Глава Палестины посетит Россию с трёхдневным визитом

Визит продлится три дня. 11 мая президент Махмуд Аббас приедет в Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После этого Аббас встретится с рядом российских политиков, общественных и религиозных деятелей в Москве. Также запланирована встреча с Сергеем Степашиным (он является председателем Императорского православного палестинского общества),

Очень важно, что президент Аббас приедет в Москву после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Палестина хочет, чтобы Россия активнее участвовала в разрешении палестинского вопроса. США долгое время блокировали усилия других стран и монополизировали разрешение палестинского вопроса. Стороны обсудят также возможность проведения встречи президентов Палестины и Израиля в России. Рамалла готова принять участие во встрече, однако израильская сторона не хочет этого. Будут также обсуждаться вопросы экономического и контртеррористического сотрудничества,