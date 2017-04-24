Глава Палестины посетит Россию с трёхдневным визитом
Идет подготовка российско-палестинских контактов на высшем уровне. Встречу Владимира Путина и Махмуда Аббаса планируется провести в Сочи 11 мая, сообщают Известия со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
На встрече будут обсуждены перспективы проведения в Москве прямых переговоров руководства Палестины и Израиля. До встречи с Путиным лидер Палестины встретится с президентом США Дональдом Трампом.
По его словам, настрой у палестинской делегации перед переговорами «положительный».
Газета напоминает, что в 2016 году Владимир Путин предложил продолжить палестино-израильское урегулирование, организовав встречу руководителей Израиля и Палестины в Москве без предварительных условий. Махмуд Аббас выразил согласие, однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху позднее усомнился в готовности палестинской стороны к подобной встрече.
Премьер министр Израиля посещал Москву в марте, но в открытой части встрече ни Путин, ни Нетаньяху палестинскую тему не упоминали.
На встрече будут обсуждены перспективы проведения в Москве прямых переговоров руководства Палестины и Израиля. До встречи с Путиным лидер Палестины встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Визит продлится три дня. 11 мая президент Махмуд Аббас приедет в Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После этого Аббас встретится с рядом российских политиков, общественных и религиозных деятелей в Москве. Также запланирована встреча с Сергеем Степашиным (он является председателем Императорского православного палестинского общества),рассказал газете посол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль.
По его словам, настрой у палестинской делегации перед переговорами «положительный».
Очень важно, что президент Аббас приедет в Москву после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Палестина хочет, чтобы Россия активнее участвовала в разрешении палестинского вопроса. США долгое время блокировали усилия других стран и монополизировали разрешение палестинского вопроса. Стороны обсудят также возможность проведения встречи президентов Палестины и Израиля в России. Рамалла готова принять участие во встрече, однако израильская сторона не хочет этого. Будут также обсуждаться вопросы экономического и контртеррористического сотрудничества,сказал Нофаль.
Газета напоминает, что в 2016 году Владимир Путин предложил продолжить палестино-израильское урегулирование, организовав встречу руководителей Израиля и Палестины в Москве без предварительных условий. Махмуд Аббас выразил согласие, однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху позднее усомнился в готовности палестинской стороны к подобной встрече.
Премьер министр Израиля посещал Москву в марте, но в открытой части встрече ни Путин, ни Нетаньяху палестинскую тему не упоминали.
Использованы фотографии: ТАСС/Михаил Метцель
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