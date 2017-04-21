Западные исследователи признали ПАК ФА лучшим истребителем в мире
По версии исследователей портала Global Conflict, российский перспективный истребитель Т-50 является лучшим в мире. В десятку лучших вошли ещё 3 российских самолета. Об этом сообщает канал Звезда .
В качестве главных преимуществ российского истребителя 5-го поколения исследователи отметили «высокую скорость и дальность полета, а также мощные двигатели и отличные маневренные характеристики».
А топ-10 вошли еще три российских самолета: Су-35 (третье место), Су-30МКИ (четвертое место) и МиГ-35 (восьмое место).
В исследовании отмечается, что Су-35 является «смертельно опасным при встрече с большинством самолетов НАТО». А что касается Су-30 МКИ, то его главным преимуществом называется способность «подсвечивать цели для истребителей группы».
В десятку лучших попали также 3 американские машины: F-22 – на второй строке, новейший F-35 – на седьмой и F-16 – на десятой.
Девятое место в рейтинге досталось шведскому истребителю Gripen.
Оставшиеся строки, пятую и шестую, заняли соответственно французский Dassault Rafale и евроистребитель Typhoon.
В качестве главных преимуществ российского истребителя 5-го поколения исследователи отметили «высокую скорость и дальность полета, а также мощные двигатели и отличные маневренные характеристики».
А топ-10 вошли еще три российских самолета: Су-35 (третье место), Су-30МКИ (четвертое место) и МиГ-35 (восьмое место).
В исследовании отмечается, что Су-35 является «смертельно опасным при встрече с большинством самолетов НАТО». А что касается Су-30 МКИ, то его главным преимуществом называется способность «подсвечивать цели для истребителей группы».
В десятку лучших попали также 3 американские машины: F-22 – на второй строке, новейший F-35 – на седьмой и F-16 – на десятой.
Девятое место в рейтинге досталось шведскому истребителю Gripen.
Оставшиеся строки, пятую и шестую, заняли соответственно французский Dassault Rafale и евроистребитель Typhoon.
Использованы фотографии: http://militaryarms.ru
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