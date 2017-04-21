09:09 21 апреля

Вертолетчики ЮВО приступили к выполнению ночных полетов в Армении

Летчики Южного округа приступили к выполнению ночных полетов на боевых и транспортных вертолетах в ночное время суток на военной базе в Армении, передает РИА Новости сообщение представителя ЮВО полковника Вадима Астафьева.

Вертолетчики ЮВО приступили к выполнению ночных полетов в Армении


Экипажи ударных Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8МТШ соединения армейской авиации из состава российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа, дислоцированной в Армении, приступили к выполнению учебных полетов в темное время суток. В ходе летного тактического учения летчики отрабатывают задачи по огневому прикрытию и поддержке мотострелковых подразделений военной базы,
рассказал Астафьев.


Он отметил, что в ходе тренировок летчики и борттехники пройдут аттестацию. По словам полковника, «военнослужащие должны будут сдать более 50 нормативов по обнаружению и распознаванию объектов в воздухе, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, а также низколетящих низкоскоростных самолетов, включая беспилотные летательные аппараты условного противника».

Использованы фотографии: http://rbi.livejournal.com
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Баракуда Сегодня, 08:28
    А раньше что, ночью не летали ? И аттестацию не проходили ? Может впервые за время существования базы ? request Ну что блин за "новости" sad
    Хотя удачи конечно.
    Баракуда
Картина дня