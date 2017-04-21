МО Азербайджана готовится к активным боям в зоне Карабахского конфликта
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов приказал командирам соединений на передовой быть готовыми к активным боям в зоне карабахского конфликта, передает "Интерфакс-АВН " сообщение пресс-службы ведомства.
Также Министр обороны подчеркнул важность проведения учений и довел до командно-начальствующего состава задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.
Он высоко оценил боеспособность и морально-психологическую подготовку личного состава.
Министр обороны подчеркнул важность проведения учений и довел до командно-начальствующего состава задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.
Широкомасштабные военные учения проходили в Азербайджане 16-21 апреля. К учениям были привлечены до 30 тыс. военнослужащих, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.
Учения проводились с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым.
Говоря о текущей обстановке в прифронтовой зоне, З.Гасанов дал конкретные указания командирам соединений, расположенных на передовой, быть постоянно готовыми к самым активным боям, не давать ни минуты передышки противнику, держать под постоянным контролем его деятельность, заранее и решительно пресекать любые действия врага с нанесением ему максимально серьезных потерь,- говорится в сообщении Минобороны.
Также Министр обороны подчеркнул важность проведения учений и довел до командно-начальствующего состава задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.
Все цели и задачи, поставленные на учениях, проводимых согласно утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Ильхамом Алиевым плану, были успешно достигнуты и выполнены,- отметил З.Гасанов, подведя итоги широкомасштабных военных учений.
Он высоко оценил боеспособность и морально-психологическую подготовку личного состава.
Министр обороны подчеркнул важность проведения учений и довел до командно-начальствующего состава задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.
Широкомасштабные военные учения проходили в Азербайджане 16-21 апреля. К учениям были привлечены до 30 тыс. военнослужащих, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.
Учения проводились с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›ВС азербайджана
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