Российский парламентарий назвал три основные угрозы современности
Реальными угрозами современности являются идеологии, а не явления, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Его статью приводит РИА Новости .
Косачев обозначил 3 идеологических фундаментализма, представляющих угрозу в современном мире: исламский фундаментализм, псевдокоммунистический в лице КНДР и либерально-глобализаторский в лице определенной части элит стран Запада.
По его мнению, носители этих трех идеологий, «во-первых, обладают возможностями причинить вред всем остальным, во-вторых, готовы к этому, находя в своей идеологии моральные оправдания силовым действиям, и, в-третьих, склонны обвинять в своих проблемах других, "неправильных", "неверных"».
Автор отмечает, что угрозы неравнозначны, однако их объединяет использование шантажа, угроз применения силы и медийных эффектов, опирающихся на «зомбированных активистов».
По его словам, «либеральные фундаменталисты в последние годы почувствовали угрозу выстроенной под себя модели мира – демократической и либеральной по названию, но однополярной и авторитарной по сути: когда сами народы стран Запада стали проявлять недовольство правящими элитами, система среагировала по вполне авторитарной схеме».
«Во-первых, усмотрев в происходящем "происки врагов" извне. Во-вторых, крайне демонизируя тех, кто ей противостоит, выставляя их "новыми диктаторами". И, в-третьих, обвиняя народы в том, что те, мол, оказались падкими на популизм», – добавляет автор.
Однако есть небольшая надежда, что, «перестав ощущать себя в "тонущей лодке", они немного успокоятся и снизят тональность в кампаниях против внешних "врагов европейских ценностей"».
Косачев обозначил 3 идеологических фундаментализма, представляющих угрозу в современном мире: исламский фундаментализм, псевдокоммунистический в лице КНДР и либерально-глобализаторский в лице определенной части элит стран Запада.
По его мнению, носители этих трех идеологий, «во-первых, обладают возможностями причинить вред всем остальным, во-вторых, готовы к этому, находя в своей идеологии моральные оправдания силовым действиям, и, в-третьих, склонны обвинять в своих проблемах других, "неправильных", "неверных"».
Автор отмечает, что угрозы неравнозначны, однако их объединяет использование шантажа, угроз применения силы и медийных эффектов, опирающихся на «зомбированных активистов».
Противодействие (Дональду) Трампу до и после его избрания президентом США, нынешняя слаженная и весьма грязная кампания в Европе против "популистов", вся история их противостояния России, от Олимпиады в Сочи до "кибератак", от Украины до Сирии, – все это показывает, что в ряде случаев мы имеем дело не с демократами, а с людьми мессианско-сектантского мышления, не гнушающимися ради своей "веры" никакими методами. Как говорится, цель оправдывает средства,пишет Косачев.
По его словам, «либеральные фундаменталисты в последние годы почувствовали угрозу выстроенной под себя модели мира – демократической и либеральной по названию, но однополярной и авторитарной по сути: когда сами народы стран Запада стали проявлять недовольство правящими элитами, система среагировала по вполне авторитарной схеме».
«Во-первых, усмотрев в происходящем "происки врагов" извне. Во-вторых, крайне демонизируя тех, кто ей противостоит, выставляя их "новыми диктаторами". И, в-третьих, обвиняя народы в том, что те, мол, оказались падкими на популизм», – добавляет автор.
Однако есть небольшая надежда, что, «перестав ощущать себя в "тонущей лодке", они немного успокоятся и снизят тональность в кампаниях против внешних "врагов европейских ценностей"».
В противном случае третья мировая угроза – угроза западного фундаментализма – по-прежнему будет сохранять свою актуальность своей готовностью в любой момент и в любой точке мира организовать "либеральный джихад" в виде очередного госпереворота, "гуманитарной интервенции" или "цветной революции"… Нам же, полагаю, нужно вести себя примерно так, как сам Запад вел себя в отношениях с идеологизированным Советским Союзом. Поддерживать прагматичный диалог… и продолжать встраиваться в многополярный мир в качестве равноправного и уважающего другие народы участника,заключил Косачев.
Использованы фотографии: http://www.omsk.kp.ru
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