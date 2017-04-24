11:01 24 апреля

Россиянин обезоружил колумбийских повстанцев и бежал из плена перед освобождением

СМИ сообщили о пленении повстанческим движением Колумбии гражданина России и (по некоторым сведениям, и Армении) Арсена (по другим данным – Левона) Восканяна. Россиянин армянского происхождения оказался в руках так называемой Армии национального освобождения Колумбии в департаменте Чоко. Какую именно деятельность на территориях, контролируемых антиправительственными силами Колумбии вёл Восканян, официально не сообщается.

Неофициальные данные говорят о том, что этот человек приехал в Колумбию для «ловли ядовитых лягушек».

Сообщается о том, что АНО готовила Восканяна к освобождению через некоторое время после переговоров с представителями правительства страны. На правительство Колумбии вышли российские дипломатические структуры и организация Международного Красного Креста.


В материале РИА Новости говорится о том, что во время перевозки представителями колумбийского повстанческого движения Восканян напал на конвоиров и, отобрав у тех оружие, открыл стрельбу по членам АНО. В результате стрельбы по меньшей мере пятеро получили ранения различной степени тяжести. После нападения на сопровождающих вооружённых лиц гражданин России сбежал. О том, где сейчас находится Восканян, не сообщается.

Россиянин обезоружил колумбийских повстанцев и бежал из плена перед освобождением


Из заявления АНО:
Подразделения АНО ушли вместе с ранеными, ситуация с человеком, которого везли для освобождения, остается неизвестной.


Известно о том, что Восканян попал в плен к повстанцам ещё в прошлом году. С того момента АНО успела подписать с колумбийским правительством соглашение о примирении. Видимо, «ловля ядовитых лягушек» в Колумбии – настолько увлекательное занятие, что Восканян решил остаться в джунглях и пока не возвращаться в РФ...

Использованы фотографии: Военный Обозреватель
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Комментарии 42

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  1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 07:11
    Этак не долго с "охоты" на ядовитых лягушек,переключится охотиться на "повстанцев"... wassat
    КИБЕРНИНДЗЯ
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:14
      за "лягушками" ага... в Клумбию..ага.. feel
      Mystery12345
      1. Чёрный Сегодня, 07:17
        Успел, видать колусбийцев супчиком угостить....из этих лягушек laughing
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 07:47
          Ей Богу звучит , как анекдот , но думаю Арсену - Левону не до смеха.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:16
            Цитата: cniza
            Ей Богу звучит , как анекдот , но думаю Арсену - Левону не до смеха.

            Скорее похоже на сценарий очередного блокбастера о похождениях Индианы Джонса ...
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 08:42
              Ну да , Джоняна laughing
              cniza
      2. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 07:17
        А листья коки слабо изобразить? wassat Это их национальный продукт-символ,а не листья "КАНАБИСА" wassat
        КИБЕРНИНДЗЯ
      3. nizhegorodec Сегодня, 08:26
        Цитата: Mystery12345
        за "лягушками" ага...

        за ядовитой травой )))
        nizhegorodec
    2. сибиралт Сегодня, 07:16
      Где находится, где находится? Лягушек ловит! laughing
      Тут другое интересно. А как российский МИД об этом узнал и первым вышел на связь с Колумбией и Красным Крестом, коли дело в лягушках?
      сибиралт
    3. INVESTOR Сегодня, 07:33
      В материале РИА Новости говорится о том, что во время перевозки представителями колумбийского повстанческого движения Восканян напал на конвоиров и, отобрав у тех оружие, открыл стрельбу по членам АНО. В результате стрельбы по меньшей мере пятеро получили ранения различной степени тяжести.


      человек приехал в Колумбию для «ловли ядовитых лягушек». winked
      INVESTOR
  2. максим1987 Сегодня, 07:16
    В России настолько суровые биологи что ........... laughing
    максим1987
    1. Uryukc Сегодня, 07:19
      Цитата: максим1987
      В России настолько суровые биологи что ...........

      Что ездят в Колумбию за трав... в смысле за лягушками, во время гражданской войны)))
      Uryukc
    2. Mystery12345 Сегодня, 07:21
      Цитата: максим1987
      В России настолько суровые биологи что ........... laughing

      хорошо что не с Челябинска... laughing
      Mystery12345
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:17
    Вот это герпетологи у нас! laughing Прямо Рэмбо. Страшно подумать, а если бы он был хотя бы рядовым? Тогда повстанцы сами из джунглей в тюрьмы побежали бы wassat
    Горный стрелок
    1. nadezhiva Сегодня, 07:23
      Судя по появлению пятерых раненых во время "освобождения" хоть какое-то звание у него до плена было wink
      nadezhiva
    2. Вольнопёр Сегодня, 08:06
      Цитата: Горный стрелок
      Вот это герпетологи у нас! laughing Прямо Рэмбо. Страшно подумать, а если бы он был хотя бы рядовым? Тогда повстанцы сами из джунглей в тюрьмы побежали бы wassat

      Выходит правы были большевики 20-х годов. Правильные выводы сделали.
      "Школу" то, ведь тогда заложили.

      laughing
      Вольнопёр
      1. Zaurbek Сегодня, 08:35
        не в бровь, а в глаз!
        Zaurbek
  4. Spartanez300 Сегодня, 07:17
    Где наша не пропадала .
    Spartanez300
  5. Александр романов Сегодня, 07:17
    Арсен Восканян
    Ух уж эти россияне laughing
    Александр романов
    1. Velizariy Сегодня, 08:31
      русские! россиянином он может быть по любому))) Ох уж эти русские!))))))
      Velizariy
  6. Uryukc Сегодня, 07:18
    Сбросить бы на АНО, Папу всех бомб, чтобы отучить всяких терорюг воровать наших граждан...
    Uryukc
  7. алекс-сп Сегодня, 07:23
    Где-то прочитал..
    Если в Америке вы увидели, как белый с радостными воплями метелит попытавшегося его ограбить здоровенного негра, то наверняка это русский.
    алекс-сп
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:26
    Лягушки ему там наверное знаменитые колумбийские изумруды собирают, ? lol Самый дорогой дрогоценный камень на планете-есть смысл за ними туда ехать только вот вывести их оттуда большая проблема! fool
    Изгоняющий либероидов
  9. Masya Masya Сегодня, 07:28
    Известно о том, что Восканян попал в плен к повстанцам ещё в прошлом году.

    Задолбался ждать, решил взять судьбу в свои руки...
    Masya Masya
  10. brasist Сегодня, 07:34
    Что то мне подсказывает что кто то из них был в отключке от колумбийского зелья и сам разоружился ...
    brasist
  11. Altona Сегодня, 07:37
    С оружием как я понимаю сподручнее ядовитых лягушек ловить. Потом выйдет на главу наркокартеля, похитит из тайной гавани подводную лодку и адью. laughing
    Altona
  12. Светозарный Сегодня, 07:38
    Это был очередной Ли Си Цин laughing
    Светозарный
  13. Altona Сегодня, 07:39
    Цитата: brasist
    Что то мне подсказывает что кто то из них был в отключке от колумбийского зелья и сам разоружился ..

    ---------------------------
    Восканяну наверное тоже дури дали, только видать не рассчитывали на столь ошеломляющий эффект. laughing
    Altona
  14. AlexeyAlexey Сегодня, 08:13
    Респект Мужику.
    AlexeyAlexey
  15. ШВЕДский_стол Сегодня, 08:18
    А что эти горе революционеры не сказали ему что едут освобождать его?
    ШВЕДский_стол
    1. Zubr Сегодня, 10:28
      К сожалению они армянский не знают явно. Уверен, что перед тем как убежать, последнее что они услышали "ворот кунэм".. lol
      Zubr
      1. PValery53 Сегодня, 10:42
        "Хорошо", что на ВО нет армянских модераторов...
        PValery53
        1. Zubr Сегодня, 10:57
          Прошу прощения, но сказано было от души what request hi
          Zubr
  16. Галеон Сегодня, 08:19
    Вах, Арсен - джан, какой строгий мужчина оказался. Говорил же "повстанцам": не трогайте меня, отпустите к лягушкам, вам же лучше будет, мамой клянусь. Не послушали!
    На самом деле, респект Арсен-джану.
    Галеон
  17. san4es Сегодня, 08:23
    Вот интересный экземпляр
    san4es
    1. Волжанин Сегодня, 09:43
      Такая лягушка многократно дороже наркоты всякой, т.е. не сама конечно, а яд. На чёрном рынке можно озолотиться.
      Волжанин
  18. armenk Сегодня, 08:27
    Жидковато ихнее АНО. Явно они недооценили наших биологов ))
    armenk
  19. AlexeyAlexey Сегодня, 08:56
    Восканяну теперь Сильвестр Сталлоне должен предложить роль одного из бойцов в команде его персонажа в кинофильме "Неудержимые-4" laughing bully .
    AlexeyAlexey
  20. Дедушка Евгений Сегодня, 09:22
    Капитан Пронин в Колумбии :)
    Дедушка Евгений
  21. loginovich Сегодня, 09:23
    http://www.baikal-daily.ru/news/16/247150/
    Медведев не принял перевод в 60 рублей от пенсионера из Сибири


    Общество, 24.04.2017 13:17
    Пенсионеру из Томской области Виктору Смирнягину вернули извещение о денежном переводе в 60 рублей на имя Дмитрия Медведева

    Как сообщал «Байкал-Daily», Виктор Смирнягин несколько дней назад отправил Дмитрию Медведеву свою прибавку к пенсии в размере 60 рублей. Такую надбавку пенсионер посчитал унижением. К переводу он прикрепил сообщение: «Село - Столице — похмелиться». При этом за сам перевод мужчина заплатил 133 рубля.

    - Сегодня мне пришло извещение о возврате денежного перевода, который я отправил Дмитрию Медведеву, — рассказал ТВ2 Виктор Смирнягин. — Причина — отказ получателя от принятия данного перевода. Что для Дмитрия Медведева 60 рублей? Я же не на новую яхту ему денег послал. Самое смешное, что мне придется опять заплатить 133 рубля за возврат. Забирать перевод я не буду, у меня денег нет.

    Полная версия: http://www.baikal-daily.ru/news/16/247150/

    Не менее круто.
    loginovich
  22. Олег147741 Сегодня, 10:45
    Цитата: максим1987
    В России настолько суровые биологи что ........... laughing

    Оказывается про ботанов в очках, которых показывают в штатовских фильмах это не правда! Вон они какие на самом деле!
    Олег147741
    1. мармеладный Сегодня, 11:00
      Ихние такие как кажут..у нас такие bully
      мармеладный
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