В Хабаровске перед нападением на УФСБ был ограблен местный стрелковый клуб

Сегодня утром в тире на Тихоокеанской улице, 73а было обнаружено тело охранника заведения, смерть которого наступила от пулевых ранений. В ходе осмотра помещений выяснилось, что неизвестные налётчики похитили около 25 единиц огнестрельного оружия - пистолетов и карабинов. В настоящее время приняты активные меры по установлению личности всех нападавших и их розыску.

Спортивный стрелковый клуб «Хаммер» образован в 2007 году. Перед ним ставилась основная задача - развитие и популяризация спортивного направления (практической стрельбы). Клуб входит в Международную конфедерацию практической стрельбы - МКПС (International Practical Shooting Confederation - IPSC). Для практической стрельбы используются пистолет, гладкоствольное ружьё и нарезной карабин (автомат).