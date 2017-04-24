Могерини: антироссийские санкции – это инструмент для прекращения конфликта в Донбассе
Наложенные на РФ санкции Евросоюз использует для завершения конфликта на востоке Украины, передает Интерфакс заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
По словам Могерини, «все решения по вопросу санкций, были приняты единогласно».
И это единство «подтверждается на регулярной основе, так как санкции пересматриваются для принятия решения об их продлении обычно каждые шесть или 12 месяцев», – добавила глава дипломатии.
Санкции не являются политикой сами по себе, они связаны с незаконной аннексией Крыма и конфликтом в восточной части Украины. Мы повторяем снова и снова, что, когда Минские соглашения будут полностью выполнены, соответствующие санкции будут сняты,сказала она в интервью агентству.
По словам Могерини, «все решения по вопросу санкций, были приняты единогласно».
И это единство «подтверждается на регулярной основе, так как санкции пересматриваются для принятия решения об их продлении обычно каждые шесть или 12 месяцев», – добавила глава дипломатии.
Вместе с тем, мы не имеем своей целью продлевать санкции "бесконечно". Наша цель – увидеть разрешение конфликта в восточной части Украины при полном выполнении Минских соглашений. Как я сказала, санкции сами по себе являются не политикой, но одним из инструментов, который Европейский Союз, вместе со многими партнерами в мире, использует для достижения завершения конфликта в восточной части Украины,заявила Могерини.
Использованы фотографии: AFP 2017 / FREDERICK FLORIN
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти