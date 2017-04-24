Росгвардия организует собственную выставку с закрытой частью
Как сообщает интернет-газета « Известия », оружейный салон Росгвардии, проведение которого предполагается в конце мая, будет разделен на две экспозиции — открытую и закрытую. В последней, предназначенной только для высшего руководящего состава, будут продемонстрированы перспективные образцы спецвооружения и оборудования: новое стрелковое вооружение и боеприпасы, экипировка, прицельно-приборные комплексы, системы информационного управления и радиосвязи, специальная радиоэлектроника и геоинформационное оборудование. Их закупка предусмотрена в рамках реализации Концепции развития вооружений и военной техники Росгвардии до 2030 года.
На открытой части планируется представить автомобильную и инженерную технику, полицейское снаряжение и оборудование.
- пояснил начальник военно-научного управления ФСВНГ генерал-майор Юрий Марценюк.
Разделение экспозиций на открытые и закрытые части характерно при организации российских оружейных салонов. Аэрокосмический салон МАКС, форум-выставка «Армия» традиционно имеют закрытую площадку. Редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский полагает, что разделение экспозиций вызвано данью традиции «всё и вся засекречивать». Как он считает, засекречиванию подлежат только стратегические ядерные силы и системы боевого управления.
- полагает при этом В. Мураховский.
До создания Росгвардии основной выставкой вооружений и военной техники для внутренних войск являлся «Интерполитех». Выставка ежегодно проходила на ВДНХ с 17 по 20 октября. Разделение функций Министерства внутренних дел и Росгвардии привело к идеи организации собственной выставки. Как пояснил замдиректора ФСВНГ генерал-полковник Сергей Меликов, в отличие от МВД «основной упор в перевооружении Росгвардии будет делаться в сторону войсковых вооружений».
На открытой части планируется представить автомобильную и инженерную технику, полицейское снаряжение и оборудование.
К концу лета должна быть выработана программа по вооружению войск Росгвардии. Во время проведения салона будут изучены результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении НИОКР в рамках гособоронзаказа для Росгвардии и МВД. Мы хотим не просто показать образцы техники, которая стоит на вооружении, продемонстрировать ее возможности, но и на практике изучить то, что сегодня нам готова предложить промышленность. Выработать технические требования к перспективным образцам.
- пояснил начальник военно-научного управления ФСВНГ генерал-майор Юрий Марценюк.
Разделение экспозиций на открытые и закрытые части характерно при организации российских оружейных салонов. Аэрокосмический салон МАКС, форум-выставка «Армия» традиционно имеют закрытую площадку. Редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский полагает, что разделение экспозиций вызвано данью традиции «всё и вся засекречивать». Как он считает, засекречиванию подлежат только стратегические ядерные силы и системы боевого управления.
У закрытых экспозиций есть два положительных момента. Первое —это скрыть от потенциальных конкурентов общее направление развития вооружений и военной техники в интересах конкретного ведомства. Второе — возможность провести презентацию своей продукции непосредственно перед руководством ведомства, принимающим решение о закупке тех или иных образцов вооружений и техники.
- полагает при этом В. Мураховский.
До создания Росгвардии основной выставкой вооружений и военной техники для внутренних войск являлся «Интерполитех». Выставка ежегодно проходила на ВДНХ с 17 по 20 октября. Разделение функций Министерства внутренних дел и Росгвардии привело к идеи организации собственной выставки. Как пояснил замдиректора ФСВНГ генерал-полковник Сергей Меликов, в отличие от МВД «основной упор в перевооружении Росгвардии будет делаться в сторону войсковых вооружений».
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти