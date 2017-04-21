09:05 21 апреля

Пентагон зафиксировал повышенную активность китайских ВВС

В Минобороны США имеются данные о повышении активности китайских бомбардировщиков, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».

Пентагон зафиксировал повышенную активность китайских ВВС


Источник, не который ссылается агентство, не уточнил причину такой активности китайской авиации. Возможно, она связана с учениями либо с обеспокоенностью Пекина в связи с ситуацией в КНДР, отмечает издание.


Ранее американские СМИ сообщило, что НОАК привела в состояние готовности большое количество самолетов из резерва. Как сообщил каналу CNN собственный источник, Пекин предпринимает попытки «сократить время реагирования на чрезвычайные обстоятельства, связанные с КНДР».

На Корейском полуострове сохраняется геополитическая напряженность. Недавно ситуация вокруг КНДР еще более обострилась в связи с приходом в регион ударной группы кораблей США во главе с авианосцем «Карл Винсон». В США активно обсуждается вопрос о дальнейших действиях в отношении Северной Кореи. В понедельник вице-президент США Майк Пенс, находясь с визитом в Сеуле, заявил, что в отношении Северной Кореи «стратегическому терпению Вашингтона пришел конец».

Использованы фотографии: http://ya62.ru
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. oleg-gr Сегодня, 08:48
    Пентагону не нравятся все, кто перед ними не пресмыкается. Си хорошо подставили ударом по Сирии. Китай этого не забудет и не простит.
    oleg-gr
    1. Самаритянин Сегодня, 08:57
      США не зря волнуются, Китаю есть чем "летать":


      Ну кто-то должен заткнуть за пояс полосатых?!
      Самаритянин
      1. Самаритянин Сегодня, 08:58
        самолеты дальнего радиолокационного обнаружения :KJ-200
        Самаритянин
    2. bouncyhunter Сегодня, 08:58
      Цитата: oleg-gr
      Пентагону не нравятся все, кто перед ними не пресмыкается.

      И они под видом "борьбы за демократию" всеми способами душат таких несогласных . Достаточно вспомнить хотя бы Ирак и Ливию . И их несказанно бесит , что у "главных независимых" есть ядерная дубина , которой можно схлопотать по голове , вот они и воюют на информационном поле ...
      bouncyhunter
  2. 210окв Сегодня, 08:51
    Китай-суверенная страна и имеет полное право делать всё что считают нужным на своей территории..
    210окв
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:54
    Китай готовится защищать КНДР? wassat в своё время, когда США почти "дожали" корейцев, КНР ввела МИЛЛИОН добровольцев, и граница теперь там, где есть. Учите историю, полосатоухие laughing
    Горный стрелок
    1. alexmach Сегодня, 09:02
      Интересная новость. Выходит таки просто так не слили Ина китайские товарищи.
      alexmach
  4. Александр романов Сегодня, 08:57
    Я зафиксировал активность наших ВВС,летают каждый день. И чё?
    Александр романов
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:00
      Цитата: Александр романов
      Я зафиксировал активность наших ВВС,летают каждый день. И чё?

      hi Немедленно выражайте озабоченность !
      bouncyhunter
  5. masiya Сегодня, 09:02
    А НОАК зафиксировали резкую и не спровоцированную активность ВМФ США в районе Корейского полуострова, ну и что???
    masiya
Картина дня