В США прозвучала идея о необходимости признания глобального статуса России

Вполне понятно, что любая потенциально враждебная сила, сосредоточение которой происходит вблизи границ России, будет со стороны России встречать жёсткий отпор. И это нужно учитывать при выстраивании отношений.

Американский журнал National Interest провёл семинар по вопросу российско-американских двусторонних отношений. Главной темой семинара было то, как нормализовать отношения между двумя странами без ущерба интересов каждой из них. В ходе дискуссии было заявлено, что, несмотря на многочисленные взаимные упрёки и обвинения, разрядка в отношениях США и России «всё ещё возможна», однако для этого «придётся приложить немалые усилия».Одно из наиболее громких заявлений в ходе дискуссии прозвучало из уст директора Центра Евразии и России Джорджтаунского университета Анджелы Стент. По её словам, чтобы достичь эффективного партнёрства, Соединённым Штатам придётся признать глобальный статус Российской Федерации.Напомним, что во время президентства Барака Обамы Россия получила от тогдашнего хозяина Белого дома «статус региональной державы». При этом сам же Обама пытался неоднократно обвинять Россию в том, что она «вмешивается во внутренние дела США».По словам Анджелы Стент, признание Вашингтоном России глобальным «игроком» поможет перейти к выстраиванию равных и взаимоуважительных отношений.Стент:При этом в ходе дискуссии отметили, что сегодня американские политики пытаются отгонять от себя эту мысль. Им посоветовали подумать над их собственной реакцией, если бы к границам США подходили армии государств, власти которых отличаются враждебной риторикой в адрес Вашингтона.В ходе семинара слово взял и бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, который назвал расширение НАТО тем, что обостряет российско-американские отношения. Американский дипломат добавил, что у Вашингтона сегодня складывается ошибочное мнение относительно того, что Россия пытается возрождать СССР.