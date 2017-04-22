"Если США хотят глобальную войну, они её получат"

После прихода к власти в США Трампа, ситуация стала более опасной. Мы прекрасно это осознаём. И на тотальную войну ответим тотальной войной, на ядерную - ядерными ударами.

Северокорейские власти, ознакомившись с заявлениями главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что к 25 апреля американская авианосная группа «выйдет на целевые позиции в у берегов Корейского полуострова», не оставили эту информацию без ответа. В СМИ КНДР были опубликованы заявления о том, что «если США хотят получить большую войну, то они её получат».Информационное агентство ТАСС приводит заявление представителя МИД КНДР:По словам северокорейского дипломата, Пхеньян каждый день получает угрозы от Вашингтона, при этом всегда готов к нанесению ответного удара. При этом было отмечено, что КНДР следит за перемещениями американской группы кораблей во главе с авианосцем «Карл Винсон».Напомним, что накануне стало известно о потере «Карлом Винсоном» одного из самолётов своего авиакрыла. Самолёт F-18 упал в море Сулавеси при заходе на посадку на палубу авианосца. Катапультировавшийся лётчик был поднят на палубу военного корабля.При этом не сообщается, когда именно произошло крушение палубного истребителя. Если инцидент случился в тот же день, когда поступило сообщение (21 апреля), то учёт расстояния от авианосной группы до северокорейских берегов (около 2,5 тыс. морских миль) вызывает вопросы по поводу способности группы выйти на заявленные Мэттисом «целевые позиции» к 25 апреля.