14:50 24 апреля

Могерини: антироссийские санкции – это инструмент для прекращения конфликта в Донбассе

Наложенные на РФ санкции Евросоюз использует для завершения конфликта на востоке Украины, передает Интерфакс заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Могерини: антироссийские санкции – это инструмент для прекращения конфликта в Донбассе


Санкции не являются политикой сами по себе, они связаны с незаконной аннексией Крыма и конфликтом в восточной части Украины. Мы повторяем снова и снова, что, когда Минские соглашения будут полностью выполнены, соответствующие санкции будут сняты,
сказала она в интервью агентству.


По словам Могерини, «все решения по вопросу санкций, были приняты единогласно».

И это единство «подтверждается на регулярной основе, так как санкции пересматриваются для принятия решения об их продлении обычно каждые шесть или 12 месяцев», – добавила глава дипломатии.

Вместе с тем, мы не имеем своей целью продлевать санкции "бесконечно". Наша цель – увидеть разрешение конфликта в восточной части Украины при полном выполнении Минских соглашений. Как я сказала, санкции сами по себе являются не политикой, но одним из инструментов, который Европейский Союз, вместе со многими партнерами в мире, использует для достижения завершения конфликта в восточной части Украины,
заявила Могерини.

Использованы фотографии: AFP 2017 / FREDERICK FLORIN
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Комментарии 47

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  1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 11:16
    Как же она пострашнела со своими санкциями. А ведь лет 10 назад была намного симпатичнее.
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    1. Венд Сегодня, 11:18
      У дамочки проблемы с головой. Чтобы закончить конфликт на Донбассе надо вводить санкции против Украины. Хотя мы можем только спасибо сказать, не было счастья, да несчастье помогло. Теперь хоть развивается российское производство.
      Венд
      1. sgazeev Сегодня, 11:27
        Цитата: Венд
        У дамочки проблемы с головой. Чтобы закончить конфликт на Донбассе надо вводить санкции против Украины. Хотя мы можем только спасибо сказать, не было счастья, да несчастье помогло. Теперь хоть развивается российское производство.

        И не только,что дурнушка,но и идиётка по Достоевскому. Неужели римляни докатились до такой жизни.А ведь когда в бородатые времена Рим гремел. Кровь у неё от Ромула,беззубая "волчица". wassat
        sgazeev
      2. maxim947 Сегодня, 11:33
        У дамочки проблемы с головой.[i][/i]
        О чем Вы? "Туда" с нормальной головой не берут. У людей с нормальной головой от всего происходящего сердце отказывает.
        maxim947
        1. рич Сегодня, 12:08
          Кто у нас гарант Минских соглашений? Тогда, почему санкции только на России? А не на Германии, Франции, Украине и Польше?
          рич
      3. Zoldat_A Сегодня, 14:29
        Цитата: Венд
        У дамочки проблемы с головой.
        Могерини: антироссийские санкции – это инструмент для прекращения конфликта в Донбассе
        Антироссийские санкции - это инструмент для политической мастурбации Ф. Могерини....
        Zoldat_A
    2. Александр романов Сегодня, 11:24
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      Как же она пострашнела

      А я смотрю на всех этих европеиских и американских баб и начинаю понимать ,почему их инквизиция пачками на кострах сжигали.
      Увидел католик ее belay спалить на фиг этот ужас
      Александр романов
      1. cniza Сегодня, 11:28
        Цитата: Венд
        У дамочки проблемы с головой. Чтобы закончить конфликт на Донбассе надо вводить санкции против Украины. Хотя мы можем только спасибо сказать, не было счастья, да несчастье помогло. Теперь хоть развивается российское производство.


        Может у неё и все в порядке с головой , но ей никто не даст говорить по другому , поэтому её так и ведет , когда она повторяет эти мантры.
        cniza
        1. слепой67 Сегодня, 11:53
          Цитата: cniza
          Цитата: Венд
          У дамочки проблемы с головой. Чтобы закончить конфликт на Донбассе надо вводить санкции против Украины. Хотя мы можем только спасибо сказать, не было счастья, да несчастье помогло. Теперь хоть развивается российское производство.

          Может у неё и все в порядке с головой , но ей никто не даст говорить по другому , поэтому её так и ведет , когда она повторяет эти мантры.

          Если смотреть с научной точки зрения, то можно констатировать факт раздвоения личности. А подойти к вопросу со стороны теологии, в мадам сидит бес,который просыпается на заседаниях и всяких брифингах. В одним случае медикаментозное вмешательство, во втором требуется священник с допуском на изгнание лукавого. Выбирайте, нужное подчеркнуть(в принципе комплекс душеспасительных мероприятий не помешает).
          слепой67
        2. Венд Сегодня, 12:08
          Цитата: cniza
          Цитата: Венд
          У дамочки проблемы с головой. Чтобы закончить конфликт на Донбассе надо вводить санкции против Украины. Хотя мы можем только спасибо сказать, не было счастья, да несчастье помогло. Теперь хоть развивается российское производство.

          Может у неё и все в порядке с головой , но ей никто не даст говорить по другому , поэтому её так и ведет , когда она повторяет эти мантры.

          Если бы было с головой в порядке, просто бы молчала. Это вариант, я так думаю
          Венд
      2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 11:29
        У меня такое чувство, что вектором развития всех западных баб управляют по одной и той же методичке. Во всех сериалах тетки мочат всех подряд. А в жизни командуют запуском томогавков. Для них даже авианосцы адаптируют.
        ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        1. Ursus Сегодня, 12:44
          феминистское лобби - очень сильный инструмент. В Америке больше, в Европе меньше (пока еще), но все равно!

          Никонов "Конец феминизма": http://www.ozon.ru/context/detail/id/5068623/?gcl
          id=Cj0KEQjwxPbHBRCdxJLF3qen3dYBEiQAMRyxS1TznBKOZO
          WLzPPt9OKR5JaxE5E0agRk5fFlYOlH8rYaAj9q8P8HAQ
          p.s.
          Я ничего не рекламирую. Тем более, ее и в наличие нет (и цена не указана). Просто первая попавшаяся ссылка на книгу
          Ursus
      3. mihey Сегодня, 12:17
        Все как раз на оборот было: страшненькие на красавиц поклепы наводили - результат, так сказать, на лице. wink
        mihey
    3. Minus Сегодня, 11:27
      Да не в санкциях проблема, а в толерантной атмосфере ЕС. Ну не хватает всем нормальных мужиков ,вот и дуреют европейские женщины!:)) И от своей неудовлетворенности, так и мечтают о нападении Российских солдат! wassat
      Minus
      1. Комментарий был удален.
    4. vovanpain Сегодня, 11:32
      Могерини: антироссийские санкции – это инструмент для прекращения конфликта в Донбассе

      Хоть бы в косметический салон сходила бы что ли ведьма.Без литра водки ведь не взглянешь. fellow А антироссийские санкции в первую очередь нечестная конкуренция и выдавить с европейского рынка газа.А на ту же Украину ассоциация не больно радости европейская принесла,на Украину то хлынул поток товаров,а с Украины то не больно разбежались квоты мешают.Ну проблемы индейцев шерифа не волнуют. winked
      vovanpain
      1. Zoldat_A Сегодня, 14:33
        Цитата: vovanpain
        Без литра водки ведь не взглянешь.

        Я, несмотря на возраст, литр выкушать могу. Но взглянуть как на женщину - всё равно никак... После литра лучше со столбом на крыльце на даче пообнимаюсь - он приятней....
        Zoldat_A
    5. jetfors_84 Сегодня, 11:37
      Просто чудище лесное
      jetfors_84
      1. GRF Сегодня, 13:15
        Железная забота сга:
        Поджечь Ирак что б в европе появились молодые крепкие работящие руки )

        И кого умом не понять? )
        GRF
  2. ando_bor Сегодня, 11:17
    Минские соглашения не выполнимы, ни для одной из сторон, и обе считают что время на них работает, - оно так и есть, все решит у кого его больше окажется.
    ando_bor
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:17
    Какая странная! А как выполнять Минские соглашения, если твои действия в них не прописаны никак?
    Горный стрелок
  4. Machete Сегодня, 11:18
    Ну не дура ли?
    Machete
    1. Masya Masya Сегодня, 11:19
      Цитата: Machete
      Ну не дура ли?

      Дура!
      Masya Masya
    2. ando_bor Сегодня, 13:01
      Цитата: Machete
      Ну не дура ли?
      Невиноватая она, у неё работа такая.
      ando_bor
  5. тухлик Сегодня, 11:19
    А не выполнение обязательств Киевом это к кому. Давай однобокие санкции, а мы развивать собственное производство будем.
    тухлик
  6. svp67 Сегодня, 11:20
    Наложенные на РФ санкции Евросоюз использует для завершения конфликта на востоке Украины, передает Интерфакс заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
    Три года и ничего не поменялось. А может стоило попробовать разок наложить санкции на Украину, а вдруг что то и начнет меняться.
    И нам хватит миндальничать, пора и наши действия называть САНКЦИЯМИ за невыполнение минских соглашений Украиной, Францией и ФРГ.
    svp67
  7. Лёня Пантелеев Сегодня, 11:22
    МЕгерини включила дурака.Киев для неё не агрессор, а бедный маленький зайка.
    Лёня Пантелеев
  8. Тень тьмы Сегодня, 11:31
    Нацианализация и прекращение вывоза капитала - рычаг давления на Запад для прекращения гражданской войны в Донбассе.
    Тень тьмы
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:34
    Наложенные на РФ санкции Евросоюз использует для завершения конфликта на востоке Украины

    А почему тогда на Германию с Францией не накладываете санкции? Они точно такие же гаранты выполнения соглашений как и Россия. Почему закрываете глаза на преступления Киева на Донбассе? И еще много почему. Давно пора придумать что-то новенькое. Одним словом европейские ушлепки-толерасты (люди не желающие понимать сути происходящего).
    rotmistr60
  10. Тень тьмы Сегодня, 11:35
    Нацианализация и прекращение вывоза капитала за рубеж - рычаг давления на Запад для прекращения гражданской войны на Донбассе. А так же отказ украины от всего полученного от коммунистического режима и ненавистной Российской империи.
    Тень тьмы
  11. Толстоевский Сегодня, 11:39
    это точно. ещё пару лет санкций и наши западные партнёры будут отбирать отбросы у бродячих собак
    Толстоевский
  12. iouris Сегодня, 11:40
    Кто такая Могерини, зачем с ней встречаться? Украина - это Россия. ЕС и НАТО - это структуры по "цивилизованному" разделу России и остального мира в пользу "золотого миллиарда", коллективные агрессоры. Если РФ - государство, то оно должно строить двусторонние отношения с каждой европейской страной по отдельности, и прекратить всякие контакты с НАТО. А будут выступать - отключить газ.
    iouris
  13. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 11:41
    Фразы 100%-ой бюрократки wassat
    КИБЕРНИНДЗЯ
  14. Altona Сегодня, 11:43

    Трусы с себя сними лучше
    Altona
  15. Лелёк Сегодня, 11:57
    ( Наша цель – увидеть разрешение конфликта в восточной части Украины при полном выполнении Минских соглашений.)

    И что вам мешает? Разрешите конфликт, вы же гарант этого процесса. Что же касаемо российского Крыма, то даже не стоит поднимать вопрос о нём поскольку это контрпродуктивные бла-бла. А решения суда ООН по Крыму оказались безосновательны, хотя ООН вполне могла бы послать для прояснения вопроса свою делегацию на полуостров, но это ведь грозило крахом всех наветов и инсинуаций, что не входит в интересы этой организации.
    Лелёк
  16. masiya Сегодня, 12:11
    Она само сосредоточение гейропейской и штатовской антироссийской истерии,
    masiya
  17. sir_obs Сегодня, 12:23
    Тупая иноземка
    sir_obs
  18. mihey Сегодня, 12:26
    наложить санкции на Украину

    Я вот тут представил себе возможные санкции на нее и не смог придумать. Просто тупо нельзя наложить санкции на то чего нет request
    mihey
  19. ротмистр Сегодня, 12:36
    Не стоило нашему руководству спешить с остановкой наступления в 2014г на Мариуполь и Запорожье. От санкций не ушли и проблему с войной нам устроили. Была совершена стратегическая ошибка. И справлять будем большой кровью и большими материальными средствами.
    ротмистр
    1. iouris Сегодня, 12:51
      Цитата: ротмистр
      И справлять будем большой кровью и большими материальными средствами.

      Вот я заметил: с 1985 года всё идёт по плану. План очень плохой, но его надо выполнять, потому что он принят.
      iouris
  20. prostotak Сегодня, 12:48
    ...санкции ... Европейский Союз...использует для достижения завершения конфликта в восточной части Украины...
    ситуация на Донбассе раскалилась настолько, что никакими санкциями её не исправить. не Россия эту войну развязала, но в очередной раз нам придётся её заканчивать
    prostotak
  21. Чаронда Сегодня, 13:19
    Пора ввести санкции против автопрома Италии,пусть Мегерини продает свои Фиаты Порошенко,чтобы на лапшу заработать...если сможет,а не сможет ее проблемы
    Чаронда
    1. svp67 Сегодня, 13:21
      Цитата: Чаронда
      Пора ввести санкции против автопрома Италии,пусть Мегерини продает свои Фиаты Порошенко,чтобы на лапшу заработать...если сможет,а не сможет ее проблемы

      Так ФИАТ ушел с российского рынка, уже года как два. На его место ФОРД пришел. И не знаю, как в иных городах, но у нас вот автосалон "Мозератти" открылся.
      svp67
      1. Чаронда Сегодня, 13:23
        А какая разница?! И Фиат и Форд принадлежат США,а Мозератти итальянская фирма,которой в РФ тоже делать нечего,раз итальянка Могерини катит на РФ бочку
        Чаронда
        1. svp67 Сегодня, 13:25
          Цитата: Чаронда
          раз итальянка Могерини катит на РФ бочку

          Как только человек становиться еврочиновником, он теряет национальность. В Брюсселе она не за Италию радеет, а за свое кресло.
          svp67
          1. Чаронда Сегодня, 13:32
            Тем не менее,она итальянка,вот пусть итальянцы за нее и отвечают и с нее потом спрашивают
            Чаронда
  22. Вадим237 Сегодня, 14:00
    "Мы повторяем снова и снова, что, когда Минские соглашения будут полностью выполнены, соответствующие санкции будут сняты" Пускай до второго пришествия это повторяют - ВСУ на Донбассе должны быть полностью разбиты и уничтожены, вместе со всеми терабатами.
    Вадим237
  23. sergej30003 Сегодня, 14:27
    Россия не является стороной конфликта на Донбасе США и западная европа делали гос. переворот на украине, они и являются стороной конфликта через хунту, санкции двух сторонние и от этого в большей степени страдают западные европейцы
    sergej30003
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