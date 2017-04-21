На учении в ЦВО подразделения применили новые формы ведения боя

Мультиконтурная разведывательно-огневая система впервые применена в ходе военного учения на Южном Урале. Каждый контур системы состоит из подразделений огневого поражения, таких как ствольная и реактивная артиллерия, тяжелые огнеметы, тактические ракетные комплексы и авиация. С ними в связке работают средства разведки, которые определяют координаты целей и обрабатывают их с помощью автоматизированных систем управления,

Действия мультиконтурной системы позволили снизить время с момента обнаружения целей до нанесения ударов до 3-4 минут, а также приблизить их эффективность к показателям высокоточного оружия,