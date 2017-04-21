Возгорание на складе боеприпасов близ Курского аэродрома
Из Курска поступают сообщения о пожаре на военном складе. По данным местных экстренных служб, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. РИА Новости приводит сообщение представителя местных силовых структур:
Речь идёт о складе вооружений близ населённого пункта Халино (Курская область). Отмечено, что пожар своевременно локализован, распространения огня по территории нет. О детонации боеприпасов на данный момент не сообщается.
По словам представителя пресс-службы Западного военного округа, имеется задымление в подземном хранилище стрелковых боеприпасов.
Из сообщения:
Населённый пункт Халино расположен в Курском районе области - в 15 км от областного центра. Примерно в полутора километрах от населённого пункта находится Курский аэропорт (аэродром). На территории воинской части расположены подразделения обеспечения авиационной группы Курска. Ущерба авиапарку в результате инцидента не нанесено.
Предварительно, пожар на складе со стрелковым артиллерийским вооружением в Курской области. Площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров.
Речь идёт о складе вооружений близ населённого пункта Халино (Курская область). Отмечено, что пожар своевременно локализован, распространения огня по территории нет. О детонации боеприпасов на данный момент не сообщается.
По словам представителя пресс-службы Западного военного округа, имеется задымление в подземном хранилище стрелковых боеприпасов.
Из сообщения:
Угрозы распространения огня нет, близлежащие населённые пункты находятся в безопасности.
Населённый пункт Халино расположен в Курском районе области - в 15 км от областного центра. Примерно в полутора километрах от населённого пункта находится Курский аэропорт (аэродром). На территории воинской части расположены подразделения обеспечения авиационной группы Курска. Ущерба авиапарку в результате инцидента не нанесено.
Использованы фотографии: https://ok.ru/group/50671607546052
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