Могерини: антироссийские санкции – это инструмент для прекращения конфликта в Донбассе

Санкции не являются политикой сами по себе, они связаны с незаконной аннексией Крыма и конфликтом в восточной части Украины. Мы повторяем снова и снова, что, когда Минские соглашения будут полностью выполнены, соответствующие санкции будут сняты,

Вместе с тем, мы не имеем своей целью продлевать санкции "бесконечно". Наша цель – увидеть разрешение конфликта в восточной части Украины при полном выполнении Минских соглашений. Как я сказала, санкции сами по себе являются не политикой, но одним из инструментов, который Европейский Союз, вместе со многими партнерами в мире, использует для достижения завершения конфликта в восточной части Украины,