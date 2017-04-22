РФ готова поставить ПВО Сирии в приоритетном порядке
Россия может поставить Сирии необходимые объемы ПВО в приоритетном порядке, если будет достигнута такая договоренность, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости , что Дамаск заинтересован в системах ПВО последнего поколения, а переговоры по этому вопросу между министерствами обороны двух стран назвал "частью ежедневных отношений". При этом он отметил, что террористы уничтожили более половины системы ПВО в стране и она нуждается в восстановлении.
По словам парламентария, в этих поставках, если решение о них будет принятно, "нет ничего сверхординарного, учитывая, что Сирия находится в состоянии войны с террористами и что Россия помогает ей в реализации задачи борьбы с терроризмом".
Ранее президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости , что Дамаск заинтересован в системах ПВО последнего поколения, а переговоры по этому вопросу между министерствами обороны двух стран назвал "частью ежедневных отношений". При этом он отметил, что террористы уничтожили более половины системы ПВО в стране и она нуждается в восстановлении.
Необходимые объемы (систем ПВО) могут быть поставлены в приоритетном порядке, это не потребует дополнительной нагрузки на оборонную промышленность— сказал Озеров.
По словам парламентария, в этих поставках, если решение о них будет принятно, "нет ничего сверхординарного, учитывая, что Сирия находится в состоянии войны с террористами и что Россия помогает ей в реализации задачи борьбы с терроризмом".
Это не будет нарушать норм международного права и Совбеза ООН, системы ПВО являются не наступательным, а оборонительным оружием,— подчеркнул глава комитета.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›ПВО Сирии фото
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