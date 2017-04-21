00:10 22 апреля

Возгорание на складе боеприпасов близ Курского аэродрома

Из Курска поступают сообщения о пожаре на военном складе. По данным местных экстренных служб, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. РИА Новости приводит сообщение представителя местных силовых структур:
Предварительно, пожар на складе со стрелковым артиллерийским вооружением в Курской области. Площадь пожара составляет порядка 200 квадратных метров.


Речь идёт о складе вооружений близ населённого пункта Халино (Курская область). Отмечено, что пожар своевременно локализован, распространения огня по территории нет. О детонации боеприпасов на данный момент не сообщается.

Возгорание на складе боеприпасов близ Курского аэродрома



По словам представителя пресс-службы Западного военного округа, имеется задымление в подземном хранилище стрелковых боеприпасов.

Из сообщения:
Угрозы распространения огня нет, близлежащие населённые пункты находятся в безопасности.


Населённый пункт Халино расположен в Курском районе области - в 15 км от областного центра. Примерно в полутора километрах от населённого пункта находится Курский аэропорт (аэродром). На территории воинской части расположены подразделения обеспечения авиационной группы Курска. Ущерба авиапарку в результате инцидента не нанесено.

Использованы фотографии: https://ok.ru/group/50671607546052
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Комментарии 49

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  1. cniza Вчера, 17:36
    Очередное разгильдяйство ? , но пока мало информации.
    cniza
    1. Верба Вчера, 17:39
      Цитата: cniza
      Очередное разгильдяйство ? , но пока мало информации.

      А может кража ?
      Верба
      1. sabakina Вчера, 17:46
        Цитата: Верба
        Цитата: cniza
        Очередное разгильдяйство ? , но пока мало информации.

        А может кража ?

        Кража будет долго гореть и взрываться.
        И не по теме. В Астрахани задержан природоохранный прокурор на взятке.
        https://regnum.ru/news/accidents/2266406.html
        sabakina
        1. рич Вчера, 17:56
          sabakina: В Астрахани задержан природоохранный прокурор на взятке. В который раз убедился, что на севере должны работать северяне, местные, но никак ни южане!

          Правильно мыслите - по государственному. А природоохранным прокурором в тайге должен работать медведь belay
          рич
          1. sabakina Вчера, 18:07
            belay -я не понял Вашего смайлика. Но, я работаю в системе Волжской с 1993 года. Всяких повидал, но с юга- самые "златая цепь на дубе том."
            sabakina
            1. рич Вчера, 18:15
              Обясняю, у нас единая страна, и людей по месту рождения на граждан первого и второго сорта делить нельзя. Тем более ведомственную ротацию никто пока не отменял
              рич
              1. sabakina Вчера, 18:27
                Цитата: рич
                Обясняю, у нас единая страна, и людей по месту рождения на граждан первого и второго сорта делить нельзя. Тем более ведомственную ротацию никто пока не отменял

                рич , я Вас очень очень УВАЖАЮ, НО, поверьте мне. водителю прокуратура со стажем 20 с гаком лет!Юг вырос на преклонении перед корочками! Званием! Погонами! Должностью! И когда приходят на среднерусскую равнину, они мыслят килограммами икры и заведением знакомств. Нужным им.
                sabakina
                1. sabakina Вчера, 19:12
                  Извините, забыл добавить. Кичатся своей важностью и крутизной!
                  sabakina
                  1. Shurik70 Вчера, 20:42
                    Цитата: sabakina
                    Юг вырос на преклонении перед корочками! Званием! Погонами! Должностью! И когда приходят на среднерусскую равнину, они мыслят килограммами икры и заведением знакомств

                    Таких вообще много.
                    С Юга, Севера - без разницы.
                    Проблема в том, что в любом бюрократическом аппарате знакомства значат ничуть не меньше (а чаще больше) чем личные таланты.
                    Вот и получается, чем больше власть, тем больше кумов, где "рука руку моет".
                    Только при Сталине нормально боролись с кумовством.
                    Кумовство, как и коррупция, неистребимо. Можно снизить вред стране от этого. Истребить полностью нельзя.
                    И Юг тут не при чём. Такие есть везде.
                    Нельзя же испанцам и французам судить о русских только по тем, кто приезжает в Ниццу. А ведь видят там даже не всех русских, а только тех, кто "показывает свою крутизну".
                    Так и нам нельзя судить всех южан по отдельным представителям.
                    Shurik70
        2. Верба Вчера, 18:01
          Цитата: sabakina
          Кража будет долго гореть и взрываться.

          Если кража была крупная ,то Вы правы ,а если не много взяли и нужно это скрыть ,могли вполне сработать точечно.
          Верба
    2. vovanpain Вчера, 17:53
      Покурили неудачно или проверка из верхов намечалась? what
      vovanpain
      1. sabakina Вчера, 17:55
        vovanpain , Вы о складе или прокуроре?
        sabakina
        1. vovanpain Вчера, 18:00
          Цитата: sabakina
          vovanpain , Вы о складе или прокуроре?

          Ну так склады горят в двух случаях или разгильдяйство(это и курение,там где не надо,неисправная электропроводка и т.д.) или
          И вот тогда уж на сцену должен выйти прокурор. hi
          vovanpain
          1. sabakina Вчера, 18:09
            Цитата: vovanpain
            Цитата: sabakina
            vovanpain , Вы о складе или прокуроре?

            Ну так склады горят в двух случаях или разгильдяйство(это и курение,там где не надо,неисправная электропроводка и т.д.) или
            И вот тогда уж на сцену должен выйти прокурор. hi

            Астраханский природоохранный? wink
            sabakina
            1. vovanpain Вчера, 18:13
              Цитата: sabakina
              Астраханский природоохранный?

              Неее,его сейчас самого прокурор обхаживает. wink А он негодник к адвокату ластиться. laughing
              vovanpain
      2. ОТДЕЛ Вчера, 17:59
        Цитата: vovanpain
        Покурили неудачно или проверка из верхов намечалась? what

        Владимир это что у вас за погоны такие крутые..)))) Где раздают? wassat (может тоже подписаться?))))
        А по теме ,что то часто склады военные начали гореть..и это настораживает очень..
        ОТДЕЛ
        1. мордвин 3 Вчера, 18:02
          Цитата: ОТДЕЛ
          (может тоже подписаться?))))

          Подписывайся, тогда точно не забанят. laughing
          мордвин 3
          1. vovanpain Вчера, 18:09
            Цитата: мордвин 3
            Подписывайся, тогда точно не забанят.

            Разочарую,я подписанный,а кляксу все равно получил,"Большой Брат"не дремлет. yes
            Цитата: ОТДЕЛ
            Владимир это что у вас за погоны такие крутые..)))) Где раздают? (может тоже подписаться?))))

            Виталя вот подпишись и увидишь,а погон,ну если бы ты не сказал.не заметил бы,было четыре звезды,а стала одна,но большая. request
            vovanpain
            1. МПК105 Вчера, 18:36
              Кстати... hi !!!!!!! good Поздравляю с присвоением Маршала Советского Союза! drinks drinks drinks
              МПК105
              1. bouncyhunter Вчера, 18:43
                Лёх hi , а ты ничего не перепутал со званием-то ? wink
                bouncyhunter
                1. МПК105 Вчера, 18:45
                  А кто ето тогда hi Генерал майор... belay
                  МПК105
                  1. bouncyhunter Вчера, 18:46
                    Открою секрет - так выглядит погон Генерала Армии с 2013-го года . yes
                    bouncyhunter
                2. vovanpain Вчера, 18:51
                  Цитата: МПК105
                  Поздравляю с присвоением Маршала Советского Союза!

                  Леш,спасибо конечно belay Но ты больно торопишься,тогда уж всех кто тут диванный четырехзвездный генерал нужно с маршалами диванных войск поздравлять yes Кстати если подпишешся,то можешь морские погоны носить,красивые yes но я сапоги топтал. yes
                  vovanpain
              2. Владимирец Вчера, 23:31
                Цитата: МПК105
                Поздравляю с присвоением Маршала Советского Союза!

                Я вот денег накоплю, тоже себе звание куплю. winked
                Владимирец
            2. bouncyhunter Вчера, 18:51
              Цитата: vovanpain
              ну если бы ты не сказал.не заметил бы,было четыре звезды,а стала одна,но большая.

              Кузяво смотрится , братка ! good
              А по теме - надеюсь что ответственность понесут виновные , а не "стрелочники" . А то будет как в том армейском анекдоте : "Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало !" wassat
              bouncyhunter
            3. ОТДЕЛ Вчера, 21:32
              Цитата: vovanpain
              Виталя вот подпишись и увидишь,а погон,ну если бы ты не сказал.не заметил бы,было четыре звезды,а стала одна,но большая

              Ну не скромничай , гордись ! Заслуженно я искренне поздравляю.. good (поляна с тебя ..)))В Итогах точней ... soldier Маршалы это сейчас редкость..
              ОТДЕЛ
  2. Монархист Вчера, 17:43
    Цитата: cniza
    Очередное разгильдяйство ? , но пока мало информации.

    Увы такое случилось и случается везде." Человеческий фактор"
    Монархист
  3. Изгоняющий либероидов Вчера, 17:44
    Хорошо что так легко отделались.
    Изгоняющий либероидов
  4. PValery53 Вчера, 17:46
    А, может, покрытие кривого бизнеса? - Может, не сработал элементарный "авось".
    PValery53
  5. Горный стрелок Вчера, 17:47
    Увы, случается. Хорошо, что мелкая фигня.
    Горный стрелок
  6. Слон Вчера, 17:47
    Надо запретить курение вообще!
    Слон
    1. sabakina Вчера, 17:57
      Цитата: Слон
      Надо запретить курение вообще!

      В 90-е, когда курево пропало в торговли, курил турецкий чай. Пока живой. И БУДУ жить!
      sabakina
  7. Doliva63 Вчера, 18:14
    "пожар на складе со стрелковым артиллерийским вооружением" - я от жизни отстал или над читателями просто глумятся?
    Doliva63
  8. Сергей Кранов Вчера, 18:22
    Мабуть "обратка" из Балаклеи прилетела...
    Сергей Кранов
    1. svp67 Вчера, 18:28
      Цитата: Сергей Кранов
      Мабуть "обратка" из Балаклеи прилетела...

      Не волнуйтесь. Истирить не будем. Виновных - НАЙДЕМ и накажем. В том числе если они и за кордоном. Но без воплей и слюней, по взрослому.
      svp67
      1. cniza Вчера, 18:41
        Цитата: Сергей Кранов
        Мабуть "обратка" из Балаклеи прилетела...


        Вы их сильно переоцениваете и недооцениваете нашего разгильдяйства , так что разберутся чего гадать.
        cniza
      2. Großer Feldherr Вчера, 19:16
        "Догоним и перегоним "
        Großer Feldherr
        1. svp67 Вчера, 19:19
          Цитата: Großer Feldherr
          "Догоним и перегоним "

          и отстающим я не завидую, затопчем
          svp67
  9. enhansment Вчера, 18:27
    украинское ДРГ не иначе.
    enhansment
    1. cniza Вчера, 18:39
      Не уподобляйтесь скакунам , у нас своих придурков хватает.
      cniza
      1. Großer Feldherr Вчера, 19:11
        Да какие !?
        И у них , и у нас причина одна и та же—воровство.
        Großer Feldherr
  10. Großer Feldherr Вчера, 19:10
    Что на счет этой новости думают все местные полководцы, которые насмехались над хохлами?
    Где "уряяя" комменты?
    Großer Feldherr
    1. капрал Вчера, 20:06
      Цитата: Großer Feldherr
      Где "уряяя" комменты?

      wassat У нас было не ЧП, а учения. Всё идет по плану , очень хитрому плану. laughing
      капрал
  11. К-50 Вчера, 19:23
    Вот интересно. Что мешает устраивать склады взрывоопасных и токсических веществ в "подземельях"?
    Многократно снижается возможность возгорания от природных факторов, злоумысления неадекватов и просто безалаберности местного персонала и ущерб окружающей среде будет меньше, тем более рядом с поселениями и городами. Дорого? Не дороже, чем отстраивать после "пиротехники" жильё и хоронить людей.
    Вообщем пора прекращать на "копейках" экономить и обустраивать такие места капитально. ИМХО.
    К-50
  12. turcom Вчера, 20:10
    Ниакое это не разгильдяйство, ЭТО ВЕЛИКОЕ УКРОВРЕДИТЕЛЬСТВО.
    turcom
  13. APASUS Вчера, 20:27
    Сам служил,не верю в случайном пожаре на хранилище боеприпасов.Конечно молнии,караульные бараны,но система хранения должна всегда предохранять боеприпасы от возгорания,если конечно это склад насыпью ..................
    APASUS
    1. 113262а Вчера, 22:05
      Позор танкистам! Ладно бы черные так хранили,но чтоб штатные ...
      113262а
  14. Игорь Анатольевич Вчера, 22:13
    После президентства Медведева -Слава Богу не было проблем со складами арт.вооружений.Значит настало время принимать дополнительные меры по наведению порядка (лучше один раздолбай- сидор на тюремной параше,чем диверсия)
    Игорь Анатольевич
  15. awg75 Вчера, 22:35
    примерьте на себя. у кого горит - у алкоголиков, наркоманов, душевно больных людей, бомжей, уголовников. каким образом может загореться склад вооружения и боеприпасов который охраняется караулом??? у кого то квартира просто так возгорается? а тут как? даже если разгильдяйство то как?. целенаправленно поджигать ящики?
    awg75
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