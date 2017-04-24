11:03 24 апреля

Росгвардия организует собственную выставку с закрытой частью

Как сообщает интернет-газета « Известия », оружейный салон Росгвардии, проведение которого предполагается в конце мая, будет разделен на две экспозиции — открытую и закрытую. В последней, предназначенной только для высшего руководящего состава, будут продемонстрированы перспективные образцы спецвооружения и оборудования: новое стрелковое вооружение и боеприпасы, экипировка, прицельно-приборные комплексы, системы информационного управления и радиосвязи, специальная радиоэлектроника и геоинформационное оборудование. Их закупка предусмотрена в рамках реализации Концепции развития вооружений и военной техники Росгвардии до 2030 года.



На открытой части планируется представить автомобильную и инженерную технику, полицейское снаряжение и оборудование.


К концу лета должна быть выработана программа по вооружению войск Росгвардии. Во время проведения салона будут изучены результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении НИОКР в рамках гособоронзаказа для Росгвардии и МВД. Мы хотим не просто показать образцы техники, которая стоит на вооружении, продемонстрировать ее возможности, но и на практике изучить то, что сегодня нам готова предложить промышленность. Выработать технические требования к перспективным образцам.

- пояснил начальник военно-научного управления ФСВНГ генерал-майор Юрий Марценюк.

Разделение экспозиций на открытые и закрытые части характерно при организации российских оружейных салонов. Аэрокосмический салон МАКС, форум-выставка «Армия» традиционно имеют закрытую площадку. Редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский полагает, что разделение экспозиций вызвано данью традиции «всё и вся засекречивать». Как он считает, засекречиванию подлежат только стратегические ядерные силы и системы боевого управления.

У закрытых экспозиций есть два положительных момента. Первое —это скрыть от потенциальных конкурентов общее направление развития вооружений и военной техники в интересах конкретного ведомства. Второе — возможность провести презентацию своей продукции непосредственно перед руководством ведомства, принимающим решение о закупке тех или иных образцов вооружений и техники.

- полагает при этом В. Мураховский.

До создания Росгвардии основной выставкой вооружений и военной техники для внутренних войск являлся «Интерполитех». Выставка ежегодно проходила на ВДНХ с 17 по 20 октября. Разделение функций Министерства внутренних дел и Росгвардии привело к идеи организации собственной выставки. Как пояснил замдиректора ФСВНГ генерал-полковник Сергей Меликов, в отличие от МВД «основной упор в перевооружении Росгвардии будет делаться в сторону войсковых вооружений».


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Комментарии 13

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  1. Zaurbek Сегодня, 09:26
    Если это уже выставка, то как все скроешь... там куча обслуги с телефонами ходит...
    Zaurbek
    1. рич Сегодня, 09:39
      На открытой части планируется представить автомобильную и инженерную технику, полицейское снаряжение и оборудование.

      а на закрытой части видимо закрытый корпоративчик и выступление Димы Билана hi
      рич
      1. Zaurbek Сегодня, 09:42
        ..вот это скорее правда. Для генералов Россгвардии закрытый показ с икрой-шампанским-девушками.
        Zaurbek
        1. с-т Petrov Сегодня, 10:55
          Для генералов Россгвардии закрытый показ с икрой-шампанским-девушками.


          до генералитета ВС все равно далеко. Вот эти мужики отдыхать умеют. С танками, медведями и срочниками на подтанцовке wassat
          На любом полигоне страны им накроют поляну в лучших традиция русской школы кулинарии
          Неограниченный БК и хорошее настроение гарантировано

          с-т Petrov
  2. капрал Сегодня, 09:33
    ...... генерал-полковник Сергей Меликов, ....основной упор в перевооружении Росгвардии будет делаться в сторону войсковых вооружений».

    1- дяденька или ̶д̶о̶л̶б̶о̶ неумный человек или "сапог" (что в принципе одно и то-же)
    2- имеет откат с военных заказов
    Какое из этих утверждений верно? what
    капрал
  3. aleksfill Сегодня, 09:35
    Чего уж там, может пора упразднить полиционеров, росгвардию, МВД и вернуться к старым
    добрым НКВД - КГБ?
    aleksfill
    1. сибирячок Сегодня, 09:40
      Коллега! На Руси уже был опыт создания специализированных вооруженных формирований, в чьи обязанности входило внутренняя чистка населения и если необходимо, использовать в вооруженных конфликтах с другими государствами - это ОПРИЧНИНА. Все вернулось на круги своя.
      сибирячок
      1. Zaurbek Сегодня, 09:47
        у нас для этого и раньше все было. Не нужно отдельно гвардию создавать...
        Zaurbek
      2. 31rus4 Сегодня, 09:48
        Уважаемые ,что такое Рос гвардия ,пока для многих знак ?Вот и проводят выставки для сближения с народом.Насчет техники ,так давно уже нужно разрабатывать и производить модульную технику,ведь это и экономия и обучаемость ,взоимодействие и т.д,конечно,где это возможно.
        31rus4
        1. svp67 Сегодня, 10:03
          Цитата: 31rus4
          Уважаемые ,что такое Рос гвардия ,пока для многих знак ?Вот и проводят выставки для сближения с народом

          Но это образ уже деманизируют... Пример из Биробиджана, где произошли некие события... Смотрим

          Все обратили внимание на женщину, которую чуть "не затоптали" "путинские псы", во какое уже придумали им громкое название. А на КУЧУ людей с профессиональной фототехникой надеюсь тоже обратили внимание? Так вот про эту женщину, в интернете появились материалы о жестокости РосГвардейцев и в одном из них написали:
          Пока известно об одной женщине, которая упала и, вероятно, получила травмы. Не исключено, что ей будет необходима медицинская помощь, по крайней мере, в машине неотложки она задержалась.
          И тут же выложили фотографию, где показывают как оказывают помощь одному из потерпевших, но КТО сидит на заднем плане? И на сколько ей требуется СРОЧНАЯ и ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ медицинская помощь? Как то уже возникают вопросы ко всему этому "народному гневу".

          http://www.3rm.info/main/67154-putinskie-psy-s-av
          tomatami-protiv-rabochih-vot-protiv-kogo-on-sozda
          l-rosgvardiyu-video.html
          svp67
          1. basil200 Сегодня, 10:30
            Странно мероприятие под лозунгом остановите.
            basil200
          2. Околоточный Сегодня, 10:30
            Взгляд у неё......"а глаза такие добрые добрые".
            Околоточный
  4. NUR Сегодня, 09:57
    Если к власти придут либероиды то будет как в незалежной нацбатальоны и будет как в 90е по мусорным бакам.
    NUR
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