Израиль нанес удар по сирийскому военному лагерю. Три человека убиты
Не менее 3-х человек убиты и двое ранены сегодня в результате удара израильтян по сирийскому военному лагерю в районе Голанских высот, передает РИА Новости сообщение агентства «Франс Пресс».
По словам источника агентства, атакован лагерь, расположенный в окрестностях Кунейтры. «Пока не ясно, был ли это авиаудар или артобстрел», – отметил собеседник.
Ранее, 21 апреля, авиация ВВС Израиля нанесла ракетный удар по сирийским подразделениям в районе Хан-Арнаба в провинции Кунейтра. Как сообщал РИА Новости представитель армии САР, израильские самолеты «запустили две ракеты с оккупированной территории в 18:45». Удар по позициям сирийских войск был нанесен в момент отражения ими атаки террористов.
В свою очередь пресс-служба военного ведомства Израиля пояснила, что авиаудар 21 апреля стал ответом на минометный обстрел (было выпущено несколько мин) территории Голанских высот, находящихся под контролем израильской армии. Вместе с тем в ведомстве допускают, что сирийский «обстрел не был преднамеренным и носил характер случайного перелета снарядов» в ходе боевых действий между правительственными силами и формированиями оппозиции.
По словам источника агентства, атакован лагерь, расположенный в окрестностях Кунейтры. «Пока не ясно, был ли это авиаудар или артобстрел», – отметил собеседник.
Ранее, 21 апреля, авиация ВВС Израиля нанесла ракетный удар по сирийским подразделениям в районе Хан-Арнаба в провинции Кунейтра. Как сообщал РИА Новости представитель армии САР, израильские самолеты «запустили две ракеты с оккупированной территории в 18:45». Удар по позициям сирийских войск был нанесен в момент отражения ими атаки террористов.
В свою очередь пресс-служба военного ведомства Израиля пояснила, что авиаудар 21 апреля стал ответом на минометный обстрел (было выпущено несколько мин) территории Голанских высот, находящихся под контролем израильской армии. Вместе с тем в ведомстве допускают, что сирийский «обстрел не был преднамеренным и носил характер случайного перелета снарядов» в ходе боевых действий между правительственными силами и формированиями оппозиции.
Использованы фотографии: http://voenchel.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти