06:43 24 апреля

В Эстонии начинаются крупнейшие "учения" натовских хакеров

В Эстонии начинаются самые масштабные за всю историю членства этой страны в НАТО киберучения. Название киберучений выглядит следующим образом - Locked Shields. В общей сложности натовское командование привлекает к кибероперациям «учебного» характера до 800 представителей из 25 стран. Об этом со ссылкой на пресс-службу таллинского центра киберзащиты сообщает РИА Новости .

Из сообщения:
Учения Locked Shields пройдут с 24 по 28 апреля, в них примут участие почти 800 человек из 25 стран. Масштабы учений этого года и количество используемых устройств, сетей и технологий заметно выросло по сравнению с прежними годами. Учения проводятся с целью предложить возможности потренироваться специалистам в области информационных технологий, чьей ежедневной обязанностью является защита государственных информационных сетей.


В Эстонии начинаются крупнейшие "учения" натовских хакеров



У таллинского центра киберзащиты имеется международный военный статус. Однако к нынешним киберучениям привлекаются не только военные, но и гражданские специалисты. Несложно догадаться, против какой страны эти «учения» направлены, учитывая тот факт, что центр открыт в стране, граничащей с Российской Федерации, и что первоначальный набор был объявлен для русскоязычных эстонских военнослужащих, знакомых с техникой работы в киберпространстве.

Нынешние планы учений говорят о том, что их участники будут разделены на две группы. Одна из групп будет осуществлять атаки на различного рода объекты, включая военные беспилотники, а другая должна эти атаки отбивать. В общей сложности запланировано проведение около 2,5 тыс. атак. По сути, эстонские учения НАТО – очередные тренировки натовских хакеров.

Использованы фотографии: Nato
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Комментарии 5

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  1. iliitchitch Сегодня, 06:23
    Эстонские хакеры , звучит . Быстры они , наверно , разумом , что те Невтоны .
    iliitchitch
    1. рич Сегодня, 06:36
      В Эстонии начинаются крупнейшие "учения" натовских хакеров
      Хорошо погуляли, порвали три баяна...

      Хорошо, провели учения эстонские хакеры, сломали три клавиатуры...
      рич
  2. Александр 3 Сегодня, 06:31
    У эстонцев наверно возникнет вопрос-А будут ли развиваться волосы ,когда они будут сидеть за компьютером?
    Александр 3
  3. avg-mgn Сегодня, 06:34
    Французы, будьте бдительны, хакеры партнеров хотят вмешаться в выборы! По крайней мере не говорите потом, что ВО не читаете.
    avg-mgn
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:43
    Ну так нужно по врагу нанести превентивный удар -обвинить хакеров что они взломали "закрытую важнейшую сеть "и, подать во все мыслемые и немыслимые организации иски на многие миллиарды евро!
    Изгоняющий либероидов
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