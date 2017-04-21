17:17 21 апреля

На учении в ЦВО подразделения применили новые формы ведения боя

Более 1,5 тыс. военнослужащих в ходе учений на Чебаркульском полигоне в Челябинской области уничтожили несколько крупных формирований условного противника, применив при этом новые формы ведения боя, передает ТАСС сообщение представителя ЦВО Ярослава Рощупкина.

На учении в ЦВО подразделения применили новые формы ведения боя


Мультиконтурная разведывательно-огневая система впервые применена в ходе военного учения на Южном Урале. Каждый контур системы состоит из подразделений огневого поражения, таких как ствольная и реактивная артиллерия, тяжелые огнеметы, тактические ракетные комплексы и авиация. С ними в связке работают средства разведки, которые определяют координаты целей и обрабатывают их с помощью автоматизированных систем управления,
сказал Рощупкин.


Он отметил, что единое информационное пространство на учении «обеспечили самолеты и вертолеты воздушной разведки, операторы разведывательных комплексов "Стрелец" и "Фара", беспилотники от мобильных "Элеронов" и "Орланов" до высотных "Форпостов"».

«Разведчики в реальном времени контролировали эффективность огневых налетов и их корректировку – беспилотники буквально кружили в воздухе на нескольких эшелонах, транслируя данные сразу из пяти районов. Координаты разведанных целей поступали по радиоканалам на командные пункты и средства огневого поражения: гаубицы "Мста-Б", реактивные системы "Град" и "Ураган", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и минометы. Для нанесения воздушных ударов с авиабазы Шагол поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты огневой поддержки», – рассказал представитель округа, уточнив, что всего было задействовано около 250 единиц техники.

По его совам, новые формы и способы ведения боя позволили быстро блокировать и уничтожить несколько крупных формирований условного противника, захвативших покинутый населенный пункт, не дав им объединиться друг с другом, что позволило избежать потерь при действиях штурмовых подразделений.

Действия мультиконтурной системы позволили снизить время с момента обнаружения целей до нанесения ударов до 3-4 минут, а также приблизить их эффективность к показателям высокоточного оружия,
сказал Рощупкин.

За ходом учения наблюдали командиры соединений и частей Поволжья, Урала и Сибири.

Использованы фотографии: ТАСС / Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. mig29mks Сегодня, 13:50
    Тяжело в ученьях,легко в бою!
    mig29mks
  2. DimerVladimer Сегодня, 14:17
    Информацинное поле боя в действии - это действительно новый этап в развитии вооруженных сил России.

    Не отстаем от потенциальных партнеров :)
    DimerVladimer
    1. Topotun Сегодня, 16:05
      Так оно так. Но хорошо бы это все обкатывать в условиях РЕАЛЬНОГО противодейтсвия данным системам (хотяя бы как следующий этап). Как РЭБ, так и имитацией огневого воздействия, мерами по маскировки (в том числе радиомаскировки) и т.п. Чтобы не привыкали к подобным системам как панацеи от всего...
      Topotun
  3. commbatant Сегодня, 14:35
    новые формы ведения боя

    Так это новые методы управления огневыми средствами и средствами разведки и управления...., а не формы ведения боя...
    commbatant
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