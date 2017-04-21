На учении в ЦВО подразделения применили новые формы ведения боя
Более 1,5 тыс. военнослужащих в ходе учений на Чебаркульском полигоне в Челябинской области уничтожили несколько крупных формирований условного противника, применив при этом новые формы ведения боя, передает ТАСС сообщение представителя ЦВО Ярослава Рощупкина.
Он отметил, что единое информационное пространство на учении «обеспечили самолеты и вертолеты воздушной разведки, операторы разведывательных комплексов "Стрелец" и "Фара", беспилотники от мобильных "Элеронов" и "Орланов" до высотных "Форпостов"».
«Разведчики в реальном времени контролировали эффективность огневых налетов и их корректировку – беспилотники буквально кружили в воздухе на нескольких эшелонах, транслируя данные сразу из пяти районов. Координаты разведанных целей поступали по радиоканалам на командные пункты и средства огневого поражения: гаубицы "Мста-Б", реактивные системы "Град" и "Ураган", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и минометы. Для нанесения воздушных ударов с авиабазы Шагол поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты огневой поддержки», – рассказал представитель округа, уточнив, что всего было задействовано около 250 единиц техники.
По его совам, новые формы и способы ведения боя позволили быстро блокировать и уничтожить несколько крупных формирований условного противника, захвативших покинутый населенный пункт, не дав им объединиться друг с другом, что позволило избежать потерь при действиях штурмовых подразделений.
За ходом учения наблюдали командиры соединений и частей Поволжья, Урала и Сибири.
Мультиконтурная разведывательно-огневая система впервые применена в ходе военного учения на Южном Урале. Каждый контур системы состоит из подразделений огневого поражения, таких как ствольная и реактивная артиллерия, тяжелые огнеметы, тактические ракетные комплексы и авиация. С ними в связке работают средства разведки, которые определяют координаты целей и обрабатывают их с помощью автоматизированных систем управления,сказал Рощупкин.
Он отметил, что единое информационное пространство на учении «обеспечили самолеты и вертолеты воздушной разведки, операторы разведывательных комплексов "Стрелец" и "Фара", беспилотники от мобильных "Элеронов" и "Орланов" до высотных "Форпостов"».
«Разведчики в реальном времени контролировали эффективность огневых налетов и их корректировку – беспилотники буквально кружили в воздухе на нескольких эшелонах, транслируя данные сразу из пяти районов. Координаты разведанных целей поступали по радиоканалам на командные пункты и средства огневого поражения: гаубицы "Мста-Б", реактивные системы "Град" и "Ураган", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и минометы. Для нанесения воздушных ударов с авиабазы Шагол поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты огневой поддержки», – рассказал представитель округа, уточнив, что всего было задействовано около 250 единиц техники.
По его совам, новые формы и способы ведения боя позволили быстро блокировать и уничтожить несколько крупных формирований условного противника, захвативших покинутый населенный пункт, не дав им объединиться друг с другом, что позволило избежать потерь при действиях штурмовых подразделений.
Действия мультиконтурной системы позволили снизить время с момента обнаружения целей до нанесения ударов до 3-4 минут, а также приблизить их эффективность к показателям высокоточного оружия,сказал Рощупкин.
За ходом учения наблюдали командиры соединений и частей Поволжья, Урала и Сибири.
Использованы фотографии: ТАСС / Минобороны РФ
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