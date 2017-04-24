14:43 24 апреля

В Воронежской области со дна реки Дон поднимут танк "Стюарт"

Министерство обороны сообщило о том, что началась реализация плана операции по поднятию танка времён Великой Отечественной войны со дна реки Дон в Воронежской области. Экспедиционные мероприятия по поднятию танка и другой техники стартовали в Острогожском районе. Их планируют завершить к 72-й годовщине Победы. Из сообщения МО РФ :
В преддверии 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Острогожском районе Воронежской области стартовала экспедиция по подъёму образцов военно-исторического вооружения и техники со дна реки Дон у населенного пункта Урыв. Специалисты приступили к проведению поисковых и исследовательских работ под водой для подготовки операции по подъёму образцов техники.


В Воронежской области со дна реки Дон поднимут танк "Стюарт"


По уточнённым данным, речь идёт о лёгком танке американского производства «Стюарт» («Генерал Стюарт»). Это самый массовый лёгкий танк Великой Отечественной. Сейчас он находится в донном грунте по нижнюю кромку люков мехвода и радиста. Помимо «Стюарта» на поверхность будет поднят трактор С-65 «Сталинец».


Работы, по мнению специалистов, будут осложнены сильным течением и высокой замутнённостью воды.

Поднимать технику на поверхность будут специалисты экспедиционного центра МО РФ и парка «Патриот», военнослужащие Острогожского учебного центра Главного автобронетанкового управления МО РФ, волонтёры, а также представители компании «Петр», занимающееся подводно-техническими работами.

Использованы фотографии: opoccuu.com
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Комментарии 13

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  1. Gipfel Сегодня, 11:23
    Поднимут-подъедет полиция с вояками погрузят на платформу и уедут в неизвестном направлении...
    Gipfel
    1. svp67 Сегодня, 11:28
      Цитата: Gipfel
      Поднимут-подъедет полиция с вояками погрузят на платформу и уедут в неизвестном направлении...

      У Вас, что то с логикой, раз "вояки", то есть МО РФ его подымает, то ПОЧЕМУ они его не могут погрузить и отвезти на реставрацию?
      svp67
      1. рич Сегодня, 11:32
        Лёгкий танк M3/M5 «Генерал Стюарт»


        рич
        1. svp67 Сегодня, 11:36
          Цитата: рич
          Лёгкий танк M3/M5 «Генерал Стюарт»


          Музей "Боевой славы Урала" город Верхняя Пышма Свердловской области
          svp67
      2. Gipfel Сегодня, 11:36
        Не-они его продадут..))) как обычно...
        Gipfel
        1. Околоточный Сегодня, 11:56
          "Продадут", подскажите КАК? Будет задействовано гос.предприятие, которое будет тратить гос.средства, за которые будет отсчитываться. Катки могут продать, ну гусеницу там. А танк целиком КАК? В итоге потраченная сумма ляжет на балансовую стоимость возможно музейного экспоната. "Иногда лучше жевать, чем говорить". fool
          Околоточный
          1. Gipfel Сегодня, 14:24
            А как у нас женщина которую приговорили к 5 годам к заключения отсидев 6 месяцев вышла по УДО когда по ПО ЗАКОНУ- она должна отсидеть 2/3 срока? Это называется-Тем кто может купить ЧТО УГОДНО Закон не писан. Иногда лучше жевать чем как Вы думать..
            Gipfel
            1. Околоточный Сегодня, 14:37
              У вас КАША в мозгах, выключите интернет, пойдите и подышите свежим воздухом. Далее по Лаврову - ДБ.
              Околоточный
        2. alekc75 Сегодня, 12:03
          ты или с руины??
          alekc75
    2. Проводник Сегодня, 11:35
      Танков и САУ - 12 700. Англичанами было поставлено 1084 танка "Матильда-2" (потеряно при транспортировке 164), 3782 (420 потеряно при транспортировке) "Валентайна", 2560 бронетранспортеров "Брен" МК1, 20 лёгких танков "Тетрарх" МК-7, 301 (43 потерян при транспортировке) танка "Черчилль", 650 Т-48 (советское обозначение - СУ-57),. США поставили 1776 (104 потеряно при транспортировке) лёгких танков "Стюарт", 1386 (410 потеряно при транспортировке) танков "Ли", 4104 (400 потеряно при транспортировке) танка "Шерман". 52 САУ М10.

      Это, наверное, как раз такой случай recourse
      Проводник
      1. DenZ Сегодня, 12:00
        Цитата: Проводник
        Это, наверное, как раз такой случай

        Навряд-ли "Потеряно при транспортировке" здесь скорее имели ввиду те танки которые так и не дошли до СССР из- за потопления судов конвоев.
        DenZ
  2. Altona Сегодня, 11:52
    Немного офтоп. В Крыму "увековечили" вклад в разгром нацистов господина Рузвельта в виде бюста, а в Новосибирске бюст Сталину запрещают.
    Altona
  3. BAI Сегодня, 12:44
    А разве парк "Патриот" не разогнали? Ведь вроде на "ВО" была статья, что на парк ФСБ наехала.
    BAI
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