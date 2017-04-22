10:51 22 апреля

Талибы утверждают, что после их атаки на военную базу погибли более 100 афганских военных

Из Афганистана продолжает поступать информация о боях на севере страны. Ситуация резко обострилась накануне, когда в провинции Балх боевики осуществили нападение на военную базу афганской армии в Мазари-Шарифе. Информационное агентство «Пажвок» сообщает о том, что вооружённые люди были одеты в форму афганской армии, а потому подозрений их приближение к военному объекту не вызвало. При этом нападение было совершено в тот момент, когда на самой базе военнослужащие совершали намаз.

Сначала один из нападавших взорвал себя у ворот базы, затем на территорию объекта устремились десятки вооружённых боевиков. По другим данным, боевики выпустили по воротам базы снаряд или осуществили несколько гранатомётных выстрелов. Далее они ворвались в мечеть, находящуюся на территории военного объекта, в которой в тот момент молились более сотни военнослужащих.

Официальные власти Афганистана сообщают о 8 погибших, а средства массовой информации, ссылающиеся на местных жителей, пишут о том, что погибших от 20 до 50.


Ответственность за нападение на военную базу в Мазари-Шарифе взяла на себя экстремистская группировка «Талибан» (находится в списке запрещённых организаций в РФ, опубликованном Федеральной службой безопасности). На электронный адрес одного из афганских изданий пришло письмо, в котором талибы заявили, что атака осуществлена ими. В письме, подписанном главарём талибов Забихуллой Муджахидом, заявлено, что в результате нападения на военную базу погибли не менее 100 солдат армии страны.

Талибы утверждают, что после их атаки на военную базу погибли более 100 афганских военных


По заявлениям талибов, на базе в провинции Балх находились и американские военные.

После нападения талибов на Мазари-Шариф завязался бой. В воздух были подняты военные вертолёты. Отголоски боя, как пишут местные СМИ, слышны и на данный момент. О количестве уничтоженных боевиков не сообщается.

Использованы фотографии: Weekly Times of India
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 26

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  1. oleg-gr Сегодня, 07:37
    Талибы напомнили о себе. Еще одна непонятная страна. То ли есть, то ли нет. Территория, контролируемая различными группировками.
    oleg-gr
    1. рич Сегодня, 07:41
      Талибы утверждают, что после их атаки на военную базу погибли более 100 афганских военных

      Все может быть. Забихулла на вранье не пойман ни разу
      рич
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:05
        Привет , Дима ! hi
        нападение было совершено в тот момент, когда на самой базе военнослужащие совершали намаз.

        Ну и какие талибы после этого мусульмане ? request
        bouncyhunter
        1. рич Сегодня, 08:16
          Привет, Павел. Самые что ни на есть настоящие. Между прочим коренное население Афганистана, в основном пуштуны
          рич
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:18
            А то , что вместо намаза они нападают это нормально в Исламе ? Или "намаз - намазом , а война - по распорядку" ?
            bouncyhunter
            1. Farid05 Сегодня, 08:40
              там от ислама одно название. при настоящем исламском правлении в период более чем 1000 лет как то дожили до нас христиане арабы и евреи сефарды, причем в немалом количестве. А этим стоит занят какое то населенное место - начинается резня и борьба с памятниками.
              Farid05
        2. Zoldat_A Сегодня, 08:47
          Цитата: bouncyhunter

          нападение было совершено в тот момент, когда на самой базе военнослужащие совершали намаз.

          Ну и какие талибы после этого мусульмане ? request

          Никогда не утруждал себя разбором сунниты-шииты-аллавиты-ещёчёртзнаеткто, но как ни крути - единоверцы же!!!! Или у них в каждом колхозе своё, единственно правильное, понимание мусульманства, а остальные - кафиры? Что-то мне напоминает всё это протестантско-католические войны в Европе - ну так то когда было... Уж которое столетие вся Европа сама над ними смеётся... Неужели бармалеи цивилизационно НАСТОЛЬКО отстали, что до сих пор друг другу Варфоломеевские ночи устраивают? Дикари, блин...
          Как в Грузии - в каждой деревне свой рецепт лобио и в каждой деревне говорят, что ИМЕННО ЭТОТ рецепт единственно правильный, а остальное даже не лобио...
          Zoldat_A
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:58
            Цитата: Zoldat_A
            Неужели бармалеи цивилизационно НАСТОЛЬКО отстали, что до сих пор друг другу Варфоломеевские ночи устраивают? Дикари, блин...

            Можно ещё сравнить с братьями-близнецами , мутузящими друг дружку в кровь , выясняя кого родители больше любят ...
            Не понять мне этих мусульман , как и женщин ...
            bouncyhunter
          2. рич Сегодня, 09:07
            Цитата: bouncyhunter:нападение было совершено в тот момент, когда на самой базе военнослужащие совершали намаз.Ну и какие талибы после этого мусульмане ?

            В двух словах талибы - это основанная на шариате самозащита от моджахедов пуштунских племен. а о тонкостях их Ислама надо у наших мусульман спрашивать. Точно знаю, что они суниты. А конкретней у специалистов по Исламу
            рич
    2. сибиралт Сегодня, 07:53
      Только благодаря 5-разовым за день намазам, израильтяне победили в Египте. Война войной, а намаз - по расписанию. laughing
      сибиралт
    3. Ныробский Сегодня, 09:43
      Цитата: oleg-gr
      Талибы напомнили о себе. Еще одна непонятная страна. То ли есть, то ли нет. Территория, контролируемая различными группировками.

      Дык о них и не забывали. Они периодически напоминают о себе. Не так давно, они легко и непринуждённо захватили гор. Кундуз, выбив оттуда правительственные войска, после чего так же легко его оставили. Сложно судить о целесообразности такой операции, но они явно продемонстрировали, что их возможности гораздо шире, чем о них думают.
      Ныробский
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:50
    Афганскую армию "усиленно" обучают американцы, англичане. Итог - намаз важнее бдительности.
    rotmistr60
  3. Донской Сегодня, 08:02
    Не подскажете, что дела с погонами? Не могу понять что означают
    Донской
    1. Александр романов Сегодня, 08:05
      Цитата: Донской
      Не подскажете, что дела с погонами?

      Вау
      Цитата: Донской
      Не могу понять что означают

      Тоже не могу понять вашего вопроса
      Замкнутый круг wassat
      Александр романов
      1. Донской Сегодня, 08:35
        Цитата: Александр романов
        Тоже не могу понять вашего вопроса
        Замкнутый круг

        Вам бы, гражданин Александр, в цирке выступать,клоуном.
        Донской
        1. Александр романов Сегодня, 10:24
          Цитата: Донской
          Вам бы, гражданин Александр, в цирке выступать,клоуном.

          Не могу,сия должность занята вами.Вот уидете на заслуженный отдых,тогда я вас может быть и подменю.
          Александр романов
    2. rotmistr60 Сегодня, 08:10
      Не подскажете, что дела с погонами? Не могу понять что означают

      Достаточно прочитать Правила сайта. Звание в зависимости от рейтинга.
      rotmistr60
      1. Донской Сегодня, 08:54
        Цитата: rotmistr60
        Не подскажете, что дела с погонами? Не могу понять что означают

        Достаточно прочитать Правила сайта. Звание в зависимости от рейтинга.

        Да это понятно, больше 5 лет на сайте все-таки. Мне интересно почему у некоторых погоны стали не стандартные?
        Донской
        1. Александр романов Сегодня, 10:26
          Цитата: Донской
          Мне интересно почему у некоторых погоны стали не стандартные?

          Это оппозиция
          Александр романов
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 08:11
      Цитата: Донской
      Не подскажете, что дела с погонами? Не могу понять что означают

      Эпидемия гепатита, многие пожелтели ..))))) Или китайцам продались ..Что то такое явно! laughing
      ОТДЕЛ
  4. Farid05 Сегодня, 08:42
    работу дать надо ребятам, с опийных полей перевести на заводы/магазины, дать возможность заработать на жилье, на машину, на вторую жену - вот тогда ребятам не до войны будет)
    Farid05
    1. Серый брат Сегодня, 08:51
      Цитата: Farid05
      работу дать надо ребятам, с опийных полей перевести на заводы/магазины, дать возможность заработать на жилье, на машину, на вторую жену - вот тогда ребятам не до войны будет)

      Не понимаю почему американцы до сих пор этого не сделали)))
      Серый брат
      1. avg-mgn Сегодня, 09:07
        Кто же им мешает построить заводы, магазины, завести хоть трех жен и работать? Не будут, ибо мак сам растет, при минимуме затрат и ухода, а барыш многократно оправдывает все издержки (навара хватает и на жилье и на машины и на соседских жен). Мак не может быть бесхозным - в этом суть.
        avg-mgn
        1. Серый брат Сегодня, 09:14
          Цитата: avg-mgn
          Кто же им мешает построить заводы, магазины, завести хоть трех жен и работать? Не будут, ибо мак сам растет, при минимуме затрат и ухода, а барыш многократно оправдывает все издержки (навара хватает и на жилье и на машины и на соседских жен).

          Дело не в маке, а в гражданской войне, для войны всегда нужны деньги. Мак можно и легально выращивать - это огромный рынок сырья для лекарственных препаратов, ведь их отнюдь не из святой воды делают.
          Серый брат
      2. Farid05 Сегодня, 09:07
        так поставки опия в америку закроются же, некому выращивать будет, а без кайфа ребята не могут...
        Farid05
        1. APASUS Сегодня, 10:08
          Цитата: Farid05
          так поставки опия в америку закроются же, некому выращивать будет, а без кайфа ребята не могут

          Американцы не возят героин в Америку и еще прилично борются с наркотрафиком. Они возят самолетами в Европу и Азию,как правило где расположены американские базы,там центры наркоторговли .А на эти бабки ЦРУ проводят операции,стоит вспомнить провал операции "Иран-контрас"
          APASUS
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