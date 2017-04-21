17:22 21 апреля

МО Азербайджана готовится к активным боям в зоне Карабахского конфликта

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов приказал командирам соединений на передовой быть готовыми к активным боям в зоне карабахского конфликта, передает "Интерфакс-АВН " сообщение пресс-службы ведомства.

Говоря о текущей обстановке в прифронтовой зоне, З.Гасанов дал конкретные указания командирам соединений, расположенных на передовой, быть постоянно готовыми к самым активным боям, не давать ни минуты передышки противнику, держать под постоянным контролем его деятельность, заранее и решительно пресекать любые действия врага с нанесением ему максимально серьезных потерь,
- говорится в сообщении Минобороны.

МО Азербайджана готовится к активным боям в зоне Карабахского конфликта




Также Министр обороны подчеркнул важность проведения учений и довел до командно-начальствующего состава задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.
Все цели и задачи, поставленные на учениях, проводимых согласно утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Ильхамом Алиевым плану, были успешно достигнуты и выполнены,
- отметил З.Гасанов, подведя итоги широкомасштабных военных учений.

Он высоко оценил боеспособность и морально-психологическую подготовку личного состава.
Министр обороны подчеркнул важность проведения учений и довел до командно-начальствующего состава задачи, поставленные Верховным главнокомандующим.

Широкомасштабные военные учения проходили в Азербайджане 16-21 апреля. К учениям были привлечены до 30 тыс. военнослужащих, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.
Учения проводились с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›ВС азербайджана
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Комментарии 50

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  1. птс-м Сегодня, 13:18
    И что ж этим странам ,мирно не живется.Смысл, ложить головы ради голых скал.
    птс-м
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:21
      скажите мне,что это не турки мутят...а мы им С-400...безумный мир.
      андрей юрьевич
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:45
        Мне тут на ВО как-то один товарищ под флагом Азербайджана доказывал что у них своя жизнь , Турция к ним никакого отношения не имеет и вообще "вывсёврёте" . Правда , не отрицал что турецкое ТВ предпочитают смотреть . Вот интересно было бы его сейчас почитать ...
        bouncyhunter
    2. Венд Сегодня, 13:22
      Цитата: птс-м
      И что ж этим странам ,мирно не живется.Смысл, ложить головы ради голых скал.

      ,Вот и мне тоже подумалось. Довоюются, что Карабах попросит присоединиться к России. Вместо дележа устроили бы свободную экономческую зону и жили бы мирно, торговали бы друг с другом. Нет за автомат и вперед
      Венд
      1. commbatant Сегодня, 14:59
        Венд

        Довоюются, что Карабах попросит присоединиться к России.

        Хорошая мысль. У нас на юге РФ нет еще народной республики.... первой будет. Нагорно-Карабахская Народная Республика (НКНР) - признаем их документы в РФ, заключим "Тбилиские соглашения" и периодически будем направлять гуманитарные конвои....
        commbatant
      2. Ныробский Сегодня, 15:01
        Цитата: Венд
        ,Вот и мне тоже подумалось. Довоюются, что Карабах попросит присоединиться к России. Вместо дележа устроили бы свободную экономческую зону и жили бы мирно, торговали бы друг с другом. Нет за автомат и вперед

        Не для того США на постсоветском пространстве создало массу очагов напряжённости, что бы дать народам в них проживающим, по соседски сесть в поле за одним столом с шашлыком и вином и жить мирно. Матрасы периодически проводят "ревизию" этих конфликтных зон, устраивая провокации с обстрелами, что бы не дай "бог" наступил мир, и что бы в нужный момент перевести замороженный конфликт в активную стадию. Это плохо не только для Азербайджана и Армении, это так же плохо и для России т.к. создаёт зону нестабильности на её границах.
        Ныробский
    3. майор Юрик Сегодня, 13:23
      Если убрать фотошоп, то из-за погон сего генерала будут чётко видны турецкие мохнатые уши! Ну а далее все разговоры по турецкой бумажке! negative
      майор Юрик
    4. сибиралт Сегодня, 13:31
      Сотрите, не заиграйтесь. У армян "Искандеры". Или казахи из ОДКБ вспупятся laughing
      сибиралт
      1. commbatant Сегодня, 15:01
        Цитата: сибиралт
        Или казахи из ОДКБ вспупятся laughing

        Зачем они РК уперлись?
        commbatant
    5. Maskom Сегодня, 13:35
      Если бы у России оккупировали 25% территории и изгнали бы оттуда всех русских , Вы смогли бы жить в мире со страной-оккупантом ?
      Maskom
      1. НасРать Сегодня, 13:42
        Цитата: Maskom
        Если бы у России оккупировали 25% территории и изгнали бы оттуда всех русских , Вы смогли бы жить в мире со страной-оккупантом ?


        Пример Украины подойдёт? Ну конечно не 25 % , но приличный кусок оккупирован и ни чего живем, торгуем ....
        НасРать
        1. хрыч Сегодня, 15:43
          Цитата: НасРать
          Пример Украины подойдёт?

          Нет лучше Палестины
          хрыч
      2. птс-м Сегодня, 13:42
        У себя в стране заботься за своих граждан,а в России мы сами разберемся.Вот же ,не зря сказано,что исраиль...в каждой .опе затычка...
        птс-м
      3. AID.S Сегодня, 13:46
        Цитата: Maskom
        Если бы у России оккупировали 25% территории и изгнали бы оттуда всех русских , Вы смогли бы жить в мире со страной-оккупантом ?

        Жили же мирно 25 лет с украиной, оккупировавшей нашу территорию. Отобрали и дальше мирно живем. Да и территорий, отошедших от России поболе 25% будет.
        AID.S
      4. Velizariy Сегодня, 14:14
        То есть палестинские арабы правы и в ваших словах
        Цитата: Maskom
        Вы смогли бы жить в мире со страной-оккупантом ?
        оправдываете ХАМАС и Хесбаллу??? Звучит именно так)
        Velizariy
      5. слепой67 Сегодня, 14:15
        Цитата: Maskom
        Если бы у России оккупировали 25% территории и изгнали бы оттуда всех русских , Вы смогли бы жить в мире со страной-оккупантом ?

        В таком случае какие претензии у Израиля к своим соседям? Чья бы коровушка мычала, господа с раздвоенной личностью!
        слепой67
      6. Кент0001 Сегодня, 14:27
        Азербайджан это исксственое образование. Один из кусков Персии. Мне на это часто один старый еврей указывал. Когда было государство Урарту где был Азербайджан? До СССР было еще далеко.
        Кент0001
      7. Лелёк Сегодня, 15:48
        Цитата: Maskom
        Если бы у России оккупировали 25% территории и изгнали бы оттуда всех русских , Вы смогли бы жить в мире со страной-оккупантом ?


        Хрень городите. При СССР Карабах, как автономная область входила в состав Армянской ССР и никаких вопросов со стороны АзССР не было. Вопрос принадлежности возбудили Алиевы (отец и особо - сын) по выходе Азербайджана из состава СССР. И вообще, с какого перепуга это волнует израильтянина? stop
        Лелёк
        1. garnik Сегодня, 16:21
          Хрень городите. При СССР Карабах, как автономная область входила в состав Армянской ССР и никаких вопросов со стороны АзССР не было. Вопрос принадлежности возбудили Алиевы (отец и особо - сын) по выходе Азербайджана из состава СССР. И вообще, с какого перепуга это волнует израильтянина? stop
          ---------------
          Вы немного не в теме.
          garnik
      8. Zaurbek Сегодня, 16:03
        Умом Россию не понять,
        Аршинов общим не измерить...
        Мы сами у себя оттяпали 30% территории (14 союзных республик)- и ничего живем.
        Zaurbek
      9. garnik Сегодня, 16:12
        Если бы у России оккупировали 25% территории и изгнали бы оттуда всех русских , Вы смогли бы жить в мире со страной-оккупантом ?
        ------------------------
        Во-первых около 18%,не оккупированы , а освобождены.Вы хоть историю со своих(израильских) источников черпайте.И республика Ар.цах ни дня не входила в состав Республики Азербайджан.
        garnik
      10. garnik Сегодня, 16:32
        Если бы у России оккупировали 25% территории и изгнали бы оттуда всех русских , Вы смогли бы жить в мире со страной-оккупантом ?
        ----------------
        Один из подстрекателей войны является Израиль наряду с турцией. В Азербайджане уже давно находятся израильские советники.Отсюда такая поддержка друг друга даже на ВО.
        garnik
      11. Yeraz Сегодня, 17:06
        Цитата: Maskom
        Если бы у России оккупировали 25% территории и изгнали бы оттуда всех русских , Вы смогли бы жить в мире со страной-оккупантом ?

        не утруждайте себя.
        Израиль Г.
        Азербайджан Г. и все)))
        Россия за пару кусков камня готова Японию в ядерный апокалипсис ввергнуть)))Кому вы что объясняете.Каждому близка своя рубаха и мир двойных стандартов.
        Я просто прочел комменты и посмеялся)))
        Yeraz
    6. ButchCassidy Сегодня, 14:10
      Цитата: птс-м
      И что ж этим странам ,мирно не живется.Смысл, ложить головы ради голых скал.

      Все очень просто - постоянная истерия на тему войны и "оккупации" позволяет отвлечь общество от реальных проблем. И если прекратиться эта песня на тему "возвращения Карабаха", то у общества Азербайджанской Республики (а вернее нефтегазоносного султаната) возникнет законный вопрос к правящей династии - а зачем вы вообще нужны? Зачем вы баснями кормили народ и тратили миллиарды долларов на военные закупки? Не так давно в Баку хвастались, что их военный бюджет больше, чем весь бюджет Армении.

      А результата нет - Степанакерт как был независимым от Баку, так и остается. Люди как жили в нищете или искали лучшей доли на рынках России, так все и остается.

      Поэтому цугцванг - воевать нельзя (возможная потеря власти в результате неминуемых военных поражений), не воевать или отказываться от воинственной риторики нельзя (возможная потеря власти ввиду серьезных социальных волнений).
      ButchCassidy
      1. Scorpio05 Сегодня, 16:48
        Неминуемых )) А чего вы, армяне в апреле "неминуемое" поражение Азербайджану не нанесли?)))
        Типичное армянское бахвальство.
        Scorpio05
    7. sgazeev Сегодня, 17:08
      Цитата: птс-м
      И что ж этим странам ,мирно не живется.Смысл, ложить головы ради голых скал.

      У них хорошо получается торговать помидорами и.....прочей экзотикой. wassat
      sgazeev
  2. Искандер Ш Сегодня, 13:18
    Так быть готовым или готовиться? Заголовок желтизна.
    Искандер Ш
  3. Андрей К Сегодня, 13:22
    МО Азербайджана готовится к активным боям в зоне Карабахского конфликта

    Приготовились и дальше что?...
    Восток дело тонкое...
    Пустое желание нагнать жути...
    Андрей К
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:30
      Цитата: Андрей К
      Пустое желание нагнать жути...

      в последние годы-не пустое желание...
      андрей юрьевич
      1. Андрей К Сегодня, 13:44
        Цитата: андрей юрьевич
        ...в последние годы-не пустое желание...

        Соглашусь с Вами, если только считать не "пустым желанием" провокации на линии разграничения конфликтующих сторон и ведение беспокоящего огня, который ежедневно уносит жизни солдат с обеих сторон. Самым крупным "успехом" азербайджанских ВС была "4-х дневная война", в апреле прошлого года. Как началась провально, так и закончилась бесславно. Угробили кучу технику и своих граждан, ничего абсолютно при этом не добившись, от слова - совсем ничего...
        Андрей К
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:49
          Цитата: Андрей К
          Угробили кучу технику и своих граждан, ничего абсолютно при этом не добившись, от слова - совсем ничего..

          а ничего и не нужно,главное-дровишек подкидывать,чтоб тлело...
          андрей юрьевич
          1. Андрей К Сегодня, 14:35
            Цитата: андрей юрьевич
            ...а ничего и не нужно,главное-дровишек подкидывать,чтоб тлело...

            Об этом речь и веду...
            Высказывание министра обороны Азербайджана из этой же серии - показать готовность биться, держать в напряжении...
            Андрей К
    2. сибиралт Сегодня, 13:37
      Да какой же там Восток? Это Европа, Закавказье.
      сибиралт
  4. 31rus4 Сегодня, 13:27
    Уважаемые,все по "плану",вокруг России создают очаги не стабильности,воин,идет расскачка и внутри страны,а дальше проведут переговоры ,естественно с "выгодными условиями"
    31rus4
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:32
      Цитата: 31rus4
      Уважаемые,все по "плану",вокруг России создают очаги не стабильности,воин,идет расскачка и внутри страны

      первый тезис-бесспорен,а вот второй...- власти сами создают почву,чтоб внутри "качалось" ,сами и напорются.
      андрей юрьевич
  5. Холуай Сегодня, 13:32
    Проиграют в очередной раз...
    Холуай
    1. kirieeleyson Сегодня, 14:53
      Самое ценное забыли, война - это не игра. Обычно пишут "победили/потерпели поражение"
      Сейчас такое время, что за человеческую жизнь во время бд не дадут ничего, дороже 30 патронов.
      Поэтому грустно это все, жили 70 лет в одной стране, а тут вот так, ни за понюшку табаку можно потерять и людей и страну и территории навсегда.
      kirieeleyson
  6. armenk Сегодня, 13:45
    МО азербайджана в очередной раз отрыгнуло во всемирную сеть набор своих страшилок. Гасанов, хоть виртуально пытается доказать свою полезность.
    armenk
  7. Мар.Тира Сегодня, 13:47
    Цитата: Maskom
    Если бы у России оккупировали 25% территории и изгнали бы оттуда всех русских , Вы смогли бы жить в мире со страной-оккупантом ?

    Вы у палестинцев не спрашиваете,хотят они ваших поселенцев,или нет.Так что сравнение не уместно.Очень не компетентный комментарий.Ни когда там не было большинства азербайджанцев.
    Мар.Тира
  8. слепой67 Сегодня, 14:30
    Интересная складывается картина,или ситуация ( кому что нравится)! Проживая на территории России, эти заклятые враги "там", здесь становятся друзьями. Что такое происходит с людьми здесь,что мешает также жить ТАМ???
    слепой67
    1. ватник Сегодня, 15:55
      Напряженность между Азербайджаном с одной стороны и Нагорным Карабахом и Арменией с другой стороны явно провоцируется США и Израилем в отместку за нашу борьбу в Сирии против террористов дружбы с Ираном и поддержку КНДР что ещё раз говорит что Азербайджан совершенно несамостоятельная страна которая вместо того чтобы найти приемлемое для обеих сторон решение этого конфликта просто пляшет под "дудку" своих кураторов из Вашингтона и Тель-Авива.
      ватник
      1. armenk Сегодня, 16:38
        думаю все намного проще и банальнее. вместо решения огромного количества социальных проблем, алиев отвекает свой плебс войной, сваливая все проблемы на войну и армян. под шумок воруя деньги, в том числе выделенные на оборону.
        armenk
        1. ватник Сегодня, 16:43
          Цитата: armenk
          алиев отвекает свой плебс войной, сваливая все проблемы на войну и армян. под шумок воруя деньги, в том числе выделенные на оборону.

          И это наверняка одна из причин но основное как мне кажется это заказ Алиеву от его кураторов создать ещё одну точку напряжения для нашей страны.
          ватник
  9. garnik Сегодня, 16:00
    Цитата: андрей юрьевич
    скажите мне,что это не турки мутят...а мы им С-400...безумный мир.

    Продажное российское(не русское) правительство.Что-то напоминает 20 годы прошлого века.И С-400 продадим,как надо мировому правительству.Иначе не понятно навязчивое сближение с турками.Неужели не понятно что сильная турция это угроза России.
    garnik
    1. commbatant Сегодня, 16:22
      garnik

      Продажное российское(не русское) правительство.Что-то напоминает 20 годы прошлого века.

      Чья бы корова мычала, а твоя молчала бы....
      По поводу 20-го века вы хорошо вспомнили, после развала РИ, "непродажные гордые Грузины" начали дружить с "исконными друзьями русских" - немцами, в начале 21-го века с американцами....
      "Бог не микишка, видит на ком шишка" - Аджария еще уйдет в Турцию, если притеснять местных не закончите
      В этой связи не лишним будет вспомнить, что в дни предыдущего обострения отношений между Тбилиси и Батуми турецкий посол в Баку Унал Чевикоз 17 марта 2004 года заявил журналистам, что власти Турции согласно Карсскому договору 1921 года имеют право ввести свои войска в Аджарию.

      http://www.contrtv.ru/common/362
      commbatant
  10. commbatant Сегодня, 16:10
    Поставка РФ Азербайджану и Армении В и ВТ, напоминает поставку В и ВТ Ирану и Ираку в годы их войны, специально, что ли так делаем?
    commbatant
    1. ватник Сегодня, 16:47
      Цитата: commbatant
      напоминает поставку В и ВТ Ирану и Ираку в годы их войны

      Немного неверно СССР поставляла в годы ирано-иракской войны оружие только Ираку с Ираном тогда были очень сложные отношения.
      А вот наши союзники в то время Сирия КНДР и некоторые другие действительный помогали именно Ирану.
      ватник
      1. commbatant Сегодня, 16:49
        Да а откуда тогда у Ирана столько советской техники?
        commbatant
        1. ватник Сегодня, 17:00
          Цитата: commbatant
          Да а откуда тогда у Ирана столько советской техники?

          Если разговор именно о советской техники то в Иран шли поставки при премьере Моссадыке и в том числе при шахе Ирана Пехлеви. Было поставлено: танки Т-55, легкие танки ПТ-76, боевые машины пехоты БМП-1, бронетранспор­теры БТР-50ПК, БТР-60 и БТР-152, буксируе­мые 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм гаубицы Д-20 и 130-мм пушки М-46, зенитные самоходные ус­тановки ЗСУ-57-2 и ЗСУ-23-4,, ПЗРК «Стрела-2», ПТРК «Ма­лютка», военные автомобили , подвижные средства технического обслуживания и ремонта, инженерная техника (в том числе бронирован­ная), средства радиосвязи
          Так же в Иран осуществлял поставки Китай во многом это были клоны нашей техники в том числе большое количество танков Т59 (копий нашего Т-55).
          После исламской революции и до 90-х годов мы поставки в Иран военной техники не осуществляли.
          ватник
  11. Scorpio05 Сегодня, 17:07
    Цитата: Кент0001
    Азербайджан это исксственое образование. Один из кусков Персии. Мне на это часто один старый еврей указывал. Когда было государство Урарту где был Азербайджан? До СССР было еще далеко.


    Б.А.Арутюнян, говоря об армянской исторической науке в последнее время, отмечает: «Была подвергнута резкой критике балканская теория происхождения армян, предприняты попытки во что бы то ни стало доказать идентичность Урарту с Арменией».
    Источник: http://lraber.asj-oa.am/99/1/4_Arytynyan_B..pdf
    Шнирельман в своем труде "Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье". ИКЦ «Академкнига», Москва, 2003 Глава 6. «Арменизация Урарту: ревизионистские концепции» утверждает: что причиной возникновения «армянской теории» стал подъём национального движения в Армении, что теория не имеет под собой научной основы и изначальна была направлена на идеологическое подкрепление борьбы против Турции за утраченные в 1915 году земли.
    Академик Дьяконов .пишет(Дьяконов, 1983. С): "Новый шаг к арменизации Урарту сделал А. Мнацаканян. Во многом соглашаясь с Хачатряном, он находил нужным исправить его концепцию в том, что касалось урартийской администрации. Если Хачатрян утверждал, что в Урарту правили «чужие цари», не имевшие отношения к армянскому народу (Хачатрян, 1980. С. 104), то Мнацаканян пытался арменизировать не только народ Урарту, но и местную знать".
    Насчет Персии... Трактат между Карабахским ханом и Российской империей о переходе азербайджанского(тюркского)ханства под власть России от 14 мая 1805 года. Ни о персах или персидском шахе, об армянах вообще не говорю и речи нет wink

    ВО ИМЯ ВСЕМОГУЩЕГО БОГА Мы, т.е. Ибрагим-хан Шушинский и Карабахский и Всероссийских войск ген.-от инфантерии, Кавказской инспекции по инфантерии, инспектор и проч. кн. Павел Цицианов по полной мочи и власти, данной мне от Е. И. В.* всемилостивейшего моего великого Г. И.** Александра Павловича, приступив с помощью Божею к делу о вступлении Ибрагим-хана Шушинского и Карабахского со всем его семейством, потомством и владениями в вечное подданство Всероссийской Империи и ныне счастливо царствующего великого Г. И. Александра Павловича и Его высоким преемникам, заключили, постановили и подписали на следующих артикулах. И тд...
    Больше ничего старого lol вам старый еврей не показывал ?))
    Scorpio05
Картина дня