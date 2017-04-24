11:03 24 апреля

Российский парламентарий назвал три основные угрозы современности

Реальными угрозами современности являются идеологии, а не явления, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Его статью приводит РИА Новости .



Косачев обозначил 3 идеологических фундаментализма, представляющих угрозу в современном мире: исламский фундаментализм, псевдокоммунистический в лице КНДР и либерально-глобализаторский в лице определенной части элит стран Запада.


По его мнению, носители этих трех идеологий, «во-первых, обладают возможностями причинить вред всем остальным, во-вторых, готовы к этому, находя в своей идеологии моральные оправдания силовым действиям, и, в-третьих, склонны обвинять в своих проблемах других, "неправильных", "неверных"».

Автор отмечает, что угрозы неравнозначны, однако их объединяет использование шантажа, угроз применения силы и медийных эффектов, опирающихся на «зомбированных активистов».

Противодействие (Дональду) Трампу до и после его избрания президентом США, нынешняя слаженная и весьма грязная кампания в Европе против "популистов", вся история их противостояния России, от Олимпиады в Сочи до "кибератак", от Украины до Сирии, – все это показывает, что в ряде случаев мы имеем дело не с демократами, а с людьми мессианско-сектантского мышления, не гнушающимися ради своей "веры" никакими методами. Как говорится, цель оправдывает средства,
пишет Косачев.

По его словам, «либеральные фундаменталисты в последние годы почувствовали угрозу выстроенной под себя модели мира – демократической и либеральной по названию, но однополярной и авторитарной по сути: когда сами народы стран Запада стали проявлять недовольство правящими элитами, система среагировала по вполне авторитарной схеме».

«Во-первых, усмотрев в происходящем "происки врагов" извне. Во-вторых, крайне демонизируя тех, кто ей противостоит, выставляя их "новыми диктаторами". И, в-третьих, обвиняя народы в том, что те, мол, оказались падкими на популизм», – добавляет автор.

Однако есть небольшая надежда, что, «перестав ощущать себя в "тонущей лодке", они немного успокоятся и снизят тональность в кампаниях против внешних "врагов европейских ценностей"».

В противном случае третья мировая угроза – угроза западного фундаментализма – по-прежнему будет сохранять свою актуальность своей готовностью в любой момент и в любой точке мира организовать "либеральный джихад" в виде очередного госпереворота, "гуманитарной интервенции" или "цветной революции"… Нам же, полагаю, нужно вести себя примерно так, как сам Запад вел себя в отношениях с идеологизированным Советским Союзом. Поддерживать прагматичный диалог… и продолжать встраиваться в многополярный мир в качестве равноправного и уважающего другие народы участника,
заключил Косачев.

Использованы фотографии: http://www.omsk.kp.ru
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Комментарии 22

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  1. vorobey Сегодня, 10:05
    ну хоть разок по морде можно?
    vorobey
    1. Серый брат Сегодня, 10:06
      Цитата: vorobey
      ну хоть разок по морде можно?

      Вот точно о том же подумал.
      Серый брат
      1. vorobey Сегодня, 10:09
        Цитата: Серый брат
        Цитата: vorobey
        ну хоть разок по морде можно?

        Вот точно о том же подумал.


        все мурыжат, мурыжат до последнего... а в итоге опять будет гора побитой посуды, половина Европы раком и новые русские слова в лексиконе общечеловеков
        vorobey
        1. Серый брат Сегодня, 10:14
          Цитата: vorobey
          а в итоге опять будет

          Не знаю что там будет в итоге, но пока что мы имеем "главу комитета" с кашей в голове и не очень понятно что это чудо делает на своём посту и как оно туда попало.
          Серый брат
          1. Arzoo Сегодня, 10:17
            США, Британия, Израиль - три угрозы современности.
            Arzoo
            1. To be or not to be Сегодня, 10:48
              Arzoo Сегодня, 10:17 ↑ Новый
              США, Британия, Израиль - три угрозы современности."
              ДИРИЖЕР всегда стоит перед ОРКЕСТРОМ и спиной к ПУБЛИКЕ.! Ищите дирижера ! Кто ДИРИЖЕР ? И Кто пишет сценарий!?
              Основная угроза-человеческая жадность и ненасытность малой кучки гомо сапиенсов неразумных.. laughing
              To be or not to be
            2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 11:01
              Угроза человечеству, это та модель развития общества, согласно которой этим самым человечеством пытаются управлять.
              ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
          2. cniza Сегодня, 10:18
            Цитата: vorobey
            [все мурыжат, мурыжат до последнего... а в итоге опять будет гора побитой посуды, половина Европы раком и новые русские слова в лексиконе общечеловеков


            История периодически повторяется , ничего нового.
            cniza
        2. Чёрный Сегодня, 10:16
          Единственная угроза человечеству - само человечество! smile ......И еще теща моя реальная угроза для человечества! wassat
          Чёрный
    2. рич Сегодня, 10:08
      Косачев обозначил 3 идеологических фундаментализма, представляющих угрозу в современном мире: исламский фундаментализм, псевдокоммунистический в лице КНДР и либерально-глобализаторский в лице определенной части элит стран Запада.

      А всепожирающая корупция которая как ржавчина разъедает государство не считается?
      рич
      1. Александр романов Сегодня, 10:14
        Цитата: рич
        А всепожирающая корупция которая как ржавчина разъедает государство не считается?

        Сами то давно последний раз с коррупцией ,не по телевизору сталкивались?
        Александр романов
        1. рич Сегодня, 10:22
          Давненько, Александр. Ваша правда - факты в основном из СМИ и ТВ
          рич
      2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 10:14
        А себя и ему подобных он не видит в качестве проблемы?
        DIVAN SOLDIER
    3. uporov65 Сегодня, 10:47
      Основная угроза, это отсутствие контроля со стороны ООН за деятельностью транснациональных корпораций (ТНК). Общеизвестно, что ТНК играют важную роль в глобализации.
      uporov65
  2. Uryukc Сегодня, 10:07
    либеральный джихад

    Ну а что, звучит...
    Uryukc
  3. Александр романов Сегодня, 10:07
    Угроза № 1.- Д у раков в России меньше не стало.
    Угроза № 2.-Д ураков в других странах стало больше..
    Угроза № 3. Человеческая глупость,которая дает первои и второй угрозе власть.
    Александр романов
    1. майор Юрик Сегодня, 10:28
      Александр, по первому пункту Ваших исследований хочу добавить,что меньше их родимых не стало,но они так удачно расставлены по местам,что на них постоянно натыкаешься! negative
      майор Юрик
  4. Ursus Сегодня, 10:08
    Прямо очень глубокомысленные заключения! Ну, отлично, недаром, видать целый Комитет возглавляет! Абы кого туда не берут. Только что в "сухом остатке"? Поговорили - молодцы! Врага знаем теперь в лицо - вообще чудесно!

    Чем противостоять будем? Лапмасами глав "комитетов над всеми комитетами"? Странно, ей-Богу, никаких практических выводов, никаких векторов развития, вообще ничего: сделали вывод - молодцы! Нужно Государственную Премию выдать! Ишь, до чего додумались: аж 3 (целых три!!!) неравнозначных угрозы выявили!
    Ursus
  5. капрал Сегодня, 10:11
    Вот начал правильно про угрозы, но
    Поддерживать прагматичный диалог… и продолжать встраиваться

    звучит как прогибаться и сносить оплеухи. request
    капрал
    1. Серый брат Сегодня, 10:18
      Цитата: капрал
      звучит как прогибаться и сносить оплеухи.

      Во-во, типа наши враги отведут душу безответно избивая Россию и «перестав ощущать себя в "тонущей лодке", они немного успокоятся и снизят тональность в кампаниях против внешних "врагов европейских ценностей"». wassat
      Серый брат
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 10:21
    от Украины до Сирии, – все это показывает, что в ряде случаев мы имеем дело не с демократами, а с людьми мессианско-сектантского мышления, не гнушающимися ради своей "веры" никакими методами

    И вот тут Косачёв прав. Яркий пример тому, укрокакловский пастор-куриная зад..ца, турчинов...
    a.s.zzz888
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:58
    Поддерживать прагматичный диалог… и продолжать встраиваться в многополярный мир в качестве равноправного и уважающего другие народы участника,

    Как вести диалог если тебя не хотят слушать? И как встраиваться в качестве равноправного если с твоим мнением не хотят считаться, давят тебя санкциями под надуманным предлогом, ну и далее по списку. Вот если бы это объяснил Косачев.
    rotmistr60
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