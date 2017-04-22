18:47 22 апреля

РФ готова поставить ПВО Сирии в приоритетном порядке

Россия может поставить Сирии необходимые объемы ПВО в приоритетном порядке, если будет достигнута такая договоренность, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости , что Дамаск заинтересован в системах ПВО последнего поколения, а переговоры по этому вопросу между министерствами обороны двух стран назвал "частью ежедневных отношений". При этом он отметил, что террористы уничтожили более половины системы ПВО в стране и она нуждается в восстановлении.




Необходимые объемы (систем ПВО) могут быть поставлены в приоритетном порядке, это не потребует дополнительной нагрузки на оборонную промышленность
— сказал Озеров.

По словам парламентария, в этих поставках, если решение о них будет принятно, "нет ничего сверхординарного, учитывая, что Сирия находится в состоянии войны с террористами и что Россия помогает ей в реализации задачи борьбы с терроризмом".

Это не будет нарушать норм международного права и Совбеза ООН, системы ПВО являются не наступательным, а оборонительным оружием,
— подчеркнул глава комитета.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›ПВО Сирии фото
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 235

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  1. НЕКСУС Сегодня, 16:17
    О том я и говорил...перекрыть все главные направления,дабы не повторилась снова история с топорами и бомбежками сирийских позиций.
    НЕКСУС
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:21
      Появится надёжное ПВО - пропадут любители безнаказанно летать где заблагорассудится и бомбить что пожелается ! Жду реакции на новость из Земли Обетованной ... wink
      bouncyhunter
      1. oleg-gr Сегодня, 16:23
        Закрыть небо Сирии и спокойно слушать завывания "партнеров" в ООН. Тем более, что с представителем уже определились. А там сирийцы добьют нечисть на своей земле с помощью наших ВКС.
        oleg-gr
        1. cniza Сегодня, 16:27
          Цитата: НЕКСУС
          О том я и говорил...перекрыть все главные направления,дабы не повторилась снова история с топорами и бомбежками сирийских позиций.


          Я так понимал , что наши сначала сделают , а потом объявят...
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:29
            Вить , ну наши же не матрасы какие-то так делать ? Хотя признаю - надо было так и поступить ! yes
            bouncyhunter
            1. хрыч Сегодня, 17:02
              Цитата: bouncyhunter
              Хотя признаю - надо было так и поступить !

              Когда был уничтожен Содом, где ныне Израиль, спасся только племяш Абрама Лот со своим семейством и вот, что этот пьяный проказник натворил, хотя за праведность был спасен согласно библейской изТории laughing
              https://ru.wikipedia.org/wiki/Лот_(Библия)
              "Дочери, оставшиеся без мужей, решили напоить своего отца и заняться с ним сексом, чтобы родить от него потомков и восстановить своё племя. Сначала так поступила старшая, на следующий день — младшая; обе забеременели от своего отца".
              Поэтому примерять к нынешним содомлянам (территориально не путать с содомитами) нашу мораль не совсем верно, кстати американские пуритане воспитаны скорей не по Новому, а по Старому Завету (договор с Яхве скреплен обрезанием), поэтому у американцев так часто распространены имена типа Сары, Девидов и пр. Отчего и разные сексбезобразия и пр. пакости им не чужды. И не забывайте они верят в говорящий куст (Великий Создатель ничего лучшего не придумал) laughing
              хрыч
              1. bouncyhunter Сегодня, 17:11
                Уж лучше бы они уверовали в Говинду , который не велит стрелять в людей ! lol
                bouncyhunter
              2. Николай С. Сегодня, 17:47
                Цитата: хрыч
                американские пуритане воспитаны скорей не по Новому, а по Старому Завету (договор с Яхве скреплен обрезанием), поэтому у американцев так часто распространены имена типа Сары, Девидов и пр. Отчего и разные сексбезобразия и пр. пакости им не чужды.

                "Заветы" у нас с Западом, мягко говоря, разные. У нас греческий септуагинта, а у них еврейский намного меньший текст.
                Теперь и такие места как:
                "Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них." - Левит, 20:13
                - у них переведены по-другому. Педерастов теперь там не смерти предают, а министрами назначают.
                oleglurie-new.livejournal.com/152475.html
                Николай С.
        2. НЕКСУС Сегодня, 16:29
          Цитата: oleg-gr
          Закрыть небо Сирии

          Полностью закрыть небо не получится...а вот стратегически важные направления вполне.
          НЕКСУС
          1. cniza Сегодня, 16:52
            Надо готовить местных спецов , а это время и можно поставить устаревшие установки , у них они еще поработают.
            cniza
            1. НЕКСУС Сегодня, 16:57
              Цитата: cniza
              Надо готовить местных спецов , а это время и можно поставить устаревшие установки , у них они еще поработают.

              Устаревшие там не нужны...разве что на второстепенных направлениях,для прикрытия. Если снова пойдет речь о топорах,или Ф-35-х к примеру,старье может подвести.А посему ,полагаю,будут перекидываться С-300 последней модификации и С-400.
              НЕКСУС
              1. хрыч Сегодня, 17:16
                Цитата: НЕКСУС
                Если снова пойдет речь о топорах,или Ф-35-х к примеру,старье может подвести.

                Есть один нюанс, израильтяне не пересекают воздушную границу (не считая оккупированные Голанские высоты), а ракеты пускают со своей территории. Поэтому самый действенный метод не поставлять средства ПВО, а тихонечко поставить палестинцам или Хесболле (не запрещена на территории РФ) хорошие ПЗРК, ПТУРы, да хорошие ракетки земля-земля. Ибо некоторым не имётся. А еще выбросить с прилавков омерзительную израильскую морковь laughing
                хрыч
                1. НЕКСУС Сегодня, 17:17
                  Цитата: хрыч
                  Поэтому самый действенный метод не поставлять средства ПВО, а тихонечко поставить палестинцам или Хесболле (не запрещена на территории РФ) хорошие ПЗРК, ПТУРы, да хорошие ракетки земля-земля. Ибо некоторым не имётся.

                  А одно другому не мешает....
                  НЕКСУС
                  1. хрыч Сегодня, 17:20
                    Цитата: НЕКСУС
                    А одно другому не мешает....

                    Согласен drinks
                    хрыч
                2. lFelix Сегодня, 17:52
                  Цитата: хрыч
                  Поэтому самый действенный метод не поставлять средства ПВО, а тихонечко поставить палестинцам или Хесболле (не запрещена на территории РФ) хорошие ПЗРК

                  ну тогда совершенно случайно еще от пары аэродромов останутся одни забетонированные площадки с угольками, зато не будет скулежа типа невиноватые мы из РФ fellow
                  lFelix
                  1. идунавы Сегодня, 18:35
                    Вы думаете всегда так будет,что ответки не будет.Когда сгорят все "мосты" и медведь сорветься с цепи мало не покажеться,как бы вы не думали.
                    идунавы
                3. voyaka uh Сегодня, 17:59
                  "А еще выбросить с прилавков омерзительную израильскую морковь laughing"///

                  Это слишком жесткий ответ! Израильская экономика этого не переживет.... laughing
                  voyaka uh
                  1. идунавы Сегодня, 18:32
                    Если будет жесткий ответ,вы его не переживете.Оно вам надо?
                    идунавы
                4. Wiskar Сегодня, 18:04
                  Цитата: хрыч
                  а тихонечко поставить палестинцам или Хесболле (не запрещена на территории РФ) хорошие ПЗРК, ПТУРы, да хорошие ракетки земля-земля. Ибо некоторым не имётся.


                  А потом Израиль тихонечко поставит кое что и кое куда wink
                  Или вы думаете, что все, что запрещены в России ,запрещены и в других странах?
                  Wiskar
                5. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 18:21
                  хорошие ПЗРК, ПТУРы, да хорошие ракетки земля-земля
                  извини если на ты
                  Лично тебе зачем ето нужно
                  Спайков Джавелин Тоувич
            2. Вас Влад Сегодня, 18:07
              Цитата: cniza
              Надо готовить местных спецов , а это время и можно поставить устаревшие установки , у них они еще поработают.

              Я так понял, что наше войсковое ПВО в Сирию введут!Раз нагрузки на промышленность не будет!
              Вас Влад
          2. doubovitski Сегодня, 17:56
            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: oleg-gr
            Закрыть небо Сирии

            Полностью закрыть небо не получится...а вот стратегически важные направления вполне.

            Закрыть небо от Томагавков- нет. А вот турок и остальных погонять- вполне даже осуществимо.
            doubovitski
        3. Zibelew Сегодня, 16:38
          Это означает только одно - предполагаются поставки более серьезной техники, которую нужно беречь. Видимо будут самолеты и ракетные комплексы. Уже передавали модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-24М2 из наличия Воздушно-Космических Сил России в рамках оказания военно-технического содействия Сирийской Армии. Сирийцам по их задачам в самый раз. А мы эти машинки заменим на су-34.
          Zibelew
          1. Cat Man Null Сегодня, 16:43
            Цитата: Zibelew
            Это означает только одно - предполагаются поставки более серьезной техники, которую нужно беречь

            - вот совершенно не обязательно...
            Цитата: Zibelew
            Видимо будут... ракетные комплексы

            - и зачем козе баян, просветите, плз?
            - что там делать "ракетным комплексам"-та?
            Cat Man Null
            1. Zibelew Сегодня, 16:54
              Цитата: Cat Man Null
              - что там делать "ракетным комплексам"-та?

              Тактический ракетный комплекс Точка. Можно использовать для ударов по боевикам, в том числе в Идлибе
              Zibelew
              1. Pirogov Сегодня, 16:58
                Цитата: Zibelew
                Тактический ракетный комплекс Точка. Можно использовать для ударов по боевикам, в том числе в Идлибе

                Насколько я знаю ,в Сирии свои комплексы Точки есть.
                Pirogov
                1. Zibelew Сегодня, 17:10
                  Цитата: Pirogov
                  Насколько я знаю ,в Сирии свои комплексы Точки есть.

                  К старым ПУ новых ракет не надо уже, что ли? Если не ошибаюсь по две бригады в год на Искандеры перевооружают, Точек должно прилично высвобождаться.
                  Zibelew
                  1. Pirogov Сегодня, 17:21
                    Цитата: Zibelew
                    К старым ПУ новых ракет не надо уже, что ли? Если не ошибаюсь по две бригады в год на Искандеры перевооружают, Точек должно прилично высвобождаться.

                    А потом Искандеры им подавай и т.д. В России ,самой комплексов Точка не так много ,пусть будут про запас ,в наше время ,это не помешает . А сирийцы пусть лучше воюют ,а не на постах мзду собирают ,там оружия и так полно ,там духа нет ,а этого не продашь не купишь.
                    Pirogov
                    1. Zibelew Сегодня, 17:34
                      Цитата: Pirogov
                      там оружия и так полно ,там духа нет ,а этого не продашь не купишь.

                      В этом Вы правы. Сирийцы - арабы. Арабы - не воины, они торгаши. Араба нельзя купить - его можно только арендовать, пока не кончатся деньги и материальная помощь. Но других сирийцев увы у нас нет.
                      Zibelew
                      1. Pirogov Сегодня, 17:41
                        Сто % ,вот так и воюют ,а мы ещё удивляемся !
                        Pirogov
                      2. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 18:12
                        Арабы не воины , говорите)))) . Ну так идите с ними повоюйте , вы главное их лаптями , лаптями закидайте , они как японцы , страсть лаптей боятся))). Стратагем вы наш))).
                        За Родину , мать вашу ))
              2. Cat Man Null Сегодня, 18:06
                Цитата: Zibelew
                Тактический ракетный комплекс Точка

                - эти кре арабы умудряются там танки исправные бабахам дарить
                - как думаете, через сколькое время они им подарят пару Точек?
                - а уж там найдутся спецы, и Асаду (лично Асаду) станет о-о-очень кисло...

                Не надо туда "ракетных комплексов". Даже Точек не надо.

                ИМХО, да.
                Cat Man Null
            2. doubovitski Сегодня, 17:58
              Цитата: Cat Man Null
              Цитата: Zibelew
              Это означает только одно - предполагаются поставки более серьезной техники, которую нужно беречь

              - вот совершенно не обязательно...
              Цитата: Zibelew
              Видимо будут... ракетные комплексы

              - и зачем козе баян, просветите, плз?
              - что там делать "ракетным комплексам"-та?

              Взнуздать тех же амеров, чтобы не хамили. Турков, и всякую остальную голландскую сволочь.
              doubovitski
              1. Cat Man Null Сегодня, 18:02
                Цитата: doubovitski
                Взнуздать тех же амеров, чтобы не хамили. Турков, и всякую остальную голландскую сволочь

                - у вас "инфантильный милитаризм" (с) Л.Кассиль, ЕМНИП.
                - вообще, замечу, достаточно забавно выглядит человек, лезущий в вопросы, в которых он априори вообще ничего не понимает
                - хотите смешить народ дальше - продолжайте. Мне лично ровно request
                Cat Man Null
      2. МПК105 Сегодня, 16:30
        Да было уже там надёжное ПВО,Паш hi Баржами(простите-БДК)натаскали на базу лётную нашу,Хмеймим которая.Что никому не мешало никогда почему-то ни летать,ни бомбить...
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:32
          Ты не путай , друже , ПВО авиабазы и ПВО страны ...
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 16:39
            Кстати, да. Паша приветствую! (Намучился с новым браузером, привыкаю.)
            новичок
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:44
              Привет , Гарик ! hi Теперь-то хвост кое-кому поприжмут ... wink
              Как говорил А.Краско в х/ф "72 метра" :
              - Ну что , козыри дивные ? А я вот вам сейчас задницы-то поразвальцую !
              bouncyhunter
              1. новичок Сегодня, 16:54
                Да уж пора бы. Сегодня вычитал, что боевики в Сирии мрут как мухи от нехватки медикоментов (в Хаме, по моему). В общем, чем меньше вылетов янки и шаколят, тем быстрее мы там закончим.
                новичок
      3. рич Сегодня, 16:59
        Надежное ПВО - это глубоко эшелонированное ПВО, включающее в себя армейские средства ПВО, а также станции РЭБ и СПП. Закрыть все небо над Сирией невозможно, к этому пока не готова сама Сирия и соответственно мы. Так, что пока вопрос может идти только о перекрытии потенциально опасных корридоров
        рич
      4. Maskom Сегодня, 17:19
        А какая может быть реакция ? Страх, шок и трепет перед лучшими в мире системами ПВО . Заранее оплакиваем пилотов пингвина, вундервафли и летающего утюга Ф-35. О горе нам !!!
        Maskom
        1. Верба Сегодня, 17:26
          Цитата: Maskom
          А какая может быть реакция ? Страх, шок и трепет перед лучшими в мире системами ПВО . Заранее оплакиваем пилотов пингвина, вундервафли и летающего утюга Ф-35. О горе нам !!!

          Вот и всё знайка на рисовался ! Вас видимо очень сильно в России обижали ?
          Верба
        2. vovanpain Сегодня, 17:28
          Цитата: Maskom
          О горе нам !!!

          Ну вам горе. crying А нам ржач над вашим комментом. laughing
          vovanpain
        3. Вас Влад Сегодня, 18:13
          Цитата: Maskom
          А какая может быть реакция ? Страх, шок и трепет перед лучшими в мире системами ПВО . Заранее оплакиваем пилотов пингвина, вундервафли и летающего утюга Ф-35. О горе нам !!!

          Да вы не волнуйтесь,это не против вас!
          Вас Влад
      5. Саша Крымский Сегодня, 17:47
        А современные российские ПВО ещё работают на лампах или уже на транзисторах?
        Заодно и проверим и потренеруемся.
        Саша Крымский
        1. vovanpain Сегодня, 18:12
          Цитата: Саша Крымский
          А современные российские ПВО ещё работают на лампах или уже на транзисторах

          Неее,на угле и на дровах. laughing
          Цитата: Саша Крымский
          Заодно и проверим и потренеруемся.

          Да устали ждать уже. request
          vovanpain
        2. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 18:14
          Ой какая смешная шутеечка, какие же все храбрые дома перед компиком))).
          За Родину , мать вашу ))
          1. vovanpain Сегодня, 18:32
            Цитата: За Родину , мать вашу ))
            Ой какая смешная шутеечка, какие же все храбрые дома перед компиком))).

            Ну устыдил,так устыдил,мать твою,самый храбрый диванный воин,мать твою wink
            vovanpain
        3. sabakina Сегодня, 18:28
          Цитата: Саша Крымский
          А современные российские ПВО ещё работают на лампах или уже на транзисторах?
          Заодно и проверим и потренеруемся.

          Успокойтесь, на лампах. Лампы не подвержены воздействию РЭБ и ЭМИ.
          sabakina
          1. Саша Крымский Сегодня, 18:34
            Успокойтесь, на лампах. Лампы не подвержены воздействию РЭБ и ЭМИ

            Повержены , еще как, уж поверьте мне на слово, без доказательств.
            Саша Крымский
            1. Cat Man Null Сегодня, 18:42
              Цитата: Саша Крымский
              уж поверьте мне на слово, без доказательств

              - хуцпа?
              Cat Man Null
        4. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 18:33
          элементная база на первых С-400 французская и германская они прикрывают Москву и окраины столицы после они отказались поставлять ети элементы ибо заподозрили об их двойном предназначениию все ето было еще до санкций.
          Спайков Джавелин Тоувич
      6. Монархист Сегодня, 17:50
        Они могут не "увидеть" эту информацию. Уже пару раз такое замечал: если"печальки"для бармалеев и положительное для Дамаска"земля обетованная" спит
        Монархист
      7. БывшийРоссиянин Сегодня, 18:24
        Цитата: bouncyhunter
        Жду реакции на новость из Земли Обетованной ...

        Стоны и плачь!!! wassat
        БывшийРоссиянин
    2. новичок Сегодня, 16:26
      Давно пора было это решение принять и реализовать. Даже здесь на ВО сколько говорилось о таких ударах по силам сирийцев. Наш МО с опозданием но таки прозрел. Надо было сразу всё перекрыть.
      новичок
      1. hirurg Сегодня, 16:36
        Зачет, полностью поддерживаю.
        Ток обучить их надо. И, чтоб не драпали, бросая технику при первом шухере.
        hirurg
        1. НЕКСУС Сегодня, 16:40
          Цитата: hirurg
          Ток обучить их надо. И, чтоб не драпали, бросая технику при первом шухере.

          Обслуживать эти комплексы почти наверняка сейчас будут только наши военные. При этом,эти системы мы не дарим сирийцам,а используем как свои,в своих интересах.
          НЕКСУС
        2. Cat Man Null Сегодня, 16:44
          Цитата: hirurg
          Ток обучить их надо. И, чтоб не драпали, бросая технику при первом шухере.

          - ИМХО это нереально. Менталитет там такой request
          Cat Man Null
      2. Pete Mitchell Сегодня, 16:48
        Понимаю что Россия готова играть в долгую, но совсем не понятно почему так долго тянули. Закрыть воздушное пространство и пусть "каолиция" задумается - кто их туда звал. Пусть стонут, плевать на них, как дикари понимают только силу
        Pete Mitchell
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:57
          Привет ! hi
          Цитата: Pete Mitchell
          Понимаю что Россия готова играть в долгую, но совсем не понятно почему так долго тянули

          Видать , были на то свои причины . Мы ведь знаем только то , что нам говорят .
          bouncyhunter
          1. Pete Mitchell Сегодня, 17:38
            Доброго дня, понятно что мы не все знаем, и слава Богу возможно. Я наверное рассуждаю в логике стандартного построения боевых систем: шаг первый - ПВО и контроль воздушного пространства. Уверен, Россия умеет играть в долгую и ничего просто так не делает, значит все по плану angry и это правильно. Просто пришла пора реально показать зубы
            Pete Mitchell
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:38
              Цитата: Pete Mitchell
              Просто пришла пора реально показать зубы

              А то некоторые бывшие сограждане по СССР , проживающие теперь в одной жутко миролюбивой стране недалеко от Сирии , слишком много о себе возомнили . wink
              bouncyhunter
    3. лаврентий павлович Сегодня, 16:40
      Помимо ПВО нужно разместить искандеры, что бы если что снести их "купол."
      Да и нашим пора не болтать, а закрыть небо, что бы никто не посмел нарушать воздушное пространство Сирии.
      лаврентий павлович
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:48
        Цитата: лаврентий павлович
        Помимо ПВО нужно разместить искандеры, что бы если что снести их "купол."

        Искандеры ,на сколько я помню,там давно уже есть.
        НЕКСУС
    4. сибиралт Сегодня, 16:47
      А у Израиля спрашивали? belay И что на это скажет Рабинович?
      сибиралт
      1. vovanpain Сегодня, 17:45
        Цитата: сибиралт
        А у Израиля спрашивали? belay И что на это скажет Рабинович?

        А Рабинович ответил:
        Цитата: Рабинович
        Похоже Россия объявила войну Израилю.

        wassat laughing fellow
        vovanpain
    5. Наблюдатель 33 Сегодня, 16:48
      Упс..! Где евреи , не геройствуют, не пиздят..? Реально с русским оружием общаться..? Где вал суверенинитета..? Где это все..?
      Наблюдатель 33
      1. hirurg Сегодня, 17:08
        Олег, они еще или не читали, или в шоке.))) А, вообще плюс за комент, за смелость, за текст открытый.)))
        hirurg
    6. vovanpain Сегодня, 16:55
      Цитата: НЕКСУС
      О том я и говорил...перекрыть все главные направления,дабы не повторилась снова история с топорами и бомбежками сирийских позиций.

      Андрей приветствую Коллега!Это конечно так,Хмеймим и Тартус прикрыты со всех сторон,но это наши базы и прикрываем мы там не авиацию Асада,а свою авиагруппировку.Перекрывать небо Сирии не спорю надо,вон и Асад этим обеспокоился,но вот такой момент
      Необходимые объемы (систем ПВО) могут быть поставлены в приоритетном порядке, это не потребует дополнительной нагрузки на оборонную промышленность
      — сказал Озеров

      Значит,будут снимать с боевого дежурства внутри России,сами голыми не останемся? what Это не нытье,просто размышления на тему.Недавно статья была.что вон и турки хотят С-400 приобрести.фейк думаю,но наши барыги и Вашингтону за золото мать родную затолкают. hi Но полноценное ПВО,это не только "Триумфы" и С-300,но и "Панцири" и "Бук",откуда снимать будем с Курил,с Калининграда,с Юга,Повторяю.просто размышления у меня такие. hi
      vovanpain
      1. НЕКСУС Сегодня, 17:02
        Цитата: vovanpain
        Андрей приветствую Коллега!

        Приветствую,Владимир!
        Цитата: vovanpain
        Значит,будут снимать с боевого дежурства внутри России,сами голыми не останемся?

        Полагаю что насыщать сирийский ТВД будут не только Триумфами и Фаворитами,но и Панцирями и Торами...плюс,видимо усилят группировку РЭБ. За счет чего? Не удивлюсь,если что-то возьмут у стран ОДКБ...ну и логичен шаг увеличения производства разных комплексов ПВО и ПРО. Думаю спрос экспортный на них будет только расти.
        НЕКСУС
        1. vovanpain Сегодня, 17:19
          Цитата: НЕКСУС
          Полагаю что насыщать сирийский ТВД будут не только Триумфами и Фаворитами,но и Панцирями и Торами...плюс,видимо усилят группировку РЭБ.

          Так то да,нужна эшелонированная ПВО и расчеты у них должны быть ибн Иванов и аль Петров.а то союзнички при шухере мигом встают на тапки. what
          Цитата: НЕКСУС
          За счет чего? Не удивлюсь,если что-то возьмут у стран ОДКБ...

          Ну тут и ОДКБ обидится однако.хотя если комплексы наши.то и двигать мы вольны туда,куда нужней.Про финансовую сторону не говорю,скорей всего это ленд лиз в современном виде,хотя бог его знает. what
          Цитата: НЕКСУС
          ну и логичен шаг увеличения производства разных комплексов ПВО и ПРО. Думаю спрос экспортный на них будет только расти.

          Таки да шаг логичный,два завода вроде как "Алмаз Антей" запустил,но это время и сроки.Поживем увидим what раньше это надо было делать,а не когда петух в зад клюет. hi
          vovanpain
          1. НЕКСУС Сегодня, 17:25
            Цитата: vovanpain
            Так то да,нужна эшелонированная ПВО и расчеты у них должны быть ибн Иванов и аль Петров.а то союзнички при шухере мигом встают на тапки.

            Володя,когда я говорил обо всем этом после ракетного удара топоров,меня разорвать готовы были критиканы,говоря о том,что я мечтатель и сказочник...может и так,но почему-то сказка то становиться потихоньку былью.
            НЕКСУС
            1. vovanpain Сегодня, 17:43
              Цитата: НЕКСУС
              но почему-то сказка то становиться потихоньку былью.

              Ну так сам Андрей знаешь сколько у нас на ВО полководцев,вон даже я грешный,целый генерал диванной армии laughing мы предпологаем,а в верхах распологают и нас не спрашивают,да у них и информации намного больше. yes А тем балбесам кто орал громче всех:-"Где ваши хваленые С-400?"отвечу так-"Попробуйте на Хмеймим или на Тартус налететь.вот тогда и узнаете где С-400,на работающие штурмовики нападать тоже не советую,под охраной истребителей,сейчас работают" Вот только обидно,стали так работать после ножа в спину. hi
              vovanpain
    7. PSih2097 Сегодня, 17:41
      Цитата: НЕКСУС
      дабы не повторилась снова история с топорами

      дабы не повторилась нужен флот, штук 5 - 6 "Варшавянок" или парочка "Щука-Б"...
      PSih2097
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:24
        Цитата: PSih2097
        дабы не повторилась нужен флот, штук 5 - 6 "Варшавянок" или парочка "Щука-Б"...

        С чего вы взяли,что их сейчас там нет?
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:40
          Если звёзд не видно днём , это вовсе не значит что их нет .
          bouncyhunter
  2. Рабинович Сегодня, 16:21
    Зачем помогать преступному режиму. Да и опять за счёт ветеранов и пенсионеров, а Медведеву и Кадырову по новому поместью.

    Похоже Россия объявила войну Израилю.
    Рабинович
    1. МПК105 Сегодня, 16:26
      А вот согласен.Со вторым предложением Вашего комментария.С первым-готов поспорить...Заключительное предложение,по-моему,вообще мимо.
      МПК105
      1. Рабинович Сегодня, 16:27
        Израиль в состоянии войны с Сирией, как по другому можно понимать это. Поставку современного оружия.
        Рабинович
        1. Cat Man Null Сегодня, 16:30
          Цитата: Рабинович
          Израиль в состоянии войны с Сирией...

          - это проблемы только и исключительно Израиля, нет?
          - Рабинович, давайте уже "про рыбу" laughing
          Cat Man Null
          1. Рабинович Сегодня, 16:32
            про какую рыбу? вам всё смешно. игил с Асадом возле границы с Россией и Ираном, а вам смешно?
            Когда такие силы возле границы не до смеха и обстрелы.
            Рабинович
            1. лаврентий павлович Сегодня, 16:48
              А кто создал ИГИЛ, разве не ваши друзья -американские евреи.
              лаврентий павлович
              1. Pirogov Сегодня, 16:51
                Цитата: лаврентий павлович
                А кто создал ИГИЛ, разве не ваши друзья -американские евреи.

                Сша папа для ИГИЛ ,а Израиль мама ,а Рабинович как всегда не причём..............
                Pirogov
            2. Pirogov Сегодня, 16:48
              Цитата: Рабинович
              про какую рыбу?

              Конечно же кошерную !)))
              Pirogov
            3. Cat Man Null Сегодня, 16:51
              Цитата: Рабинович
              про какую рыбу?

              - вот про эту:
              Цитата: Рабинович
              Он мог в рыбу попасть.
              Ну а что значит «Лучший в мире пулемёт» , разве кто-то сравнивал его со всеми..Если лучший на самом деле то надо Израилю таких купить

              Цитата: Рабинович
              вам всё смешно. игил с Асадом возле границы с Россией и Ираном, а вам смешно?

              - и что теперь, плакать, что ли? belay

              Цитата: Рабинович
              Когда такие силы возле границы не до смеха и обстрелы

              - ну, вы там 70 лет уже воюеете, ЕМНИП, у вас госидеология на выживании построена
              - если сейчас всех арабов замирить, вам там скушно станет... по крайней мере, большой доле населения, которая обороной и безопасностью занимается.

              ИМХО, естессно yes
              Cat Man Null
            4. МПК105 Сегодня, 16:54
              Ну какие силы,какие обстрелы?Как Вы говорите(преступному режиму Асада)не до Вас сейчас,согласитесь...Какую угрозу он может представлять Израилю в нынешнем своём состоянии...Скорее,это Израиль готов добить Акелло,сведя с ним(Сирией)старые счёты,воспользовавшись,мягко скажем,не самым лучшим состоянием на данный момент"кровавого режима"...Разве нет...?
              МПК105
            5. Großer Feldherr Сегодня, 17:17
              Особенно после того, как Израиль и США впрягаются за ИГИЛ, ваши слова не выдерживают никакой критики.
              Есть древниейший закон —"враг моего врага—мой друг". ИГИЛ по факту (заявлять они могут чо угодно, слова это вода) неопасен , по факту не опасен и для США. Зато ИГИЛ уже сколько лет ведет непосредственную войну с Сирией, Ираном, Россией. Моя логка верна и понятна?
              Großer Feldherr
        2. Кандибобер Сегодня, 16:30
          Всë Рабинович.
          Больше ты крепко спать не будешь.
          И не только ты.Хе хе.
          Кандибобер
        3. serkhan Сегодня, 16:42
          Зачем помогать преступному режиму
          С такой же легкостью можно и ваш режим назвать преступным. Не стоит бросаться телевизионными фразами, они то за красным словцом в карман не полезут. А вам это зачем...
          Похоже Россия объявила войну Израилю... ...Израиль в состоянии войны с Сирией

          Видимо, лично вам хочется повоевать..
          serkhan
      2. bouncyhunter Сегодня, 16:31
        Лёха , привет ! hi drinks
        Цитата: МПК105
        Заключительное предложение,по-моему,вообще мимо.

        Не водись с ним - он тебя плохому научит и обзываться любит . lol
        bouncyhunter
        1. МПК105 Сегодня, 16:46
          Антисемитом? smile Так это всегда и со всеми так бывает-кто не с нами,тот против нас...Если вы не за нас-тьфу на вас. wink А пообщаться-почему нет...Я,собственно,для того и зарегистрировался здесь.Для ОБЩЕНИЯ.Мне все мнения ВСЕХ людей интересны,внимательно ВСЕГДА выслушаю,если без хамства и тупости птушной-самые разнообразные,нравятся они,мнения людей мне,или нет... hi
          МПК105
    2. кирпич Сегодня, 16:27
      Преступная недоСтрана это исраиль . Жду не дождусь когда эту " страну " Иран " приголубит "
      кирпич
      1. Рабинович Сегодня, 16:28
        Пока ты ждёшь, я просто живу и радуюсь жизни.
        Рабинович
        1. ВадимЖивов Сегодня, 16:32
          Смех сквозь слезы в окружении" друзей "
          ВадимЖивов
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:35
            Цитата: ВадимЖивов
            Смех сквозь слезы в окружении" друзей "

            Перефразируя анекдот :
            - Его окружали добрые и отзывчивые люди , постепенно сжимая кольцо окружения ...
            laughing
            bouncyhunter
        2. GRF Сегодня, 16:34
          Цитата: Рабинович
          Пока ты ждёшь, я просто живу и радуюсь жизни.

          А лесть к другим со своим уставом?
          Что не написали? Скомняга )
          GRF
          1. Рабинович Сегодня, 17:02
            Цитата: GRF
            А лесть к другим со своим уставом?

            Если этот устав враждебен, но перепахать надо там всё и всех.
            Рабинович
            1. hirurg Сегодня, 18:03
              Эк вы, Рабинович, резкий. Вам дали страну, вам до сих пор дают деньги. Вы за многие годы так и не научились ладить с соседями. Лезете в соседние страны менять их жизнь, бытие, отбираете территории. И ВНИМАНИЕ, ВАШИ СЛОВАААА: ПЕРЕПАХАТЬ.
              Еслиб вы сидели со мной рядом, я б вам перее...пахал. Ссу...важением, штаты вам ловандос потихоньку прикрывают.
              Да, кстати, наши пенсионеры худо-бедно бесплатно лечатся. А у вас даже скорая бесплатно не приедет.
              hirurg
        3. мордвин 3 Сегодня, 16:43
          Цитата: Рабинович
          Пока ты ждёшь, я просто живу и радуюсь жизни.

          Не надо печалиться...
          мордвин 3
          1. Рабинович Сегодня, 16:53
            Красивая музыка и песня smile
            Рабинович
            1. Комментарий был удален.
          2. мордвин 3 Сегодня, 16:56
            Вот, блин, взял, да попутал.. laughing
            мордвин 3
            1. израильнам Сегодня, 17:04
              Цитата: мордвин 3
              мордвин 3

              bully
              израильнам
              1. мордвин 3 Сегодня, 17:41
                Цитата: израильнам


                А я в Тульской области живу. tongue И ващще, я Русский с Мордовскими корнями. Так то. feel
                мордвин 3
                1. израильнам Сегодня, 18:20
                  Цитата: мордвин 3
                  Цитата: израильнам


                  А я в Тульской области живу. tongue И ващще, я Русский с Мордовскими корнями. Так то. feel

                  Хорошая реакция.Я пару лет назад эту хохмочку другому мордвину запостил,так он обиделся.
                  израильнам
                  1. мордвин 3 Сегодня, 18:35
                    Цитата: израильнам
                    так он обиделся.

                    А на обиженных воду возят. Это не ко мне. yes
                    мордвин 3
          3. НЕКСУС Сегодня, 17:10
            Цитата: мордвин 3
            Не надо печалиться...

            Вот красивая песня...
            НЕКСУС
              1. НЕКСУС Сегодня, 18:26
                Цитата: За Родину , мать вашу ))
                Да , хорошая.

                Знаете,эта девочка большая умница. Я вот послушал одну ее песню,называется СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ,и скажу честно,без стыда,расплакался,43 летний здоровый не особо сентиментальный мужик.
                НЕКСУС
      2. Арон Заави Сегодня, 16:38
        Цитата: кирпич
        Преступная недоСтрана это исраиль . Жду не дождусь когда эту " страну " Иран " приголубит "

        А вдруг не дождешься? Это ж вся жизнь коту под хвост.
        Арон Заави
        1. кирпич Сегодня, 16:42
          Поверь мне , это все не за горами ! laughing
          кирпич
          1. Арон Заави Сегодня, 16:45
            Цитата: кирпич
            Поверь мне , это все не за горами ! laughing

            Кирпич, ну кто ж тебе поверит. laughing
            Арон Заави
            1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 18:37
              Он сам себе не верит
              Спайков Джавелин Тоувич
      3. tatjana.koliaseva Сегодня, 16:50
        Не стоит забывать, что в Израиле живут и такие как Яков Кедми.
        tatjana.koliaseva
    3. behemot Сегодня, 16:27
      Похоже Израиль объявил войну всем необрезанным соседям.
      behemot
      1. израильнам Сегодня, 16:37
        Цитата: behemot
        Похоже Израиль объявил войну всем необрезанным соседям.

        В том регионе планеты все поголовно с отчикрыженной крайней плотью.
        израильнам
      2. Арон Заави Сегодня, 16:38
        Цитата: behemot
        Похоже Израиль объявил войну всем необрезанным соседям.

        У нас все соседи обрезанные. laughing
        Арон Заави
    4. Арон Заави Сегодня, 16:27
      Цитата: Рабинович
      Зачем помогать преступному режиму. Да и опять за счёт ветеранов и пенсионеров, а Медведеву и Кадырову по новому поместью.
      Похоже Россия объявила войну Израилю.

      Рабинович, Вы провакатор? Какая война? Парламентарий сделал громкое заявление и? У нас депутаты Кнесета тоже такое выдают,что хоть стой-хоть падай. Вся эта болтология не стоит коментария.
      Арон Заави
      1. Рабинович Сегодня, 16:29
        Когда будут обстреливать в очередной раз Израиль, но ответить не сможем - потому что будут сбивать наши самолёты российским оружием.
        Рабинович
        1. GRF Сегодня, 16:35
          Наглость порождается трусостью или бессилием, но все исправимо. Было бы желание и воля.
          GRF
        2. Арон Заави Сегодня, 16:37
          Цитата: Рабинович
          Когда будут обстреливать в очередной раз Израиль, но ответить не сможем - потому что будут сбивать наши самолёты российским оружием.

          Рабинович , Вы понимаете что пишите херню? Ну да могут сбивать и что? Кто сказал , что гибель военослужащих и техники служат припятствием к выполнению их главной задачи ,а т/е обеспечению безопасности граждан Израиля? Вы точно не израильтянин.
          Арон Заави
          1. Рабинович Сегодня, 16:38
            Вы не израильтянин, а араб. Не пишите мне больше.
            Рабинович
            1. Арон Заави Сегодня, 16:41
              Цитата: Рабинович
              Вы не израильтянин, а араб. Не пишите мне больше.

              Да конечно. Продолжишь своими постами Израиль позорить, спуску не дам.
              Арон Заави
              1. израильнам Сегодня, 16:45
                Цитата: Арон Заави
                Цитата: Рабинович
                Вы не израильтянин, а араб. Не пишите мне больше.

                Да конечно. Продолжишь своими постами Израиль позорить, спуску не дам.

                Вызови его на боксерский поединок,Арон. angry Мы хоть раз в жизни посмотрим как евреи друг другу хохотальник чистят. good fellow
                израильнам
                1. Арон Заави Сегодня, 16:53
                  Цитата: израильнам

                  Вызови его на боксерский поединок,Арон. angry Мы хоть раз в жизни посмотрим как евреи друг другу хохотальник чистят. good fellow

                  Да на если хочется. wink
                  Арон Заави
                  1. Вас Влад Сегодня, 18:36
                    Интересно,а у вас там в Израиле кроме Русских живёт ещё кто не будь?Евреи?
                    Вас Влад
              2. Рабинович Сегодня, 16:46
                Когда у вас будут дети служить тогда поймете. Я прежде всего защищаю свою семью и родных. По вашему помощь Асаду оружием на это нужно закрывать глаза?
                Солдаты, лётчики это не просто роботы или кто-то там.. Это наши дети и семья. Любой солдат это чей-то сын, муж и так далее.
                Когда Хизбала похищала убивала наших солдат, думаете эти солдаты были роботами?
                Рабинович
              3. bouncyhunter Сегодня, 16:49
                Арон hi , я был уверен что Рабинович только другим такое
                Цитата: Рабинович
                Не пишите мне больше.

                прописывает и норовит оскорбить . А он , оказывается , как тот кулак-единоличник . Все враги кругом ...
                bouncyhunter
                1. Рабинович Сегодня, 17:00
                  Я никого не оскорблял тут. Ну всё, теперь меня забанят точно. Если не успею сказать - прощайте. Много нехороших "людей" здесь, но и хорошие есть. Если кого-то из хороших обидел извиняюсь. Счастливо оставаться. hi
                  Рабинович
                  1. мордвин 3 Сегодня, 17:55
                    Цитата: Рабинович
                    Ну всё, теперь меня забанят точно. Если не успею сказать - прощайте.

                    И не вздумайте прощаться. Кого я картошку сажать учить буду, а?
                    мордвин 3
                  2. tatjana.koliaseva Сегодня, 18:00
                    Здесь все люди хорошие, плохих не держат. Просто некоторые из хороших людей ошибаются или подвержены излишним эмоциям.
                    tatjana.koliaseva
                2. израильнам Сегодня, 17:00
                  Цитата: bouncyhunter
                  прописывает и норовит оскорбить . А он , оказывается , как тот кулак-единоличник

                  Он близнец еврея ватника.
                  израильнам
              4. Maskom Сегодня, 17:26
                Арон , ну когда Вы перестанете воспринимать эту глупилку картонную за израильтянина? Это троль, есть способ любой флажок себе выставить. Не реагируйте на него
                Maskom
              5. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 18:19
                Какие мы все толерантные ;)))
                За Родину , мать вашу ))
      2. tatjana.koliaseva Сегодня, 17:06
        Россия не будет воевать с Израилем, все вопросы по ПВО согласуют с Израилем. Что касается Голанских высот - тоже договорятся.
        tatjana.koliaseva
    5. Горный стрелок Сегодня, 16:33
      Вы опять за своё. Не слишком разумная позиция. Для гражданина страны, так сказать, граничащей... Вы предпочитаете ИГИЛ на Голанских высотах?
      Горный стрелок
      1. sabakina Сегодня, 16:46
        Цитата: Рабинович
        вам всё смешно. игил с Асадом возле границы с Россией и Ираном, а вам смешно? Когда такие силы возле границы не до смеха и обстрелы.

        Прочитал с пивом. Не понял. Пойду за водкой, может быть со стаканом разберусь в этом...
        sabakina
    6. лаврентий павлович Сегодня, 16:45
      Если Россия объявит войну Израилю, то через несколько часов от Израиля останется только история. Израилю не надо забывать кто создал это государство и защитил или все забыто.
      лаврентий павлович
      1. Рабинович Сегодня, 16:48
        Вы правы надо помнить. Я помню арабские войны и участие СССР в них - спасибо за "защиту".

        Конечно Россия сильней. Пора будить Голема и брать посох Моисея.
        Рабинович
        1. cniza Сегодня, 16:58
          Не напрягайтесь , никто с Вами воевать не будет , даже Иран притихнет , никому большая война не нужна , да и у Ирана будут свои проблемы не до Вас.
          cniza
        2. Nimitz Сегодня, 17:55
          Простите, великодушно что вмешиваюсь в мощный спор, но не кажется ли Вам Рабинович, что у России цели не начать войну с Израилем, а так сказать вежливо намекнуть, что нельзя кому захочется под "левыми" предлогами атаковать государство которому и так тяжело воевать с ИГИЛ. Вроде бы на дипломатическом фронте между нашими странами как то получше чем например с США.
          Да и ещё если позволите вопрос, я прекрасно понимаю, что наши и Ваши новостные каналы освещают события по разному. Тем не менее Вы можете достоверно назвать факты агрессии армии Сирии против Израиля , ну скажем так с того момента как там наши ВКС обосновались. Шальные мины непонятно кем выпущенные не в счет, раз уж беспилотники опознать быстро не получается. Можете сослаться на сведения от Ваших детей раз они в действующей армии.
          Nimitz
      2. tatjana.koliaseva Сегодня, 16:48
        С Израилем договорятся. Воевать с ними точно никто не будет.
        tatjana.koliaseva
    7. enhansment Сегодня, 16:48
      Все режимы преступны. Асад сейчас не способен ни на какие действия против Израиля, спите спокойно.
      enhansment
    8. Старый военрук Сегодня, 17:10
      И таки да, Беня слегка зарвался и рискует нарваться на несработку опознавателя. А при чём тут пенсионеры и ветераны? Ещё и Фира на Привозе говорила.
      Старый военрук
    9. dr.mel51 Сегодня, 17:24
      Зачем защищать преступный американский режим который во вьетнаме не брезговал применять хим оружие повсемесно называя его гербицидом.
      dr.mel51
    10. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 18:16
      не в бровь а в глаз прям.
      Моему пожилому дяде задерживают зарплату в госучреждении в ,Самаре а его коллег в отпуск за свой счет
      Спайков Джавелин Тоувич
    11. самый главный Сегодня, 18:24
      Цитата: Рабинович
      Похоже Россия объявила войну Израилю.

      А разве Сирия это колония Израиля?
      Цитата: Рабинович
      Зачем помогать преступному режиму.

      а Вы судья???
      самый главный
  3. Vita VKO Сегодня, 16:21
    У террористов авиации нет. Поэтому системы ПВО в первую очередь будут направлены на тех., кто летает там без приглашения. И по мере освобождения Сирии от террористов, актуальность контроля собственного воздушного пространства будет с каждым днем все острее.
    Vita VKO
    1. cniza Сегодня, 16:30
      Правильно , Асад недавно озвучил , что коалиции во главе с США , Турции и прочим нечего делать в Сирии , их суда никто не звал.
      cniza
      1. tatjana.koliaseva Сегодня, 17:35
        Они не могут не лезть - в Сирии решается глобальный вопрос, кто будет задавать тон в мировой политике - США, или блок Россия-Китай-Иран. Поэтому Трамп не может оттуда убраться, хотя и говорил об этом - уход США будет означать то, что они слились.
        tatjana.koliaseva
  4. Подрезчик Сегодня, 16:23
    Надо поставлять, нечего в небе Сирии делать всяким "коалициям". А то превратили страну в проходной двор...
    Подрезчик
    1. tatjana.koliaseva Сегодня, 17:40
      Если удастся договориться с Израилем о мирном урегулировании проблемы Голанских высот, то поставят. Асад не хочет отказываться от Голанских высот, но другого пути у него нет - нужно подписывать договор с Израилем и выходить из состояния войны, или Сирии будет очень тяжело без собственных С-300. Возможно, договорятся о совместном владении Голан.
      tatjana.koliaseva
  5. израильнам Сегодня, 16:26
    Евреи говорят,что у Асада деньги есть.Или как всегда бесплатно?
    израильнам
    1. tatjana.koliaseva Сегодня, 16:46
      Если Россия выиграет в Сирии, то это всё окупит.
      tatjana.koliaseva
      1. израильнам Сегодня, 16:49
        Цитата: tatjana.koliaseva
        Если Россия выиграет в Сирии, то это всё окупит.

        Как мы там выиграем,если сионистское государство спецом нас в своё болото затянуло и при этом за эти полтора года ничем нам не помогли. recourse
        израильнам
        1. tatjana.koliaseva Сегодня, 17:18
          А кому сейчас легко? Чтобы выиграть в Сирии нужно взять Идлиб (предфинальная стадия) и потом спокойно зачищать пустыню. Этим сейчас и занимаются, несмотря на противодействие США.
          tatjana.koliaseva
          1. израильнам Сегодня, 17:24
            Цитата: tatjana.koliaseva
            Чтобы выиграть в Сирии нужно взять Идлиб (предфинальная стадия) и потом спокойно зачищать пустыню. Этим сейчас и занимаются, несмотря на противодействие США.

            Татьяна,чтобы в Сирии победить,нужно тамошних парней на родину с европы вернуть.А то как всегда, доблестная Красная Армия за всех впрягается,а в итоге ни с чем и проклинаемая остаётся.
            израильнам
            1. tatjana.koliaseva Сегодня, 17:51
              Россия в Сирии действует примерно так же как действовала во Вьетнаме - военные советники, прикрытие с воздуха, поставки оружия и техники, внешнеполитическая поддержка, гуманитарка, полицейские миссии на освобождённых территориях, разведка. Но никакой Красной Армии там не будет, если только обстановка не ухудшится. Во Вьетнаме такой подход позволил победить американцев.
              tatjana.koliaseva
              1. израильнам Сегодня, 18:06
                Цитата: tatjana.koliaseva
                Россия в Сирии действует примерно так же как действовала во Вьетнаме - военные советники, прикрытие с воздуха, поставки оружия и техники, внешнеполитическая поддержка, гуманитарка, полицейские миссии на освобождённых территориях, разведка. Но никакой Красной Армии там не будет, если только обстановка не ухудшится. Во Вьетнаме такой подход позволил победить американцев.

                Со Вьетнама местные детины не бежали пачками с айфонами на растлённый запад.
                израильнам
                1. tatjana.koliaseva Сегодня, 18:21
                  Ошибаетесь - с айфонами тогда было туго, но с проамериканскими коллаборационистами во Вьетнаме был полный порядок.
                  tatjana.koliaseva
                  1. израильнам Сегодня, 18:28
                    Цитата: tatjana.koliaseva
                    но с проамериканскими коллаборационистами во Вьетнаме был полный порядок.

                    Конечно хумус бубалеха не слаще.Но азиаты они в принципе другие чем арабы.Выносливые,не кобенятся,что говорит советский товарищ ,так и выполняют.Опять же 5 раз на дню намаз не делают и кофием не балуются.Когда наш морпех прошлым летом в одиночку остался против джихадмобиля сирийцы разбежались,а вьетнамцы наших своими телами закрывали.
                    израильнам
    2. Арон Заави Сегодня, 16:48
      Цитата: израильнам
      Евреи говорят,что у Асада деньги есть.Или как всегда бесплатно?

      Что значит бесплатно? За ваш счет, ну так не первый год. И потом это же союзник. Кстати дивизион С-400 стоит где то 1млрд$. Думаю это не большая нагрузка на ваш бюджет.
      Арон Заави
      1. израильнам Сегодня, 16:53
        Цитата: Арон Заави
        За ваш счет, ну так не первый год.

        Это лучше ,чем отдать эти деньги Волгограду на развитие региона и города. hi
        израильнам
        1. Арон Заави Сегодня, 17:03
          Цитата: израильнам
          Цитата: Арон Заави
          За ваш счет, ну так не первый год.

          Это лучше ,чем отдать эти деньги Волгограду на развитие региона и города. hi

          Ну не знаю. Я в этом году собираюсь дней на 5 в Волгоград, могилы поправить , так посмотрю,может правда город расцвел и дороги наконец отремонтировали.
          Арон Заави
          1. израильнам Сегодня, 17:06
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: израильнам
            Цитата: Арон Заави
            За ваш счет, ну так не первый год.

            Это лучше ,чем отдать эти деньги Волгограду на развитие региона и города. hi

            Ну не знаю. Я в этом году собираюсь дней на 5 в Волгоград, могилы поправить , так посмотрю,может правда город расцвел и дороги наконец отремонтировали.

            Наум Абрамыча проведать,живой он?Нормально там,по-крайней мере к ЧМ баблом осыпали.
            израильнам
            1. Арон Заави Сегодня, 17:17
              Цитата: израильнам

              Наум Абрамыча проведать,живой он?Нормально там,по-крайней мере к ЧМ баблом осыпали.

              Ушел уже. 92 года было мужику. Войну до 44 года прошел в артиллерийской разведке. Потом после ранения послали, как инженера восстанавливать ЗКО.Нами он уже на пенсии занимался в заводском ДК.
              Арон Заави
              1. израильнам Сегодня, 17:32
                Цитата: Арон Заави
                Нами он уже на пенсии занимался в заводском ДК.

                Группы формировались сугубо по национальному признаку?
                израильнам
                1. Арон Заави Сегодня, 18:12
                  Цитата: израильнам

                  Группы формировались сугубо по национальному признаку?
                  Это же Волгоград , а не Бобруйск. В секции евреев было трое.
                  Арон Заави
            2. tatjana.koliaseva Сегодня, 17:21
              Вы описываете Волгоград так, словно это какой-то город-нахлебник, которого нужно содержать и осыпать "баблом" за счёт других регионов.
              tatjana.koliaseva
              1. израильнам Сегодня, 17:30
                lol Да нет. Я просто встретил своего старого сайтовского собеседника,и оповещаю его о состоянии дел.
                израильнам
                1. tatjana.koliaseva Сегодня, 17:53
                  А что там с Тракторным заводом? Правда, что его закрыли? А Баррикады живы? Я там работала наладчицей станков с ЧПУ в 2005 году (посылали в командировку).
                  tatjana.koliaseva
                  1. израильнам Сегодня, 18:03
                    Цитата: tatjana.koliaseva
                    А что там с Тракторным заводом? Правда, что его закрыли? А Баррикады живы? Я там работала наладчицей станков с ЧПУ в 2005 году (посылали в командировку).

                    Вроде как работает. ГОЗ надо же выполнять.А вообще я хз,ибо живу в центре России. smile
                    израильнам
                    1. tatjana.koliaseva Сегодня, 18:23
                      Вы очень логичны - рассказываете о состоянии дел в Волгограде, хотя и не живёте там.
                      tatjana.koliaseva
                      1. израильнам Сегодня, 18:30
                        Цитата: tatjana.koliaseva
                        Вы очень логичны - рассказываете о состоянии дел в Волгограде, хотя и не живёте там.

                        В интернете всё читаю.Досконально конечно не в курсе.Но интересуюсь положением дел в нашей стране.
                        израильнам
      2. Вас Влад Сегодня, 18:43
        Цитата: Арон Заави
        Кстати дивизион С-400 стоит где то 1млрд$.

        Вы с «Пэтриот» путаете, наш на порядок дешевле!Берите не пожалеете!
        Вас Влад
    3. Paranoid50 Сегодня, 18:10
      Цитата: израильнам
      .Или как всегда бесплатно?

      Возможны варианты,вроде "аренды с последующим выкупом". Может пойти что-то с хранения. Плюс,идёт перевооружение на С-400, соотв.,высвобождаются С-300, и т.д., ит.п. В общем,если дойдёт до поставок, то с наличием матчасти в нужных количествах проблем точно не возникнет. "Упаковать" сирийские ПВО - вполне. Вот только с расчётами для них поначалу туговато будет.
      Paranoid50
      1. израильнам Сегодня, 18:14
        Цитата: Paranoid50
        Возможны варианты

        Вариант у всех нищебродов один-доить РФ.Так было,так есть и так будет,аминь.
        израильнам
  6. ВадимЖивов Сегодня, 16:27
    Поддерживаю ! Сейчас господин Романов озвучит за чей это счет. А в моем городе "военка" работает не в одну смену . hi
    ВадимЖивов
    1. израильнам Сегодня, 17:11
      Цитата: ВадимЖивов
      Сейчас господин Романов озвучит за чей это счет.

      Наш бывший модератор никакой не Романов,фамилию жены взял.А сам еврей скорей всего.
      израильнам
  7. prostotak Сегодня, 16:30
    Россия может поставить Сирии необходимые объемы ПВО...
    и опробовать их в реальной обстановке?
    prostotak
  8. Aleks713 Сегодня, 16:46
    Все это хорошо - поставки средств ПВО, но дело не только в "железе", пусковых установках, РЛС. Главное -увязать это в единую, слажено работающую систему. А для этого нужны хорошо подготовленные специалисты. Их в Сирии почти не осталось, тем более таких, чтобы работали на равных против американцев и евреев. И готовят хороших спецов не за недели, не за месяцы - на это нужны годы. А еще есть сомнение, что у сирийского руководства есть психологическая готовность идти на обострение. Риск велик - и цена может оказаться очень высокой: и Трамп, и Нетаньяху - люди обезбашеные...
    Aleks713
    1. Арон Заави Сегодня, 16:59
      Цитата: Aleks713
      . Риск велик - и цена может оказаться очень высокой: и Трамп, и Нетаньяху - люди обезбашеные...

      Нетаньягу кстати, очень уравновешеный дядя. А в молодости когда был офицером в "Сайрет Маткаль" немного похулиганил. Осколок гранаты в морду схлопотал не на маневрах.
      Арон Заави
      1. tatjana.koliaseva Сегодня, 17:22
        А почему Кедми его критикует за непринципиальность?
        tatjana.koliaseva
        1. Maskom Сегодня, 17:42
          Потому , что "разведорганизация" , которую возглавлял Яша Кедми занималась связью с еврейством Советского Союза. Когда Советский Союз развалился и железный занавес рухнул, то необходимость в этой организации отпала и премьер Нетаньягу ее значительно сократил , а самого Яшу отправил на заслуженный отдых. И это Яша не смог ему простить. Вообще вам следует правильно понимать масштабы его личности. 9 из 10 израильтян не знают , кто это такой
          Maskom
        2. Арон Заави Сегодня, 18:13
          Цитата: tatjana.koliaseva
          А почему Кедми его критикует за непринципиальность?

          Кедми социалист, Нетаниягу консерватор. Они давние политические оппоненты.
          Арон Заави
      2. Maskom Сегодня, 17:29
        Арон , Вы немного спутали . Он схлопотал пистолетную пулю в руку при освобождении захваченного самолета Сабена в 1972 году.
        Maskom
        1. Арон Заави Сегодня, 18:15
          Вы немного спутали . Он схлопотал пистолетную пулю в руку при освобождении захваченного самолета Сабена в 1972 году.

          Мог и спутать. Давно его биографию читал.
          Арон Заави
  9. Мар.Тира Сегодня, 16:49
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: hirurg
    Ток обучить их надо. И, чтоб не драпали, бросая технику при первом шухере.

    Обслуживать эти комплексы почти наверняка сейчас будут только наши военные. При этом,эти системы мы не дарим сирийцам,а используем как свои,в своих интересах.

    Ну опыт у нас какой никакой в Сирии есть.Ещё остались живые специалисты и в России,и в Сирии,которые "дружили"в Советское время комплексами ЗРВ.Я тому свидетель.А мой командир был посредником,между советскими,и сирийским персонала ми комплексов ПВО,
    Мар.Тира
    1. Maskom Сегодня, 17:31
      Двойка Вашему командиру во все клеточки. В 1982 году вся многоэшелонированная система ПВО Сирии в Ливане была уничтожена без потерь с нашей стороны
      Maskom
      1. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 18:21
        Очень , очень громко)) .Слишком громко)).
        За Родину , мать вашу ))
      2. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 18:45
        а спустя 5 лет Матиас Руст приземлился на крассной площади
        Спайков Джавелин Тоувич
  10. Кандибобер Сегодня, 16:51
    А несколько лет назад ВВП заявлял,что не позволит евреям,летать над дворцом Асада.Что то про С-300,говорил.Тогда еще, потомки любителя сребренников,горячо мочились на ВО. И что ?
    Ну нет у ВВП,политической воли,или ему этого сделать не дают дружки,по спортсекциям и озерным кооперативам.
    А то бы еврейские соколы забыли,что такое небо.
    Кандибобер
    1. Cat Man Null Сегодня, 16:54
      Цитата: Кандибобер
      А несколько лет назад ВВП заявлял,что не позволит евреям,летать над дворцом Асада

      - пруф предоставите? Лично я такого заявления не помню...

      Цитата: Кандибобер
      Ну нет у ВВП,политической воли,или ему этого сделать не дают...

      - ВВП, в отличии от Вас, серьезный политик
      - он умный политик, кроме того
      - и он прекрасно понимат, что затеять войну с Израилем из-за Асада, это просто верх идиотизма.

      А вот Вы этого не понимаете. Впрочем, Вам оно и не обязательно yes
      Cat Man Null
      1. tatjana.koliaseva Сегодня, 17:26
        Соглашусь с вами! good
        tatjana.koliaseva
      2. Wiskar Сегодня, 17:42
        Цитата: Cat Man Null
        - пруф предоставите? Лично я такого заявления не помню...



        "Израильские самолеты больше не смогут летать над резиденцией сирийского президента", — заявил президент России накануне визита в Израиль в интервью 1-ому израильскому телеканалу. Таков, по мнению Путина, эффект от сделки по поставке в Сирию ПЗРК "Игла".
        Читайте больше на https://www.pravda.ru/world/asia/middleeast/22-04
        -2005/50875-strela-0/



        Слухи о том, что Москва готова продать Сирии зенитные установки, были подтверждены самим Владимиром Путиным. В интервью, данном одному из израильских каналов, он заявил, что поставки состоятся в самое ближайшее время, и отметил также, что больше израильские самолеты не пролетят над президентской резиденцией в Дамаске. При этом российский президент отверг обвинения в том, что продажа Сирии установок "Игла-8" может изменить баланс сил в регионе — хотя бы потому, что ресурс Вооруженных сил Израиля будет превышать возможности Сирии даже в случае успеха российско-сирийской оборонной сделки.
        https://utro.ru/articles/2005/04/21/431224.shtml
        Wiskar
        1. Кандибобер Сегодня, 18:02
          Вот и я про тоже.
          Ну лень мне.А ев..й,не
          поленился и нашел.
          Опять повторю,для Кота Манула.
          Нет у ВВП,воли отдать приказ на применение ЗРК,в Сирии.
          А то бы ев..ский хель хавир,по земле ползал.
          А вот почему ВВП,прогибается под них,
          это непонятно.
          Может сейчас,что то изменится.
          И ев..ский F-35,с отбитыми крыльями,объятый пламенем,рухнет в иорданскую долину.
          Кандибобер
        2. Cat Man Null Сегодня, 18:28
          Цитата: Wiskar
          Израильские самолеты больше не смогут летать над резиденцией сирийского президента...

          - однако belay
          - "новость" аж 2005-го года...
          - причем на "свисток" в поисковике на эту "новость" отзываются только правда.ру и ньюсру. Это, как бы помягше... не самые уважаемые в РФ сайты, вот.
          - следующий раз я Вам ссылку на даффка-файлз приведу, и стану настаивать на том, что это чистейшая правда laughing
          Цитата: Wiskar
          ... utro.ru...

          - госсс... да что ж Вас так на "желтуху"-то тянет?
          - смотрите, заразитесь, заболеете, не дай Б-г.

          А в общем если, то двенадцатилетней выдержки "новость", от которой пахнет, как с выгребной ямы, наводит на мысль о халтурно сляпанной методичке... уж извините мою недоверчивасть request
          Cat Man Null
    2. tatjana.koliaseva Сегодня, 17:25
      Вброс без пруфов. Глаза добрые - это обман.
      tatjana.koliaseva
  11. Айрателинсион Сегодня, 16:54
    Ооо... опять в дар и в долг?
    Чудесная способность у нашей страны находит себе союзников из нищих и буйных стран.
    Айрателинсион
    1. Yeraz Сегодня, 17:10
      Цитата: Айрателинсион
      Ооо... опять в дар и в долг?

      ну вообще-то это изначально так было.
      начали сказками про участие ВВС и мол это не дорого,мол теже учения.
      Потому оказалось,что и спецназ участвует и несет потери.И Советники в рядах Сирийцев воюет и умирают,еще ЧВК подключили,где гибнут люди.И Калибры полетели и база Тартус начали расширять и подарочки Асаду стали еще больше делать.
      Так,что я ни грамму не удивлен,учитывая соотношение сил изначально было понятно,что Россия вынуждена будет туда Крупно вкладываться.Вопрос потянет ли?Или удастся договориться?
      Yeraz
      1. Айрателинсион Сегодня, 17:44
        Вопрос не в том, потянет ли, а в том, стоит ли ввязываться в "большую" внешнюю политику, в то время как внутри страны все не так благополучно, как показывают в новостях. Работы много и внутри государственных границ и ресурсов необходимо так же много. Так стоит ли сейчас влазить во локальные конфликты, вместо того, чтобы обустраивать свою страну?
        Честно, меня дико угнетает все это. Который год идущие на Донбасс гуманитарное конвои, тысячи тонн медикаментов и продукции в Сирию, огромные ресурсы, которые тратятся на абсолютно чужих людей, не имеющих абсолютно никакого отношения к России.
        Айрателинсион
    2. tatjana.koliaseva Сегодня, 17:31
      Если Россия не удержит Сирию, потери для бюджета России будут такие, что мало не покажется + Россия получит статус страны-аутсайдера со всеми вытекающими. А если удержит - профит от будущих сделок многократно превысит все расходы на сирийскую операцию + статус доминирующей державы в регионе. Сирия - это ключевой регион на Ближнем Востоке. Именно поэтому туда лезут Китай, Иран, Турция и все остальные.
      tatjana.koliaseva
      1. Yeraz Сегодня, 18:16
        Цитата: tatjana.koliaseva
        А если удержит - профит от будущих сделок многократно превысит все расходы на сирийскую операцию

        это какие Профиты огромные Россия там получит от поддержки Асада??Асад Сирию еще не контролирую много нефтяных месторождений у курдов под контролем США,оппозиция сама по себе и уже понятно земли Игил отнимет опять курды с нефтяными вышками.
        Цитата: tatjana.koliaseva
        это ключевой регион на Ближнем Востоке. Именно поэтому туда лезут Китай, Иран, Турция и все остальные.

        Иран и Турция туда лезут поскольку они там соседи.Для одних создается курдистан прям у их границ,а других пытаются отрезать от других шиитов.Это для них Цена Жизни и смерти,поэтому они там были и будут.
        И многим непонятно какой такой огромный профит РФ получит от Сирии Асада,который контролирует только половину территорию страны,которая в полной разрухе.
        Yeraz
        1. tatjana.koliaseva Сегодня, 18:28
          Такие профиты, что в Европе не будет дешёвого катарского газа, например (не будет демпинга). Контроль нефтяных месторождений Сирии будет у России. Контракты по восстановлению сирийского народного хозяйства (Сирии есть чем платить - ибо есть нефть). Будут контракты на продукцию ВПК России в разные страны (все хотят покупать оружие, которым была выиграна война). Военно-экономические и политические союзы разных стран с Россией, которая смогла защитить своего партнёра (тоже дорого стоит).
          Сейчас Асад контролирует половину территории, но ещё совсем недавно контролировал только четверть. Подождите, война ещё не закончилась.
          Цитата: Yeraz
          И многим непонятно какой такой огромный профит РФ получит от Сирии Асада,который контролирует только половину территорию страны,которая в полной разрухе.
          Многим хочется провала России в Сирии и поэтому, эти "многие" делают вид что "не понимают". И эти же "многие" орут, что "Путин слил".
          tatjana.koliaseva
  12. tatjana.koliaseva Сегодня, 16:59
    Многие говорят о войне с Израилем. Но это глупо, Цель России закончить войну в Сирии полным разгромом проамериканских исламистов, а не развязывание ещё одной войны с дружественными странами. Израиль - союзник России на Ближнем Востоке, гораздо более близкий, чем Турция. Израиль не сбивал наши самолёты, как это делали турки, хотя наши по ошибке иногда залетали в Израиль.
    tatjana.koliaseva
    1. гдв Сегодня, 17:25
      Вы наверное все прекрасно оосведомолены кто такие гои- это все те кто не принадлежит к иудейской расе , то бишь к евреям. Не много ликбеза,- у каждого уважающего себя еврея есть брошурка в которой в первой главе написано найдёшь талантливого гоя сделай его своим другом, не получиилось предоставь ему любовницу еврейку, если и это не сработало убей его.
      Делайте выводы. С кем имеете дело, евреи не просто так тусуються на профильных форумах. Кое кто уже купился на их лесть и бабки.
      гдв
      1. tatjana.koliaseva Сегодня, 18:08
        В Израиле живут не только ортодоксальные евреи. У нас в России тоже есть свои маргиналы - скинхеды, исламисты, либероиды Навального. В Израиле есть разные силы - те кто за нас и те кто против нас. Давайте поддерживать тех, кто за нас и всё будет хорошо. Не забывайте, что например Владимир Семёнович Высоцкий тоже был еврейских кровей, хотя и Русский в истинном смысле этого слова.
        tatjana.koliaseva
  13. Мар.Тира Сегодня, 17:00
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: behemot
    Похоже Израиль объявил войну всем необрезанным соседям.

    У нас все соседи обрезанные. laughing

    Поэтому и не едите свинину?А вот не надо было обрезать!!!!!!!!!!!!!Кстати в Израиле далеко не все делали обрезание.
    Мар.Тира
    1. Арон Заави Сегодня, 17:13
      Цитата: Мар.Тира

      Поэтому и не едите свинину?А вот не надо было обрезать!!!!!!!!!!!!!Кстати в Израиле далеко не все делали обрезание.

      (Скромно) ну кто то и ест.
      Арон Заави
      1. Мар.Тира Сегодня, 17:23
        Да я знаю.Про то и говорю,что вы не коренные израильтяне.Рассказывал про вас и про ВО, не русскоговорящим евреям,в Тель Авиве,и в Бат.Яме.Им вообще по барабану,и Россия,и Сирия,и вы.У них Франция,Европа в мыслях.Вы то надеюсь знаете,почему евреям нельзя есть по вере свинину??????????????
        Мар.Тира
        1. Кандибобер Сегодня, 17:41
          Так все эти профессора,миру миры и другие.Это всего лишь полукровки,зарабатывающие себе
          на жизнь,тем что поливают помоями,бывшую Родину.
          Отрабатывают доверие.
          Кандибобер
  14. Холуай Сегодня, 17:02
    России нужно понимать что пока Хезболла с Ираном не подпишут мирный договор с Израилем, то там будет постоянный бардак...Наш противник на Ближнем Востоке США а не Израиль...Виктор Озеров неадекватный...

    Правительству России нужно использовать всё своё влияние и помирить Израиль с Хезболлой и Ираном, это реально.Потому что Иран враг №1 для США...а это гораздо опасней Израиля...Да и Израиль в Принципе в отличии от США немного требует...а именно Безопасность для Своих Граждан...
    Холуай
  15. Громобой Сегодня, 17:05
    РФ готова поставить ПВО Сирии в приоритетном порядке
    Опоздали лет на 5...
    Сейчас маховик гражданской войны и интервенции раскручен на полную и комплексы не внесут коренного перелома.
    Идёт война,когда противник хватает "за пряжку".В этом случае нужно закрывать доступ в страну интервентов и обрушиваться всей мощью на противника внутри.Но это не так легко сделать.Кроме того,в Сирии сошлись интересы супердержав,а при таком раскладе пассивное ПВО "вышибут" ,т.к. Коалиция окружает Сирию сбалансированными средствами нападения,а значит и для отпора такой силе оборона должна быть сбалансирована в наземной и воздушной компоненте ,иметь сопряжённые в единую систему мощные средства разведки и уничтожения,иметь глубокое эшелонирование,чтобы затруднять и растягивать противника.
    Вижу в этом признак опасной эскалации,т.к. без наших специалистов экстренно включить в работу этот комплекс трудно.
    Громобой
    1. Yeraz Сегодня, 18:18
      Цитата: Громобой
      Вижу в этом признак опасной эскалации,т.к. без наших специалистов экстренно включить в работу этот комплекс трудно.

      вот и приходит в голову,что будут за бесплатно поставлены комплексы с Российскими специалистами впридачу,что означает еще большую вовлеченность.С начала операции-это вовлеченность идет только по нарастающей.
      Yeraz
  16. 3vs Сегодня, 17:12
    Мало поставить, техникой должны управлять обученные люди, а это, как минимум пять лет учёбы, есть ли такие в Сирии?
    Где-то заплачут еврейские дети...
    Сразу же слышится, Асад, защищающий свою страну, деспот-тиран и ещё х.з. кто,
    но евреи все в белом, эдакие "сыны божие", все такие честные и справедливые...
    3vs
    1. гдв Сегодня, 17:47
      Момент в том что к евреям я имею больше симпатий чем к ирану и прочим саудам и аманам и прочим арабам и в принципе не против подержать вас, но вы же якшаетесь со всеми вашими противниками. Т.е вы по факту в любой момент можете предать ради ваших хитрожопых интересов, вы блин там где выгодно, а это мораль шлюхи вы не предсказуемы у вас один принцып выжить на остальных посрать . Блин пво вам в одно место.
      гдв
      1. 3vs Сегодня, 18:01
        1. Я ни с кем не "якшаюсь".
        2. Каждое государство имеет право защищать свои границы любыми средствами.
        3. Мне, как и ВВП нет никакого дела в вероисповедании людей/государств, главное, чтобы был
        мир на нашем шарике!
        4. Никто не имеет права учить других, как им жить!
        5. Всем д-е-б-и-л-о-и-д-а-м, всех вероисповеданий - Бог поругаем не бывает!
        Не надо рвать рубаху на грудях с криком, "Да я тебе за Бога ..."
        Бог есть Любовь и всякий, идущий против своего Создателя наказывает только себя самого...
        3vs
        1. гдв Сегодня, 18:23
          Флаг смени в натуре, или стрёмно под своим флагом ?
          Всё что написал, всё в точку, вся ваша политика в этом- мы делаем всё что бы выжить.
          Скажи мне пожалуйста чем отличаются еврейские плачущие дети от арабских плачущих детей.
          Отвечу ни чем.
          К совести вашей не призываю вы её давно заложили в амероских банках,
          Да чё с вами базарить на тысячу моих доводов вы найдёте тысячу отмазок. Упёртые. Господи смилосердствуйся над народом еврейским. Ибо многочислен он как песок морской но спасётся лишь остаток, ибо мысли их об низменном телесном мирском, а не о Божественном и Спасиительном.
          гдв
          1. 3vs Сегодня, 18:37
            "Еврейские дети", как и "наглосаксы" - суть наглый, беспринципный "истеблишмент", не имеющие к обычным людям никакого отношения, г~овнюки, возомнившие себя вершителями судеб, это моё "википедия" для непонятливых.
            Меня терзают смутные сомнения на счёт Вашего флага...
            3vs
  17. kpotr Сегодня, 17:29
    Как показывает история, если в Сирии количество ПВО достигает критической массы, то происходит её обнуление.
    kpotr
    1. tatjana.koliaseva Сегодня, 18:37
      У вас какая-то альтернативная история, видимо.
      tatjana.koliaseva
  18. Ихрек Сегодня, 17:34
    [quote][/quote]Это не будет нарушать норм международного права и Совбеза ООН

    Его давно уже нет, а мы тут сюсюкаемся. Если что-то жизненно необходимо для России мы должны это делать сразу без никаких оглядок, как это всегда делают американцы и израйль.
    Ихрек
  19. Караул73 Сегодня, 17:46
    Поставка будет осуществлена путем нанесения флага Сирии на ракеты? Так эти поставки уже произошли. Осталось операторов переодеть в другую форму.
    Караул73
  20. Монархист Сегодня, 17:51
    Цитата: hirurg
    Зачет, полностью поддерживаю.
    Ток обучить их надо. И, чтоб не драпали, бросая технику при первом шухере.

    К сожалению у них другой менталитет
    Монархист
  21. Вас Влад Сегодня, 17:59
    По словам парламентария, в этих поставках, если решение о них будет принятно, "нет ничего сверхординарного, учитывая, что Сирия находится в состоянии войны с террористами и что Россия помогает ей в реализации задачи борьбы с терроризмом"Опять США обозвали laughing
    Вас Влад
  22. da Vinci Сегодня, 18:00
    Ну вот почему ввс сша и израИля безнаказанно летают в Сирийском небе. Хотя-бы раз их взяли на сопровождение. Видно далеко не все в победных реляциях идеально! sad
    da Vinci
  23. Михаил Матюгин Сегодня, 18:15
    Прочитал комменты, в общем как обычно речь ни о чём, какая то болтовня вне темы....

    Кратко - все меры помощи Асаду опоздали на несколько лет. Сейчас поддержка диктатора, у которого по сути не осталось собственной армии (отряды шиитов-алавитов + корпус, по некоторым данным формируемый и экипируемый на росс.деньги и вооружённый росс.оружием), человек, который умудрился утратить доверие у 80% населения собственной страны, ну как бы несколько странно выглядит, на мой взгляд...

    Хотя Асад, в отличии от Хафеза-батьки (который был - назовём вещи своими именами, отмороженный мясник), намного более европейски образованный, достаточно гуманный по ближневосточным меркам человек и довольно приятная личность как отдельно взятый человек... Но правитель оказался никудышный, почему то видится аналог с нашим Николаем II...

    Я если честно вообще не понимаю политику России, проводимую в Сирии в последние годы; разве единственный плюс - обкатка новинок нашей военной техники в реальной боевой многопрофильной обстановке...
    Михаил Матюгин
    1. Albert1988 Сегодня, 18:44
      Политика вообще вещь сложная - все реальное делается за кулисами и под ковром и становится известно лет через 50 минимум, это в лучшем случае. Так что, если мы что-то в Сирии делаем, то это значит есть серьезная выгода.
      Albert1988
  24. Монархист Сегодня, 18:15
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Рабинович
    Зачем помогать преступному режиму. Да и опять за счёт ветеранов и пенсионеров, а Медведеву и Кадырову по новому поместью.
    Похоже Россия объявила войну Израилю.

    Рабинович, Вы провакатор? Какая война? Парламентарий сделал громкое заявление и? У нас депутаты Кнесета тоже такое выдают,что хоть стой-хоть падай. Вся эта болтология не стоит коментария.

    Тут я согласен: есть среди парламентариев такие"степени",что диву даешься
    Монархист
    1. tatjana.koliaseva Сегодня, 18:46
      Один депутат говорит, что нужно вводить войска и тогда люди пишут: "Россия хочет начать агрессию". Другой депутат говорит, что нужно не вводить войска и эти же люди пишут: "Путин слил".
      tatjana.koliaseva
  25. filatik Сегодня, 18:27
    Любопытна реакция госдепартамента)
    filatik
  26. kib72 Сегодня, 18:31
    Цитата: Рабинович
    Зачем помогать преступному режиму. Да и опять за счёт ветеранов и пенсионеров, а Медведеву и Кадырову по новому поместью.
    Похоже Россия объявила войну Израилю.

    Вы хотите сказать,Израиль воюет в Сирии ? Россия объявила войну террористам, Рабинович, вы сказали Израиль =террористы?
    kib72
  27. кедр Сегодня, 18:32
    Цитата: Рабинович
    Вы правы надо помнить. Я помню арабские войны и участие СССР в них - спасибо за "защиту".
    Конечно Россия сильней. Пора будить Голема и брать посох Моисея.


    - Рабинович, ты что такой грустный?
    - Понимаешь, Моня. В СССР я был евреем и неглупым человеком. А теперь в Израиле я русский и тупой.
    кедр
    1. Cat Man Null Сегодня, 18:46
      Цитата: кедр
      ... кедр...

      - баян. Бородатый, канадский.
      Cat Man Null
  28. Albert1988 Сегодня, 18:41
    За Родину , мать вашу )),
    Тогда чем вы объясните исходы всех арабо-израильских войн?
    Albert1988
  29. yuriy55 Сегодня, 18:41
    Положение в Сирии таково, что если не помогать, то надо сесть и прижать "булочки". Поставить и "Торы" и С-300...Можно даже подготовить противо-корабельные комплексы...Что там места нет для создания совместных баз. Нужно подумывать, кого можно вооружить против ИГИЛ в самой Сирии...
    yuriy55
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