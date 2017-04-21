17:15 21 апреля

Аннулировано российское гражданство террориста-смертника Джалилова

Пресс-служба МВД РФ распространяет сообщение о примечательном решении ГУ МВД по Санкт Петербургу. Речь идёт о постановлении в отношении террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который совершил подрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. По решению суда, аннулировано предоставление Джалилову гражданства Российской Федерации.

Сообщение приводит ТАСС заявление официальный представитель МВД Ирина Волк:
При обращении с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации, заключением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 20 апреля 2017 г. отменено ранее принятое решение Управления федеральной миграционной службы России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 18 июня 2009 г. о приёме в гражданство Российской Федерации гражданина Кыргызской Республики Джалилова А. К. (в соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»).


Аннулировано российское гражданство террориста-смертника Джалилова



В ведомстве заявили, что Джалилов при подаче документов предоставил "ложные сведения".

Что конкретно даёт это решение, принятое уже после совершения Джалиловым теракта, приведшего к смерти 16 человек, не сообщается.

Стоит напомнить, что при этом гражданином Российской Федерации остаётся отец Джалилова, который никогда не проживал в России на постоянной основе, а приезжал в нашу страну на сезонные работы в качестве гастарбайтера.

Ранее в МВД сообщили, что проведут проверку по факту предоставления Акбаржону Джалилову российского гражданства. Если итоги проверки заключаются только в том, что Джалилов после смерти лишён гражданства РФ, то вряд ли её можно назвать эффективной. Вызывает вопросы и возможность получения российского гражданства при подаче "ложных заявлений" человеком, никогда не проживавшим в РФ.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 34

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  1. МПК105 Сегодня, 16:37
    Что конкретно даёт это решение, принятое уже после совершения Джалиловым теракта, приведшего к смерти 16 человек, не сообщается.Что же не сообщили-я вот ВООБЩЕ ничего не понял...
    МПК105
    1. cniza Сегодня, 16:39
      Надо что бы "головы" летели на право и на лево , а так опять в молчанку.
      cniza
      1. рич Сегодня, 16:40
        Аннулировано российское гражданство террориста-смертника Джалилова

        А аннулированы те, кто ему это гражданство предоставил? Или до сих пор сидят на своих местах?
        рич
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:45
          Цитата: рич
          А аннулированы те, кто ему это гражданство предоставил? Или до сих пор сидят на своих местах?

          Пока тишина , которую можно толковать двояко : то ли молчат чтобы не спугнуть всю рыбу , то ли просто сказать на эту тему нечего ...
          bouncyhunter
          1. Верба Сегодня, 16:49
            Цитата: bouncyhunter
            Пока тишина , которую можно толковать двояко : то ли молчат чтобы не спугнуть всю рыбу , то ли просто сказать на эту тему нечего

            А кого там ,спугивать ? Там система работает ,а её создали депутаты ,там если гайки затягивать ,так с депутатского корпуса ,нужно начинать.
            Верба
          2. hirurg Сегодня, 16:56
            Видимо зачесалсь что- то у тех, кто давал документы этому.....
            Миграционная служба должна быть под жестким контролем ВСЕХ силовых структур.
            А сейчас - аннулировано...Типа уволили задним числом что-ли?
            А горе людей вы... тоже аннулируете?
            hirurg
        2. 79807420129 Сегодня, 16:51
          Цитата: рич
          А аннулированы те, кто ему это гражданство предоставил? Или до сих пор сидят на своих местах

          Как же,мафия бессмертна. request
          79807420129
        3. Zoldat_A Сегодня, 16:54
          Цитата: рич
          А аннулированы те, кто ему это гражданство предоставил? Или до сих пор сидят на своих местах?

          Да куды они денутся!!! После драки помахать кулаками, создать бурление каловых масс, имитацию бурной деятельности - это запросто.... Святое дело... А через пару месяцев как ЭТИ покупали гражданство, так и будут покупать. У тех же, у кого раньше покупали... После взрывов в Москве, в Волгодонске вон какой жути навели... Прошли годы. ФСБ, конечно, работает, но КОМУ надо, тот гадость сделает. Главное - в Интернетах об этом не кричать, а потихоньку, как ЭТОТ....
          В советское время ЭТИ сидели на рынках, торговали гвоздиками да мандаринами, приезжали к нам "в командировку" на рынок. И КГБ "кровавое" мышей ловило. И БЫЛО ТИХО. А сейчас они сюда прутся всем аулом, гражданство получают, диаспоры создают, на тех же рынках чувствуют себя уже не командировочными, а хозяевами земли русской - вот и имеем то, что имеем... Не раз и не два бывшим "нашим братским" уже приходилось объяснять, кто на нашей земле хозяин, а кто гость. И как гости себя вести должны. Хорошо, что сил пока хватает объяснять...
          Zoldat_A
        4. Yeraz Сегодня, 17:08
          Цитата: рич
          А аннулированы те, кто ему это гражданство предоставил?

          Джалилов как раз все законно получил,по отцу.
          Другое дело получил ли отец по процедуре.
          Чистый воды пиар и все.
          Yeraz
      2. Tusv Сегодня, 16:53
        Цитата: cniza
        Надо что бы "головы" летели на право и на лево , а так опять в молчанку

        Кричать совсем не обязательно. Завернуть в свинну. шкуру и дип почтой в Саудию
        Tusv
    2. Владимир 38 Сегодня, 16:51
      Самое главное не сообщается, какую ответственность понесло лицо выдавшее этому наше гражданство?
      Владимир 38
    3. ДедЛука Сегодня, 16:51
      Дибилы бл.... , запустили в страну тьму чурбанов, многим паспорта раздали, а теперь покойников гражданства лишают.
      ДедЛука
      1. Tusv Сегодня, 17:03
        Цитата: ДедЛука
        запустили в страну тьму чурбанов, многим паспорта раздали, а теперь покойников гражданства лишают.

        У нас страна Православных и Правоверных. А торрорюга изгой по определению. Враг Троицы и Аллаха, Тут надо еще лишать права захоронения
        Tusv
    4. opus Сегодня, 16:51
      Цитата: МПК105
      Что же не сообщили-я вот ВООБЩЕ ничего не понял...

      прикрывают свою опу.
      чего тут не понятного?

      В 2010 году в Оше начались столкновения между узбеками и киргизами. Многие представители узбекского национального меньшинства тогда обратились в российское консульство для получения гражданства и получили паспорт по упрощенной схеме. Воспользовались этой возможностью и Джалиловы. Сначала гражданство получил отец Акбарджона, а в 2011 году и сам подросток. В 16 лет Джалилов стал россиянином, а паспорт Киргизии он так и не получил.


      А если его вина доказана:
      -то лишить гражданства его (по суду, закона правда нет,но Указ Президента возможен)
      -его папу,его маму и родственников всех до "5-колена" и выслать в Киргизию или Узбекистан
      -и объявить,что так будет с каждым: самим террористом и его родней
      opus
      1. МПК105 Сегодня, 17:01
        А Вы уверены,что так и будет,Особенно -его папу,его маму и родственников всех до "5-колена" и выслать в Киргизию или Узбекистан
        -и объявить,что так будет с каждым: самим террористом и его родней?Я нет.Спросите-почему?Позволю себе процитировать Zoldat A-"А через пару месяцев как ЭТИ покупали гражданство, так и будут покупать. У тех же, у кого раньше покупали... После взрывов в Москве, в Волгодонске вон какой жути навели... Прошли годы."
        МПК105
  2. cniza Сегодня, 16:37
    А разбор полетов будет ? кто , когда и за сколько ?
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:43
      Цитата: cniza
      А разбор полетов будет ? кто , когда и за сколько ?

      Если и будет - нам вряд ли скажут . А если и скажут , то так - самую малость .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 16:49
        Плохо , надо публично и на скамью рядом с причастными.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:52
          Цитата: cniza
          надо публично и на скамью рядом с причастными.

          Я и сам так думаю , но вот верится с трудом ...
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 16:53
            В этом и беда , нет системы , которая работала бы объективно.
            cniza
      2. Верба Сегодня, 16:51
        Цитата: bouncyhunter
        Если и будет - нам вряд ли скажут . А если и скажут , то так - самую малость .

        Почему скажут ,кинут как кость народу ,на успокоение. Что была когда то проблема с крайними ?
        Верба
    2. ДедЛука Сегодня, 16:53
      Кто? Рамодановский. С чьей подачи- вопрос открытый.
      ДедЛука
  3. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:38
    они ему пускай еще справку об этом вручат.
    Ратник с пулеметом
  4. ОТДЕЛ Сегодня, 16:38
    Это все ерунда,где фамилии тех кто выдал ему гражданство..Там ведь целая мафия работает и это считаю признать как "измена Родине" и подрыв безопасности государства! Где посадки и зачистки в этих структурах..?
    ОТДЕЛ
    1. ЛукичЪ Сегодня, 16:46
      Цитата: ОТДЕЛ
      и это считаю признать как "измена Родине" и подрыв безопасности государства!

      и самих лишать гражданства
      ЛукичЪ
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:52
        Цитата: ЛукичЪ
        Цитата: ОТДЕЛ
        и это считаю признать как "измена Родине" и подрыв безопасности государства!

        и самих лишать гражданства

        И Киргизию выслать..нафиг всем отделом!
        ОТДЕЛ
        1. ЛукичЪ Сегодня, 17:12
          Цитата: ОТДЕЛ
          И Киргизию выслать..нафиг всем отделом

          а лучше в сирию
          ЛукичЪ
    2. Minus Сегодня, 17:04
      Ну тогда сразу правительство расстреливать надо, именно оно квоты выделяет на гастарбайтеров. А они и натурализуются в России. Абсолютно не понятно, какие могут быть квоты, если своих безработных некуда пристроить! am
      Minus
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:38
    Что, в аду на другую, более горячую сковородку черти его посадят, как узнают что Россия лишила его гражданства?
    Изгоняющий либероидов
  6. Pirogov Сегодня, 16:38
    А кому от этого легче ? Нужно прижать яйца ,тем кто выдаёт этим ,,,чЕлавекам ,,,паспорта!
    Pirogov
  7. Комментарий был удален.
  8. Стас Снежин Сегодня, 16:42
    А толку то, люди погибли. Таких нужно ещё на этапе проникновения в Россию отсеивать..
    Стас Снежин
  9. Altona Сегодня, 16:44
    Пусть себя аннулируют вначале. Отняли у мертвого гражданство, офигеть подвиг. И то, когда вождь подсказал.
    Altona
  10. ОТДЕЛ Сегодня, 16:57
    Посмотрите мужики на фото в глаза этого упыря...Явно не пастух, взгляд циничный и с ухмылкой (едва заметной) ..Такие самые опасные и в доверие могут втереться ,сколько таких еще по России матушке бродит...
    ОТДЕЛ
  11. Молодой_Коммунист Сегодня, 16:58
    У радикальных петушков надо отбирать гразжанство не после того, как бабахнут, а по факту придерживания к радикальным взглядам и ссылать в игил насильно.
    Молодой_Коммунист
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