14:41 24 апреля

Иранский генерал о ситуации в Сирии

Французская газета " Le Monde " опубликовала интервью с секретарем Высшего совета безопасности Ирана генералом Али Шамхани (Ali Shamkhani), в котором он рассуждает о современном положении в Сирии и роли Ирана в событиях в этой стране. Как утверждается, он является ключевой фигурой во внешней политики данной исламской республики.

Иранский генерал о ситуации в Сирии


— После ударов США по Сирии 7 апреля вы не боитесь, что американское вмешательство на Ближнем Востоке станет более активным?


Президент США Дональд Трамп был избран, критикуя войны, которые Америка вела в Афганистане и Ираке и ту цену, которую за них пришлось заплатить. Сегодня союзники США в регионе хотят, чтобы Америка все больше увязла в этом конфликте. Остается узнать, повторят ли американцы свои ошибки. Однако Америка и ее союзники вмешиваются в политику Сирии уже шесть лет — здесь нет ничего нового. Эти удары и прямое участие Вашингтона не изменят ситуацию.


— Этот удар был реакцией на химическую атаку на деревню Хан-Шейхун контролируемую оппозицией. США обвинила в этой атаке Дамаск-вашего союзника. Что вы думаете по поводу химических атак?

На фронте я сам был свидетелем химических атак против иранских войск во время войны Ирана с Ираком (1980-1988). Европейские страны поставляли это химическое оружие Ираку, так до сих пор и не признав это. Иран считает производство, хранение и использование этого оружия, неважно кем и в каком количестве, как непростительный грех.

Мы также считаем маловероятным, что Дамаск мог совершить эту атаку в Хан-Шейхуне. Мы требуем независимого расследования. И мы осуждаем удары США под этим предлогом — Америка не может быть одновременно и судьей и присяжным.


— Применение химического оружия Дамаском было неоднократно документально подтверждено. Вы обсуждали это со своим союзником?

Обе стороны обвинялись в применении химического оружия во время этой войны. Но сирийское правительство должно было уничтожить свой арсенал в 2013 году, и Организация по запрещению химического оружия подтвердила факт его уничтожения.


— Отношения между Россией, которая является вашим союзником и США находятся сейчас на самом низком уровне. Это в ваших интересах?

Наши отношения с Россией не зависят от отношений между Москвой и Вашингтоном. У нас с Россией общая граница в Каспийском море. У нас были отношения до революции 1979 года, сейчас мы сотрудничаем в ядерной сфере, в области туризма и это сотрудничество будет усиливаться, пока будут существовать террористы, подталкиваемые некоторыми странами региона.


— Россия кажется менее заинтересованной, чем вы в поддержке Асада у власти. Вы не боитесь, что Москва может навязать политическое решение, которое вас не устроит?

Нахождение у власти Башара Асада не зависит от иностранного вмешательства. Большинство населения поддерживает Асада, и сирийцы сами будут определять судьбу своей страны. Слухи, о которых вы говорите, распространяют сами западные страны и иранские либералы. Но мы этого не боимся и Асад тоже.


— Иран поддерживает астанинские переговоры вместе с Россией и Турцией. Но вас, кажется, больше заботит военная обстановка, чем дипломатия…

В Женеве мы подталкиваем сирийское правительство и оппозицию к переговорам под эгидой ООН. В Астане речь идет об обеспечении устойчивого перемирия, которое является первым шагом к реализации политического процесса. В Сирии не может быть военного решения.


— Но Башар Асад говорит, что намеревается отвоевать всю территорию страны…

Он хочет сражаться с терроризмом. ИГ, «Аль-Каида» (террористические организации, запрещенные на территории РФ, — ВО) и их союзники контролируют часть территории. Нельзя допустить, чтобы хотя бы одна сирийская деревня оставалась в их руках. Террористические группы отправились на переговоры в Астану после поражения в Алеппо: без влияния на территории страны переговоры невозможны.


— Вы все еще считаете «террористической» вооруженную оппозицию, которая участвует в переговорах в Астане?

Ситуацию можно поделить на «до» и «после» освобождения Алеппо. Они отступили, когда были убеждены в своем поражении. Если они прекратят бороться, если будут остановлены поставки оружия из-за границы, если они разорвут связи с «Аль-Каидой» и выдвинут политические требования, мы не станем считать их террористами. То же самое касается США и Европы: два года назад они ставили первым условием проведения переговоров уход Башара Асада из власти. Оно было стратегической ошибкой, и они отказались от него.


— Иран договорился с Катаром об эвакуации четырех шиитских и суннитских деревень, которые осаждаются, соответственно, мятежниками и режимом. Некоторые опасаются раздела сирийской территории на религиозной основе…

Мы уже не первый год стремимся спасти оказавшееся в осаде население. Эвакуация, кстати, проходит не лучшим образом, и в результате теракта 15 апреля погибли более 120 человек. Это не раздел, а временное решение, и мне не кажется, что оно может найти применение в других зонах.


— Часть иранского правительства хорошо приняла избрание Дональда Трампа. Она рассчитывала на «сделку» с бизнесменом. Этот расчет все еще в силе?

На Ближнем Востоке у нас нет ни потребности, ни желания вести переговоры с США. Но не стремимся мы и к напряженности, которая бы стала ударом по региональной стабильности.


— Американское правительство сообщило, что не собирается отменять достигнутое в июле 2015 года соглашение по иранской ядерной программе. Но не опасаетесь ли вы, что оно может ввести новые санкции?

В соответствии с волей верховного лидера Али Хаменеи Иран развивает «экономику сопротивления» с опорой на национальные ресурсы. Мы прекрасно понимаем, что США ведут против нас экономическую войну, но им приходится иметь дело с новой ситуацией. Европейские правительства больше не хотят следовать за ними. Мы призываем их поддержать предприятия, чтобы они инвестировали в Иран. У нас есть природные ресурсы, в том числе газовые, которые могли бы позволить Европе диверсифицировать свое энергоснабжение.


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Комментарии 17

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  1. Горный стрелок Сегодня, 12:00
    Ай да персы! Вот сукины дети. Диверсифицировать газовый рынок Европы - это ж надо! Союзнички, блин... am Правдв, как они газопроводы через Ирак поведут - не понятно. География мешает tongue
    Горный стрелок
    1. svp67 Сегодня, 12:07
      Цитата: Горный стрелок
      Правдв, как они газопроводы через Ирак поведут - не понятно. География мешает

      А они его через нас поведут. И заполнят оставшиеся 50% мощностей газопроводов, которые нам не дают использовать... А мы за транзит денежку получать будем
      svp67
    2. Zubr Сегодня, 12:20
      Ну что поделать..география у них конечно не позволяет. Но о трубе газовой в Европу мечтают там все. И Саудиты и Катар....и союзники.. smile А у Сирии своих месторождений хватает и выход к морю, очень удобный..
      Zubr
      1. donavi49 Сегодня, 13:15
        У Сирии не то чтобы много. Плюс сейчас больше половины объемов разрабатываемых - потеряно, скорей всего безвозвратно (ну не будут же проамериканские курды восточной группы добровольно оставлять месторождения). Также под угрозой сейчас месторождения ДеЗ - которые на данный момент под Черными, но к ним прорываются курды с американскими советниками.

        Оставшиеся в Хомсе месторождения (включая и те, которые еще под Черными) это чуть больше 1/3 - разрабатываемых до войны.
        donavi49
    3. рич Сегодня, 12:31
      Горный стрелок: Ай да персы! Вот сукины дети. Диверсифицировать газовый рынок Европы - это ж надо! Союзнички, блин... am Правдв, как они газопроводы через Ирак поведут - не понятно. География мешает
      А есть такая страна Туркмения, там этого газа как блох у бродячей собаки, и она мечтает направить свой газ в Европу. И с Ираном у Туркмении общая граница и с Азербайджаном - хочешь морем, хочешь так трубу тяни. И тут как раз в тему "антимонопольный закон о 50% мощностей российских газопроводов". Вобщем только живи и радуйся.
      рич
    4. Vita VKO Сегодня, 12:44
      Цитата: Горный стрелок
      Диверсифицировать газовый рынок Европы - это ж надо!

      Не забывайте, что углеводороды это не возобновляемые ресурсы, скоро самим будет не хватать. Американцы свои месторождения расконсервировали совсем недавно, да и то, что бы оказать краткосрочное экономическое давление.
      Vita VKO
    5. ватник Сегодня, 12:52
      Цитата: Горный стрелок
      Диверсифицировать газовый рынок Европы - это ж надо! Союзнички, блин...

      А что вы так переживает? Не придут наши союзники иранцы так на рынок ЕС с газом придут наши противники израильские евреи.
      Израиль и Европа построят самый длинный подводный газопровод
      В понедельник, 3 апреля, Израиль, Кипр, Греция и Италия договорились о начале строительства самого длинного в мире подводного газопровода, по которому газ будет поставляться из недавно обнаруженных шельфовых месторождений Израиля и Кипра в страны Европы.
      "Это начало прекрасной дружбы между 4 странами Средиземноморья: Израилем, Кипром, Грецией и Италией. Это будет самый длинный и глубокий подводный газопровод в мире. Это очень амбициозный проект".

      Отмечается, что на строительство газопровода понадобится от 6 до 7 млрд. долларов. Газопровод общей протяженностью около 2,2 тыс. км будет соединять израильское месторождение Левиафан с европейскими потребителями, пишет Jerusalem Post.
      http://mignews.com/news/economics/040417_82536_19
      273.html
      ватник
    6. DimerVladimer Сегодня, 14:38
      Цитата: Горный стрелок
      Правдв, как они газопроводы через Ирак поведут - не понятно. География мешает


      По Каспию у нас общая граница.
      DimerVladimer
  2. Kot3713 Сегодня, 12:02
    Восток дело тонкое.
    Kot3713
    1. ватник Сегодня, 12:21
      Иранский генерал всё же немного "перегибает палку" без нашего участия Сирия бы с помощью Ирана не смогла бы "переломить" ситуацию в стране и именно наши ВКС наша дипломатия и авторитет в мире смог "обратить в бегство" террористов что становится всё очевидней.
      Но особо сейчас конечно беспокоит Дер-ез-Зор где фанатики-убийцы планируют захват города и массовые убийства.
      ватник
      1. Михаил Матюгин Сегодня, 13:27
        Согласен, без нашей авиации правительственных сил в Сирии наверное бы уже не осталось исключая нескольких чисто алавитских анклавов, но иранцы поставляют в Сирию достаточно многочисленный пехотный преимущественно контингент, что помогает бороться с джихадистами.
        Михаил Матюгин
        1. ватник Сегодня, 13:32
          Цитата: Михаил Матюгин
          иранцы поставляют в Сирию достаточно многочисленный пехотный преимущественно контингент, что помогает бороться с джихадистами.

          Не только "постановляют" пехоту в Сирию правда в основном афганских иракских и пакистанских шиитов (но и иранские добровольцы и советники присутствуют) но Иран является основным финансистом Сирии и поставляет туда регулярно нефть и боеприпасы.
          Так что Иран несомненно там "основной боец" но все же "переломить" ситуацию там смогли только наши ВКС.
          ватник
  3. Вольнопёр Сегодня, 12:10
    Мы призываем их поддержать предприятия, чтобы они инвестировали в Иран. У нас есть природные ресурсы, в том числе газовые, которые могли бы позволить Европе диверсифицировать свое энергоснабжение.

    Иранский газопровод в Европу вместо катарского?
    А "оно нам надо"? no
    Вольнопёр
  4. Толстоевский Сегодня, 12:23
    Работай, брат
    Толстоевский
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:24
    Французский журналист "честно" отработал свои деньги задавая острые (провокационные) для запада вопросы. Иранский генерал "честно" отвечал на них.
    rotmistr60
    1. 31rus4 Сегодня, 12:58
      Уважаемые,генерал больше политик,чем военный и это видно из интервью.Еще Асада поддерживает большая часть населения,тогда откуда САА,почему Дамаск не могут зачистить,не все так радужно,как хочет это показать генерал.Еще насторожил ответ по поводу сотрудничества с Москвой"пока есть ИГИЛ,есть и сотрудничество,а дальше тему развивать не стал,видимо есть противоречия
      31rus4
      1. Михаил Матюгин Сегодня, 13:26
        Противоречия эти давно известные - Иран хочет сделать Сирию своей провинцией давно, Асад этого не желает, и без российских ВКС ему было бы давно пришлось "сдаться" иранцам, а так пока ещё может проводить ещё как то полунезависимую политику.
        Михаил Матюгин
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