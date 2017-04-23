17:49 23 апреля

Токио будет добиваться организации чартерных рейсов на Курилы

Глава японского МИД Фумио Кисида пообещал последовательно продвигать вопрос организации чартерных авиарейсов между северной префектурой Хоккайдо и южными островами Курильской гряды, передает ТАСС сообщение агентства Kyodo.

Токио будет добиваться организации чартерных рейсов на Курилы
День северных территорий, отмечается 7 февраля

Мы будем поступательно продвигать данный вопрос,
сказал министр в городе Саппоро на встрече с бывшими жителями Южных Курил.


При этом Кисида подчеркнул, что Токио выступает за организацию рейсов таким образом, чтобы граждане Японии могли избежать необходимости прохождения таможенных процедур в России.

Однако присутствующие на встрече невысоко оценили усилия правительства по решению «проблемы Северных территорий», заявив, что не видят конкретного плана решения этого вопроса в отношениях между двумя государствами.

Напомним, после окончания Второй мировой войны все Курилы были включены в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи. В 1956-ом была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, но мирный договор до сих пор не заключен.

По итогам визита президента России Владимира Путина 15-16 декабря 2016 года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором говорилось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных островах Курильской гряды.

Использованы фотографии: http://army-news.ru
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Комментарии 50

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  1. Zibelew Сегодня, 15:55
    Зря мы с японцами заигрываем. В конечном счёте всё будет зависеть от количества населения, если там будет 90 % японцев и объектов их собственности, то острова неминуемо отойдут им. Нас 140 млн их тоже 140 млн, желающих перебраться из Японии туда много найдётся, а у нас рождаемость не очень.
    Zibelew
    1. Самаритянин Сегодня, 16:04
      Цитата: Zibelew
      Зря мы с японцами заигрываем.

      Думаешь надо бахнуть?
      Самаритянин
      1. vovanpain Сегодня, 16:09
        Цитата: Самаритянин
        Думаешь надо бахнуть

        Боевой хомячок бабахнет,а трампадур добавит. wink
        vovanpain
        1. Юрий из Волгограда Сегодня, 16:13
          Цитата: vovanpain
          Цитата: Самаритянин
          Думаешь надо бахнуть

          Боевой хомячок бабахнет,а трампадур добавит. wink

          Чтож так прямо осадили?
          Диванные войска между прочим отличаются дерзостью и боеготовность!
          Юрий из Волгограда
          1. vovanpain Сегодня, 16:18
            Цитата: Юрий из Волгограда
            Цитата: vovanpain
            Цитата: Самаритянин
            Думаешь надо бахнуть

            Боевой хомячок бабахнет,а трампадур добавит. wink

            Чтож так прямо осадили?
            Диванные войска между прочим отличаются дерзостью и боеготовность!

            Ну диванные заместо бомбы подушкой могут бабахнуть,а эти и не дай боже по настоящему начнут. hi
            vovanpain
      2. aleks26 Сегодня, 16:24
        Цитата: Самаритянин
        Думаешь надо бахнуть?

        Нет, просто послать подальше.
        aleks26
        1. sabakina Сегодня, 16:29
          Если заразить лет на 15, вопрос "северных территорий" сам собой отпадёт. А через 15 лет мы с ними по другому уже разговаривать будем.
          sabakina
      3. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:57
        Самаритянин
        Думаешь надо бахнуть?
        Пока рано bully Можно им на хвост ,пока это радикальное средство намазать. А если не поможет ,тогда бахнуть laughing
        Наблюдатель2014
    2. рич Сегодня, 16:05
      Токио будет добиваться организации чартерных рейсов на Курилы

      Чартерных рейсов на дно Токио не добивается?
      рич
      1. МПК105 Сегодня, 16:13
        Дим hi ,да им только дай палец-по горло руку отхватят.С позиции силы-азиаты только так и понимают.Жесты доброй воли воспринимаются как слабость.Никаких уступок-ни малейших,ибо тогда про теряем острова,которые кровью солдат и матросов наших в 45 сейчас России принадлежат...
        МПК105
        1. рич Сегодня, 16:25
          Пока на территории Японии находятся иностранные базы и войска - пусть японцы, как побитые собаки себе яица зализывают. Какой им на фиг чартер - они в войну Курилы просрали и подпись под капитуляцией поставили. Так, что пусть сидят на пятой точке ровно. А вот будут независимы от иностранных баз и войск, вот тогда и на счет чартера можно подумать
          рич
        2. Проксима Сегодня, 16:45
          Цитата: МПК105
          Дим hi ,да им только дай палец-по горло руку отхватят.С позиции силы-азиаты только так и понимают.Жесты доброй воли воспринимаются как слабость.Никаких уступок-ни малейших,ибо тогда про теряем острова,которые кровью солдат и матросов наших в 45 сейчас России принадлежат...

          Проксима
        3. PSih2097 Сегодня, 17:26
          Цитата: МПК105
          Никаких уступок-ни малейших,ибо тогда про теряем острова,которые кровью солдат и матросов наших в 45 сейчас России принадлежат...

          Ну учитывая, что Русско-Японскую войну Япония развязала в Чемульпо уничтожением двух кораблей причем без объявления войны (плюс давление лимонников по оканчания оной), СССР (как приемник РИ) потом ответил тем же, ударив по Квантунской армии -- разгромив последнюю в кратчайшие сроки, не было б удара америкосами по Хиросиме и Нагасаки -- кто знает как бы история повернулась.
          PSih2097
    3. Проксима Сегодня, 16:27
      Цитата: Самаритянин
      Цитата: Zibelew
      Зря мы с японцами заигрываем.

      Думаешь надо бахнуть?

      Пусть лучше японцы вернут нам Хоккайдо, который изначально был под русской юрисдикцией. В "Пространственном землеописании Российского государства", который был составлен при Екатерине Второй, Хоккайдо входил в состав Российской империи. Более того, в 1803 году Александр Первый в официальном письме "напомнил" японскому императору факт российского подданства жителей Хоккайдо, и не каких возражений от японцев не было. Что интересно, когда на остров прибыли первые японские поселенцы, то им навстречу вышли местные аборигены (айны) по вероисповеданию православные и с русскими именами и фамилиями. Кстати, Хоккайдо усиленно пытались всучить Сталину союзнички по ВМВ.
      Проксима
  2. TarTar Сегодня, 15:56
    Что им там делать?
    TarTar
    1. Чёрный Сегодня, 16:02
      Токио с их инициативами по безтаможенному посещенмю территории РОССИИ надо послать далеко и надолго. Пора. Хотят посещать РФ - пожалуйста. Но только в качестве туристов и на условиях аналогичным для россиян посещающих Японию.
      Чёрный
  3. мичман Сегодня, 15:59
    На кой хрен вы там. Уже запланированы на этой территории наши базы и поселенцы с бывшей Югославии.
    Честь имею.
    мичман
    1. Antony18 Сегодня, 16:28
      Как-как?Поселенцы из бывшей Югославии? :))))))) Это йумор такой?
      Antony18
  4. behemot Сегодня, 15:59
    что там делать японцам? Узкоглазые требуют что то там вернуть. Ребята, вы побежденные, чего мать вашу вы там требуете?
    behemot
  5. volodya Сегодня, 16:00
    Пусть живут на своём острове,не чего им на наших делать!
    volodya
  6. Ferdinant Сегодня, 16:07
    Японцев на их островах больше,чем населения на всей территории РФ,перенаселенность и желание правительства избавиться от избытка людей.
    Ferdinant
    1. faridg7 Сегодня, 17:02
      Цитата: Ferdinant
      Японцев на их островах больше,чем населения на всей территории РФ,перенаселенность и желание правительства избавиться от избытка людей

      Ну, это их проблемы. Хотят избавиться- пусть к Ыну обратятся. У корейцев в генах ненависть к японцам, они их быстро сократят.
      А наши с япами зря цацкаются- они наглые и коварные. Я недавно в Артеме наблюдал картинку: ремонтируется памятник над захоронением японским. С.ка наши ремонтируют, НАШИ! Эти сволочи сюда наших дедов-прадедов убивать приходили, а им тут с.ка памятник. Так бы свои памятники берегли и холили
      faridg7
  7. новичок Сегодня, 16:07
    Однако, этот Кисидо хам и уголовник! Простите, как это на территорию РФ без погран. и таможенного досмотра?!
    новичок
    1. Antony18 Сегодня, 16:30
      Ну вон местные жители с Аляски на Чукотку и наоборот тоже без таможенного досмотра ездят.Говорится ведь только об определённых людях и определённом месте.
      Antony18
      1. новичок Сегодня, 16:58
        Ну вы сравнили хрен (растение) с пальцем. Во первых у нас нет со штатами подобных проблем с договорами и территориями, пока. Во вторых “эти категории“, как вы говорите, племена северных народов, которые гоняют туда_сюда к своим родственникам. Эта территория место их жизнедеятельности. Простите, а чего забыли там у нас на островах япы? К кому и за коим чесноком? Сказано же им: совместная хоз.деятельность под юрисдикцией РФ. Доиграются, что потеряют и эту возможность, это у них второй шанс, уж третьего не будет.
        новичок
      2. faridg7 Сегодня, 17:07
        Цитата: Antony18
        местные жители с Аляски на Чукотку и наоборот тоже без таможенного досмотра ездят
        Аборигены Аляски и Чукотки наверное не ходили на сопредельную территорию с целью ее захвата и очистки ее от коренного населения? А эти именем императора резали, травили, вешали и жгли. А теперь им, видите ли, надо косточкам поклониться. Пусть лесом идут- у них он там есть в достаточном количестве
        faridg7
  8. Грэг Миллер Сегодня, 16:07
    Любая уступка со стороны России и на Западе и на Востоке воспринимается исключительно как сигнал слабости или глупости. А наши власти по другому с заграницей, еще со времен Шеварнадзе, не умеют...
    Грэг Миллер
  9. mitrich Сегодня, 16:07
    Трёхнутые они на всю голову, эти яппы, всё зудят и зудят. Это что, менталитет такой? Как они ещё от себя самих не двинулись? request
    mitrich
  10. Cat Man Null Сегодня, 16:10
    Опять японские хотелки... ску-у-ууучно request
    Cat Man Null
  11. Гаврила Сегодня, 16:18
    интересно что на картинке ёроглифами написано? ...

    "Верни четыре острова" , это совсем не "Верните наши северные территории"
    Гаврила
  12. svp67 Сегодня, 16:21
    Токио будет добиваться организации чартерных рейсов на Курилы
    А я б согласился, вот только так, что бы, по старой, не доброй русской традиции, они через Москву проходили. И пущай летают...
    svp67
  13. Приговор Сегодня, 16:21
    Я думаю, нужно потребовать возвращения острова Хоккайдо в состав Русских земель. Не многие об этом знают, но в 18 веке при Екатерине Второй именно так и было. И замечательно, что нет мирного договора, это даёт нам официальное право на историческую справедливость.. laughing
    Приговор
  14. Громобой Сегодня, 16:29
    Российско-японскую дружбу надо подкреплять маленькими добрыми делами.
    Налаживание удобного авиасообщения одно из таких полезных дел.
    Громобой
    1. Глушь Сегодня, 16:43
      Цитата: Громобой
      Российско-японскую дружбу надо подкреплять маленькими добрыми делами.
      Налаживание удобного авиасообщения одно из таких полезных дел.

      Ну да, американо-японская дружба подкреплена "маленьким" и "толстеньким" делами.
      Глушь
      1. Громобой Сегодня, 16:47
        У них крепкий брак по расчёту,а нам остаётся только дружить с японцами или всячески самоизолироваться от их существования.Дружить выгоднее.
        Громобой
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:45
      Васаби пускай курят или жуют, а не добрые им дела.
      Изгоняющий либероидов
    3. PSih2097 Сегодня, 17:33
      Цитата: Громобой
      Налаживание удобного авиасообщения одно из таких полезных дел.

      Оно давно налажено... Ту-142, Ту-95, Ту-22м3,, Ил-38, Су-24/34, модификации Су-27.
      PSih2097
  15. commbatant Сегодня, 16:31
    Токио выступает за организацию рейсов таким образом, чтобы граждане Японии могли избежать необходимости прохождения таможенных процедур в России.


    Ключевая фраза статьи, то есть русские на Курилах в отношении Японцев не должны организовывать ни паспортный контроль ни таможенное оформление грузов японцев, потому, что японцы считают Курилы своими Северными территориями, так что ли?
    commbatant
  16. Горный стрелок Сегодня, 16:40
    А по мне - пусть летают. Собственность - не продавать, только краткосрочная аренда, предприятия - только совместные, Российским гражданам - не менее 51%. Ну и так далее. Думаю, нашим рыболовам не помешают превосходные японские шхуны с не менее превосходными моторами и снастями. Аэродромы на островах, обустроенные порты и рыбоперерабатывающих заводы.
    А также расквартированная на островах дивизия, комплексы "Бастионон" и "Бал", перекрывающие проливы и прибрежные воды. То, что ранее называлось "медвежьим углом" - имеет право на развитие. Лучше, если за него заплатят японцы. Острова наши НАВСЕГДА. Хватит отступать... am
    Горный стрелок
    1. PSih2097 Сегодня, 17:39
      Цитата: Горный стрелок
      Думаю, нашим рыболовам не помешают превосходные японские шхуны с не менее превосходными моторами и снастями.

      это типа конфискации у браконьеров погранцами или будет флот наших рыбаков/дружинников/добровольных помощников ПС ФСБ (сиречь каперы) отлавливающий корабли контрабандистов и браконьеров сопредельных государств? Так проще и дешевле ЧВК сообразить между гражданами и начальником ПС ФСБ...
      PSih2097
  17. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:43
    Нужно их поставить на место, офицеально заявив что Россия никогда не станет даже в теории обсуждать вопрос о пренодлежности НАШИХ островов американской колонии, и что попытка незаконно посетить исконно Русские острова будет жестоко пресекаться. Кстати, действительно, не мешало бы эту группу островов называть не иначе как Русскими островами, и названия им дать в честь скажем мореплавателей и иследователей-остров Папанина звучит лучше чем шикотан.
    Изгоняющий либероидов
    1. PSih2097 Сегодня, 17:42
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Нужно их поставить на место, официально заявив что Россия никогда не станет даже в теории обсуждать вопрос о принадлежности НАШИХ островов

      Уже много раз говорилось, много раз обсуждалось, но проблема в том, что они как бараны -- не понимают, плюс их политики зарабатывают на этом не хилые политические дивиденды...
      PSih2097
  18. Evgeniy667b Сегодня, 16:43
    Вова не думает, что творит, все оригинальным хочет выглядеть! Меньше болтать надо и заигрывать с кем попало!
    Evgeniy667b
  19. Berkut24 Сегодня, 16:44
    Поставить им на границе бетонную плиту возле пограничного столба и пусть добиваются об неё башкой до полного зажмуривания и крайней формы раскосости.
    Berkut24
  20. Großer Feldherr Сегодня, 16:46
    Искренне надеюсь, что их не продадут, как когда-то Аляску crying
    Großer Feldherr
  21. Jovanni Сегодня, 17:00
    Токио будет добиваться организации чартерных рейсов на Курилы

    От кого это, и как "добиваться"? Башкой об стену, что-ли? Ну-ну...
    Jovanni
  22. новичок Сегодня, 17:12
    Лады, есть вариант. В данном случае поставим погранцов ФСБ и таможню в профектуре Хоккайдо. laughing
    новичок
  23. Подрезчик Сегодня, 17:13
    А это как, заехать на территорию чужой страны и без таможенных процедур? Сакэ обпились?
    Подрезчик
  24. лесовозник Сегодня, 17:36
    Мало ли чего они там хотят - хто ж дасьть?
    лесовозник
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