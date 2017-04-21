17:19 21 апреля

Комплекс «Бастион» проходит испытания в условиях Заполярья

Российские военные на Крайнем Севере проводят испытания берегового ракетного комплекса «Бастион», предает Интерфакс сообщение министра обороны Сергея Шойгу.



Впервые в условиях Крайнего Севера выполнены стрельбы береговым ракетным комплексом "Бастион". Приятно отметить, что они прошли на отлично,
сказал Шойгу на коллегии ведомства.


Агентство напоминает, что подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс" разработан и производится в НПО машиностроения (Реутов, Московская область).

По данным производителя, «комплекс предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия».

Сообщается, что боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет. Боеприпас имеет загоризонтную дальность стрельбы.

Использованы фотографии: http://bastion-opk.ru
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Комментарии 8

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  1. рич Сегодня, 15:50
    Для теплой встречи случайного путника в условиях Заполярья
    рич
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:09
      Цитата: рич
      Для теплой встречи случайного путника в условиях Заполярья

      Дим , "случайным путникам" там нефиг рыть ! Испытания прошли успешно - можно и отметить ! drinks
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 16:35
        Мы "гостям" всегда рады и готовы.
        cniza
    2. Tusv Сегодня, 16:29
      Цитата: рич
      Для теплой встречи случайного путника в условиях Заполярья

      Вчерась американцы корабль будущего нарисовали. По обводам - чистый корабль арктической зоны. Так что зарание хлеб соль П800 случайному путнику готовят
      Tusv
      1. Tusv Сегодня, 17:16
        И да. Все это для защиты от сомалийских пиратов, а то навигация еще не открыта, а их там видимо не видимо
        Tusv
  2. keeper03 Сегодня, 15:51
    Наша техника хоть куда и в жару и в холод ! :о)
    keeper03
  3. Самаритянин Сегодня, 15:51
    Впервые в условиях Крайнего Севера выполнены стрельбы береговым ракетным комплексом "Бастион". Приятно отметить, что они прошли на отлично,
    сказал Шойгу на коллегии ведомства.

    Ну как же пятница и без стакана, спасибо Сергей Кужугетович! Ваше здоровье drinks
    Самаритянин
  4. san4es Сегодня, 16:48
    Примерная схема:
    san4es
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