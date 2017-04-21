Вертолетчики ЮВО приступили к выполнению ночных полетов в Армении

Экипажи ударных Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8МТШ соединения армейской авиации из состава российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа, дислоцированной в Армении, приступили к выполнению учебных полетов в темное время суток. В ходе летного тактического учения летчики отрабатывают задачи по огневому прикрытию и поддержке мотострелковых подразделений военной базы,

Летчики Южного округа приступили к выполнению ночных полетов на боевых и транспортных вертолетах в ночное время суток на военной базе в Армении, передает РИА Новости сообщение представителя ЮВО полковника Вадима Астафьева.рассказал Астафьев.Он отметил, что в ходе тренировок летчики и борттехники пройдут аттестацию. По словам полковника, «военнослужащие должны будут сдать более 50 нормативов по обнаружению и распознаванию объектов в воздухе, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, а также низколетящих низкоскоростных самолетов, включая беспилотные летательные аппараты условного противника».