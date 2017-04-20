23:13 20 апреля

На экономический форум в Ялту прибыли десятки политиков и экономистов из стран ЕС

Сегодня в Крым прибыла внушительная делегация европейских политиков. У Киева новая головная боль – список «запрещённых» ко въезду в "незалежную" политических деятелей стран ЕС снова придётся значительно расширять...

Целью визита политиков из целого ряда стран Европы является посещения Ялтинского международного экономического форума и знакомство с жизнью рядовых крымчан. В Ялту приехали представители Италии, Греции, Австрии, Кипра, Германии, Британии. Одна из самых многочисленных делегаций – итальянская. Она представлена членами регионального совета провинции Венето, который в своё время выступил с инициативой в адрес официального Рима о признании Крыма частью Российской Федерации. Возглавляет итальянскую делегацию председатель регионального совета Венето Роберто Чамбетти.

На экономический форум в Ялту прибыли десятки политиков и экономистов из стран ЕС



Помимо политиков из Европы в Ялту прибыли многочисленные представители бизнеса и общественных организаций. Многие, как сами признаются, ехали в Крым "с опасениями", читая западные газеты и полагая, что на полуострове "повсюду вооружённые люди и полное отсутствие свободного перемещения людей по улицам".

Известия о том, что на экономический форум в Крым съехались десятки политиков из ЕС, вызвала истерику на Украине. Все европейцы, находящиеся на форуме, были названы "марионетками Кремля" и "маргиналами, нарушающими украинские законы". Это заявляют лица, которые ждут, когда же Порошенко допросится у Запада очередного кредитного транша, путешествуя по миру с протянутой рукой и страшными сказками о "нарушении прав человека в Крыму".

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/roberto.ciambetti
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Комментарии 27

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  1. cniza Сегодня, 17:57
    Известия о том, что на экономический форум в Крым съехались десятки политиков из ЕС, вызвала истерику на Украине.


    Да пусть истерят сколько хотят , процесс идет.
    cniza
    1. Чёрный Сегодня, 18:05
      А истерят они знатно..на всех укрофорумах визг стоит такой, что даже голодным хрюшам так визжать и не снилось wassat
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 18:09
        Скоро заткнутся , ибо с голоду долго не навизжишься.
        cniza
        1. лаврентий павлович Сегодня, 18:49
          Те кто визжит на Россию с голодухи не умрут, американские печеньки получат.
          лаврентий павлович
    2. Самаритянин Сегодня, 18:16
      Это ПЕРЕМОГА!
      Самаритянин
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 18:22
      Цитата: cniza
      Да пусть истерят сколько хотят , процесс идет.

      Я так понимаю Крым наш признали ЕС..(ну полают ,для порядка..)))
      Следующий форум в Киеве будет , уверен!
      ОТДЕЛ
      1. Стас Снежин Сегодня, 19:20
        Как же ты уже достал, СТАРПЕР,
        со своими лозунгами-кричалками..
        Стас Снежин
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:50
          Цитата: Стас Снежин
          Как же ты уже достал, СТАРПЕР,
          со своими лозунгами-кричалками..

          На Вы попрошу обращаться стасик и писать еще нужно свое мнение .а не лаить тут болонкой. wink
          ОТДЕЛ
          1. Стас Снежин Сегодня, 21:05
            УРЯкать, да МЫкать много ума не надо.
            Да и в результате не авторитет, а дешовка..
            А насчёт ВЫ, так что же, каждую твою очередную реинкарнацию на сайте величать что ли.. )) Так что, переживёшь, привычный..
            Стас Снежин
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:10
              Цитата: Стас Снежин
              УРЯкать, да МЫкать много ума не надо.

              Еще один активированный.. wink ну ну ..
              ОТДЕЛ
    4. Самаритянин Сегодня, 18:25
      Круто! И завидую Крымчанам, такая погодка хорошая, не то что в Питере снег лежит... angry crying



      Самаритянин
    5. Патрик Кроликов Сегодня, 18:42
      Вчера в Федеральном собрании подписали закон по которому в Крым прибудет 200тыщ узбеков , процесс идёт
      Патрик Кроликов
      1. Верба Сегодня, 18:55
        Цитата: Патрик Кроликов
        Вчера в Федеральном собрании подписали закон по которому в Крым прибудет 200тыщ узбеков , процесс идёт

        Да Вы ,что а не 200 миллионов узбеков?
        Верба
        1. Васян1971 Сегодня, 19:30
          Цитата: Верба
          Цитата: Патрик Кроликов
          Вчера в Федеральном собрании подписали закон по которому в Крым прибудет 200тыщ узбеков , процесс идёт

          Да Вы ,что а не 200 миллионов узбеков?

          И не узбеков, а таджиков.
          Васян1971
  2. Грэг Миллер Сегодня, 18:26
    Форумы сменяют один другого, а экономика идет ко дну, под бодрые заявления гайдаро-чубайсовской правящей элитки.
    Грэг Миллер
    1. Самаритянин Сегодня, 18:40
      Цитата: Грэг Миллер
      Форумы сменяют один другого, а экономика идет ко дну, под бодрые заявления гайдаро-чубайсовской правящей элитки.

      Да, да особенно у вас в Беларуси...
      Самаритянин
      1. Серый брат Сегодня, 18:49
        Цитата: Самаритянин
        Да, да особенно у вас в Беларуси...

        Миллер - это не из Беларуси.
        Серый брат
  3. Tusv Сегодня, 18:28
    Многие, как сами признаются, ехали в Крым "с опасениями"

    Угу Так я и поверил
    Tusv
  4. Ferdinant Сегодня, 18:39
    АПорошенко наверно задерживается,никак таможню не пройдет на Ченгаре
    Ferdinant
    1. ZAVal Сегодня, 19:36
      Петя каждый раз при упоминании Крыма вспоминает как его встретили и тутже проводили в феврале 2014 г. в Симферополе
      ZAVal
    2. Ныробский Сегодня, 22:18
      Цитата: Ferdinant
      АПорошенко наверно задерживается,никак таможню не пройдет на Ченгаре

      Без медкомиссии не пропускают. Офтальмолога проходит
      Ныробский
  5. Stinger Сегодня, 18:51
    Многие, как сами признаются, ехали в Крым "с опасениями", читая западные газеты и полагая, что на полуострове "повсюду вооружённые люди и полное отсутствие свободного перемещения людей по улицам".

    А вот начнут водить на заседания в наручниках, тогда узнают как там перемещаются! Ролики об этом уже готовы. Свободная пресса на старте. После каждого заседания будут пороть розгами из чисто русской березы
    Stinger
  6. Васян1971 Сегодня, 19:25
    У свидомых своя тусовка, типа эвропобаченья и прочих Кончит. У нас - своя. Почуствуйте разницу.
    Васян1971
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:35
    Это тоже часть санкций, Киеву нужно радоваться, сейчас гости из Европы обьедят Крым, и укроина пошлет туда гуманитарную помощь! lol
    Изгоняющий либероидов
  8. Georgii Сегодня, 19:38
    Жалко простой народ Украины.
    Georgii
    1. Ст.пропорщик Сегодня, 20:02
      Извините, простой бывает чурбак, а народ он разный. В 2014 году коллеги на ВО писали о метаморфозах происшедших с "простым народом", как окраинцы кляли россиян, и лично об этом знаю. Матери всем детям говорят о необходимости учиться, недоученным, не пользующимся головой для мышления очень легко промыть мозги. Непонятно об чем жалеть-то? Сами, все сами сделали.
      Ст.пропорщик
    2. Ныробский Сегодня, 22:20
      Цитата: Georgii
      Жалко простой народ Украины.

      Можно просто посочувствовать, но жалеть не стоит...
      Ныробский
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