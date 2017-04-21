Макрон заявил, что будет уничтожать ИГИЛ

Я осуждаю применение химического оружия Башаром Асадом. Я хочу, чтобы, во-первых, все меры были приняты в рамках Совета Безопасности ООН. Во-вторых, я полностью готов к тому, чтобы мы взяли на себя ответственность в рамках международной коалиции для нанесения точечных ударов с целью уничтожения хранилищ химического оружия Башара Асада.

За несколько суток до проведения президентских выборов во Франции кандидат от правящих в стране сил Эммануэль Макрон в очередной раз поддержал ракетный удар, нанесённый по Сирии Соединёнными Штатами Америки, и добавил, что практику «точечных ракетных ударов необходимо продолжить». При этом Макрон, как заведённая кукла, в очередной раз повторил, что химическое оружие в Сирии применил «именно Асад». Как известно, о применении в Хан-Шейхуне зарина заявили небезызвестные «Белые каски», на постановочные кадры которых (без посещения самого Хан-Шейхуна) сослалась в своём докладе ОЗХО. РИА Новости цитирует кандидата в президенты Франции:Далее Макрон объявил, что приоритетом во внешней политике для него является «полное уничтожение «Исламского государства» (* запрещено в РФ).Вот только в своей речи г-н Макрон не уточнил, с какого географического места он начнёт «уничтожать» ИГИЛ (*) – с Сирии или всё-таки с самой Франции, где ответственность за нападение на полицейских на Елисейских полях взяли на себя боевики именно этой террористической организации?