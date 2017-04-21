В Киргизии задержан экстремист, планировавший теракт во время празднования Дня Победы
На территории Киргизии задержан боевик группировки ИГ (запрещена в РФ), ранее воевавший в Сирии и планировавший совершение теракта в СНГ в период празднования Дня Победы, передает Интерфакс сообщение пресс-службы комитета нацбезопасности республики (ГКНБ).
«Установлено, что задержанный был завербован в 2013 году и переправлен в Сирию, где присоединился к бандформированиям и участвовал в боевых действиях в Сирии. Также установлено, что задержанный принимал личное участие в провидимых боевиками массовых казнях пленных», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, «в феврале 2016 года после дополнительной подготовки, задержанный получил задание совершить теракт на территории СНГ, в период празднования дня Победы».
Возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен в следственный изолятор ГКНБ.
В четверг в рамках принимаемых контртеррористических мер по пресечению каналов проникновения боевиков международных террористических организаций на территории республики задержан боевик, 1994 года рождения, уроженец Ошской области (юг Киргизии),рассказали в пресс-службе.
«Установлено, что задержанный был завербован в 2013 году и переправлен в Сирию, где присоединился к бандформированиям и участвовал в боевых действиях в Сирии. Также установлено, что задержанный принимал личное участие в провидимых боевиками массовых казнях пленных», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, «в феврале 2016 года после дополнительной подготовки, задержанный получил задание совершить теракт на территории СНГ, в период празднования дня Победы».
Возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен в следственный изолятор ГКНБ.
Использованы фотографии: http://kabar.kg
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