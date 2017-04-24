Росгвардия организует собственную выставку с закрытой частью

К концу лета должна быть выработана программа по вооружению войск Росгвардии. Во время проведения салона будут изучены результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении НИОКР в рамках гособоронзаказа для Росгвардии и МВД. Мы хотим не просто показать образцы техники, которая стоит на вооружении, продемонстрировать ее возможности, но и на практике изучить то, что сегодня нам готова предложить промышленность. Выработать технические требования к перспективным образцам.

У закрытых экспозиций есть два положительных момента. Первое —это скрыть от потенциальных конкурентов общее направление развития вооружений и военной техники в интересах конкретного ведомства. Второе — возможность провести презентацию своей продукции непосредственно перед руководством ведомства, принимающим решение о закупке тех или иных образцов вооружений и техники.