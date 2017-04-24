11:05 24 апреля

Глава Палестины посетит Россию с трёхдневным визитом

Идет подготовка российско-палестинских контактов на высшем уровне. Встречу Владимира Путина и Махмуда Аббаса планируется провести в Сочи 11 мая, сообщают Известия со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Глава Палестины посетит Россию с трёхдневным визитом


На встрече будут обсуждены перспективы проведения в Москве прямых переговоров руководства Палестины и Израиля. До встречи с Путиным лидер Палестины встретится с президентом США Дональдом Трампом.


Визит продлится три дня. 11 мая президент Махмуд Аббас приедет в Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После этого Аббас встретится с рядом российских политиков, общественных и религиозных деятелей в Москве. Также запланирована встреча с Сергеем Степашиным (он является председателем Императорского православного палестинского общества),
рассказал газете посол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль.

По его словам, настрой у палестинской делегации перед переговорами «положительный».

Очень важно, что президент Аббас приедет в Москву после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Палестина хочет, чтобы Россия активнее участвовала в разрешении палестинского вопроса. США долгое время блокировали усилия других стран и монополизировали разрешение палестинского вопроса. Стороны обсудят также возможность проведения встречи президентов Палестины и Израиля в России. Рамалла готова принять участие во встрече, однако израильская сторона не хочет этого. Будут также обсуждаться вопросы экономического и контртеррористического сотрудничества,
сказал Нофаль.

Газета напоминает, что в 2016 году Владимир Путин предложил продолжить палестино-израильское урегулирование, организовав встречу руководителей Израиля и Палестины в Москве без предварительных условий. Махмуд Аббас выразил согласие, однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху позднее усомнился в готовности палестинской стороны к подобной встрече.

Премьер министр Израиля посещал Москву в марте, но в открытой части встрече ни Путин, ни Нетаньяху палестинскую тему не упоминали.

Использованы фотографии: ТАСС/Михаил Метцель
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Комментарии 26

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  1. Uryukc Сегодня, 09:11
    Вангую срач в комментах)))
    Uryukc
    1. cniza Сегодня, 09:14
      До встречи с Путиным лидер Палестины встретится с президентом США Дональдом Трампом.


      К сожалению , там мир не нужен ни одной из сторон.
      cniza
      1. Mystery12345 Сегодня, 09:17
        Глава Палестины посетит Россию с трёхдневным визитом
        ну и нахрена? договариваться о "партнёрстве"? или о "торгово-выгодных "отношениях? или "газ" туда потянем? request
        Mystery12345
        1. vorobey Сегодня, 09:34
          Цитата: Mystery12345
          Глава Палестины посетит Россию с трёхдневным визитом
          ну и нахрена? договариваться о "партнёрстве"? или о "торгово-выгодных "отношениях? или "газ" туда потянем? request

          все проще... связной привезет доклад о проделанной работе и план работы на следующие 100 дней.. laughing твиттер не безопасен как канал
          vorobey
        2. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
            1. андрей юрьевич Сегодня, 09:48
              Цитата: vorobey
              при всем гневе давайте будем без оскорблений и более корректно.. внесите правки в свой коммент сами.. не заставляйте меня это делать... пожалуйста..

              Саня,я сражён наповал...впервые после Азера Садыгова,"Аполлона,"Модератор проявил себя столь достойно ! снимаю шляпу! ты-МужЫк ! hi drinks ( вот что значит Старая Гвардия !) soldier
              андрей юрьевич
              1. vorobey Сегодня, 09:56
                привет Андрей. ты же знаешь не люблю я жаловаться и предупреждения выписывать потому как у самого грехов выше крыши...
                vorobey
                1. андрей юрьевич Сегодня, 10:00
                  Цитата: vorobey
                  потому как у самого грехов выше крыши..

                  эх...были времена..."зажигали"мы тут не по деЦки ! wink drinks
                  андрей юрьевич
          2. Арон Заави Сегодня, 09:50
            Цитата: рич
            Сегодня израильские войска начали учения на территории, принадлежащей Сирии. А меня это возмущает конкретно? А где суверенное право государства? .
            .

            Ну я Вам сочувствую,но помочь не смогу.
            Арон Заави
          3. Wiskar Сегодня, 10:07
            Цитата: рич
            Сегодня израильские войска начали учения на территории, принадлежащей Сирии. А меня это возмущает конкретно? А где суверенное право государства?


            В ООН, около 100 стран считают, что Крым оккупирован Россией и это согласно международному праву так и чего? wassat
            Где суверенное право Украины? wassat
            Россию в СБ ООН спасает лишь её Вето.

            А закон, что дышло - каждый трактует как хочет и все считают себя правыми.

            Поэтому как вам плевать на мнение оон и прочих по поводу Крыма, Израилю плевать на мнение других по поводу Голанских высот. hi

            Израиль в лице Кедми признает


            Это тут самое смешное good
            Wiskar
            1. vorobey Сегодня, 10:13
              Цитата: Wiskar
              Цитата: рич
              Сегодня израильские войска начали учения на территории, принадлежащей Сирии. А меня это возмущает конкретно? А где суверенное право государства?

              В ООН, около 100 стран считают, что Крым оккупирован Россией и это согласно международному праву так и чего? wassat
              Где суверенное право Украины? wassat
              Россию в СБ ООН спасает лишь её Вето.
              А закон, что дышло - каждый трактует как хочет и все считают себя правыми.
              Поэтому как вам плевать на мнение оон и прочих по поводу Крыма, Израилю плевать на мнение других по поводу Голанских высот. hi
              Израиль в лице Кедми признает

              Это тут самое смешное good


              Суверенное право Крыма высказано на референдуме.. а вы даже среди сусликов на Голанах не удосужились провести это мероприятие... Хотя друзы проживающие там лояльно относятся к Израилю.
              vorobey
              1. Wiskar Сегодня, 10:27
                Цитата: vorobey
                Суверенное право Крыма высказано на референдуме.


                А его кто-то признал? Он законный? Нет.

                Референдум проводился вопреки украинскому законодательству, не предусматривающему понятия региональный референдум и предписывающему решать территориальные вопросы только на всеукраинском референдуме.

                Большинство стран-членов ООН не признало крымский референдум. При рассмотрении вопроса о ситуации в Крыму в Совете Безопасности ООН тринадцать его членов поддержали проект резолюции, объявляющей референдум не имеющим законной силы, однако Россия наложила на неё вето, а Китай в ходе голосования воздержался
                Даже Китай воздержался.
                Wiskar
                1. Mystery12345 Сегодня, 11:04
                  А его кто-то признал? Он законный? Нет.
                  он незаконный,только потому,что его не признали сша и сателлиты? волеизъявление народа-незаконно? хорошая риторика...госдеповская.
                  Mystery12345
        3. aleksfill Сегодня, 09:38
          А чем вам неугоден этот визит, тем что подтвердит сговор Гаранта с Израилем?
          aleksfill
      2. GRF Сегодня, 09:18
        К сожалению там мир только одной стороны нужен...
        GRF
        1. cniza Сегодня, 09:23
          Цитата: GRF
          К сожалению там мир только одной стороны нужен...


          Там мир нужен только простым людям..., а для власть имущих - ???
          cniza
          1. GRF Сегодня, 09:27
            Это не земля маленькая, это люди бараны.
            GRF
        2. Zaurbek Сегодня, 09:28
          Какой, стесняюсь спросить?
          Zaurbek
          1. GRF Сегодня, 09:30
            Самой агрессивно-прогрессивной.
            Но победителем будет не тот...
            GRF
            1. Zaurbek Сегодня, 09:33
              Я так и не понял....кому там мир нужен? Арабам не нужен точно, евреям (пока их не убивают) тоже...
              Zaurbek
          2. Wiskar Сегодня, 09:58
            Цитата: Zaurbek
            Какой, стесняюсь спросить?


            Израилю конечно. Поэтому с Египтом и Иорданией мир. А Абу Мазен вор - в ЕС не могут понять куда деньги уходят, посадил своих сыновей на рыбные места и ему плевать на арабов.

            Как правильно заметил арабский журналист с Западного Берега Х. Джаралла:

            Палестинцы могли бы построить одну из лучших экономик в регионе после начала мирного процесса в 1993 году. Но вместо того чтобы использовать миллиарды долларов, которые были даны им американцами и европейцами на создание новых рабочих мест, руководство ООП украло большую часть средств, а позже обвинило Израиль в уничтожении палестинской экономики


            Тоже продолжает делать Абу Мазен - он знает, что как только будет у него государство - не будут давать деньги просто так, придётся строить экономику, строить нормальную страну, с нормальной жизнью и он уже не сможет пугать арабов страны евреями и они вдруг начнут смотреть на этого старого террориста с вопросами и заодно спросят с него, куда тот миллиарды дел. А ему оно надо? Он старый, скоро кони двинет, а его детки уедут в Европу и плевал он на фалыстынцев - главное для него, чтобы его не повесили за преступления и коррупцию и его детей заодно.
            Wiskar
            1. svp67 Сегодня, 10:12
              Цитата: Wiskar
              Тоже продолжает делать Абу Мазен - он знает, что как только будет у него государство - не будут давать деньги просто так, придётся строить экономику, строить нормальную страну, с нормальной жизнью и он уже не сможет пугать арабов страны евреями и они вдруг начнут смотреть на этого старого террориста с вопросами и заодно спросят с него, куда тот миллиарды дел. А ему оно надо? Он старый, скоро кони двинет, а его детки уедут в Европу и плевал он на фалыстынцев - главное для него, чтобы его не повесили за преступления и коррупцию и его детей заодно.

              Кого то он мне СИЛЬНО напоминает, и этот КТО ТО, то же БОЛЬШОЙ ДРУГ ЕС...
              svp67
    2. vkl.47 Сегодня, 09:27
      Нашим еврейским "друзьям"этот не понравится))))им нравится когда нам плохо.
      vkl.47
      1. Wiskar Сегодня, 09:30
        Цитата: vkl.47
        им нравится когда нам плохо.


        Вам, это палестинцам?
        Wiskar
      2. Арон Заави Сегодня, 09:51
        Цитата: vkl.47
        Нашим еврейским "друзьям"этот не понравится))))им нравится когда нам плохо.

        Что именно не понравится? И кому вам?
        Арон Заави
  2. РусланНН Сегодня, 09:51
    Зачастили с ближнего востока к нам. Понимаю, где судьба решается.
    РусланНН
    1. ватник Сегодня, 10:57
      Ну что же очень похоже что ближневосточная эпопея идёт к своему логическому завершению то есть к разделению территориального образования евреев которое называется Израиль на две части - на собственно еврейский Израиль и на арабскую Палестину как ранее и планировалось ООН.
      ватник
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