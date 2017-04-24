Польша перебрасывает танки Leopard 2A5 на Восток
Как сообщает интернет-журнал Jane's Defence Weekly , военное ведомство Польши приняло решение о переводе 1-й Варшавской танковой бригады имени Тадеуша Костюшко на недавно полученные немецкие танки Leopard 2A5 . Данная бригада размещена в восточной окраине Варшавы и входит в состав 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира IV Ягеллона Войска Польского.
Танки Leopard 2A5 (два батальона по 58 машин в каждом - суммарно 102 Leopard 2A5 и 14 Leopard 2A4) будут изъяты из ныне эксплуатирующей их 34-й бронекавалерийской бригады имени Великого Коронного гетмана Яна Замойского 11-й Любской бронекавалерийской дивизии, расположенной в Жагане на самом западе Польши у германской границы. В итоге наиболее современные танки польской армии будут перемещены на Восток.
В настоящее время оба танковых батальона 1-й танковой бригады имеют на вооружении танки польского производства РТ-91 Twardy (модернизированный вариант лицензионного танка Т-72М1). После их замены на Leopard 2A5 танки РТ-91 перейдут к 15-й Гижицкой механизированной бригаде имени Завиши Чёрного 16-й Поморской механизированной дивизии, дислоцированной в Гижице близ границы с российской Калининградской областью. Состоящие на вооружении 15-й бригады Т-72М1 перейдут к обоим танковым батальонам 34-й бригады, теряющей свои Leopard 2A5 .
Данная рокировка осуществляется с начала апреля 2017 года, подготовка личного состава бригады на эти танки была начата еще в январе. Как предполагается, строительство и ремонт необходимой инфраструктуры в Весоле займут два-три года.
105 танков Leopard 2A5 и 14 танков Leopard 2A4 были переданы Польше в 2014-2015 годах из наличия германской армии. Ранее, в 2002-2003 годах, Варшава получила от Германии 128 Leopard 2A4, которыми оснащены два танковых батальона 10-й бронекавалерийской бригады имени генерала брони Станислава Маска 11-й Любской бронекавалерийской дивизии в Светощеве вблизи германской границы.
На текущий момент Польша обсуждает возможность приобретения дополнительно 50-60 танков Leopard 2 в целях оснащения еще одного танкового батальона. Но в Германии запасы танков Leopard 2 уже исчерпаны. В этой связи прорабатывался вариант покупки Leopard 2A4, находящихся на хранении испанской армии. Но от него отказались из-за неудовлетворительного технического состояния танков.
Танки Leopard 2A5 (два батальона по 58 машин в каждом - суммарно 102 Leopard 2A5 и 14 Leopard 2A4) будут изъяты из ныне эксплуатирующей их 34-й бронекавалерийской бригады имени Великого Коронного гетмана Яна Замойского 11-й Любской бронекавалерийской дивизии, расположенной в Жагане на самом западе Польши у германской границы. В итоге наиболее современные танки польской армии будут перемещены на Восток.
В настоящее время оба танковых батальона 1-й танковой бригады имеют на вооружении танки польского производства РТ-91 Twardy (модернизированный вариант лицензионного танка Т-72М1). После их замены на Leopard 2A5 танки РТ-91 перейдут к 15-й Гижицкой механизированной бригаде имени Завиши Чёрного 16-й Поморской механизированной дивизии, дислоцированной в Гижице близ границы с российской Калининградской областью. Состоящие на вооружении 15-й бригады Т-72М1 перейдут к обоим танковым батальонам 34-й бригады, теряющей свои Leopard 2A5 .
Данная рокировка осуществляется с начала апреля 2017 года, подготовка личного состава бригады на эти танки была начата еще в январе. Как предполагается, строительство и ремонт необходимой инфраструктуры в Весоле займут два-три года.
105 танков Leopard 2A5 и 14 танков Leopard 2A4 были переданы Польше в 2014-2015 годах из наличия германской армии. Ранее, в 2002-2003 годах, Варшава получила от Германии 128 Leopard 2A4, которыми оснащены два танковых батальона 10-й бронекавалерийской бригады имени генерала брони Станислава Маска 11-й Любской бронекавалерийской дивизии в Светощеве вблизи германской границы.
На текущий момент Польша обсуждает возможность приобретения дополнительно 50-60 танков Leopard 2 в целях оснащения еще одного танкового батальона. Но в Германии запасы танков Leopard 2 уже исчерпаны. В этой связи прорабатывался вариант покупки Leopard 2A4, находящихся на хранении испанской армии. Но от него отказались из-за неудовлетворительного технического состояния танков.
Использованы фотографии: http://www.janes.com/article/69720/poland-relocates-leopard-2a5-tanks-to-the-east
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