Пентагон зафиксировал повышенную активность китайских ВВС
В Минобороны США имеются данные о повышении активности китайских бомбардировщиков, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».
Источник, не который ссылается агентство, не уточнил причину такой активности китайской авиации. Возможно, она связана с учениями либо с обеспокоенностью Пекина в связи с ситуацией в КНДР, отмечает издание.
Ранее американские СМИ сообщило, что НОАК привела в состояние готовности большое количество самолетов из резерва. Как сообщил каналу CNN собственный источник, Пекин предпринимает попытки «сократить время реагирования на чрезвычайные обстоятельства, связанные с КНДР».
На Корейском полуострове сохраняется геополитическая напряженность. Недавно ситуация вокруг КНДР еще более обострилась в связи с приходом в регион ударной группы кораблей США во главе с авианосцем «Карл Винсон». В США активно обсуждается вопрос о дальнейших действиях в отношении Северной Кореи. В понедельник вице-президент США Майк Пенс, находясь с визитом в Сеуле, заявил, что в отношении Северной Кореи «стратегическому терпению Вашингтона пришел конец».
Источник, не который ссылается агентство, не уточнил причину такой активности китайской авиации. Возможно, она связана с учениями либо с обеспокоенностью Пекина в связи с ситуацией в КНДР, отмечает издание.
Ранее американские СМИ сообщило, что НОАК привела в состояние готовности большое количество самолетов из резерва. Как сообщил каналу CNN собственный источник, Пекин предпринимает попытки «сократить время реагирования на чрезвычайные обстоятельства, связанные с КНДР».
На Корейском полуострове сохраняется геополитическая напряженность. Недавно ситуация вокруг КНДР еще более обострилась в связи с приходом в регион ударной группы кораблей США во главе с авианосцем «Карл Винсон». В США активно обсуждается вопрос о дальнейших действиях в отношении Северной Кореи. В понедельник вице-президент США Майк Пенс, находясь с визитом в Сеуле, заявил, что в отношении Северной Кореи «стратегическому терпению Вашингтона пришел конец».
Использованы фотографии: http://ya62.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти