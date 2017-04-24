11:07 24 апреля

Польша перебрасывает танки Leopard 2A5 на Восток

Как сообщает интернет-журнал Jane's Defence Weekly , военное ведомство Польши приняло решение о переводе 1-й Варшавской танковой бригады имени Тадеуша Костюшко на недавно полученные немецкие танки Leopard 2A5 . Данная бригада размещена в восточной окраине Варшавы и входит в состав 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира IV Ягеллона Войска Польского.

Польша перебрасывает танки Leopard 2A5 на Восток


Танки Leopard 2A5 (два батальона по 58 машин в каждом - суммарно 102 Leopard 2A5 и 14 Leopard 2A4) будут изъяты из ныне эксплуатирующей их 34-й бронекавалерийской бригады имени Великого Коронного гетмана Яна Замойского 11-й Любской бронекавалерийской дивизии, расположенной в Жагане на самом западе Польши у германской границы. В итоге наиболее современные танки польской армии будут перемещены на Восток.


В настоящее время оба танковых батальона 1-й танковой бригады имеют на вооружении танки польского производства РТ-91 Twardy (модернизированный вариант лицензионного танка Т-72М1). После их замены на Leopard 2A5 танки РТ-91 перейдут к 15-й Гижицкой механизированной бригаде имени Завиши Чёрного 16-й Поморской механизированной дивизии, дислоцированной в Гижице близ границы с российской Калининградской областью. Состоящие на вооружении 15-й бригады Т-72М1 перейдут к обоим танковым батальонам 34-й бригады, теряющей свои Leopard 2A5 .

Данная рокировка осуществляется с начала апреля 2017 года, подготовка личного состава бригады на эти танки была начата еще в январе. Как предполагается, строительство и ремонт необходимой инфраструктуры в Весоле займут два-три года.

105 танков Leopard 2A5 и 14 танков Leopard 2A4 были переданы Польше в 2014-2015 годах из наличия германской армии. Ранее, в 2002-2003 годах, Варшава получила от Германии 128 Leopard 2A4, которыми оснащены два танковых батальона 10-й бронекавалерийской бригады имени генерала брони Станислава Маска 11-й Любской бронекавалерийской дивизии в Светощеве вблизи германской границы.

На текущий момент Польша обсуждает возможность приобретения дополнительно 50-60 танков Leopard 2 в целях оснащения еще одного танкового батальона. Но в Германии запасы танков Leopard 2 уже исчерпаны. В этой связи прорабатывался вариант покупки Leopard 2A4, находящихся на хранении испанской армии. Но от него отказались из-за неудовлетворительного технического состояния танков.

Использованы фотографии: http://www.janes.com/article/69720/poland-relocates-leopard-2a5-tanks-to-the-east
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Комментарии 27

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  1. РусланНН Сегодня, 10:09
    В Сирии они нехило горели.... дурачьё
    РусланНН
    1. рич Сегодня, 10:15
      Польша решила одеваться в немецком магазине
      рич
      1. Mystery12345 Сегодня, 10:20
        Польша перебрасывает танки Leopard 2A5 на Восток
        логично...на Западе что им делать,не против хозяев же "кошек" выставлять...
        Mystery12345
        1. Серый брат Сегодня, 10:29
          Цитата: Mystery12345
          логично...на Западе что им делать,не против хозяев же "кошек" выставлять...

          Сами же немцы из Польши свалили. Неужели "чуйка" сработала?
          Серый брат
          1. Mystery12345 Сегодня, 10:30
            Цитата: Серый брат
            Сами же немцы из Польши свалили.

            ротация ...
            Mystery12345
            1. Серый брат Сегодня, 10:38
              Цитата: Mystery12345
              ротация ...

              А смысл технику гонять? Достаточно экипажи менять и всё.
              Вроде как у них (я имею ввиду НАТО вообще) была тема насчёт создания баз МТО на основе которых будут т.н. "силы быстрого реагирования" разворачиваться.
              Т. е. они просто перебрасывают личный состав, а всё вооружение уже на месте их ждёт (и русская десантура тоже wassat ).
              Что и тут тогда "пшик" получается?
              Серый брат
              1. Paranoid50 Сегодня, 11:05
                Цитата: Серый брат
                Что и тут тогда "пшик" получается?

                В данном случае - "пшек". Не иначе - решили под шумок разоружить немцев,посредством скупки матчасти. yes
                Paranoid50
      2. cniza Сегодня, 10:24
        В этой связи прорабатывался вариант покупки Leopard 2A4, находящихся на хранении испанской армии.


        Всю консервацию решили себе забрать для успокоения , ну вот перебросят все на восток и будут спать спокойно.
        cniza
      3. НЕКСУС Сегодня, 10:57
        Цитата: рич
        Польша решила одеваться в немецком магазине

        Она всегда там "одевалась". Тут нет ничего интригующего.А учитывая явно русофобские настроения в Польше,этот шаг вполне предсказуем.Команду "фас" данную полякам Обамой никто не отменял.
        НЕКСУС
    2. Farid05 Сегодня, 10:43
      в сирии бьли леопарлы?
      Farid05
    3. segamegament Сегодня, 10:50
      В Сирии все горит не плохо, а зависит горит танк или нет, в большинстве случаев от мазуты которые в танке сидят и от степени их подготовки. Железо оно и в Африке железо и хорошо горит... Проверено. Факт!
      segamegament
  2. Чёрный Сегодня, 10:09
    Пусть перебрасывают....их дело. Только потом, чур не скулить. smile
    Чёрный
  3. Machete Сегодня, 10:12
    Скупают Леопарды по закоулкам и то не хватает.
    Абрамсы берите. Их у янки много. Сколько скажете, столько и пригонят.
    Machete
    1. vorobey Сегодня, 10:19
      Цитата: Machete
      Скупают Леопарды по закоулкам и то не хватает.
      Абрамсы берите. Их у янки много. Сколько скажете, столько и пригонят.


      да беда с ними в Европе по габаритам они не везде помещаются... да и не все мосты их держат... в общем печалька...
      vorobey
      1. Machete Сегодня, 10:22
        Да и леопарды, скажем так, совсем не маленькие танки. 2А5 весит до 62 тонн.
        Самые защищённые версии тоже весят под 70 тонн.
        Machete
    2. jjj Сегодня, 10:21
      Цитата: Machete
      Абрамсы берите.

      Самовывозом из Ирака и Афганистана
      jjj
      1. Machete Сегодня, 10:27
        Они сами приедут и прилетят. Оккупированных, ведь, не спрашивают.
        Machete
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 10:18
    ... леопарды пшекам надо, Россия того и гляди не сегодня-завтра начнёт агрессию... laughing
    a.s.zzz888
    1. krechet-1978 Сегодня, 10:59
      Стоило России чуть отвернуться и на тебе! - Снова в Польше стоят немецкие танки!
      krechet-1978
  5. avg-mgn Сегодня, 10:22
    На Белорусско-Польской границе отмечена невиданная ранее концентрация Российских металло-сборщиков
    avg-mgn
  6. Masya Masya Сегодня, 10:26
    Но в Германии запасы танков Leopard 2 уже исчерпаны.

    Вот блин, не подфартило, лавочка то закрылась... lol самим мало, раздавать нету... wink
    Masya Masya
  7. KIBL Сегодня, 10:26
    Не доумки,лучше бы трактора закупали и землю пахали!Мало в польской земле германского металлома со времен Второй мировой войны.Всякие там "тигры","пантеры" ,теперь будут железками от "Леопарда" завалены.
    KIBL
  8. Толстоевский Сегодня, 10:32
    давненько мы польшу не делили
    Толстоевский
  9. Farid05 Сегодня, 10:45
    хороший и красивый танк, но 50-60 шт не серьезно это, тут нам нового даже не надо, кол-вом раздавим. Прошли времена танковых армий, у них)
    Farid05
  10. 23424636 Сегодня, 10:49
    знаменитая бригада из мутного сериала для детей- 4 танкиста и собака .им.Костюшко .врага России,бунтавщика вырезавшего несколько сотен русских безоружных солдат когда они выходили из храма после обедни , по непониманию амнистировал Царь Павел 1 ,Редкое существо которое по странным обстоятельствам рекламировалось поляками на телевидении СССР в момент когда цензура имела мощные рычаги привести поляков к уважению .русской нации.
    23424636
  11. rotmistr60 Сегодня, 10:53
    Бедные поляки, что делать? У немцев лишних танков нет, своих не хватает, а "российские армады" уже сосредоточены на границе Калининграда и Белоруссии. То-то сегодня в ток-шоу Якоб орал, что войска НАТО у границ России нужно увеличить в 50 раз. Я думал очередной его бзик (тем более весна), а оно воно как выходит.
    rotmistr60
  12. ButchCassidy Сегодня, 11:00
    Сколько пафоса в названиях...
    ButchCassidy
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