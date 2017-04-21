09:04 21 апреля

Макрон заявил, что будет уничтожать ИГИЛ

За несколько суток до проведения президентских выборов во Франции кандидат от правящих в стране сил Эммануэль Макрон в очередной раз поддержал ракетный удар, нанесённый по Сирии Соединёнными Штатами Америки, и добавил, что практику «точечных ракетных ударов необходимо продолжить». При этом Макрон, как заведённая кукла, в очередной раз повторил, что химическое оружие в Сирии применил «именно Асад». Как известно, о применении в Хан-Шейхуне зарина заявили небезызвестные «Белые каски», на постановочные кадры которых (без посещения самого Хан-Шейхуна) сослалась в своём докладе ОЗХО.

РИА Новости цитирует кандидата в президенты Франции:
Я осуждаю применение химического оружия Башаром Асадом. Я хочу, чтобы, во-первых, все меры были приняты в рамках Совета Безопасности ООН. Во-вторых, я полностью готов к тому, чтобы мы взяли на себя ответственность в рамках международной коалиции для нанесения точечных ударов с целью уничтожения хранилищ химического оружия Башара Асада.





Далее Макрон объявил, что приоритетом во внешней политике для него является «полное уничтожение «Исламского государства» (* запрещено в РФ).

Вот только в своей речи г-н Макрон не уточнил, с какого географического места он начнёт «уничтожать» ИГИЛ (*) – с Сирии или всё-таки с самой Франции, где ответственность за нападение на полицейских на Елисейских полях взяли на себя боевики именно этой террористической организации?

Использованы фотографии: @business
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. soroKING Сегодня, 06:41
    ага, типа я такой, я папкины труселя мерял wassat
    soroKING
    1. Владимирец Сегодня, 06:42
      Цитата: soroKING
      типа я такой

      Так, блин, Олланд, вроде, всех уже уничтожил? what
      Владимирец
      1. 210окв Сегодня, 06:49
        Просто говорящая голова...
        210окв
        1. dik-nsk Сегодня, 06:53
          балаболка картонная.. а тем временем простых французов взрывают/стреляют бармалеи и погромы устраивают понаехавшие
          dik-nsk
        2. ЛукичЪ Сегодня, 07:05
          Цитата: 210окв
          Просто говорящая голова

          да нет, голова хоть говорит, а эта ж*па только воняет
          ЛукичЪ
        3. Ольгович Сегодня, 08:27
          Цитата: 210окв
          Просто говорящая голова...


          Да уж: ведь разбомбить склады с хим оружием-это то же самое, что взорвать бомбы с хим оружием. Дальше что?
          Ольгович
      2. samoletil18 Сегодня, 06:53
        Тут, скорее, влияние победы Трампа. Заявил об уничтожении ИГИЛ, и стал президентом. Только в США мусульман, а исламистов тем более значительно меньше, чем во Франции, со всеми вытекающими последствиями.
        samoletil18
        1. Кот Всапогах Сегодня, 07:31
          заявление типа - я убью родного брата))) wassat папочка то у них один laughing
          Кот Всапогах
    2. vovanpain Сегодня, 06:54
      Далее Макрон объявил, что приоритетом во внешней политике для него является «полное уничтожение «Исламского государства» (* запрещено в РФ).

      Эвона как,представляю реакцию бармалеев,корчашихся......от смеха. fellow Да уж это бесполое существо напугало бармалеев,так напугало. laughing
      vovanpain
      1. Azim77 Сегодня, 07:17
        Автомат ему в руки и в Сирию. Болтать, не мешки ворочать, на деле пусть покажет.
        Azim77
    3. ЛукичЪ Сегодня, 07:10
      Цитата: soroKING
      ага, типа я такой, я папкины труселя мерял

      но самое смешное, никакой логики. терракты устраивают бармалеи, а бомбить он собирается сирийцев которые с бармалеями воюют
      ЛукичЪ
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:41
    Попиарится решил, рейтинг себе поднять? fool Жди, сейчас тебе барадачи устроют "райские кущи" -век помнить будешь.
    Изгоняющий либероидов
  3. Толстоевский Сегодня, 06:45
    ну, чистый наполеон. "Только сдвинь корону на бок, чтоб не висла на ушах" (С)
    Толстоевский
  4. КОН Сегодня, 06:57
    Клоун из цирка Шапито..)))
    КОН
  5. Jovanni Сегодня, 07:13
    Макрон заявил, что будет уничтожать ИГИЛ

    Этот рафинированный мальчик в своей жизни уничтожал небось только жучков в детстве, а когда подрос,- устриц. На его фоне Олланд просто Шварц какой-то...
    Jovanni
  6. samarin1969 Сегодня, 07:13
    Во Франции такое количество терактов и экстремизма всех мастей, что лет через пять Трампу придётся двигать авианосцы к её берегам.
    samarin1969
  7. avg-mgn Сегодня, 07:23
    Ни он первый,ни он и последний. Бла - бла - ла - ла - ла ... Сколько мы слышали речей ласкавших слух, и сколько видели их воплощений - повергающих у ужас.
    avg-mgn
  8. mag nit Сегодня, 07:25
    Макрон может уничтожать только тараканов в своей голове.
    mag nit
  9. Altona Сегодня, 07:40
    Перефразируя известную песенку о Мальбруке (Malbrough s’en va-t-en guerre), "Макрон в поход собрался".
    Altona
  10. Siberia 9444 Сегодня, 08:13
    Еще один французский петушок lol
    Siberia 9444
Картина дня