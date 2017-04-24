В Эстонии начинаются крупнейшие "учения" натовских хакеров

Учения Locked Shields пройдут с 24 по 28 апреля, в них примут участие почти 800 человек из 25 стран. Масштабы учений этого года и количество используемых устройств, сетей и технологий заметно выросло по сравнению с прежними годами. Учения проводятся с целью предложить возможности потренироваться специалистам в области информационных технологий, чьей ежедневной обязанностью является защита государственных информационных сетей.

В Эстонии начинаются самые масштабные за всю историю членства этой страны в НАТО киберучения. Название киберучений выглядит следующим образом - Locked Shields. В общей сложности натовское командование привлекает к кибероперациям «учебного» характера до 800 представителей из 25 стран. Об этом со ссылкой на пресс-службу таллинского центра киберзащиты сообщает РИА Новости Из сообщения:У таллинского центра киберзащиты имеется международный военный статус. Однако к нынешним киберучениям привлекаются не только военные, но и гражданские специалисты. Несложно догадаться, против какой страны эти «учения» направлены, учитывая тот факт, что центр открыт в стране, граничащей с Российской Федерации, и что первоначальный набор был объявлен для русскоязычных эстонских военнослужащих, знакомых с техникой работы в киберпространстве.Нынешние планы учений говорят о том, что их участники будут разделены на две группы. Одна из групп будет осуществлять атаки на различного рода объекты, включая военные беспилотники, а другая должна эти атаки отбивать. В общей сложности запланировано проведение около 2,5 тыс. атак. По сути, эстонские учения НАТО – очередные тренировки натовских хакеров.