РФ готова поставить ПВО Сирии в приоритетном порядке

Необходимые объемы (систем ПВО) могут быть поставлены в приоритетном порядке, это не потребует дополнительной нагрузки на оборонную промышленность

Это не будет нарушать норм международного права и Совбеза ООН, системы ПВО являются не наступательным, а оборонительным оружием,