10:48 22 апреля

"Если США хотят глобальную войну, они её получат"

Северокорейские власти, ознакомившись с заявлениями главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что к 25 апреля американская авианосная группа «выйдет на целевые позиции в у берегов Корейского полуострова», не оставили эту информацию без ответа. В СМИ КНДР были опубликованы заявления о том, что «если США хотят получить большую войну, то они её получат».

Информационное агентство ТАСС приводит заявление представителя МИД КНДР:
После прихода к власти в США Трампа, ситуация стала более опасной. Мы прекрасно это осознаём. И на тотальную войну ответим тотальной войной, на ядерную - ядерными ударами.


По словам северокорейского дипломата, Пхеньян каждый день получает угрозы от Вашингтона, при этом всегда готов к нанесению ответного удара. При этом было отмечено, что КНДР следит за перемещениями американской группы кораблей во главе с авианосцем «Карл Винсон».


Напомним, что накануне стало известно о потере «Карлом Винсоном» одного из самолётов своего авиакрыла. Самолёт F-18 упал в море Сулавеси при заходе на посадку на палубу авианосца. Катапультировавшийся лётчик был поднят на палубу военного корабля.

"Если США хотят глобальную войну, они её получат"


При этом не сообщается, когда именно произошло крушение палубного истребителя. Если инцидент случился в тот же день, когда поступило сообщение (21 апреля), то учёт расстояния от авианосной группы до северокорейских берегов (около 2,5 тыс. морских миль) вызывает вопросы по поводу способности группы выйти на заявленные Мэттисом «целевые позиции» к 25 апреля.

Использованы фотографии: Kcna
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 60

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  1. Серый брат Сегодня, 09:00
    Война ещё не началась а у США уже минус один самолёт)))
    Серый брат
    1. Вадим237 Сегодня, 09:06
      У них на хранении этих самолётов тысячи. В любой момент снимай с хранения и в бой.
      Вадим237
      1. Серый брат Сегодня, 09:17
        Цитата: Вадим237
        В любой момент снимай с хранения и в бой.

        Не в бой, а в ремонт.
        Серый брат
      2. Наблюдатель 33 Сегодня, 10:28
        Цитата: Вадим237
        У них на хранении этих самолётов тысячи. В любой момент снимай с хранения и в бой.

        Как бы с местами хранения, беды не вышло...
        Наблюдатель 33
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 09:07
      Цитата: Серый брат
      Война ещё не началась а у США уже минус один самолёт)))

      Для США это капля в море. Как говорится: "Отряд не заметил потери бойца". Если будет нужно, с Окинавы другие задействуют. А вообще я считаю, что войны не будет.
      СРЦ П-15
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:13
        Доброго дня , Саша ! hi drinks
        "Если США хотят глобальную войну, они её получат"

        Прочитал заглавие и вспомнилось :
        Вы хочете песен ? Их есть у меня !
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:18
          Доброе утро, Паша! hi drinks
          Цитата: bouncyhunter
          Прочитал заглавие и вспомнилось :
          Вы хочете песен ? Их есть у меня !

          Да, США ещё те "меломаны"! Как бы ненароком не оглохли от такой музыки.
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:22
            Цитата: СРЦ П-15
            Как бы ненароком не оглохли от такой музыки.

            Дык это , ежели надобно - КНДР враз спроворит не без божьей помощи некоторых ! Поэтому дабы не оглохнуть - пущай матрасы залепят дуло и вставят беруши в свои ухи полосатые . soldier
            bouncyhunter
      2. Серый брат Сегодня, 09:20
        Цитата: СРЦ П-15
        . А вообще я считаю, что войны не будет.

        Я тоже на это надеюсь.
        Если будет нужно, с Окинавы другие задействуют.

        Если она к этому времени ещё будет существовать, то конечно задействуют.
        Серый брат
    3. vovanpain Сегодня, 09:10
      Цитата: Серый брат
      Война ещё не началась а у США уже минус один самолёт)))

      А КНДР еще и на войну не приходила. yes
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:14
        Цитата: vovanpain
        А КНДР еще и на войну не приходила.

        По аналогии - Россия уже четвёртый год не приходит на войну с Украиной ... belay
        bouncyhunter
    4. сибиралт Сегодня, 09:15
      КНДР можно захватить только пешком. А пойдут ли на такое американские памперсники? laughing
      сибиралт
      1. Серый брат Сегодня, 09:24
        Цитата: сибиралт
        А пойдут ли на такое американские памперсники?

        Вряд ли, для этого есть специально выращенное южное мясцо.
        Серый брат
    5. Офицер запаса Сегодня, 10:25
      Можно как угодно относится к лидеру КНДР, но нужно признать, что сейчас народ Северной Кореи - единый монолит. Такой идеологии больше в мире нет.
      Население - 25 млн. человек. Случись что, то каждый взрослый - солдат.
      А рядом - потенциальные жертвы - Япония и Южная Корея.
      Офицер запаса
    6. Ныробский Сегодня, 10:47
      Цитата: Серый брат
      Война ещё не началась а у США уже минус один самолёт)))

      Минус самолёт и утечка информации об истинном расположении авианосной группы, моряки которой активно гребут вёслами в обратном направлении от заданного курса так, что винты не справляются и авианосная группа просто стоит на месте.
      Ныробский
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:01
    Ну что час Х рано или поздно наступит и для России в том числе..Ын держись Россия и Китай поддержат!
    ОТДЕЛ
    1. Вадим237 Сегодня, 09:07
      В таком случае катастрофа настигнет США - со стопроцентной вероятностью.
      Вадим237
      1. voyaka uh Сегодня, 09:34
        Китай, похоже, будет в стороне. Трамп убедил китайцев не вмешиваться. А это был главный сдерживающий американцев уже 50 лет фактор.
        voyaka uh
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:03
          Цитата: voyaka uh
          Китай, похоже, будет в стороне. Трамп убедил китайцев не вмешиваться.

          Каким образом Китай, граничащий и дружественный с Северной Кореей, может остаться в стороне? Этот вопрос решится во время визита Путина в Китай. Пусть США раньше времени не почивают на лаврах.
          СРЦ П-15
          1. Александр романов Сегодня, 10:09
            Цитата: СРЦ П-15
            Каким образом Китай, граничащий и дружественный с Северной Кореей, может остаться в стороне?

            Послать куда подальше Кима,он уже всем надоел своеи непредсказуемои глупостью
            Александр романов
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:18
              Цитата: Александр романов
              Послать куда подальше Кима,он уже всем надоел своеи непредсказуемои глупостью

              Вы так категоричны видимо потому, что Ваш дом находится далеко от границы с Северной Кореей? Не проще ли просто договориться с Ыном, а не лезть в бутылку, как делают США? Напомните мне пожалуйста, на кого напала Северная Корея или кому она угрожает? Северокорейцы всего лишь просят не проводить военных учений близ их границ. А то, что они продвигают свою ядерную программу, так они тем самым защищают свой сувернитет, видя, как поступают со странами не имеющими ядерного оружия.
              СРЦ П-15
              1. Александр романов Сегодня, 10:22
                Цитата: СРЦ П-15
                Вы так категоричны видимо потому, что Ваш дом находится далеко от границы с Северной Кореей?

                Как раз рядом
                Цитата: СРЦ П-15
                Не проще ли просто договориться с Ыном

                А с ним не вели?
                Цитата: СРЦ П-15
                Напомните мне пожалуйста, на кого напала Северная Корея или кому она угрожает?

                На Южную Корею,под руководством деда нынешнего пупса
                Цитата: СРЦ П-15
                Северокорейцы всего лишь просят не проводить военных учений близ их границ.

                Эстония тоже не хочет,что бы мы проводили учения у их границ. При этом Ким их проводит и плюют на всё
                Цитата: СРЦ П-15
                А то, что они продвигают свою ядерную программу, так они тем самым защищают свой сувернитет,

                Резолюция ООН есть? -ЕСТЬ! Пусть выполняет!!!
                Александр романов
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:30
                  Я не буду отвечать на все Ваши вопросы, отвечу только лишь на один:
                  Цитата: Александр романов
                  Резолюция ООН есть? -ЕСТЬ! Пусть выполняет!!!

                  С какой стати Северная Корея должна выполнять резолюцию ООН, а некоторые страны нет? Напомнить Вам какие страны положили болт на резолюцию ООН? Вспомните Израиль и Голанские высоты и совсем недавнюю резолюцию по израильским поселениям, вспомните США и его сателлитов разрушивших Югославию и Ливию.
                  СРЦ П-15
      2. Арарат Сегодня, 09:51
        Сколько лет уже предрекаем 100% катастрофу США? Не надоело?
        Арарат
    2. Александр романов Сегодня, 10:08
      Цитата: ОТДЕЛ
      ..Ын держись Россия и Китай поддержат!

      Да нахрен он нам упал этот чудик
      Александр романов
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:03
    ... мерикатосы мутят, и не понятно где они идут (нам) надеюсь разведка следит за каждым их шагом, нам это тоже не безразлично - граница северян и Приморье...
    a.s.zzz888
  4. volodya Сегодня, 09:04
    Ребята в Корее похоже настроены очень серьёзно! Больше им похоже и делать нечего!
    volodya
    1. Александр романов Сегодня, 10:11
      Цитата: volodya
      Ребята в Корее похоже настроены очень серьёзно!

      Конечно,вот из статьи При этом было отмечено, что КНДР следит за перемещениями американской группы кораблей во главе с авианосцем «Карл Винсон».
      Видать перелистывают кучу новостных саитов в день,что бы уточнить,где сейчас американский авианосец wassat
      Цитата: volodya
      Больше им похоже и делать нечего!

      Им походу вообще уже делать нечего
      Александр романов
      1. Серый брат Сегодня, 10:21
        Цитата: Александр романов
        Видать перелистывают кучу новостных саитов в день,что бы уточнить,где сейчас американский авианосец

        Или просто сотрудничают по тихому, с теми у кого есть необходимые возможности.
        Серый брат
  5. pv1005 Сегодня, 09:04
    Самолёт F-18 упал в море Сулавеси при заходе на посадку на палубу авианосца. Катапультировавшийся лётчик был поднят на палубу военного корабля

    Не не Маккейн, ни разу. laughing
    pv1005
  6. ser-pov Сегодня, 09:06
    Ситуация накаляется. С учетом того, что министр обороны СГА- совсем безбашенный "бешенный пес", то ожидать можно всего, вплоть до горячей фазы...
    ser-pov
    1. рич Сегодня, 10:06

      абсолютно наплевать кто у них министр обороны. Он тупо выполняет функции начальника тыла в мирное время. А главный военный в США - Председатель ОКНШ Джозеф Данфорд. Он непосредственно подчиняется верховному главнокомандующему США Дональду нашему Трампу
      рич
    2. prostotak Сегодня, 10:17
      Ситуация накаляется. С учетом того, что министр обороны СГА- совсем безбашенный "бешенный пес", то ожидать можно всего, вплоть до горячей фазы...
      есть такие подозрения. их цель - поджечь весь мир, так сказать посеять вражду и стравить братские народы и добрых соседей. потом, перекроив карту мира, списать свой внешний долг. опять же можно неплохо подзаработать на глобальных конфликтах, тут, как говорится, ничего личного только бизнес.
      prostotak
  7. 31rus4 Сегодня, 09:19
    Уважаемые,а что у корейцев ,есть выход?Их(корейцев)уже "назначили"угрозой,поэтому удар будет,только с помощью Китая и России можно политически ,вытащить ситуацию и избежать войны.Не одна из сторон не осознает всей опасности при начале и тем более окончании войны,в этом вся опасность.Еще один момент КНДР заявляет о применении ЯО только после удара по ним ЯО,а это совсем другой расклад
    31rus4
    1. Александр романов Сегодня, 10:12
      Цитата: 31rus4
      Уважаемые,а что у корейцев ,есть выход?

      Есть конечно,отказываешься от ядерной программы,выполняешь резолюции ООН, и живи дальше по заветам чучхе
      Александр романов
      1. Серый брат Сегодня, 10:29
        Цитата: Александр романов
        отказываешься от ядерной программы

        Это бессмысленно. Иран вон отказался, а потом США с партнёрами от своих слов отказались и оказалось что иранцы им всё равно "угрожают" - результат новые санкции.
        Сначала откажись от ЯО, потом сверни ракетную программу, потом портки сними и нагнись - нормальный лидер на такое не пойдёт, тем более когда перед глазами есть наглядные примеры того что американское слово ничего не стоит.
        Серый брат
  8. demon666 Сегодня, 09:26
    Где статья про Израиль где спокойно бомбить сирийский солдат.хорошо прячем
    demon666
    1. Саша Крымский Сегодня, 09:54
      Чё зачасалось?
      На русский языком учить где много.
      Саша Крымский
    2. Смог Сегодня, 10:02
      Цитата: demon666
      Где статья про Израиль где спокойно бомбить сирийский солдат.хорошо прячем

      fool
      Новый удар ВВС Израиля по позициям сирийской армии

      Сегодня, 06:19
      Самолёты ВВС Израиля накануне нанесли очередной удар по позициям вооружённых сил Сирии
      hi
      Смог
      1. UZBEK TASHKENT Сегодня, 10:31
        Вы что, это запрещенная тема. Евреев не трогать. С рут в Сирии не первый день, прорывают ракетами оборонные позиции сирийской армии для прорыва бармалеев, но не смей об этом. Есть вопрос: Соловьев при всей его позиции любви к отечеству ни разу не обвинил насраэль в помощи бабахам неужели такой мощный иммунитет от ВВП? Чьи интересы защищаете господа? Мы так ни х ера не выйграем.
        UZBEK TASHKENT
  9. Баракуда Сегодня, 09:39
    Трампушка сейчас в цвей..не помню термин шахматный. Обещал одно, думает другое, делает третье,говорит четвертое. Что бы он не сделал - ему этого не простят. А групировки аж в три авианесущех группы там нет, как не прикольно.
    Как бы там ни было , выигрывает от этой ситуации Китай и Россия. Вряд ли пиносам позволят что-то сделать с КНДР Япония и Южная корея. Иначе жопа им , хоть и частично. Да и Син Дзин Пин наверное себе репу исчесал - какие пироги от этого всего получит . soldier
    Баракуда
    1. санчо Сегодня, 09:52
      цунцванг а вообще ын более предсказуем .
      санчо
      1. Баракуда Сегодня, 10:11
        Да хрен его знает . Я еще Брежнева застал, у нас в школе регурярно серена выла на учениях в школе , и каждый ученик знал куда бежать и что делать, И каждый пацан умел обращаться с Калашом и противогазом.
        А не звонить папе-маме.
        Какое там воспитание у народа КНДР понятно, я не знаю. ,
        Баракуда
  10. APASUS Сегодня, 09:40
    Все попытки напугать Китай у США не проходили ,вот решили подойти реально со стороны конфликта.Как бы Китаю не нравилась программа ядерной бомбы из С Кореи,но думаю китайцы поддержат Пхеньян ,их не устраивает размещение американской ПРО в Ю Корее.Причин очень много ,но вот именно такого момента Китай не упустит,наказать американцев.
    APASUS
  11. Вождь краснокожих Сегодня, 09:40
    Судя по победоносным риторикам, отстрелялась в письменном виде молодежь. А я отлично помню начало операции "буря в пустыне". Тогда тоже советские СМИ бравурно писали о пятой ( или какой там) по численности армии ирака, о том, что америка ввязывается в последнюю для себя войну и т д... Чем закончилось все помнят? Россия и Китай вступятся за нищую, ничего не значущую в политическом сегменте страну? Сафронков еще раз скажет " ...в глаза мне смотри?!!" Не смешите меня.
    Вождь краснокожих
  12. Холуай Сегодня, 09:45
    Да не будет Глобальной войны...Народ КНДР обездоленный и голодный и замордованный Кимами...
    Холуай
    1. Александр романов Сегодня, 10:13
      Цитата: Холуай
      .Народ КНДР обездоленный и голодный и замордованный Кимами...

      ....... рванет при первой возможности к южнокореиским предателям ,проклиная Кима
      Александр романов
  13. Горный стрелок Сегодня, 09:45
    Какая то муть информационная, насчёт реального расположения амеровских АУГ. То они вот вот ударят всесокрушающе по КНДР, то где то черт знает где, и плыть им - неделю. request
    Неуловимые прям. Трамп что, не понимает, что в тех краях подобные фейки выдавать - это "потерять лицо"! А после этого только "сепукку". laughing
    Горный стрелок
    1. san4es Сегодня, 10:27
      ...А они не торопятся, потому, что сами толком ничего незнают request
      san4es
  14. 72jora72 Сегодня, 09:49
    Цитата: voyaka uh
    Китай, похоже, будет в стороне. Трамп убедил китайцев не вмешиваться. А это был главный сдерживающий американцев уже 50 лет фактор.

    Ну ну))......
    72jora72
  15. кедр Сегодня, 10:03
    А что будет, уважаемые, если вам приснятся миллионы корейских беженцев на нашем... ДВ? А если вы вовремя не проснётесь, то и миллионы китайских и японских, и как вы последние леса изводите, что бы палочки им для еды сделать... для трёхразового питания и чтобы компот был, обязательно...
    Зрим в корень, уважаемые. В таком густо населённом регионе любая война, тем более с применением ЯО ударит по России, что скорее всего и добиваются поджигатели нагло-саксы.
    кедр
    1. Александр романов Сегодня, 10:15
      Цитата: кедр
      А что будет, уважаемые, если вам приснятся миллионы корейских беженцев на нашем... ДВ?

      Они выгрызут с голодухи все кедры
      Цитата: кедр
      В таком густо населённом регионе любая война, тем более с применением ЯО ударит по Росси

      А тут многие на саите ждут воину с радостью,сидя в раионе МКАДа
      Александр романов
    2. Cat Man Null Сегодня, 10:19
      Цитата: кедр
      Зрим в корень, уважаемые

      - ага. А также в суффикс и окончание.
      - Вы когда-нить писать грамотно научитесь, кедр?

      Цитата: кедр
      В таком густо населённом регионе любая война, тем более с применением ЯО ударит по России, что скорее всего и добиваются

      - "густо населённом" - вместе пишетсо
      - "тем более с применением ЯО" запятая
      - "что скорее всего и добиваются" - не "что", а "чего"... добиваются.

      И эти люди берутся что-то кому-то советовать request
      Cat Man Null
  16. bronislav456 Сегодня, 10:06
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  18. ibn.shamai Сегодня, 10:08
    Ну вот! Не только у России самолёты падают! laughing
    ibn.shamai
  19. rotmistr60 Сегодня, 10:12
    что к 25 апреля американская авианосная группа «выйдет на целевые позиции в у берегов Корейского полуострова»

    А сами где сейчас? Опять стращают и своим лапшу на уши вешают.
    rotmistr60
  20. Комментарий был удален.
  21. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 10:17
    Никакой войны не будет. И на уровне интуиции мы все об етом прекрасно знаем, да и резона ету свинью со швейцарским образованием , повода нет вздернуть просто там нефти нет,
    Спайков Джавелин Тоувич
  22. Оператор Сегодня, 10:34
    Нам выгодно, чтобы американо-северокорейская война состоялась в самом жестком, тотальном варианте - с ядерными ударами по территории Северной и Южной Кореи, Японии и США.

    В результате этой войны в выигрыше окажутся Китай и Россия - все американские базы на Корейском полуострове и Японских островах будут уничтожены или придут в неработоспособное состояние, два союзника Америки (Южная Корея и Япония - восточный аналог НАТО) перестанут существовать как значимые в военном плане государства.

    А если еще Киму удастся нанести ядерный удар с подводной лодки по Пирл-Харбору на Гавайских островах, то это и будет выполнение северокорейской угрозы нанесения удара по национальной территории США.
    Оператор
  23. Altona Сегодня, 10:48
    Цитата: сибиралт
    КНДР можно захватить только пешком. А пойдут ли на такое американские памперсники?

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    В любом случае я ставлю на узкоглазых упертых солдат Ына, нежели на "борцов за демократию". Никакие авианосцы не помогут "имперцам добра".
    Altona
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