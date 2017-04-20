На экономический форум в Ялту прибыли десятки политиков и экономистов из стран ЕС

Сегодня в Крым прибыла внушительная делегация европейских политиков. У Киева новая головная боль – список «запрещённых» ко въезду в "незалежную" политических деятелей стран ЕС снова придётся значительно расширять...Целью визита политиков из целого ряда стран Европы является посещения Ялтинского международного экономического форума и знакомство с жизнью рядовых крымчан. В Ялту приехали представители Италии, Греции, Австрии, Кипра, Германии, Британии. Одна из самых многочисленных делегаций – итальянская. Она представлена членами регионального совета провинции Венето, который в своё время выступил с инициативой в адрес официального Рима о признании Крыма частью Российской Федерации. Возглавляет итальянскую делегацию председатель регионального совета Венето Роберто Чамбетти.Помимо политиков из Европы в Ялту прибыли многочисленные представители бизнеса и общественных организаций. Многие, как сами признаются, ехали в Крым "с опасениями", читая западные газеты и полагая, что на полуострове "повсюду вооружённые люди и полное отсутствие свободного перемещения людей по улицам".Известия о том, что на экономический форум в Крым съехались десятки политиков из ЕС, вызвала истерику на Украине. Все европейцы, находящиеся на форуме, были названы "марионетками Кремля" и "маргиналами, нарушающими украинские законы". Это заявляют лица, которые ждут, когда же Порошенко допросится у Запада очередного кредитного транша, путешествуя по миру с протянутой рукой и страшными сказками о "нарушении прав человека в Крыму".