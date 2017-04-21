Комплекс «Бастион» проходит испытания в условиях Заполярья
Российские военные на Крайнем Севере проводят испытания берегового ракетного комплекса «Бастион», предает Интерфакс сообщение министра обороны Сергея Шойгу.
Агентство напоминает, что подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс" разработан и производится в НПО машиностроения (Реутов, Московская область).
По данным производителя, «комплекс предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия».
Сообщается, что боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет. Боеприпас имеет загоризонтную дальность стрельбы.
Впервые в условиях Крайнего Севера выполнены стрельбы береговым ракетным комплексом "Бастион". Приятно отметить, что они прошли на отлично,сказал Шойгу на коллегии ведомства.
Агентство напоминает, что подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс" разработан и производится в НПО машиностроения (Реутов, Московская область).
По данным производителя, «комплекс предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия».
Сообщается, что боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет. Боеприпас имеет загоризонтную дальность стрельбы.
Использованы фотографии: http://bastion-opk.ru
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