе и геноцид там русского народа.
    masiya
  9. Altona Сегодня, 17:45
    Этот усатый таракан всего лишь магнитофон для чьих то хотелок. Одно слово-муж Навки.
    Altona
  10. максим1987 Сегодня, 17:50
    Москва не хочет присоединять ДНР и ЛНР к себе

    кроме Москвы у нас еще 84 региона. может референдум замутить?
    максим1987
  11. Jovanni Сегодня, 17:52
    Песков: РФ не планирует интегрировать ЛНР и ДНР в свой состав

    Ну может и не планирует, но обстоятельства могут заставить...
    Jovanni
  12. Maugli Сегодня, 17:56
    Заголовок:
    Песков: РФ не планирует интегрировать ЛНР и ДНР в свой состав...

    Слова Пескова:
    Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию непризнанные республики Донбасса – ДНР и ЛНР...

    Разницу преподачи одного факта чувствуете,коллеги? Господа либерастывсюдупросочившиеся,не считайте народ за тупое ... Не планирует и не пытается- имеют разный смысл в Великом и Могучем!!!
    Maugli
    1. Stas157 Сегодня, 18:55
      Цитата: Maugli
      Разницу преподачи одного факта чувствуете,коллеги? Господа либерастывсюдупросочившиеся,не считайте народ за тупое ... Не планирует и не пытается- имеют разный смысл в Великом и Могучем!!!

      Вы все таки считаете - планирует?
      Stas157
  13. APASUS Сегодня, 17:57
    Думаю это карта в руках Кремля и еще не вечер! Как поведут себя бывшие партнера ,так и будет видно следующие шаги. Исключать признание как государство или элемент вхождения в Россию я бы не стал.Допускаю очень серьезно ,что если США договорятся и поставят Киеву например M1 Abrams ,то признание не за горами!
    APASUS
  14. ShM05 Сегодня, 17:57
    Зачем олигархическому строю России народные республики? другое дело если там например евреев убивали раскатали бы украинскую армию давно уже, а так убивают русских, простых граждан, и пусть убивают, до них никому дела нет. Никогда сильная и независимая страна не позволила бы чтобы убивали на протяжении трех лет возле границы твоей простых граждан, Вы можете себе представить ситуацию если бы в Мексике убивали каждый день Американцев? потому что они говорят на английском и считают себя американцами, Мексика лежала бы в руинах, поэтому Америку боятся и уважают, а мы три года сопли жуем, позор, грустно все это слышать и видеть
    ShM05
  15. igor1981 Сегодня, 18:03
    Да кто он такой вообще этот Песков, чтобы решать судьбу миллионов русских людей, которые хотят войти в состав России. Пусть своей Навке указывает куда ей входить или выходить.
    igor1981
  16. Бензорез Сегодня, 18:03
    Н-да... Возможно это и шахматы, но что-то статья мне не понравилась. Я бы даже сказал- настораживает данная статья.
    Бензорез
  17. капрал Сегодня, 18:07
    Так вот он какой ХПП wassat
    Тогда зачем всю эту бодягу затевали? Людей сколько положили с обеих сторон am
    капрал
    1. 0255 Сегодня, 18:55
      Цитата: капрал
      Так вот он какой ХПП wassat
      Тогда зачем всю эту бодягу затевали? Людей сколько положили с обеих сторон am

      Чтобы Киселёв мог сказать "не раскачивайте лодку, а то будет война как на Украине"?
      0255
  18. Maugli Сегодня, 18:07
    Цитата: ShM05
    Зачем олигархическому строю России народные республики? другое дело если там например евреев убивали раскатали бы украинскую армию давно уже, а так убивают русских, простых граждан, и пусть убивают, до них никому дела нет. Никогда сильная и независимая страна не позволила бы чтобы убивали на протяжении трех лет возле границы твоей простых граждан, Вы можете себе представить ситуацию если бы в Мексике убивали каждый день Американцев? потому что они говорят на английском и считают себя американцами, Мексика лежала бы в руинах, поэтому Америку боятся и уважают, а мы три года сопли жуем, позор, грустно все это слышать и видеть

    Да грустно, так как толика правды есть, вернее непонимание простых русских людей... Почему не помогаем, ведь свои же... Но все не так просто... Эту стратегию нашего гос-ва нужно донести до народа,до последней тети Моти,дяди Васи и ряд. Пупкина... Но зачем? ОчОч многие из ^ считают нас.... Ну вы поняли... Посмотрите кто в правительстве... Денегнетновыдержитесь!!!
    Maugli
  19. Altona Сегодня, 18:09
    Цитата: Maugli
    Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию непризнанные республики Донбасса – ДНР и ЛНР...

    Разницу преподачи одного факта чувствуете,коллеги? Господа либерастывсюдупросочившиеся,не считайте народ за тупое ... Не планирует и не пытается- имеют разный смысл в Великом и Могучем!!!

    ------------------
    Аха, у нас же Правительство сплошь из патриотов.А фразы усатый дрищ строить умеет, потому что дипломат по образованию...
    Altona
  20. VadimSt Сегодня, 18:15
    Ну да, "русские" осетины, это Вам не "русские" украинцы. Хочется спросить у Пескова: - "Вы знаете почему встал Донбасс, с какими лозунгами и флагами люди вышли на митинги и вступали в ополчение? За что, по Вашему, сражается сегодня армия ДНР и ЛНР? Может за гуманитарную помощь из России?".
    VadimSt
  21. Maugli Сегодня, 18:16
    Цитата: Altona
    Цитата: Maugli
    Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию непризнанные республики Донбасса – ДНР и ЛНР...
    Разницу преподачи одного факта чувствуете,коллеги? Господа либерастывсюдупросочившиеся,не считайте народ за тупое ... Не планирует и не пытается- имеют разный смысл в Великом и Могучем!!!

    ------------------
    Аха, у нас же Правительство сплошь из патриотов.А фразы усатый дрищ строить умеет, потому что дипломат по образованию...

    Я и не говорю о патриотическом нашем правительстве... Я говорю о подаче в одном русле двух разных выражений... А дрищ или не дрищ,вам виднее... Тем более - усатый... Мне вообще по барабану,кто как выглядит...
    Maugli
    1. Stas157 Сегодня, 19:02
      Цитата: Maugli
      Я и не говорю о патриотическом нашем правительстве... Я говорю о подаче в одном русле двух разных выражений...

      Да все все поняли, что этот дрищь сказал! Чего вы там расшифровать пытаетесь? Он что шарады загадывает?
      Stas157
  22. Грэг Миллер Сегодня, 18:20
    Санкций новых путинско-чубайсовская олигархия боится. Всеми силами семафорит Западу - мы с вами одной крови!
    Грэг Миллер
    1. Roma-1977 Сегодня, 19:19
      Именно! Поэтому и на неоднократное международное хамство против России (и международного права) не было никакой внятной реакции. На конфронтацию не заточены, обострять не планируют. Хотят выцыганить почётную капитуляцию для себя и принятие в общий клуб "цивилизованных государств" на местечко где-нибудь между Чехией и Грузией. Но для этого нужно изредка и ненадолго зубы показывать и демонстрировать, что дешевле Россию иметь в качестве своего почётного вассала, чем в качестве самостоятельного субъекта.
      Roma-1977
  23. Walanin Сегодня, 18:24
    Вот и вся правда о том, как "русские своих не бросают" в понимании руководства РФ.
    Walanin
  24. Диван Диваныч Сегодня, 18:26
    Решение проблемы - прекратить убийство людей, организовав зону отчуждения на расстоянии выстрела, между противостоящими сторонами.

    А минские соглашения, это так, повод отвлечься, проблему они не решат.

    Присоединение тоже бы ничего не дало, так как границы этих областей сейчас размытые, пришлось бы России воевать с Украиной напрямую за утверждение границ.
    Диван Диваныч
  25. Curious Сегодня, 18:38
    Это хороший ответ тем, кто любит писать лозунги о борьбе сил света против легионов тьмы. Вроде: "А мы то здесь причем?"
    Все это изначально задумывалось для зарабатывания денег, а живущие там люди - разменная монета. Все, как обычно. Толпе - лозунги, избранным - деньги.
    Это, кстати, сигнал постоянным авторам сайта менять пластинку и начинать обосновывать для хомячков идею, что проект себя исчерпал и что сами виноваты, им никто ничего и не обещал.
    Curious
  26. Умник Сегодня, 18:52
    Песков лучше бы часы свои интегрировал в бюджет рф
    Умник
  27. panzerfaust Сегодня, 19:09
    Но надо же что то делать!!! До коле будут страдать жители Донбаса, весь "замес" то был рассчитан на присоединение к России!
    panzerfaust
    1. Curious Сегодня, 19:16
      Весь "замес" был расчитан на зарабатывание денег, а страдания чьи то никого не интересовали и не интересуют.
      Curious
  28. kefan Сегодня, 20:07
    Ну Москва то может быть и не хочет, а вот насчет России я бы тут поспорил.
    kefan
  29. Чаронда Сегодня, 20:55
    Пескова давно пора отправить в отставку. Утомила его глупость и крышивание казнокрадов. Что до Донбасса,то его нужно принять в состав РФ областями и нужно было это сделать еще в 2014 году.
    Чаронда
  30. 3vs Сегодня, 21:47
    А это не вопрос "Москвы", это должны решать люди в России и Донецкой и Луганской областей!
    У этих людей отобрали их родину, СССР, Российскую Империю, это их право вернуться как и Крым в свою страну!
    Хватит лицемерия!
    И вообще, референдум по каждой области Украины, да и Белоруссии тоже!
    3vs
    1. Roma-1977 Сегодня, 22:14
      Щаз! А в подсчитывать голоса на этих референдумах будут местные комиссии или ОБСЕ? Как мыслите сам процесс без ввода войск РФ?
      Roma-1977
  31. 23424636 Сегодня, 21:54
    есть два мнения Кремль вместе с Порошенко уничтжает Ахметова мнение Татьяны Монтян ., второе Кремль своими министрами не имеют разума что делать с Донбассом .-мнение КПРФ . Мое мнение Донбасс для России как сектор Газа для Египта коммуникации по морю не практикуются ,экономические заинтересованность в продerwbb Донбасса не декларируется. вдруг рейтинги понизят (а Дима только и мечтает об их росте) Словом тупик и с каждым годом все сложнее из него виден выход. Вот остановили металлургиеческие заводы что в Енакиево .что в Алчевске где программа и пути их запуска и кто купит их продукцию. и таких заводов десятки не говоря о шахтах и химическом заводе Стирол. . Экономическая школа России строго базировалась на американских инструкциях .которые ВВП не может отменить ,брать рецепты Ирана или Сев.Кореи как жить в условиях блокады и санкций никто не хочет .Поэтому донбасс а фактически( а это территория Всевеликого Войска Донского в границах 1914 года) медленно разрушается при полном попустительстве Кремля.
    23424636
Картина дня