12:17 23 апреля

Израиль нанес удар по сирийскому военному лагерю. Три человека убиты

Не менее 3-х человек убиты и двое ранены сегодня в результате удара израильтян по сирийскому военному лагерю в районе Голанских высот, передает РИА Новости сообщение агентства «Франс Пресс».

Израиль нанес удар по сирийскому военному лагерю. Три человека убиты


По словам источника агентства, атакован лагерь, расположенный в окрестностях Кунейтры. «Пока не ясно, был ли это авиаудар или артобстрел», – отметил собеседник.


Ранее, 21 апреля, авиация ВВС Израиля нанесла ракетный удар по сирийским подразделениям в районе Хан-Арнаба в провинции Кунейтра. Как сообщал РИА Новости представитель армии САР, израильские самолеты «запустили две ракеты с оккупированной территории в 18:45». Удар по позициям сирийских войск был нанесен в момент отражения ими атаки террористов.

В свою очередь пресс-служба военного ведомства Израиля пояснила, что авиаудар 21 апреля стал ответом на минометный обстрел (было выпущено несколько мин) территории Голанских высот, находящихся под контролем израильской армии. Вместе с тем в ведомстве допускают, что сирийский «обстрел не был преднамеренным и носил характер случайного перелета снарядов» в ходе боевых действий между правительственными силами и формированиями оппозиции.

Использованы фотографии: http://voenchel.ru
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Комментарии 52

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  1. профессор Сегодня, 11:27
    Три человека убиты

    Три боевика. good

    Позже командование сирийской армии сообщило, что в результате удара ЦАХАЛа в районе Кунейтры были убиты трое боевиков из подразделения, действующего на стороне режима Башара Асада, и двое боевиков были ранены. Возможно, речь идет о боевиках "Хизбаллы".

    http://www.newsru.co.il/mideast/23apr2017/tkifa_7
    03.html
    профессор
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:29
      Профессор , а что - в военных лагерях боевики квартируют ? what
      Или для Израиля все сирийцы - боевики ? Так чем вы лучше бармалеев из ИГИЛ и Нусры ?
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 11:34
        Паша доброго времени , там такой клубок , что так просто не разобраться , а самое страшное , что у всех своя правда.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:37
          Привет , Витя ! hi
          Цитата: cniza
          там такой клубок , что так просто не разобраться

          И Израиль пользуется этой неразберихой в своих целях - бахают куда хотят .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 11:46
            Мутят США , а Израиль вынужден подыгрывать , но делает все в своих интересах так что и "волки сыты и овцы целы " .
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:48
              И всё прикрываются мантрой "Мы защищаемся" . am
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 11:56
                Цитата: bouncyhunter
                И всё прикрываются мантрой "Мы защищаемся" . am


                Защита дело второе , сначала интерес и бабло , а потом политика.
                cniza
            2. SoboL Сегодня, 11:53
              Цитата: cniza
              Мутят США , а Израиль вынужден подыгрывать , но делает все в своих интересах так что и "волки сыты и овцы целы " .

              Поправочка. США не мутят, а фрикции совершают. Израиль не подыгрывает, а подмахивает. Но, в целом, все верно.
              SoboL
              1. cniza Сегодня, 11:57
                Как не назови , все хотят получить удовольствие. lol
                cniza
      2. СРЦ П-15 Сегодня, 11:36

        0
        профессор Сегодня, 11:27 ↓
        Три человека убиты

        Три боевика. good

        Позже командование сирийской армии сообщило

        Профессор, может Вы хотели сказать командование израильской армии? Сирийская армия своих солдат боевиками не называет!
        СРЦ П-15
      3. voyaka uh Сегодня, 11:41
        " а что - в военных лагерях боевики квартируют ?"///

        Конечно. Те милиции, что воюют на стороне Асада, квартируются
        в военных лагерях Сирийской армии. В данном случае погибли не
        военнослужащие сирийской армии, а бойцы милиции (то есть боевики).
        В прошлом обстреле, кстати, никто не погиб. Сирийские военнослужщие,
        зная что будет ответка, заблаговременно оставили свою технику (самоходки),
        которые были уничтожены ракетами.
        voyaka uh
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:46
          Цитата: voyaka uh
          Те милиции, что воюют на стороне Асада, квартируются
          в военных лагерях Сирийской армии. В данном случае погибли не
          военнослужащие сирийской армии, а бойцы милиции (то есть боевики).

          Интересная у Вас позиция : люди воюющие на стороне законной власти - боевики .
          bouncyhunter
          1. sabakina Сегодня, 11:54
            Сирийские военнослужщие,
            зная что будет ответка, заблаговременно оставили свою технику (самоходки),
            которые были уничтожены ракетами.

            Вояка, это что ж получается, у них самоходки совсем не самоходки? Я не понимаю, как можно бросить САУ , зная о прилете ракет?
            sabakina
          2. voyaka uh Сегодня, 11:58
            "люди воюющие на стороне законной власти - боевики "///

            Я называю боевиками бойцов любых нерегулярных отрядов/милиций.
            В отличие от бойцов армий, которых я называю солдатами.
            Есть боевики ИГИЛ, Нусры, Хизбалла, палестинцев. А есть солдаты
            Сирийской армии, солдаты Израильской армии.
            voyaka uh
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:07
              Цитата: voyaka uh
              Я называю боевиками бойцов любых нерегулярных отрядов/милиций.

              Следуя Вашей логике , партизаны ВОВ тоже боевики ?
              bouncyhunter
              1. voyaka uh Сегодня, 12:16
                Совершенно верно. И еврейские партизаны, воевавшие против
                англичан после войны - тоже боевики.
                Это - нейтральный военный термин, не имеющий политического оттенка.
                (Как разведчик и шпион. Свой - разведчик, чужой - шпион. Хотя между
                двумя терминами нет ни малейшего различия.)
                voyaka uh
            2. samoletil18 Сегодня, 12:13
              Цитата: voyaka uh
              "люди воюющие на стороне законной власти - боевики "///
              Я называю боевиками бойцов любых нерегулярных отрядов/милиций.
              В отличие от бойцов армий, которых я называю солдатами.
              Есть боевики ИГИЛ, Нусры, Хизбалла, палестинцев. А есть солдаты
              Сирийской армии, солдаты Израильской армии.

              Короче, тупо поддержали возможное вторжение в Сирию из Иордании, точнее обозначили, что, в случае агрессии, присоединимся.
              samoletil18
      4. Подрезчик Сегодня, 12:11
        Во! Так если сирийский обстрел не был преднамеренным, чего же вы их долбаете, тем более в момент отражения атаки боевиков? +++++
        Подрезчик
    2. ватник Сегодня, 11:30
      Израильский режим обнаглел окончательно и в открытую встал на сторону террористов ИГИЛ и других группировок фанатиков-убийц в Сирии.
      ватник
      1. iliitchitch Сегодня, 11:46
        Цитата: ватник
        Израильский режим обнаглел окончательно и в открытую встал на сторону террористов ИГИЛ и других группировок фанатиков-убийц в Сирии.


        Собсвенно , а чего бы и не обнаглеть , раз можно . Да кто-бы сомневался , что для израиля все вокруг недолюди . Не , у мира точно крыша сползает , третий раз уже . Так перед Большим Мочиловом бывает .
        iliitchitch
        1. ватник Сегодня, 12:02
          Цитата: iliitchitch
          Собсвенно , а чего бы и не обнаглеть , раз можно

          Я всё же считаю что многое от порядочности самих людей (руководства страны) зависит - так вот руководство Израиля ведёт себя крайне не порядочно (сказал бы по другому но нельзя к сожалению) и пользуясь поддержкой США напрямую цинично встало на сторону террора.
          И кстати эти люди (в частности руководство Израиля) потом сильно удивляются почему никто не верит в Холокост евреев а происходит это потому что люди смотрят на то как вы захватываете и уничтожаете другие страны и поддерживаете терроризм и у них возникает много вопросов по поводу вашей порядочности и правдивости тех событий.
          ватник
    3. rotmistr60 Сегодня, 11:33
      Профессор, если военнослужащие армии, которая действительно воюет с боевиками, по вашему мнению "боевики", то кто же тогда вы и поддерживающие вас? Ваша радость когда наносятся удары по армии Сирии омерзительна.
      rotmistr60
      1. jonhr Сегодня, 11:44
        его страна официально находится с Сирией в состоянии войны. так чего ему расстраиваться?
        вы ведь не называете омерзительным восторг со своей стороны по случаю крушения американского самолёта. хотя вы не в состоянии войны с США
        jonhr
        1. влад66 Сегодня, 11:49
          Цитата: jonhr
          вы ведь не называете омерзительным восторг со своей стороны по случаю крушения американского самолёта. хотя вы не в состоянии войны с США

          Во во молодец,когда потеряли 2 самолета с "Кузнецова",кто прыгал от радости выше всех?Да и сейчас продолжаете.Ну ну.
          влад66
          1. jonhr Сегодня, 12:15
            ну так следуйте своим словам и прославляйте то , что делает Израиль
            почему вы не поёте оды врагам своей страны? ведь вы обвинили профессора всего только в том, что он отстаивает интересы своей страны. ему, что начинать поливать Израиль грязью? так покажите личным примером, но как я понимаю вы гражданин не Израиля
            jonhr
        2. rotmistr60 Сегодня, 11:54
          вы ведь не называете омерзительным восторг со своей стороны по случаю крушения американского самолёта

          Ни когда не выражал радость по случаю крушения самолета будь он американский или румынский. Поэтому не стоит писать очевидные глупости. Поддерживаете совместно с Израилем террористические группировки, так и напишите прямо.
          rotmistr60
    4. влад66 Сегодня, 11:37
      Цитата: профессор
      убиты трое боевиков из подразделения, действующего на стороне режима Башара Асада,

      Во во Асад и Хизбалла воюют с ИГИЛ и прочими бармалеями,Израиль воюет с Асадом и Хизбаллой,и на чьей стороне получается воюет Израиль?А потом обижаетесь почему вас здесь терпеть не могут,таких сироток. negative
      влад66
      1. voyaka uh Сегодня, 11:49
        "и на чьей стороне получается воюет Израиль?"///

        Получается, что Израиль воюет на своей стороне. smile
        voyaka uh
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:14
          Вояка hi когда вы спрашиваете на чьей стороне воюет ваш Израиль, вы какое время имеете в виду-до или после обеда lol ?Ибо до обеда ваши борятся с голодом, а после обеда -со сном! !! lol
          Изгоняющий либероидов
    5. Genry Сегодня, 11:42
      Незачем разбираться, кто по вам стрелял, говорите ?
      Ну вы уже, по этому прецеденту, будете виноваты во всех, даже холостых выстрелах, на приграничной территории. Просто Сирия пока занята другими делами. А когда освободится, выставит счет всех обстрелов и потерь от них.
      Не боитесь? Ведь будет реальная армия...
      Genry
    6. Ольгович Сегодня, 11:43
      Цитата: профессор
      Три боевика.

      Три человека.
      Цитата: профессор
      Позже командование сирийской армии сообщило, что в результате удара ЦАХАЛа в районе Кунейтры были убиты трое боевиков из подразделения, действующего на стороне режима Башара Асада, и двое боевиков были ранены. Возможно, речь идет о боевиках "Хизбаллы"


      На основании "возможно" убиты люди. Кто-то их осудил, вынес приговор?

      Почему Невзлин, ОСУЖДЕННЫЙ судом, до сих пор не убит и Израиле?

      А грузовик, раздавивший израильских военных, небось , терракт.

      Израиль убивает ракетами, противник-грузовиком, убиты военные и там и там. Разница -в средствах поражения.
      Ольгович
      1. voyaka uh Сегодня, 12:08
        "На основании "возможно" убиты люди. Кто-то их осудил, вынес приговор?"///

        Люди, взявшие в руки оружие, являются бойцами/боевиками/партизанами (зовите, как
        хотите). Это относится как к Сирии, так и к Чечне, Дагестану и др.- всем местам, где боевики
        действуют.
        В данном случае: война, боевые дейтвия, контртеррористические операции - приговоры и суды неуместны.
        Израиль и Сирия, напомню, находятся в состоянии войны с 1967 года.
        voyaka uh
    7. Zubr Сегодня, 12:06
      Как сообщал РИА Новости представитель армии САР, израильские самолеты «запустили две ракеты с оккупированной территории в 18:45». Удар по позициям сирийских войск был нанесен в момент отражения ими атаки террористов.


      А это как расценить ? Для Вас, регулярная армия САР, боевики, а террористы дети родные ? smile Никогда не сомневался в подлости вашего еврейского брата.
      Zubr
    8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:11
      Профессор hi -Олег, у каждого свой правда, но истина как всегда где то посередине. Оставили бы вы в покое именно армию Сирии, и если искренне хотите мира у себя помогите Асаду унечтожить игил! hi
      Изгоняющий либероидов
  2. sabakina Сегодня, 11:30
    Удар по позициям сирийских войск был нанесен в момент отражения ими атаки террористов.

    То есть в спину. И где эта местная гоп-компания? Уже во второй теме уходят от ответа.
    sabakina
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:32
      Цитата: sabakina
      И где эта местная гоп-компания? Уже во второй теме уходят от ответа.

      Да нет - Профессор здесь ! wink
      bouncyhunter
      1. sabakina Сегодня, 11:35
        Надо же! А я думал буду в коментах первым. Что ж, почитаем, как профессор бороздит Большой театр.
        sabakina
  3. Приговор Сегодня, 11:34
    Ну, зато всем понятно, кто на самом деле на стороне ИГИЛ, Ан-Нусры и им подобных. Государство рождённое при помощи террористов, никогда не станет нормальным, как говорится, рождённый ползать летать не может. Сколько волка не корми, а он всё в лес смотрит.. lol Ну, не может Израиль мирно жить с соседями, не умеет, не заточен он под нормальное существование. Простим убожество. Но вот забудут ли соседи? fool
    Приговор
    1. kepmor Сегодня, 12:14
      Всё верно и бесспорно, но есть одно большое НО...почему одних террористов мы (РФ) "мочим в сортирах", типа ИГ,аль-нусры и т.д...а другие террористы (Израиль,Катар,СА и США) для нас партнёры? Ну, ни хрена логике не поддаётся...
      А ятак думаю, что ответ здесь таков...не в правде, брат, сила, а в деньгах...
      kepmor
  4. СерегаБосс Сегодня, 11:34
    Ну еврейские вояки скоро дождутся, на любую опу найдётся дилдак!
    СерегаБосс
  5. samarin1969 Сегодня, 11:37
    Для Израиля - похоже все люди другой крови - "боевики", мешающие расширять "пространство для поселений".
    samarin1969
  6. ВадимЖивов Сегодня, 11:38
    Евреи как женщины со слабой социальной ответственностью ... Вы на Иран пукните или на Россию вот я поржу... Одним словом --презервативы... am
    ВадимЖивов
    1. voyaka uh Сегодня, 11:46
      При чем тут женщины? belay Что-то личное?
      И почему надо "пукать" на Россию? Это неуважительно.
      Никогда так не делайте. negative
      voyaka uh
  7. sabakina Сегодня, 11:39
    Всё таки зря их Моисей 40 лет водил по пустыне. Лучше бы он их там потерял.
    sabakina
    1. ВадимЖивов Сегодня, 11:46
      Сусанина им надо он бы привел куда надо stop
      ВадимЖивов
  8. Горный стрелок Сегодня, 11:44
    Не понимаю я израильтян. Или ИГИЛ на Голанских высотах будет лучше, чем привычный Асад? Их ненависть КО ВСЕМ арабам понятна и достаточно мотивированна. Стоить вспомнить историю Израиля и особенно её начало. Но ИГИЛ на границе! Думаете, с ними можно договориться? wassat
    Горный стрелок
    1. Глушь Сегодня, 12:03
      Их можно будет купить)) Израилю если кто и угрожает, то крупные государства с организованной армией (Иран, Сирия...), короче-"разделяй и властвуй".
      Глушь
  9. Andreitas Сегодня, 11:48
    Под американскую дудку пляшут евреи.
    Andreitas
  10. МРоманович Сегодня, 12:02
    израиль давно пора вразумить, но боюсь до них все равно не дойдет. При попытке вразумления начнут строить из себя обиженных и обездоленных.
    МРоманович
  11. кирпич Сегодня, 12:03
    Когда о них пишешь правду , они по привычке начинают жаловаться , на антисемитизм . Хорошее они себе прикрытие придумали , все носятся со своей жертвенностью и подленько творят, свои грязные делишки . am
    кирпич
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:08
    Сейчас Израиль втопчут в каменный век- belay -пока правда, на сайте lol
    Изгоняющий либероидов
  13. mr.fafes Сегодня, 12:13
    Израиль, главный террорист на ближнем востоке.
    Израиль постоянно поддерживает террористов на Ближнем Востоке.
    Придёт время и эти террористы обратят своё внимания на сам Израиль.
    Евреи сами себе приближают новый холокост, и он для них может стать последним.
    Мир уже устал от не полноценных комплексов Израиля.
    mr.fafes
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