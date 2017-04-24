В Воронежской области со дна реки Дон поднимут танк "Стюарт"

В преддверии 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Острогожском районе Воронежской области стартовала экспедиция по подъёму образцов военно-исторического вооружения и техники со дна реки Дон у населенного пункта Урыв. Специалисты приступили к проведению поисковых и исследовательских работ под водой для подготовки операции по подъёму образцов техники.

Министерство обороны сообщило о том, что началась реализация плана операции по поднятию танка времён Великой Отечественной войны со дна реки Дон в Воронежской области. Экспедиционные мероприятия по поднятию танка и другой техники стартовали в Острогожском районе. Их планируют завершить к 72-й годовщине Победы. Из сообщения МО РФ По уточнённым данным, речь идёт о лёгком танке американского производства «Стюарт» («Генерал Стюарт»). Это самый массовый лёгкий танк Великой Отечественной. Сейчас он находится в донном грунте по нижнюю кромку люков мехвода и радиста. Помимо «Стюарта» на поверхность будет поднят трактор С-65 «Сталинец».Работы, по мнению специалистов, будут осложнены сильным течением и высокой замутнённостью воды.Поднимать технику на поверхность будут специалисты экспедиционного центра МО РФ и парка «Патриот», военнослужащие Острогожского учебного центра Главного автобронетанкового управления МО РФ, волонтёры, а также представители компании «Петр», занимающееся подводно-техническими работами.