Возобновление боёв в Донбассе
Из Донбасса приходят сообщения о возобновлении кровопролитных боёв. Наиболее сложная ситуацию к северо-западу от Донецка, где украинские военные снова открыли огонь по позициям армии ДНР. Донецкое агентство новостей сообщает о том, что вновь обесточена Донецкая фильтровальная станция. Коммунальному предприятию «Вода Донбасса» пришлось остановить работу стратегически важного для нескольких городов республики объекта.
Из материала ДАН :
Стоит напомнить, что после ремонта ДФС была запущена в работу совсем недавно – 5 апреля.
Помимо района ДФС наиболее горячими точками в ДНР остаются Ясиноватая, Спартак. Под огнём украинской артиллерии и ряд других населённых пунктов.
Украинский «волонтёр» Роман Бочкала на своей странице в Фейсбук пишет, что боевые действия развернулись на Авдеевском направлении. В результате боя украинские войска потеряли в промзоне одного «двухсотым» и семерых «трёхсотыми».
Между тем, на территории ДНР продолжают активно действовать украинские диверсионно-разведывательные группы. На установленную мину одной из таких групп совершил наезд автомобиль «Урал» с бойцами народной милиции.
По фотографии можно сделать вывод о мощности мины и последствиях взрыва. О числе потерь командование НМ ДНР на данную минуту не сообщает.
На так называемом пасхальном перемирии поставлена точка?
Из материала ДАН :
Сегодня в 9:40 ДФС вновь остановила работу. Известно, что в окрестностях станции повреждены линии электропередачи.
Стоит напомнить, что после ремонта ДФС была запущена в работу совсем недавно – 5 апреля.
Помимо района ДФС наиболее горячими точками в ДНР остаются Ясиноватая, Спартак. Под огнём украинской артиллерии и ряд других населённых пунктов.
Украинский «волонтёр» Роман Бочкала на своей странице в Фейсбук пишет, что боевые действия развернулись на Авдеевском направлении. В результате боя украинские войска потеряли в промзоне одного «двухсотым» и семерых «трёхсотыми».
Между тем, на территории ДНР продолжают активно действовать украинские диверсионно-разведывательные группы. На установленную мину одной из таких групп совершил наезд автомобиль «Урал» с бойцами народной милиции.
По фотографии можно сделать вывод о мощности мины и последствиях взрыва. О числе потерь командование НМ ДНР на данную минуту не сообщает.
На так называемом пасхальном перемирии поставлена точка?
Использованы фотографии: https://slovodel.com
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