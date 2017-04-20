Песков: РФ не планирует интегрировать ЛНР и ДНР в свой состав...

Сам вопрос немного абсурдный, потому что на протяжении многих лет и президент Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят, что Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию непризнанные республики Донбасса – ДНР и ЛНР,

Здесь план один – добиться выполнения Минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке", чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота в столице Украины три года назад,