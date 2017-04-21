В Хабаровске перед нападением на УФСБ был ограблен местный стрелковый клуб
Из Хабаровска поступает информация о возможной связи разбойного нападения на местный тир и учебный центр пулевой стрельбы «Хаммер» с расстрелом сотрудника и посетителя УФСБ по Хабаровскому краю. Напомним, что сегодня 18-летний злоумышленник открыл стрельбу в приёмной регионального УФСБ и в результате перестрелки был ликвидирован. В сообщении ЦОС ФСБ говорится, что злоумышленник имел причастность к националистической группировке.
Сегодня же стало известно о том, что преступная группа в составе не менее 10 человек ворвалась в местный тир «Хаммер» и, убив охранника, похитила большое количество огнестрельного оружия.
Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах:
На данный момент не предоставлено данных о том, какое оружие для нападения на здание УФСБ по Хабаровскому краю использовал преступник. Следственная группа выясняет, был ли обстрелявший здание спецслужбы молодой человек в той бандгруппе, которая совершила разбойное нападение на охранника местного тира.
Для справки: на странице "Хаммера" в соцсети сообщается, что это хабаровский стрелковый клуб.
Из презентационного текста:
Сегодня же стало известно о том, что преступная группа в составе не менее 10 человек ворвалась в местный тир «Хаммер» и, убив охранника, похитила большое количество огнестрельного оружия.
Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах:
Сегодня утром в тире на Тихоокеанской улице, 73а было обнаружено тело охранника заведения, смерть которого наступила от пулевых ранений. В ходе осмотра помещений выяснилось, что неизвестные налётчики похитили около 25 единиц огнестрельного оружия - пистолетов и карабинов. В настоящее время приняты активные меры по установлению личности всех нападавших и их розыску.
На данный момент не предоставлено данных о том, какое оружие для нападения на здание УФСБ по Хабаровскому краю использовал преступник. Следственная группа выясняет, был ли обстрелявший здание спецслужбы молодой человек в той бандгруппе, которая совершила разбойное нападение на охранника местного тира.
Для справки: на странице "Хаммера" в соцсети сообщается, что это хабаровский стрелковый клуб.
Из презентационного текста:
Спортивный стрелковый клуб «Хаммер» образован в 2007 году. Перед ним ставилась основная задача - развитие и популяризация спортивного направления (практической стрельбы). Клуб входит в Международную конфедерацию практической стрельбы - МКПС (International Practical Shooting Confederation - IPSC). Для практической стрельбы используются пистолет, гладкоствольное ружьё и нарезной карабин (автомат).
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