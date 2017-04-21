США безвозмездно передают Вьетнаму большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau
Как сообщает блог bmpd , США намерены передать Вьетнаму большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau (типа Hamilton), выведенный 18 апреля 2017 года из состава Береговой охраны США.
WHEC 722 Morgenthau относится к 12 большим патрульным кораблям Береговой охраны США типа Hamilton, введенным в строй с 1967 по 1972 годы. С 2011 года корабли данного проекта выводятся из состава Береговой охраны США и реализуются иностранным флотам. До недавнего времени было списано 7 кораблей, из них 3 были переданы ВМС Филиппин (WHEC 715 Hamilton, WHEC 716 Dallas и WHEC 719 Boutwell), 2 - ВМС Нигерии (WHEC 718 Chase и WHEC 721 Gallatin) и 2 - ВМС Бангладеш (WHEC 723 Rush и WHEC 725 Jarvis). Корабли передаются на безвозмездной основе, но страна-получатель должна оплатить ремонт и необходимые доработки кораблей, подготовку их экипажей в США.
WHEC 722 Morgenthau, предназначенный для Вьетнама, вступил в строй Береговой охраны США в марте 1969 года, списан 18 апреля 2017 года в Гонолулу на Гавайских островах. Данная поставка станет самой существенной передачей военного имущества США этой стране с 1975 года.
В 1970-1971 годах Morgenthau активно использовался в ходе американской войны во Вьетнаме. Его задачей являлось пресечение поставок морским путем военного снабжения из Северного Вьетнама вьетконговским силам в Южном Вьетнаме. Привлекался он и для обстрелов побережья в ходе операций против Вьетконга.
WHEC 722 Morgenthau относится к 12 большим патрульным кораблям Береговой охраны США типа Hamilton, введенным в строй с 1967 по 1972 годы. С 2011 года корабли данного проекта выводятся из состава Береговой охраны США и реализуются иностранным флотам. До недавнего времени было списано 7 кораблей, из них 3 были переданы ВМС Филиппин (WHEC 715 Hamilton, WHEC 716 Dallas и WHEC 719 Boutwell), 2 - ВМС Нигерии (WHEC 718 Chase и WHEC 721 Gallatin) и 2 - ВМС Бангладеш (WHEC 723 Rush и WHEC 725 Jarvis). Корабли передаются на безвозмездной основе, но страна-получатель должна оплатить ремонт и необходимые доработки кораблей, подготовку их экипажей в США.
WHEC 722 Morgenthau, предназначенный для Вьетнама, вступил в строй Береговой охраны США в марте 1969 года, списан 18 апреля 2017 года в Гонолулу на Гавайских островах. Данная поставка станет самой существенной передачей военного имущества США этой стране с 1975 года.
В 1970-1971 годах Morgenthau активно использовался в ходе американской войны во Вьетнаме. Его задачей являлось пресечение поставок морским путем военного снабжения из Северного Вьетнама вьетконговским силам в Южном Вьетнаме. Привлекался он и для обстрелов побережья в ходе операций против Вьетконга.
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