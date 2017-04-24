Россиянин обезоружил колумбийских повстанцев и бежал из плена перед освобождением
СМИ сообщили о пленении повстанческим движением Колумбии гражданина России и (по некоторым сведениям, и Армении) Арсена (по другим данным – Левона) Восканяна. Россиянин армянского происхождения оказался в руках так называемой Армии национального освобождения Колумбии в департаменте Чоко. Какую именно деятельность на территориях, контролируемых антиправительственными силами Колумбии вёл Восканян, официально не сообщается.
Неофициальные данные говорят о том, что этот человек приехал в Колумбию для «ловли ядовитых лягушек».
Сообщается о том, что АНО готовила Восканяна к освобождению через некоторое время после переговоров с представителями правительства страны. На правительство Колумбии вышли российские дипломатические структуры и организация Международного Красного Креста.
В материале РИА Новости говорится о том, что во время перевозки представителями колумбийского повстанческого движения Восканян напал на конвоиров и, отобрав у тех оружие, открыл стрельбу по членам АНО. В результате стрельбы по меньшей мере пятеро получили ранения различной степени тяжести. После нападения на сопровождающих вооружённых лиц гражданин России сбежал. О том, где сейчас находится Восканян, не сообщается.
Из заявления АНО:
Известно о том, что Восканян попал в плен к повстанцам ещё в прошлом году. С того момента АНО успела подписать с колумбийским правительством соглашение о примирении. Видимо, «ловля ядовитых лягушек» в Колумбии – настолько увлекательное занятие, что Восканян решил остаться в джунглях и пока не возвращаться в РФ...
Неофициальные данные говорят о том, что этот человек приехал в Колумбию для «ловли ядовитых лягушек».
Сообщается о том, что АНО готовила Восканяна к освобождению через некоторое время после переговоров с представителями правительства страны. На правительство Колумбии вышли российские дипломатические структуры и организация Международного Красного Креста.
В материале РИА Новости говорится о том, что во время перевозки представителями колумбийского повстанческого движения Восканян напал на конвоиров и, отобрав у тех оружие, открыл стрельбу по членам АНО. В результате стрельбы по меньшей мере пятеро получили ранения различной степени тяжести. После нападения на сопровождающих вооружённых лиц гражданин России сбежал. О том, где сейчас находится Восканян, не сообщается.
Из заявления АНО:
Подразделения АНО ушли вместе с ранеными, ситуация с человеком, которого везли для освобождения, остается неизвестной.
Известно о том, что Восканян попал в плен к повстанцам ещё в прошлом году. С того момента АНО успела подписать с колумбийским правительством соглашение о примирении. Видимо, «ловля ядовитых лягушек» в Колумбии – настолько увлекательное занятие, что Восканян решил остаться в джунглях и пока не возвращаться в РФ...
Использованы фотографии: Военный Обозреватель
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