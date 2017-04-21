17:12 21 апреля

Западные исследователи признали ПАК ФА лучшим истребителем в мире

По версии исследователей портала Global Conflict, российский перспективный истребитель Т-50 является лучшим в мире. В десятку лучших вошли ещё 3 российских самолета. Об этом сообщает канал Звезда .

Западные исследователи признали ПАК ФА лучшим истребителем в мире


В качестве главных преимуществ российского истребителя 5-го поколения исследователи отметили «высокую скорость и дальность полета, а также мощные двигатели и отличные маневренные характеристики».


А топ-10 вошли еще три российских самолета: Су-35 (третье место), Су-30МКИ (четвертое место) и МиГ-35 (восьмое место).

В исследовании отмечается, что Су-35 является «смертельно опасным при встрече с большинством самолетов НАТО». А что касается Су-30 МКИ, то его главным преимуществом называется способность «подсвечивать цели для истребителей группы».

В десятку лучших попали также 3 американские машины: F-22 – на второй строке, новейший F-35 – на седьмой и F-16 – на десятой.

Девятое место в рейтинге досталось шведскому истребителю Gripen.



Оставшиеся строки, пятую и шестую, заняли соответственно французский Dassault Rafale и евроистребитель Typhoon.

Использованы фотографии: http://militaryarms.ru
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Комментарии 41

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  1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:14
    А мы это и без вас знали! yes
    СРЦ П-15
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:17
      Цитата: СРЦ П-15
      А мы это и без вас знали! yes

      Саш , а чего это западлянщики подлизываться стали ? Неспокойно как-то от этого на душе ...
      bouncyhunter
      1. Самаритянин Сегодня, 15:19
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: СРЦ П-15
        А мы это и без вас знали! yes

        Саш , а чего это западлянщики подлизываться стали ? Неспокойно как-то от этого на душе ...

        Это индийский канал ютюб, обычного человека!
        Цитата: Самаритянин
        Да сколько можно???
        До сих пор нет даже примерной даты окончания испытаний, а уже лучший...
        И ПО ВИДЕО: Индийский канал, какого-то любителя... ВО ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ???
        Самаритянин
        1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:24
          А с чего они решили что он лучший? В википедии прочитали? Мне кажется, что все познается в сравнении и смысл сравнивать строевые самолеты с ещё дорабатываемым самолетом.
          DIVAN SOLDIER
          1. Topotun Сегодня, 16:20
            В общем да, пока нет смысла спорить кто лучше. Вот пойдет серия тогда и можно сравнивать.
            Topotun
            1. cniza Сегодня, 17:02
              Не нравится мне , когда нас хвалят , вот когда запустим в серию и выстроится очередь покупателей , тогда можно.
              cniza
        2. СРЦ П-15 Сегодня, 15:26
          Ну Вы даёте, а мне гуглить эту новость лень было, да и испортить себе настроение не хотелось. Вот взяли меня и приземлили... sad laughing
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:31
            Цитата: СРЦ П-15
            Ну Вы даёте, а мне гуглить эту новость лень было, да и испортить себе настроение не хотелось. Вот взяли меня и приземлили... sad laughing

            Не огорчайся , друже ! И на нашей улице когда-нибудь перевернётся фура с коньяком ! drinks good
            bouncyhunter
            1. Pirogov Сегодня, 17:03
              Цитата: bouncyhunter
              Не огорчайся , друже ! И на нашей улице когда-нибудь перевернётся фура с коньяком !

              Да мы не гордые и водочка ,пошла бы !)))
              Pirogov
      2. Серый брат Сегодня, 15:35
        Цитата: bouncyhunter
        Саш , а чего это западлянщики подлизываться стали ? Неспокойно как-то от этого на душе ...

        Они просто поддерживают тезис о том что Русские страшные.

        Каждый, не побоюсь этого слова, член "мирового сообщества" должен чётко знать: если в небе появился Т-50, значит скоро к нему в гости прилетит ядерный снаряд из "Арматы".
        Аминь. laughing
        Серый брат
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:37
          Цитата: Серый брат
          Аминь.

          Не "Аминь" , а "ОМОН" ! lol
          bouncyhunter
        2. Летунъ Сегодня, 16:49
          Цитата: Серый брат
          если в небе появился Т-50, значит скоро к нему в гости прилетит ядерный снаряд из "Арматы".

          Которая выстрелит с борта атомной субмарины из подводного положения wink
          Летунъ
    2. maxim947 Сегодня, 15:28
      Приятно конечно laughing , но глупость полная,
      maxim947
      1. рич Сегодня, 16:06
        Западные исследователи признали ПАК ФА лучшим истребителем в мире

        Одно из двух, или очень компетентные исследователи, или у самовлюбленного автора очень хорошее настроение
        рич
        1. hirurg Сегодня, 16:40
          Су-27 и Миг-29 выдающиеся самолёты, и мало кто мог превзойти, ну хотя бы по маневренности-это факт.
          Наследники этих машин уже показали реальные возможности, в том числе и в бою.
          Но, я, почему- то всё время читаю о знаменитых F-22...и прочих...
          Всё сильнее у меня впечатление надутого пузыря... того, чего нет на самом деле.
          Может я ошибаюсь?
          hirurg
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 17:06
      Сейчас "товарищи из Израиля" подтянутся и все опровергнут тонко и с фактами , ну вы знаете как .. bully
      ОТДЕЛ
  2. Самаритянин Сегодня, 15:14
    Да сколько можно???

    До сих пор нет даже примерной даты окончания испытаний, а уже лучший...

    И ПО ВИДЕО: Индийский канал, какого-то любителя... ВО ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ???
    Самаритянин
    1. Vlad.by Сегодня, 15:43
      Вы представляете ЧТО будет, когда испытания закончатся???
      Vlad.by
      1. Самаритянин Сегодня, 16:46
        Цитата: Vlad.by
        Вы представляете ЧТО будет, когда испытания закончатся???


        Представляю, я точно напьюсь wassat drinks
        Самаритянин
      2. Iline Сегодня, 17:03
        Не представляю. Поскольку хоть каких-то результатов этих испытаний в прессе не выявилось. А видно лишь одно - каждый год появляются всё новые компоненты, которые надо испытывать. Это может продолжаться бесконечно. Серия когда?
        Ещё Микоян в своё время высказался в том ключе, что может создать лучший в мире истребитель. Только вот будет он стоить дороже цены золота за его вес.
        Iline
  3. DMoroz Сегодня, 15:16
    новейший F-35 – на седьмой

    Плачь, страна обетованная... Вы же на этом суперпепелаце всех в порошок стереть готовы были...
    DMoroz
    1. Арон Заави Сегодня, 15:31
      Цитата: DMoroz
      новейший F-35 – на седьмой

      Плачь, страна обетованная... Вы же на этом суперпепелаце всех в порошок стереть готовы были...


      Мы плачем. Впрочем может и не очень.Сегодня еще три получаем.
      Арон Заави
      1. Topotun Сегодня, 16:22
        Да господь с Вами. Но мне кажется лучше за эти деньги получить втрое (ну пусть вдвое) больше добрых, надежных F16-х.....
        Topotun
      2. Muvka Сегодня, 16:47
        Но у вас их все-равно меньше, чем у нас летающих Т-50)
        Muvka
        1. Арон Заави Сегодня, 17:12
          Цитата: Muvka
          Но у вас их все-равно меньше, чем у нас летающих Т-50)

          Увы мы не единственные клиенты.

          Of the 90 jets to be delivered under LRIP 10 44 are F-35As for the US Air Force and nine are F-35Bs for the US Marine Corps and two are F-35Cs for the US Navy. Australia is the biggest international buyer in LRIP 10 with 35 in all 35 for international partner and FMS customers, including six jets each for Israel, Norway and South Korea (all F-35As), four F-35As for Japan, three F-35Bs for the UK and two F-35As for Turkey.
          Арон Заави
      3. ОТДЕЛ Сегодня, 17:11
        Цитата: Арон Заави
        Мы плачем. Впрочем может и не очень.Сегодня еще три получаем.

        И куда вы там на них летаете ..? Израиль по территории ,как у нас в России район средний..))) Взлетел и сразу посадка должна быть! Или я не прав..? Или все Иран мечтаете разбомбить..? Ну тогда понятно...Флаг вам в руки!
        ОТДЕЛ
  4. Комментарий был удален.
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:20
    Ага, в этот рейтинг нужно было и миг41 включить -сразу небось первые семь мест занял! !! fool А его отсутствие даже в виде макетов-сущие пустяки lol
    Изгоняющий либероидов
    1. Vlad.by Сегодня, 15:41
      Вы договоритесь, что будет опровержение и первое место отдадут в который раз Морским котикам. Они и летают, и плавают круче всех
      Vlad.by
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:55
        Плавают как фикальные массы,или покруче? lol
        Изгоняющий либероидов
  6. yehat Сегодня, 15:22
    интересны критерии оценки.
    как бы F16 и F16+E3 Centry совсем разный расклад
    yehat
  7. Рабинович Сегодня, 15:23
    Надеюсь на параде покажут на 9 мая, и СУ-35. Интересно посмотреть будет.
    Рабинович
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:56
      Рабинович-где покажут, в Израиле?
      Изгоняющий либероидов
      1. Рабинович Сегодня, 16:03
        В Москве, какой Израиль. Надеюсь буду на параде в Минске, а московский потом скачаю через программу торенд.
        Рабинович
    2. Околоточный Сегодня, 16:08
      А мне другое интересно стало. На Ютубе ролик за подготовку к параду 2015г. Стоит шалапет 2-х лет от роду и проходящим колоннам воинское приветствие отдаёт. Парни отдать должное в "долгу не остались", отвечали тем же. Вот такие ролики радуют.
      Околоточный
  8. gabonskijfront Сегодня, 15:24
    Ну это они просто порадовали,но у меня впечатление что это,накануне выделения дополнительных денег на программу F-35.
    gabonskijfront
  9. Vita VKO Сегодня, 15:27
    Интересно, где Global Conflict смогли снять радиолокационные и инфракрасные характеристики Т-50, но все равно приятно. Хотя мотив понятен - раз F-22 уступает, то администрации Трампа нужно срочно выделять деньги на новые разработки. Так происходит во всех странах НАТО, после рекламы в СМИ "российской угрозы" и "дифирамбы" нашему вооружению всегда следует обращения в парламенты на выделение дополнительных средств на новое вооружение.
    Vita VKO
  10. Monster_Fat Сегодня, 15:33
    Это, просто, тролинг такой. Вы не уловили стеба и иронии... wink
    Monster_Fat
  11. Мар.Тира Сегодня, 15:34
    А МИГ-31 уже и за самолёт не считают?А зря!!!!!!!!!!
    Мар.Тира
  12. NordUral Сегодня, 15:52
    Это те, что английские ученые? Вот пойдет в серию, тогда и будем сравнивать. Надеюсь, что этих, интуиция не подвела. И скорее бы уже.
    NordUral
  13. prior Сегодня, 15:57
    Сейчас он просто хороший, а лучшим он станет, когда уничтожит жидо-бандеровскую и нагло-саксонскую сволочь, как танк Т-34 стал лучшим после уничтожения фашизма.
    prior
  14. ланс Сегодня, 16:04
    миг -31 боятся даже рапторы 22 на аляске при взлете ломятся домой за границу, миг 35темная лошадка ешё себя покажет
    ланс
  15. Incvizitor Сегодня, 16:40
    Вполне нормальный рейтинг только ф 16 я бы повыше поставил в первой пятёрке, МиГ то же повыше надо, место на 4е, хорош очень и су 34 там не хватает.
    фу 22 всё таки 2ю строчку как не крутить заслужил.
    Я бы так разместил:
    1. т 50 (хотя преждевременно laughing )
    2. ф 22
    3. су 35
    4. Миг 31
    5. ф 16
    Incvizitor
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