Аннулировано российское гражданство террориста-смертника Джалилова

При обращении с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации, заключением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 20 апреля 2017 г. отменено ранее принятое решение Управления федеральной миграционной службы России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 18 июня 2009 г. о приёме в гражданство Российской Федерации гражданина Кыргызской Республики Джалилова А. К. (в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»).

Пресс-служба МВД РФ распространяет сообщение о примечательном решении ГУ МВД по Санкт Петербургу. Речь идёт о постановлении в отношении террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который совершил подрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. По решению суда, аннулировано предоставление Джалилову гражданства Российской Федерации.Сообщение приводит ТАСС заявление официальный представитель МВД Ирина Волк:В ведомстве заявили, что Джалилов при подаче документов предоставил "ложные сведения".Что конкретно даёт это решение, принятое уже после совершения Джалиловым теракта, приведшего к смерти 16 человек, не сообщается.Стоит напомнить, что при этом гражданином Российской Федерации остаётся отец Джалилова, который никогда не проживал в России на постоянной основе, а приезжал в нашу страну на сезонные работы в качестве гастарбайтера.Ранее в МВД сообщили, что проведут проверку по факту предоставления Акбаржону Джалилову российского гражданства. Если итоги проверки заключаются только в том, что Джалилов после смерти лишён гражданства РФ, то вряд ли её можно назвать эффективной. Вызывает вопросы и возможность получения российского гражданства при подаче "ложных заявлений" человеком, никогда не проживавшим в РФ.