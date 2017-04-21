09:08 21 апреля

США безвозмездно передают Вьетнаму большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau

Как сообщает блог bmpd , США намерены передать Вьетнаму большой патрульный корабль WHEC 722 Morgenthau (типа Hamilton), выведенный 18 апреля 2017 года из состава Береговой охраны США.

WHEC 722 Morgenthau относится к 12 большим патрульным кораблям Береговой охраны США типа Hamilton, введенным в строй с 1967 по 1972 годы. С 2011 года корабли данного проекта выводятся из состава Береговой охраны США и реализуются иностранным флотам. До недавнего времени было списано 7 кораблей, из них 3 были переданы ВМС Филиппин (WHEC 715 Hamilton, WHEC 716 Dallas и WHEC 719 Boutwell), 2 - ВМС Нигерии (WHEC 718 Chase и WHEC 721 Gallatin) и 2 - ВМС Бангладеш (WHEC 723 Rush и WHEC 725 Jarvis). Корабли передаются на безвозмездной основе, но страна-получатель должна оплатить ремонт и необходимые доработки кораблей, подготовку их экипажей в США.




WHEC 722 Morgenthau, предназначенный для Вьетнама, вступил в строй Береговой охраны США в марте 1969 года, списан 18 апреля 2017 года в Гонолулу на Гавайских островах. Данная поставка станет самой существенной передачей военного имущества США этой стране с 1975 года.

В 1970-1971 годах Morgenthau активно использовался в ходе американской войны во Вьетнаме. Его задачей являлось пресечение поставок морским путем военного снабжения из Северного Вьетнама вьетконговским силам в Южном Вьетнаме. Привлекался он и для обстрелов побережья в ходе операций против Вьетконга.


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Комментарии 21

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  1. Владимирец Сегодня, 08:30
    В 1970-1971 годах Morgenthau активно использовался в ходе американской войны во Вьетнаме.

    Ирония судьбы. smile

    "Корабли передаются на безвозмездной основе, но страна-получатель должна оплатить ремонт и необходимые доработки кораблей, подготовку их экипажей в США."

    Щедрость США не знает границ.
    Владимирец
    1. oleg-gr Сегодня, 08:32
      Въетнам становится очередной свалкой хлама америкосов. Печально.
      oleg-gr
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:36
        hi Не удивлюсь , если "жовто-блакитные" поднимут вой : "А почему не нам ? Нам ахрессора нечем сдерживать с моря !" .
        bouncyhunter
        1. 210окв Сегодня, 08:46
          Паш hi им уже поставили..резинотехнические изделия..Нет,не №2,а надувные лодки..
          Цитата: bouncyhunter
          hi Не удивлюсь , если "жовто-блакитные" поднимут вой : "А почему не нам ? Нам ахрессора нечем сдерживать с моря !" .
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:51
            Привет , Дима ! hi Аппетит приходит во время еды - надувные лодки они , небось , давно распределили среди бронетанковых адмиралов . Ну , на рыбалку там съездить или ещё чего . А теперь им чего посерьёзней подавай ! На надувной лодке даже мебель на дачу не перевезёшь . Вот они и квакали что готовы принять безвозмездно корабли . А тут такой пассаж - не им , а Вьетнаму подарили ... crying
            bouncyhunter
    2. Самаритянин Сегодня, 08:44
      Цитата: Владимирец
      В 1970-1971 годах Morgenthau активно использовался в ходе американской войны во Вьетнаме.
      Ирония судьбы. smile
      "Корабли передаются на безвозмездной основе, но страна-получатель должна оплатить ремонт и необходимые доработки кораблей, подготовку их экипажей в США."
      Щедрость США не знает границ.

      Это не щедрость, это КОРРУПЦИЯ!
      Самаритянин
    3. антивирус Сегодня, 08:57
      если модернизацию пройдет, по заявке Вьетнама, и получат его с радостью.
      Тогда жди полноценных закупок через 5 лет от США.
      За 50 лет вывернуться из под обвинений в геноциде вьетнамцев!!! Это высокое искусство. Молодцы американцы . Где росОборонекспорт?
      антивирус
  2. сибиралт Сегодня, 08:32
    У Вьетнама с Китаем всегда была напряжёнка. Интересно, как на это среагирует товарищ Си?
    сибиралт
    1. Олежек Сегодня, 08:45
      Старьё-с. Пофигу.
      Олежек
    2. 210окв Сегодня, 08:47
      Построит еще один авианосец.Запросто. hi
      Цитата: сибиралт
      У Вьетнама с Китаем всегда была напряжёнка. Интересно, как на это среагирует товарищ Си?
      210окв
  3. ВадимЖивов Сегодня, 08:32
    hi А вьетнамцы не уничтожили во время войны так расстреляют сейчас ...( Шутка ) fellow Америко.сы и тут хоть что-то но заработать хотят....
    ВадимЖивов
  4. Jovanni Сегодня, 08:32
    Корабли передаются на безвозмездной основе, но страна-получатель должна оплатить ремонт и необходимые доработки кораблей, подготовку их экипажей в США.

    КрасавцЫ! На всяком хламе деньги умеют делать...
    Jovanni
  5. Баракуда Сегодня, 08:34
    Какое-то двоякое чувство..Кто кому лизнул, я так и не понял. recourse
    Баракуда
    1. saturn.mmm Сегодня, 09:04
      Цитата: Баракуда
      Какое-то двоякое чувство..Кто кому лизнул, я так и не понял.

      Американцы вьетнамцев обхаживают, у них торговый оборот 20 миллиардов, Вьетнам перспективная страна, со временем будет что то типа Ю.Кореи. То что Путин ушел из Камрани была большая ошибка на мой взгляд.
      saturn.mmm
  6. трофим Сегодня, 08:35
    Мда, к хохлам похоже жаба придет, душить будет. Опять зрада. Хотя может быть у них денег даже ремонт, транспортировку и подготовку экипажа нет.
    трофим
  7. gabonskijfront Сегодня, 08:36
    Во Вьетнаме мощное проамериканское лобби,оно выросло на противостоянии с Китаем. Подождите, скоро Вьетнам перейдёт на стандарты НАТО,они уже не покупают у нас вооружение.
    gabonskijfront
    1. Олежек Сегодня, 08:44
      Во Вьетнаме мощное проамериканское лобби,оно выросло на противостоянии с Китаем. Подождите, скоро Вьетнам перейдёт на стандарты НАТО


      1 Насчёт того, что не покупают - просветите пожалуйста.
      2 Нащщёт "перехода на натовские стандарты" то весьма интересно! Необычно для столь далёкой от НАТО страны.
      Олежек
  8. inkass_98 Сегодня, 08:47
    Тот самый случай, когда дешевле отдать, чем утилизировать. Еще и поднять бабла на подготовке чужих экипажей.
    inkass_98
  9. Hariton Laptev Сегодня, 08:53
    Цитата: Владимирец
    "Корабли передаются на безвозмездной основе, но страна-получатель должна оплатить ремонт и необходимые доработки кораблей, подготовку их экипажей в США.

    А что там в процессе обучения им в голову заложат??? вот тут вопрос, думаю что школа по промыванию мозгов у них очень хорошая.
    Hariton Laptev
  10. masiya Сегодня, 09:03
    Не мудрено что отдают, корабль времен Вьетнамской войны, тем более пора в металлолом, а утилизировать себе дороже выйдет.
    masiya
  11. Kot3713 Сегодня, 09:05
    ы просто так не чего не делают. Какая-то подлянка. am
    Kot3713
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