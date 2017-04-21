17:19 21 апреля

В Хабаровске перед нападением на УФСБ был ограблен местный стрелковый клуб

Из Хабаровска поступает информация о возможной связи разбойного нападения на местный тир и учебный центр пулевой стрельбы «Хаммер» с расстрелом сотрудника и посетителя УФСБ по Хабаровскому краю. Напомним, что сегодня 18-летний злоумышленник открыл стрельбу в приёмной регионального УФСБ и в результате перестрелки был ликвидирован. В сообщении ЦОС ФСБ говорится, что злоумышленник имел причастность к националистической группировке.

Сегодня же стало известно о том, что преступная группа в составе не менее 10 человек ворвалась в местный тир «Хаммер» и, убив охранника, похитила большое количество огнестрельного оружия.

Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах:
Сегодня утром в тире на Тихоокеанской улице, 73а было обнаружено тело охранника заведения, смерть которого наступила от пулевых ранений. В ходе осмотра помещений выяснилось, что неизвестные налётчики похитили около 25 единиц огнестрельного оружия - пистолетов и карабинов. В настоящее время приняты активные меры по установлению личности всех нападавших и их розыску.



На данный момент не предоставлено данных о том, какое оружие для нападения на здание УФСБ по Хабаровскому краю использовал преступник. Следственная группа выясняет, был ли обстрелявший здание спецслужбы молодой человек в той бандгруппе, которая совершила разбойное нападение на охранника местного тира.

Для справки: на странице "Хаммера" в соцсети сообщается, что это хабаровский стрелковый клуб.

В Хабаровске перед нападением на УФСБ был ограблен местный стрелковый клуб


Из презентационного текста:
Спортивный стрелковый клуб «Хаммер» образован в 2007 году. Перед ним ставилась основная задача - развитие и популяризация спортивного направления (практической стрельбы). Клуб входит в Международную конфедерацию практической стрельбы - МКПС (International Practical Shooting Confederation - IPSC). Для практической стрельбы используются пистолет, гладкоствольное ружьё и нарезной карабин (автомат).


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Комментарии 8

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  1. МПК105 Сегодня, 17:13
    Ну не факт.Сейчас чуть что-националист,экстремист,террорист и просто предатель трудового народа.Сразу-фашист...Дело открыть не успели толком,а виновные найдены...
    МПК105
    1. cniza Сегодня, 17:15
      В ходе осмотра помещений выяснилось, что неизвестные налётчики похитили около 25 единиц огнестрельного оружия - пистолетов и карабинов.


      Это уже очень серьезно , почему опять не работают на опережение , почему не работает агентская сеть.
      cniza
      1. svp67 Сегодня, 17:19
        Цитата: cniza
        почему опять не работают на опережение , почему не работает агентская сеть.

        А это уже ХОРОШИЙ вопрос. Похоже, что уже не считали их возможными на такое. Все силы перебросили на "исламских экстремистов"
        svp67
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:17
      Опять "приморские партизаны" ? Романов ,что там у вас творится на Дальнем Востоке...Подростки вообще распоясались! negative И название "хамер " явно боевиков насмотрелись..
      ОТДЕЛ
    3. svp67 Сегодня, 17:18
      Цитата: МПК105
      Дело открыть не успели толком,а виновные найдены...

      Да пока НЕ НАЙДЕНЫ, а в розыске
      svp67
  2. svp67 Сегодня, 17:15
    Час от часу не легче. Это получается, вновь история с "партизанами"? И где, к какой тайге сейчас искать этих? Дай Бог, что бы быстрей нашли, иначе эти "партизаны" много бед натворить могут
    svp67
  3. ЛукичЪ Сегодня, 17:17
    Сегодня же стало известно о том, что преступная группа в составе не менее 10 человек ворвалась в местный тир «Хаммер» и, убив охранника, похитила большое количество огнестрельного оружия.

    скоро пойдёт массовка. мало не покажется...((((
    ЛукичЪ
  4. Горный стрелок Сегодня, 17:18
    Недавно стрелял в таком клубе. Из "Глока", восстанавливал навыки. Оружия там много, и разного. И патронов хватает. Клуб в ближнем Подмосковье, на отшибе. Действительно, если такой "грабануть" десятка три стволов, включая хорошие снайперки... Такие места охранять надо лучше.
    Горный стрелок
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