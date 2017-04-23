Американский опыт и российские пулеметы

В России испытываются сразу два новых ручных пулемета калибра 5,45 миллиметра. Один разработан на ЗиД по заказу Росгвардии, другой — инициативная разработка концерна «Калашников», которой заинтересовались военные. В начале 2000-х схожая концепция отрабатывалась для Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов.Минобороны России намерено заказать опытную партию новых ручных пулеметов РПК-16 под автоматный (промежуточный) патрон 5,45х39 миллиметров. Это оружие — инициативная разработка концерна «Калашников». Основные узлы РПК-16 (система запирания, газовый двигатель) повторяют аналогичные элементы на АК-74 или РПК-74. Но в отличие от последнего, новый пулемет оснащен сменными стволами разной длины (370 миллиметров и 550 миллиметров), а его крышка ствольной коробки с интегрированной направляющей Пикатинни имеет жесткое крепление, что, по словам разработчиков, позволяет надежно монтировать на ней дополнительные прицельные приспособления (оптические, коллиматорные, ночные прицелы и т.д.). Для питания РПК-16 использует штатные магазины автоматов АК-74 и РПК-74 на 30 и 45 патронов. Плюс для нового пулемета разрабатывается барабанный магазин на 96 патронов.Также в начале 2017 года появилась информация об испытании первых образцов нового «штурмового пулемета» для Росгвардии, разрабатываемого про проекту «Токарь-2». Конкурс на создание специального оружия для боев в городской застройке и закрытых помещениях был объявлен в мае 2016 года, а в качестве исполнителя тогда назывался ковровский завод имени В.А. Дегтярева (ЗиД). Пулемет получил наименование «Корд-5,45», видимо, по аналогии с другим ковровским изделием, пулеметом «Корд» калибра 12,7 миллиметра. В соответствии с техзаданием «Корд-5,45» должен иметь возможность быстрой замены ствола и комбинированное питание — пулеметная лента и стандартные магазины АК-74/РПК-74.Очевидно, что требования к «Токарю» во многом воспроизводят концепцию известного пулемета FN Minimi от бельгийской компании FN Herstal. Это оружие серийно выпускается с начала 1980-х и стоит на вооружении в США под обозначением М24, а также в Британии, Канаде, Австралии и т.д. По мотивам Minimi созданы еще несколько пулеметов, в частности израильский Negev и южнокорейский Daewoo K3.Что касается концепции РПК-16, то она напоминает программу IAR (Infantry Automatic Rifle), запущенную в начале 2000-х Корпусом морской пехоты Соединенных Штатов. Тогда морпехи решили, что M24 для них недостаточно хорош — громоздок, тяжел, не слишком точен — и пожелали заменить его на уровне пехотных отделений (на уровне взводов Minimi сохранялся). В качестве альтернативы предлагалось принять ручной пулемет, который де-факто представлял бы собой автомат с утяжеленным стволом. В конкурсе на замену Minimi участвовали бельгийская FN Herstal, американская Colt, немецкая Heckler&Koch, представившие, соответственно, варианты на базе автоматов FN SCAR, M4 и HK416. Победили немцы, и в конце 2009 года пулемет Heckler&Koch был принят на вооружение под индексом М27 IAR. Морпехи закупили несколько тысяч «хеклеров» для замены М24 в ряде своих подразделений, откуда в адрес нового оружия поступили самые комплиментарные отзывы.Сама концепция армейского пулемета под малоимпульсный автоматный патрон (5,45х39 или 5,56х45) сегодня переживает кризис. Тот же РПК-74 много критиковали за то, что это уже не автомат — слишком тяжелый и длинный, но еще и не пулемет — патрон слабоват, смена ствола не предусмотрена, стрельба только с закрытого затвора, емкость двухрядного магазина (45 патронов) маловата для пулемета. И в то же время, сам магазин слишком длинный, снижает маневренность стрелка и ограничивает выбор стрелковой позиции.В защиту РПК-74 надо сказать, что он создавался под военную доктрину, где стрелковому оружию, в принципе, отводилась далеко не главная роль — СССР в то время готовился к масштабным военным действиям с применением ядерного оружия. А в массовой армии, основанной на мобилизационном контингенте требования к стрелковому оружию, за исключением надежности, априори не слишком высокие. Но на рубеже XX-XXI веков, с распространением локальных конфликтов, недостатки РПК-74 проявились в полной мере. Для эффективных действий в горах и лесах требовалось нечто более мощное, способное вести огонь на подавление, пробивать препятствия и т.д. А с этой задачей хорошо справлялся тот же ПКМ под патрон 7,62х54. Как следствие, роль РПК в войсках стала стремительно падать.Похожее переосмысление реальности происходило и у американцев — первоначальная эйфория от Minimi постепенно сменилась скепсисом, а применение этого оружия стало куда более избирательным. В частности, как отмечал историк оружия Максим Попенкер, американский спецназ предпочитал пулеметы М60Е3 и М60Е4 под патрон 7,62х51 миллиметр, хоть это оружие и имело множество недостатков (М60 был не очень надежен, саморазбирался от вибрации при стрельбе, имел склонность к самопроизвольной стрельбе и т.д.). А руководство американских спецподразделений решило закупать у FN Herstal модель МК48 — те же Minimi, но под патрон 7,62х51 миллиметр.Зато пулеметы под промежуточные патроны вполне устраивают полицейские формирования и силовые структуры, которым приходится действовать в жилых кварталах и зданиях, когда пули не должны пробивать перегородки и кирпичную кладку. Так что желание Росгвардии обзавестись современным легким пулеметом вполне оправдано, хотя в стремлении воспроизвести концепцию Minimi прослеживаются черты своеобразного карго-культа. Дело в том, что некоторые решения примененные бельгийцами, по прошествии лет выглядят сомнительными, прежде всего комбинированное питание — лента плюс магазины. Для надежной работы лентопротяжного механизма нужна большая энергия, которая избыточна при использовании магазина. Все это чревато задержками при стрельбе, и чтобы их избежать, нужно существенно усложнять конструкцию, вводить газовые регуляторы и т.д. «Двойное питание, безусловно, усложняет конструкцию, это нежелательная система, — резюмирует главред журнала "Калашников" Михаил Дегтярев. — Если сделан легкий пулемет под ленточное питание, с моей точки зрения, магазинное питание излишне. Но у заказчиков, может быть своя точка зрения». Этот тезис подтверждается видео- и фотохроникой применения Minimi в военных конфликтах — на всех изображениях пулемет используется только с лентой.Что касается превращения в легкие пулеметы штурмовых винтовок/автоматов, то здесь история еще интереснее. Сама идея считается очень сомнительной — ну не может автомат стать полноценным пулеметом. Но, для оружия по программе IAR этого, похоже, и не требуется. По крайней мере если судить по условиям испытаний, имеющимся в открытом доступе. Так, тестируемые образцы отстреливались в разных режимах, но с темпом не более 30 выстрелов в минуту, а заявленный ресурс ствола должен был составлять полторы тысячи выстрелов. Для сравнения, в наших наставлениях, по словам Максима Попенкера, режим стрельбы для пулемета это 80-100 выстрелов в минуту очередями или непрерывный огонь до 300 выстрелов. Что до ресурса ствола, то коммерческие образцы кольтовского М4 выдерживают около шести тысяч выстрелов дешевым отечественным патроном с биметаллической оболочкой и около 15 тысяч с «нормальной» томпаковой.Американские эксперты с самого начала высказывали предположение, что программа IAR затевалась морпехами для того, чтобы в итоге сменить штатные автоматы М4 на НК416, которые вроде чуть-чуть надежнее (использует автоматику с коротким ходом газового поршня против так называемого прямого газоотвода у М4) и чуть-чуть точнее. Правда, и стоят вдвое дороже.«Фактически это «партизанский» способ протащить на вооружение в обход многочисленных дебатов более модный и продвинутый карабин, который принципиально ничего не меняет», — говорит Максим Попенкер. Действительно, в начале 2017 года прозвучали заявления о возможном перевооружении морпехов новыми М27.РПК-16Причины такого демарша американцев, по словам эксперта, могут быть самыми разными вплоть до личных интересов конкретных военных чиновников, учитывая влиятельность лоббистских структур в том числе в системе военных закупок для Пентагона. Курьеры с коробками из-под ксерокса бегать между офисами военных ведомств и штаб-квартирами компаний, конечно, не будут, но генерал, принимавший решение о принятии нового оружия, лет через пять-шесть, выйдя на пенсию, вполне может занять высокооплачиваемую должность советника в какой-нибудь фирме, работающей на ВПК.Наш РПК-16 тоже может оснащаться коротким в 370 миллиметров стволом и использоваться в качестве штурмовой винтовки (что и было показано на выставке «Армия-2016»). Эксперты призывают не проводить параллелей с американской программой, тем не менее признают, что в перспективе РПК-16 может оказаться на вооружении спецподразделений в качестве основного оружия. Создание модульного комплекса, который может заполнить разные тактические ниши для спецподразделений, — это логичное направление эволюции, но в том виде, в каком он был показан на «Армии-2016», РПК-16 все-таки не основной вид оружия, это пулемет.Михаил Дегтярев отмечает, что в настоящий момент «обе системы — своеобразные конструкторы под представление потенциального заказчика о том, что ему нужно», и оба пулемета имеют право на жизнь, «если их возможности будут проверены полноценными испытаниями».