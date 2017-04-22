15:03 22 апреля

Возобновление боёв в Донбассе

Из Донбасса приходят сообщения о возобновлении кровопролитных боёв. Наиболее сложная ситуацию к северо-западу от Донецка, где украинские военные снова открыли огонь по позициям армии ДНР. Донецкое агентство новостей сообщает о том, что вновь обесточена Донецкая фильтровальная станция. Коммунальному предприятию «Вода Донбасса» пришлось остановить работу стратегически важного для нескольких городов республики объекта.

Из материала ДАН :
Сегодня в 9:40 ДФС вновь остановила работу. Известно, что в окрестностях станции повреждены линии электропередачи.


Стоит напомнить, что после ремонта ДФС была запущена в работу совсем недавно – 5 апреля.


Помимо района ДФС наиболее горячими точками в ДНР остаются Ясиноватая, Спартак. Под огнём украинской артиллерии и ряд других населённых пунктов.

Украинский «волонтёр» Роман Бочкала на своей странице в Фейсбук пишет, что боевые действия развернулись на Авдеевском направлении. В результате боя украинские войска потеряли в промзоне одного «двухсотым» и семерых «трёхсотыми».

Между тем, на территории ДНР продолжают активно действовать украинские диверсионно-разведывательные группы. На установленную мину одной из таких групп совершил наезд автомобиль «Урал» с бойцами народной милиции.

Возобновление боёв в Донбассе


По фотографии можно сделать вывод о мощности мины и последствиях взрыва. О числе потерь командование НМ ДНР на данную минуту не сообщает.

На так называемом пасхальном перемирии поставлена точка?

Использованы фотографии: https://slovodel.com
21

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 67

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  1. cniza Сегодня, 12:23
    А перемирия и не было , скакуны видимо не успокоятся пока не огребут по полной.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:27
      Эти твари кастрюлеголовые успокоятся тогда , когда 200-ми станут ! am
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 12:44
        Цитата: bouncyhunter
        Эти твари кастрюлеголовые успокоятся тогда , когда 200-ми станут !

        Ну а пока они еще, чисто случайно живы, так вот они обещают с 25 числа отключить электро - водоснабжение идущие на ЛНР. Внимание!!!! ЗА НЕ УПЛАТУ. Честно говоря, но на нормальном языке это называется актом ГЕНОЦИДА, но кто ж на Западе этому придаст значение и обратит внимание. Для них чем больше на Донбассе погибнет, тем меньше будет нахлебников.
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:49
          Цитата: svp67
          Честно говоря, но на нормальном языке это называется актом ГЕНОЦИДА

          А в "цивилизованной" Европе это назовут "мерами по освобождению оккупированных территорий" , как пить дать !
          Цитата: svp67
          Для них чем больше на Донбассе погибнет, тем меньше будет нахлебников.

          Причём не имеет ни малейшего значение с чьей стороны потери .
          bouncyhunter
        2. German Titov Сегодня, 14:40
          Квартиру снимаю. Коммуналку оплачиваю. Моим арендодателям (в Киеве) пришло напоминание из "Привата" о задолженности за квартплату в 900 грн. Где мы, а где "Приват". А перемирие, может кому-то приснилось.
          German Titov
      2. хрыч Сегодня, 12:50
        Цитата: bouncyhunter
        Эти твари кастрюлеголовые

        хрыч
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:02
          Хорошо иллюстрирует уровень свидомости майдаунов . Спасибо , Хрыч , улыбнуло ! hi
          bouncyhunter
          1. Zibelew Сегодня, 14:28
            Цитата: bouncyhunter
            Хорошо иллюстрирует уровень свидомости майдаунов

            Привет Павел hi А рекламой на Украине прямо трэш! Украинский язык, оказывается лучше читать на Русском fellow
            Zibelew
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:34
              Здравствуй , Тагирьян ! hi Это же вроде код Тюмени на плакате ... request
              bouncyhunter
              1. Zibelew Сегодня, 14:36
                В углу плаката написано 3 роки.
                Курьезная история приключилась с премьер-министром Украины Николаем
                Азаровым. Политик ехал на работу и наблюдал за происходящим за окном. В какой-то момент премьер, побагровев и нецензурно выражаясь, потянулся за телефоном и набрал номер председателя Киевской городской администрации Анатолия Попова.

                - Анатолий Павлович, твою мать, что у тебя в городе творится! - не
                утруждая себя приветствием сразу начал кричать на главу администрации
                премьер. - Это уже ни в какие ворота не лезет! Ты вообще контролируешь,
                какие у тебя на рекламных билбордах объявления появляются!

                На том конце телефонного провода возникло молчание, которое позже прервалось робким ответом, мол, в принципе, да.

                - А что такое? - придя в себя спросил Попов.

                - Что такое?! Я только что увидел плакат, на котором написано: "Насоси
                на дачу"! Что за херня! Насоси! - возмутился глава правительства.

                От дальнейшего развития конфликта премьера спас охранник, ехавший вместе с ним.

                - Николай Янович, читать надо было по-украински, - сказал охранник. - Не
                "насоси", а "насосы". Насосы на дачу...

                - А-а-а, ну ладно. Отбой, Анатолий Павлович, - спокойно сказал премьер и
                продолжил деловую поездку.
                Zibelew
      3. Дамир Сегодня, 13:23
        еще проще... когда главных скауасов снимут с американского довольствия... и не раньше....
        Дамир
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:26
          Цитата: Дамир
          еще проще... когда главных скауасов снимут с американского довольствия... и не раньше....

          Да эти ушлёпки по привычке продолжат даже без довольствия полосатого , потому как больше ничего , кроме как гадить , не умеют .
          bouncyhunter
          1. Дамир Сегодня, 13:28
            Добрый день!!!!! без довольствия из них останутся только действительно идейные, которых не так уж и много...
            Дамир
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:34
              Добрый hi
              Цитата: Дамир
              без довольствия из них останутся только действительно идейные, которых не так уж и много...

              Дай Бог чтобы Вы оказались правы , а не я ...
              bouncyhunter
              1. Дамир Сегодня, 13:41
                надеюсь....
                Дамир
    2. mig29mks Сегодня, 12:29
      По полной и до Киева!!!
      mig29mks
      1. cniza Сегодня, 12:32
        Рано или поздно это случится , сомнений нет , но как там людям все это вытерпеть и выжить.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:40
          Вот именно - люди-то не железные ! Жить в состоянии постоянного стресса - тут и стальные нервы не выдержат .
          bouncyhunter
        2. Pirogov Сегодня, 12:49
          Цитата: cniza
          Рано или поздно это случится , сомнений нет , но как там людям все это вытерпеть и выжить.

          Ну разве ,что в 3000 году ,а перед этим будет тысячная встреча в Минске ,встречи норманнского формата и т.д и т.п.
          Pirogov
      2. Герман 4223 Сегодня, 13:39
        Лутше сразу до Ла-Манша, так надёжней будет. wink
        Герман 4223
    3. Грэг Миллер Сегодня, 12:56
      "Скакунам" очень хорошо помогают российские власти. Если некто Песков постоянно заявляет, что защита местного населения на Донбассе Россию не интересует, а МИД России уже забыл о существовании "Минска-2" и уже вообще никак не реагирует на тамошние события, то мне все это кажется открытым призывом к ВСУ и тербатам стрелять и убивать.
      Грэг Миллер
    4. ibn.shamai Сегодня, 13:01
      Цитата: cniza
      А перемирия и не было , скакуны видимо не успокоятся пока не огребут по полной.

      Пока их не уроют!
      ibn.shamai
      1. avg-mgn Сегодня, 13:57
        Уважаемый оппонент из суверенной Белоруссии, позвольте Вас спросить:
        с чего Вы лично взяли, что Россия забыла о минских договоренностях, с какого кваса Вы заявляете об открытых призывах со стороны России к ВСУ и тербатам стрелять и убивать ? И последнее - что сделала уважаемая Белоруссь для решения означенных проблем кроме предоставления площадки для переговоров??? Думайте пожалуйста, прежде чем писать такую ересь.
        avg-mgn
        1. rotmistr60 Сегодня, 14:21
          что сделала уважаемая Белоруссь для решения означенных проблем кроме предоставления площадки для переговоров???

          Продает Порошенко автомобили для ВСУ, снабжает бензином. А еще главный белорус очень дружен с Порошенко и за спиной Москвы поругивает ее в знак уважения к принимающей украинской стороне.
          rotmistr60
  2. iConst Сегодня, 12:24
    Это будет вечно — правильный вывод сделал Скоморохов — пока толстый сохнет — тонкий ... .

    Россия попалась в ловушку, причем в значительной степени сооруженную самой же.

    Понятно, что время и ситуация не совсем позволяла. Но моё мнение — недооценили "стратеги" множество факторов.

    Цугцванг, короче...
    iConst
    1. To be or not to be Сегодня, 12:36
      Какая ловушка ?
      Ловушка для Европы и борьба за Европу .а не за Украину.
      Вот дату сегодня не вспомнили .22 апреля 1870 г., Ульяновск, Россия Родился
      Влади́мир Ильи́ч Улья́нов — российский революционер, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии, один из главных организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, ..
      To be or not to be
      1. Владимир 38 Сегодня, 12:49
        Европа никогда в истории современной не была нам союзником и не будет. Это таким образом власть не состоятельность свою прикрывает и подобного рода идее в массы несет, что мудрейший все знает у него есть хитрый план. Нет ни какого хитрого плана, европа с Крымом проглотила, а тут условия поставила. И элита наша в лужу села, так как все денежки непосильно нажитые в европе, недвижимость там же. Терять не хочется. На мой взгляд такой расклад. Иначе я не понимаю, вождь говорит русский мир защищать будет, а действий ноль. И что нам даст такая ситуация, тоже не понимаю, ну половина населения убежит с ДНР и ЛНР, другая воевать будет да хохлов ненавидеть, а в придачу и нас. Нас санкциями обложили, терять вроде нечего. Так что дело в нашей элите мне думается.
        Владимир 38
    2. cniza Сегодня, 12:37
      Цитата: iConst
      Это будет вечно — правильный вывод сделал Скоморохов — пока толстый сохнет — тонкий ... .
      Цугцванг, короче...


      Поясните кто на какой стороне ? кто толстый и кто тонкий? и для кого цугцванг ?
      Мне представляется , что все ещё впереди , вот только людей как сберечь.
      cniza
      1. iConst Сегодня, 12:43
        Цитата: cniza
        Мне представляется , что все ещё впереди , вот только людей как сберечь.

        ЭТАПЯТЬ! Феноменально. laughing
        iConst
        1. cniza Сегодня, 12:54
          Что смешного ? сказать то есть что?
          cniza
          1. iConst Сегодня, 13:21
            Цитата: cniza
            Что смешного ? сказать то есть что?

            Да, по теме — согласен, смешного мало. Точнее совсем ничего.
            Но как цинично звучит ваше изречение — не находите?

            Что впереди? Да, безусловно, будущее впереди. smile

            Только хорошего мало. Сменят Петю — вы, что думаете что-либо изменится?
            Петю сменят, как только давление в скороварке (хотя какая она скороварка!) приблизится к критическому.
            И они выиграют еще пару-тройку лет, пока народ устанет ждать улучшений от нового президента.

            Пример — смена Яценюка на Гройсмана. Все ждут перемен.

            Только России от этого сплошной убыток — обостренный конфликт с Западом (понятно, что противостояние никогда не закончится), но тут у них развязаны руки, а у нас — наоборот.
            Это раз.

            Продолжающееся отдаление Украины от России — два. Что в конечном итоге приведет НАТО.

            Все с восторгом ждут "вот-вот" и всё станет шоколадно. Что станет шоколадно?

            Даже если к власти придет оппозиция в лице Монтян, Погребинского (как носителя идей), Мураева, Бондаренко и прочие — они далеко не пророссийские. В лучшем случае мы получим вторую Беларусь в худшем варианте — их будет поддерживать Запад. Батьку он не жалует.

            Царев и прочие не пройдут, а если пройдут, то это будет символическая величина.
            iConst
    3. kepmor Сегодня, 12:43
      Нашим "стратегам" надо поучиться у хирургов...если вовремя не удалить загнивание, то неизбежна гангрена с последующей ампутацией или летальным исходом...
      а теперь "хирургическое вмешательство" приведёт к абсолютно непредсказуемым последствиям...по всей видимости,но время упущено...хорошо хоть крым успели вовремя "прооперировать"...
      kepmor
    4. sabakina Сегодня, 13:24
      iConst Это будет вечно — правильный вывод сделал Скоморохов — пока толстый сохнет — тонкий ... .

      Толстый не верблюд, чтобы писаться своим жиром. В книгах про Гулаг говорилось как раз обратное, что первыми умирали толстые, им тупо не хватало той пайки.
      Например, я, 1.70 сухостоя, могу весь день вообще не есть, на одном чае просидеть.
      sabakina
    5. Серый брат Сегодня, 13:26
      Цитата: iConst
      Россия попалась в ловушку,


      Про ловушку не надо, это слишком избито. В геополитике срок в 25 лет краткосрочной перспективой считается.
      Серый брат
      1. Cat Man Null Сегодня, 13:37
        Цитата: Серый брат
        Про ловушку не надо, это слишком избито

        - подборка улыбнула, спасибо, +100

        Цитата: Серый брат
        В геополитике срок в 25 лет краткосрочной перспективой считается

        - еще +100
        - но... здесь народ в основном из тех, кому "к земле уже готовиться" надо
        - а на 25 лет вперед тут "... не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать"

        Вот так вот request
        Cat Man Null
      2. iConst Сегодня, 14:08
        Цитата: Серый брат
        Цитата: iConst
        Россия попалась в ловушку,


        Про ловушку не надо, это слишком избито. В геополитике срок в 25 лет краткосрочной перспективой считается.

        Чё??? belay Вы предлагаете Донбассу 25 лет жить под обстрелами? Совсем крышу сносит?
        Цитата: Cat Man Null
        - подборка улыбнула, спасибо, +100

        Ну радуйтесь вместе с этим "геополитиком". Каждый раз, особенно, когда под обстрелами будут гибнуть ополченцы, люди, гореть дома. Все 25 лет.

        Или вы как и он не "въехали" в тему?
        iConst
        1. Cat Man Null Сегодня, 14:53
          Цитата: iConst
          Ну радуйтесь вместе с этим "геополитиком". Каждый раз, особенно, когда под обстрелами будут гибнуть ополченцы, люди, гореть дома

          - не советуйте мне, что мне делать...

          Цитата: iConst
          Или вы как и он не "въехали" в тему?

          - с чего Вы взяли, что "он" "не въехал"?
          - с чего Вы взяли, что я, "как он"?

          Тема проста и понятна как раз.

          А 25 лет в геополитике - это действительно не срок. Это, уважаемый, азбука.

          Хоть тут возмущайся, хоть нет request
          Cat Man Null
  3. vovanpain Сегодня, 12:25
    К войне все и шло и только слепые верили в минские бумажонки.
    vovanpain
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:28
      Братка , да уже сколько раз было сказано и здесь , и с разных трибун что минские соглашения это классная отмазка для Порося , не более .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 12:34
        Так и Европа практически не скрывает , что минские соглашения лишь только для России как причина и повод постоянного давления.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:43
          И эта долбаная Европа всё гундит одно и то же - Россия должна выполнять минские соглашения . Какое , к чертям , выполнение , если Россия - гарант ? Так же как и Франция с Германией ? Что же они сами-то не выполняют , ити их бабушку ? am
          bouncyhunter
      2. iConst Сегодня, 12:36
        Цитата: bouncyhunter
        Братка , да уже сколько раз было сказано и здесь , и с разных трибун что минские соглашения это классная отмазка для Порося , не более .

        Это классная западня для России, как выяснилось.

        За три года области так называемых Новороссии и Малороссии уже в значительной степени негативно относятся к россиянам и России в целом. Промывка мозгов делает свое дело. И это не восполнить.

        Битву за Украину Россия практически проиграла — теперь там в большинстве негативно настроенное население: от откровенной ненависти до "отвалите от нас".

        Привет всяким сурковым...
        iConst
        1. Борис25 Сегодня, 13:33
          Это классная западня для России, которую нам пригитовил ПУТИН руками суркова
          Борис25
    2. Хагалаз Сегодня, 12:30
      Думаю в них никто и не верил, включая самих подписантов. Все это чертова линия на замораживание конфликта.
      Хагалаз
  4. ИванИванов Сегодня, 12:28
    Буквально вчера Куликов говорил что в нынешней ситуации укропецы вероятно захотят снова попробовать прыгнуть на донбасс. и вот оно.
    ИванИванов
  5. Айрателинсион Сегодня, 12:29
    Неделя уже с Пасхи прошла, хватит мириться, пора воевать
    Айрателинсион
  6. ЦУС-ВВС Сегодня, 12:36
    ребят извините вопрос не по теме. кто знает почему виджет топ вар не работает на яндексе? последнее обновление 28 марта?
    ЦУС-ВВС
    1. sabakina Сегодня, 13:30
      Тоже самое. Вопрос а администрации...
      sabakina
  7. кедр Сегодня, 12:42
    Пока у власти в Киеве марионетки нагло-саксов, мира ждать не приходится и в Москве это прекрасно, и давно знают.
    Зрим в корень, уважемые. США деньги дают с условиями, что Вукрайна будет для России и дальше собакой кусачей.
    кедр
    1. kepmor Сегодня, 13:12
      Ну всё верно...если 25 лет просто кормить "всласть" и не заниматься "дрессировкой", то даже болонка в алабая превратится...
      kepmor
    2. jonhr Сегодня, 13:53
      Рассказать о чём беседовал Трамп с Си Цзинь Пином? так вот Трамп рассказал своему китайскому другу , что если проблема Северной Кореи не будет решена , то Америка не исключает появления ЯО у внимание Южной Кореи, Японии и джокер у Тайваня. как считаете с кем китайцы предпочтут не ругаться?
      вот вам и Трамп
      jonhr
  8. APASUS Сегодня, 12:42
    Фото очень интересное.
    Взрыв произошел под колесом и от этого машина" разулась",но судя по всему подвеска отработала и осталась на месте.Не произошло возгорания и это очень важно для пострадавших бойцов .Взрыв был с горизонтальной взрывной волной ,вперед и немного в верх ,по этому пострадал бак и унесло всю всю морду,но остались трубки и провода на двигателе .
    Думаю экипаж контужен и проблемы с позвоночником,ребята все должны быть живы.
    APASUS
    1. sabakina Сегодня, 13:32
      Вы про тип взрывного устройства? Тоже было бы узнать мнение тех, кто в теме.
      sabakina
      1. APASUS Сегодня, 13:38
        Цитата: sabakina
        Вы про тип взрывного устройства? Тоже было бы узнать мнение тех, кто в теме.

        Взрывное устройство по фото не определить,скорее всего противопехотная мина с добавкой в виде тротила.Взрыв неравномерный ,для противотанковой слишком малые разрушения
        APASUS
        1. sabakina Сегодня, 13:52
          Возможно. Сама по себе противопехотка не должно вызвать такие разрушения.
          sabakina
  9. Горный стрелок Сегодня, 12:48
    Гибнут ополченцы. Укроп не жалко. Но у них мобилизационный ресурс - вдесятеро. Могут и класть по десять своих на одного ополченца. Нужен ассиметричный ответ. Например, наладить в подвалах Донецка выпуск Дронов-камикадзе, и "вдумчиво" заняться складами боепитания ВСУ, тем более что после Балаклейского фейерверка обязан начаться дефицит этого дела. Хватит уже выжидать.
    Нет возможности реально наступать и драться - тогда вырвать у ВСУ зубы...
    Горный стрелок
  10. тополь на киев Сегодня, 12:55
    Не решили проблему в 2014,а сейчас не хватает решительности. Просто не понимаю,на что надеются кремлевские старцы??
    Ненависть дончан к Киеву огромна,. Вместе они уже не будут,хотя если Россия предаст Донбасс, то все может быть. Но сейчас патовая ситуация.
    тополь на киев
    1. Борис25 Сегодня, 13:39
      Кремлёвские старцы ""зарабатываю"" деньжищи и Донбасс, впрочим, как и Россия, им не интересны...
      Борис25
  11. Подрезчик Сегодня, 13:03
    А ведь идет пасхальная неделя еще! Вот действительно: Ни бога в душе, ни царя в голове!
    Подрезчик
  12. ОТДЕЛ Сегодня, 13:21
    Израиль нанес удар по Сирии и одновременно по Донбассу идет атака..! Чувствуете мужики параллель..? Еще КНДР на востоке....
    Удачи всем нам и понимания во всем этом...! Они не пройдут...и это главное. soldier
    ОТДЕЛ
    1. igor67 Сегодня, 14:23
      Цитата: ОТДЕЛ
      Израиль нанес удар по Сирии и одновременно по Донбассу идет атака..! Чувствуете мужики параллель..? Еще КНДР на востоке....
      Удачи всем нам и понимания во всем этом...! Они не пройдут...и это главное. soldier

      Михан в начале февраля так же был подорван армейский УРАЛ с оплченцами, погибло тогда около 20 человек, тож есть параллель с КНДР и Израилем?
      igor67
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:40
        Цитата: igor67
        Михан в начале февраля так же был подорван армейский УРАЛ с оплченцами, погибло тогда около 20 человек, тож есть параллель с КНДР и Израилем?

        Нет ,это вы радуетесь...А мы скорбим! Не нужно сравнивать, не сопоставимое..Я считал и считаю Израиль одним из участников и руководителей майдана в Киеве...и последующей бойне на Донбассе! А в Сирии само сабой... soldier
        ОТДЕЛ
  13. a.s.zzz888 Сегодня, 13:24
    ... всё опять на круги ада...
    a.s.zzz888
  14. Altona Сегодня, 13:29
    Цитата: Грэг Миллер
    "Скакунам" очень хорошо помогают российские власти. Если некто Песков постоянно заявляет, что защита местного населения на Донбассе Россию не интересует, а МИД России уже забыл о существовании "Минска-2" и уже вообще никак не реагирует на тамошние события, то мне все это кажется открытым призывом к ВСУ и тербатам стрелять и убивать.

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    Кстати, позавчера многие тут гневно упрекали Ленина за Брестский мир, результаты которого были успешно дезавуированы через полгода, так как этот мир был принят в силу временной слабости Советской власти. Но за "Минск-2", который тоже был "временным" отступлением при "защите русскоязычного населения", никто почему то Путина не упрекает. Хотя Минск-2 фактически равен Брестскому миру по своим последствиям.
    P.S. Удивительным образом и место подписания почти совпадает-Белоруссия.
    Altona
  15. samarin1969 Сегодня, 14:31
    У Трампа высказались за возобновление переговоров переговоров с Россией по Донбассу. Причем "Россию" будет представлять господин Сурков. Украинский МИД настаивает на участие в переговорах. Ну и где тут "долгий путь ЛДНР в Россию"?. Нет этого пути, при нынешней власти.
    samarin1969
  16. German Titov Сегодня, 14:50
    У нас как-то бои и не приостанавливались. Сейчас 2 машины со "слепоглухонемыми" поехали в сторону ЯБП. Бабушка на остановке их "кукишем перекрестила". Наверное, пока "деревянные бушлаты" на "нациков" не оденем, этот "праздник" не окончится.
    German Titov
  17. Екатерина II Сегодня, 14:56
    только сегодня прочитал в статье где "война на Донбассе стихает"(там блестящая стратегия, не дали НАТО и прочее прочее).
    Война будет продолжаться.
    Екатерина II
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