09:00 21 апреля

В США прозвучала идея о необходимости признания глобального статуса России

Американский журнал National Interest провёл семинар по вопросу российско-американских двусторонних отношений. Главной темой семинара было то, как нормализовать отношения между двумя странами без ущерба интересов каждой из них. В ходе дискуссии было заявлено, что, несмотря на многочисленные взаимные упрёки и обвинения, разрядка в отношениях США и России «всё ещё возможна», однако для этого «придётся приложить немалые усилия».

Одно из наиболее громких заявлений в ходе дискуссии прозвучало из уст директора Центра Евразии и России Джорджтаунского университета Анджелы Стент. По её словам, чтобы достичь эффективного партнёрства, Соединённым Штатам придётся признать глобальный статус Российской Федерации.

В США прозвучала идея о необходимости признания глобального статуса России



Напомним, что во время президентства Барака Обамы Россия получила от тогдашнего хозяина Белого дома «статус региональной державы». При этом сам же Обама пытался неоднократно обвинять Россию в том, что она «вмешивается во внутренние дела США».

По словам Анджелы Стент, признание Вашингтоном России глобальным «игроком» поможет перейти к выстраиванию равных и взаимоуважительных отношений.

Стент:
Вполне понятно, что любая потенциально враждебная сила, сосредоточение которой происходит вблизи границ России, будет со стороны России встречать жёсткий отпор. И это нужно учитывать при выстраивании отношений.


При этом в ходе дискуссии отметили, что сегодня американские политики пытаются отгонять от себя эту мысль. Им посоветовали подумать над их собственной реакцией, если бы к границам США подходили армии государств, власти которых отличаются враждебной риторикой в адрес Вашингтона.

В ходе семинара слово взял и бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, который назвал расширение НАТО тем, что обостряет российско-американские отношения. Американский дипломат добавил, что у Вашингтона сегодня складывается ошибочное мнение относительно того, что Россия пытается возрождать СССР.

Использованы фотографии: russia now
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Комментарии 14

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  1. 210окв Сегодня, 06:32
    Собрались на междусобойчик эксы..Да кто там их теперь слушает..?
    210окв
    1. krops777 Сегодня, 07:31
      Одно из наиболее громких заявлений в ходе дискуссии прозвучало из уст директора Центра Евразии и России Джорджтаунского университета Анджелы Стент. По её словам, чтобы достичь эффективного партнёрства, Соединённым Штатам придётся признать глобальный статус Российской Федерации.


      Блин а я то думал, а оказывается все дело в статусе, мы не дотягиваем до главнюков wink , а если серьезно то В. Путин все предельно ясно обозначил.
      krops777
  2. андрей юрьевич Сегодня, 06:34
    В США прозвучала идея о необходимости признания глобального статуса России
    для внутреннего пользования...нам то пофиг,ваши признания-непризнания...
    андрей юрьевич
  3. Shamil Maev Сегодня, 06:34
    "бывший посол США" как правило, бывшие вдруг становятся более адекватными.
    Shamil Maev
    1. Fei_Wong Сегодня, 07:55
      Ну это как техподдержка. Пока ты в ней работаешь, ты ОБЯЗАН отфутболивать клиентов по любому поводу, минимизируя траты своего работодателя и следуя его корпоративной политике. Когда же становишься вольным птисом - уже можешь выражать собственное мнение.
      Fei_Wong
  4. Teberii Сегодня, 06:35
    Да что-то тесновато 1/6 части суши в рамках региональной державы,да и региончик немаленький.
    Teberii
  5. Лесник Сегодня, 06:35
    Что-то амеров из крайности в крайность. Интересно,чего теперь из под нас захотели?
    Лесник
  6. Orel Сегодня, 06:37
    Главной темой семинара было то, как нормализовать отношения между двумя странами без ущерба интересов каждой из них.


    Умные люди, а простых вещей не понимают. Разногласия между Россией и США вызваны не мифическими "глобальными статусами" и их признаниями / непризнаниями, а ценностными различиями. Они у нас разные и часто противоречат. Отсюда непонимание позиций друг друга и конфронтация. Глобальный статус СССР тоже был признанным и что??? От этого напряженности было меньше между США и СССР??? Нет.
    Orel
  7. soroKING Сегодня, 06:37
    признавайте-не признавайте...мы сами про себя всё знаем soldier
    soroKING
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:38
    Признать глобальный статус России -в обмен на что?Просто так сша ничего не делают, и не предлагают, нужно ждать как всегда нежданчика в виде очередной подлости.
    Изгоняющий либероидов
    1. Ю-81 Сегодня, 07:03
      Ну как на что? Сокращение ядерного потенциала, Асад должен уйти и тд и тп. Они все свои хотелки уже давно все обозначили.
      Ю-81
  9. Uncle Lee Сегодня, 06:44
    будет со стороны России встречать жёсткий отпор

    Хоть это до них дошло !
    Жаль, что доходит только когда стали "экс"
    Uncle Lee
  10. К-50 Сегодня, 06:48
    Янкенсы такие смешные!!!
    Будь-то бы от их признания-не признания что-то поменяется.
    Россия как была Великой, так останется на Века не взирая ни на какие временные сложности, а хочухи-нехочухи полоссатых на это ни как не повлияют. request yes laughing
    К-50
  11. lFelix Сегодня, 07:10
    Американский журнал National Interest провёл семинар

    Эта шаражкина контора далеко не "американский журнал " и печатает заказуху, поэтому то он так с удовольствием и цитируется разными журнальчиками пропагандистского толка. Не будем показывать пальцем laughing
    еще бы поссылались на рашу тудей как на американских журналистов, независимых главное! lol
    lFelix
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