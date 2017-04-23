Токио будет добиваться организации чартерных рейсов на Курилы
Глава японского МИД Фумио Кисида пообещал последовательно продвигать вопрос организации чартерных авиарейсов между северной префектурой Хоккайдо и южными островами Курильской гряды, передает ТАСС сообщение агентства Kyodo.
День северных территорий, отмечается 7 февраля
При этом Кисида подчеркнул, что Токио выступает за организацию рейсов таким образом, чтобы граждане Японии могли избежать необходимости прохождения таможенных процедур в России.
Однако присутствующие на встрече невысоко оценили усилия правительства по решению «проблемы Северных территорий», заявив, что не видят конкретного плана решения этого вопроса в отношениях между двумя государствами.
Напомним, после окончания Второй мировой войны все Курилы были включены в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи. В 1956-ом была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, но мирный договор до сих пор не заключен.
По итогам визита президента России Владимира Путина 15-16 декабря 2016 года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором говорилось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных островах Курильской гряды.
Мы будем поступательно продвигать данный вопрос,сказал министр в городе Саппоро на встрече с бывшими жителями Южных Курил.
При этом Кисида подчеркнул, что Токио выступает за организацию рейсов таким образом, чтобы граждане Японии могли избежать необходимости прохождения таможенных процедур в России.
Однако присутствующие на встрече невысоко оценили усилия правительства по решению «проблемы Северных территорий», заявив, что не видят конкретного плана решения этого вопроса в отношениях между двумя государствами.
Напомним, после окончания Второй мировой войны все Курилы были включены в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи. В 1956-ом была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, но мирный договор до сих пор не заключен.
По итогам визита президента России Владимира Путина 15-16 декабря 2016 года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором говорилось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных островах Курильской гряды.
Использованы фотографии: http://army-news.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти