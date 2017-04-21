17:21 21 апреля

В Киргизии задержан экстремист, планировавший теракт во время празднования Дня Победы

На территории Киргизии задержан боевик группировки ИГ (запрещена в РФ), ранее воевавший в Сирии и планировавший совершение теракта в СНГ в период празднования Дня Победы, передает Интерфакс сообщение пресс-службы комитета нацбезопасности республики (ГКНБ).

В Киргизии задержан экстремист, планировавший теракт во время празднования Дня Победы


В четверг в рамках принимаемых контртеррористических мер по пресечению каналов проникновения боевиков международных террористических организаций на территории республики задержан боевик, 1994 года рождения, уроженец Ошской области (юг Киргизии),
рассказали в пресс-службе.


«Установлено, что задержанный был завербован в 2013 году и переправлен в Сирию, где присоединился к бандформированиям и участвовал в боевых действиях в Сирии. Также установлено, что задержанный принимал личное участие в провидимых боевиками массовых казнях пленных», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, «в феврале 2016 года после дополнительной подготовки, задержанный получил задание совершить теракт на территории СНГ, в период празднования дня Победы».

Возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен в следственный изолятор ГКНБ.

Использованы фотографии: http://kabar.kg
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Комментарии 6

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  1. cniza Сегодня, 16:52
    Надо искать истоки и вырывать с корнем , а не просто косить поросль.
    cniza
    1. Верба Сегодня, 16:53
      Цитата: cniza
      Надо искать истоки и вырывать с корнем , а не просто косить поросль.

      Согласен ,но как это сделать когда ,осиное гнездо в США ?
      Верба
      1. cniza Сегодня, 16:56
        Каналы финансирования можно перекрыть , ну и щупальца звездно - полосатые подрезать нужно , опыт есть.
        cniza
    2. bouncyhunter Сегодня, 16:55
      Цитата: cniza
      Надо искать истоки и вырывать с корнем , а не просто косить поросль.

      Когда лечат болезнь , то не борются с симптомами , а ищут источник болезни . И при необходимости его удаляют хирургическим скальпелем .
      bouncyhunter
      1. Pirogov Сегодня, 16:59
        Цитата: bouncyhunter
        Когда лечат болезнь , то не борются с симптомами , а ищут источник болезни . И при необходимости его удаляют хирургическим скальпелем .

        Вот ,вот тут комплексно нужно подходить . А то выходит ,зуб вырвали ,а два новых выросло .
        Pirogov
  2. Spartanez300 Сегодня, 16:53
    Может пора ограничивать въезд среднеазиатов , и начать находящихся в России депортировать . Сколько рабочих мест по занимали , а своим негде работать . Еще начали взрывы устраивать .
    Spartanez300
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