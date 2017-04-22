Талибы утверждают, что после их атаки на военную базу погибли более 100 афганских военных

Из Афганистана продолжает поступать информация о боях на севере страны. Ситуация резко обострилась накануне, когда в провинции Балх боевики осуществили нападение на военную базу афганской армии в Мазари-Шарифе. Информационное агентство «Пажвок» сообщает о том, что вооружённые люди были одеты в форму афганской армии, а потому подозрений их приближение к военному объекту не вызвало. При этом нападение было совершено в тот момент, когда на самой базе военнослужащие совершали намаз.Сначала один из нападавших взорвал себя у ворот базы, затем на территорию объекта устремились десятки вооружённых боевиков. По другим данным, боевики выпустили по воротам базы снаряд или осуществили несколько гранатомётных выстрелов. Далее они ворвались в мечеть, находящуюся на территории военного объекта, в которой в тот момент молились более сотни военнослужащих.Официальные власти Афганистана сообщают о 8 погибших, а средства массовой информации, ссылающиеся на местных жителей, пишут о том, что погибших от 20 до 50.Ответственность за нападение на военную базу в Мазари-Шарифе взяла на себя экстремистская группировка «Талибан» (находится в списке запрещённых организаций в РФ, опубликованном Федеральной службой безопасности). На электронный адрес одного из афганских изданий пришло письмо, в котором талибы заявили, что атака осуществлена ими. В письме, подписанном главарём талибов Забихуллой Муджахидом, заявлено, что в результате нападения на военную базу погибли не менее 100 солдат армии страны.По заявлениям талибов, на базе в провинции Балх находились и американские военные.После нападения талибов на Мазари-Шариф завязался бой. В воздух были подняты военные вертолёты. Отголоски боя, как пишут местные СМИ, слышны и на данный момент. О количестве уничтоженных боевиков не сообщается.