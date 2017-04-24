Российский парламентарий назвал три основные угрозы современности

Противодействие (Дональду) Трампу до и после его избрания президентом США, нынешняя слаженная и весьма грязная кампания в Европе против "популистов", вся история их противостояния России, от Олимпиады в Сочи до "кибератак", от Украины до Сирии, – все это показывает, что в ряде случаев мы имеем дело не с демократами, а с людьми мессианско-сектантского мышления, не гнушающимися ради своей "веры" никакими методами. Как говорится, цель оправдывает средства,

В противном случае третья мировая угроза – угроза западного фундаментализма – по-прежнему будет сохранять свою актуальность своей готовностью в любой момент и в любой точке мира организовать "либеральный джихад" в виде очередного госпереворота, "гуманитарной интервенции" или "цветной революции"… Нам же, полагаю, нужно вести себя примерно так, как сам Запад вел себя в отношениях с идеологизированным Советским Союзом. Поддерживать прагматичный диалог… и продолжать встраиваться в многополярный мир в качестве равноправного и уважающего другие народы участника,