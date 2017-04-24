14:42 24 апреля

ВМС Франции вооружатся новыми фрегатами проекта Belharra

Как сообщает пресс-служба Минобороны Франции, ВМС страны вооружатся новыми фрегатами среднего тоннажа. Компания DCNS приступила к строительству новых фрегатов проекта Belharra, передает "Warspot"

Проект фрегатов Belharra был впервые представлен в прошлом году на международной выставке вооружений Euronaval 2016. Тендер на разработку проекта нового фрегата среднего тоннажа промежуточного класса (Frégate de Taille Intermédiaire) французское военное ведомство объявило в 2013 году, а спустя два года победителем был выбран проект, предложенный компанией DCNS. В марте этого года министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан официально одобрил старт программы, а вчера было объявлено о начале строительства первого корабля.

ВМС Франции вооружатся новыми фрегатами проекта Belharra

Компьютерная модель фрегата класса Belharra



Всего для нужд ВМС Франции будет построено пять фрегатов проекта Belharra, первый из которых поступит на боевое дежурство к 2025 году. Таким образом, общая численность фрегатов в составе французского флота достигнет 15 единиц (8 — класса FREMM, 2 — класса Horizon, 5 — Belharra).

В компании DCNS указывают, что «промежуточные» фрегаты типа Belharra смогут использоваться как для дальних походов, так и для прибрежного патрулирования. Корабли будут иметь водоизмещение порядка 4000 т, при этом их боевые возможности будут близки к фрегатам класса FREMM. На вооружении каждого из новых кораблей будут состоять пусковые установки для ракет Aster 30 и Exocet MBDA, а также 76-мм пушка.

Использованы фотографии: defense.gouv.fr
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Комментарии 36

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  1. Серый брат Сегодня, 12:23
    Чего-то этот фрегат на корвет сильно похож.
    Серый брат
    1. Печенег Сегодня, 12:31
      Мал да удал. Aster 30 и Exocet MBDA внушают уважение данному детищу DCNS.
      Печенег
      1. рич Сегодня, 13:09
        Франция взяла курс на строительство фрегатов, фрегаты предназначены для поиска и уничтожения атомных подводных лодок противника, для противолодочного охранения, противовоздушной и противоракетной обороны авианосцев.
        Но вот что - фрегаты дешевле, а это значит Франция больше не может позволить себе океанский флот
        рич
  2. Santa Bear Сегодня, 12:31
    Целых три вида фрегатов на вооружении, не накладно ли французам содержать такой разномастный флот?
    Santa Bear
    1. donavi49 Сегодня, 13:06
      Нет.
      Хоризонты - слишком новые, чтобы их списывать.
      ФРЕММ - вобрал в себя все лучшее от Хоризонта + огромный пакет новых технологий.
      Новый фрегат - это еще один шаг вперед, уже от ФРЕММа.

      Но самый старый Горизонт 2008 года. Куда его списывать?
      donavi49
      1. Santa Bear Сегодня, 13:26
        Что верно- то верно, нам бы такие "старые" фрегаты как французские. Тут скорее вопрос концептуальный. Имеет ли смысл проектировать и строить новую линейку фрегатов про наличии удачной серии FREMM? Если они по сути имеют одинаковое назначение и вооружение - не проще ли было доработать FREMM? У нас вроде похожая ситуация с 1156 и 20380. Поэтому и интересно на примере западных партнёров как они решают свой фрегатный вопрос.
        Santa Bear
  3. svp67 Сегодня, 12:31
    Почему формы "утюга" так стали популярны в кораблестроении, вроде уже отказывались от них...
    svp67
    1. Zibelew Сегодня, 12:35
      Цитата: svp67
      Почему формы "утюга" так стали популярны в кораблестроении, вроде уже отказывались от них...

      Такая конструкция носовой части корпуса скорее всего выбрана для увеличения невидимости, а мореходные качества на втором плане. Иногда для нового дизайна, как эта яхта российского олигарха, - с "обратным форштевнем".
      Zibelew
    2. san4es Сегодня, 12:41
      ...Такой тип форштевня рассчитан на прохождение сквозь волну (разрезание), что-бы не карабкаться на волну
      san4es
      1. san4es Сегодня, 12:53
        Работа "классики" и "обратного" форштевней:

        Видна разница в волнообразовании, что сказывается на сопротивлении (волновом)
        san4es
        1. E50M Сегодня, 12:55
          Есть и минусы у обратного форштевня.
          E50M
    3. Инжeнeр Сегодня, 12:43
      Такая форма носа характерна для речных судов. На Замволте сделан более отрицательный угол в угоду уменьшения высоты борта, что снижает заметность, а так же, как утверждают янки, она позволяет улучшить мореходность, за счет "разрезания" волны, а не "наваливания" на нее как на обычных кораблях, тех же Берках.
      Инжeнeр
  4. E50M Сегодня, 12:35
    Бульдозерный отвал ему спереди приварить и будет тема :-)
    Какая-то странная посудина... Функции ПВО соединения выполнять, что-ли? Но тогда их несколько штук на КУГ надо. Экзосет - не слишком впечатляющая ракета. Вобщем странный корабль
    E50M
    1. Серый брат Сегодня, 12:39
      Цитата: E50M
      Вобщем странный корабль

      Беженцев топить сойдёт, тут и малозаметность пригодится.
      Серый брат
      1. E50M Сегодня, 12:41
        Тогда ему надо оптическую малозаметность мастырить wassat
        E50M
        1. Серый брат Сегодня, 12:46
          Цитата: E50M
          Тогда ему надо оптическую малозаметность мастырить

          Это лишнее, главное чтобы гражданские РЛС его как крупный корабль не определяли.
          Серый брат
          1. E50M Сегодня, 12:49
            И то верно. Правда гражданскому кораблю и катера с двумя ракетами хватит.
            E50M
            1. Серый брат Сегодня, 13:00
              Цитата: E50M
              И то верно. Правда гражданскому кораблю и катера с двумя ракетами хватит.

              Катер сильно проигрывает в автономности.
              Пока они конечно никого не топят, ну или делают это аккуратно. Но интересные начинания у них есть.
              Еврокомиссия предлагает сформировать европейский корпус пограничных сил быстрого реагирования. Он будет включать до тысячи двухсот специалистов, которые, как выразился спикер агентства, «будут способны к развертыванию в течение двух-трех дней».
              Предполагается, что это спецподразделение будет задействовано, в случае невозможности государства-участника Шенгенской зоны обеспечить контроль своих внешних границ в ситуации с массовым притоком мигрантов.
              Пока не совсем ясны функции новой силовой структуры. И то, как именно она будет обеспечивать контроль на границе.

              Сейчас европейцы плачут от террористов, а ведь самые матёрые к ним ещё не прибыли. Посмотрим как они запоют в дальнейшем.
              Серый брат
              1. E50M Сегодня, 13:04
                Зачем было вобще их пускать ) Пусть теперь мучаются. корпуса пограничных сил резервные создают. У нас на самом деле та же проблема. Слишком много приезжих из Средней Азии. А с ними Игил и прочие Хис-бут-Тахриры. Как бы нам в скорости с этой же проблемой плотно не столкнуться.
                E50M
                1. Серый брат Сегодня, 13:10
                  Цитата: E50M
                  Зачем было вобще их пускать )

                  Проблема ЕС в том, что этим образованием руководят фанатики - их будут на вертеле жарить, а они будут про "европейские ценности" вещать.
                  Вот когда совсем им невмоготу станет тогда и окажется что "ценности" куда-то пропали, а вместо них появилась рожа Гитлера.
                  Серый брат
                  1. E50M Сегодня, 13:14
                    Рожа Гитлера и сейчас проглядывает. Правда немного заднеприводного )) Но проблемы ЕС это проблемы ЕС. Нам же лучше, когда у них своих проблем хватает. Главное у нас России не запустить ситуацию с иностранными гражданами.
                    E50M
                    1. Серый брат Сегодня, 13:48
                      Цитата: E50M
                      Главное у нас России не запустить ситуацию с иностранными гражданами.

                      У нас и проще и сложнее одновременно, с одной стороны едут из конкретных государств с спецслужбами которых поддерживается сотрудничество, с другой стороны тупо закрыться от них мы не можем иначе их население превратится в голодранцев, а "спонсоры" найдутся быстро и мы получим халифат (а то и не один) на своих границах.
                      Мы не можем закрыться, а ЕС может но пока не хочет и это при том что к ним приезжает вообще непонятно кто - они никак не могут этих людей пробить.
                      Серый брат
                      1. E50M Сегодня, 13:51
                        Да, я понимаю. Но как хочется их видеть в пределах своих государств )
                        E50M
              2. ranger Сегодня, 14:06
                Цитата: Серый брат
                Сейчас европейцы плачут от террористов, а ведь самые матёрые к ним ещё не прибыли. Посмотрим как они запоют в дальнейшем.

                А Гондурас вас не беспокоит? Может лучше обратить свой взор на собственную страну - самые матерые и к нам еще тоже не прибыли (по информации Бортникова на стороне исламистов воюют свыше 2 тыс. выходцев из России).
                А вы пока слушайте как плачут и в Западной Европе. и ждите что они запоют.. Нам такие проблемы неведомы.У нас ведь тишь и гладь, террористов нет и не было и оплакивать некого....
                ranger
                1. Серый брат Сегодня, 14:31
                  Цитата: ranger
                  (по информации Бортникова на стороне исламистов воюют свыше 2 тыс. выходцев из России).

                  Так ведь наша страна и так делает всё чтобы они не вернулись)))
                  Цитата: ranger
                  А Гондурас вас не беспокоит?

                  Я смотрю вас за живое задело)))
                  Про кого хочу, про того и пишу. И вы мне не редактор здесь.
                  Серый брат
    2. donavi49 Сегодня, 13:09
      Астер-30 (это уже и ПРО система - пусть и малым радиусом по всяким Скадам) + новый Талесовский радар, мощнее чем на ФРЕММ при меньшем габарите. .

      А что кроме Экзосета? Нет новых ПКР. Вот нет и все. Может сейчас американцы таки соберут свою новую и ее растянут по союзникам.
      donavi49
      1. E50M Сегодня, 13:12
        Скадами в корабль кидаться - странное занятие. А отсутствие путних ПКР - большой минус. "Горшков" и даже "Григорович" будут для этого корыта чрезвычайно опасны.
        E50M
        1. donavi49 Сегодня, 13:19
          Ну, так это обеспечение ПРО. Например подошел к городу/порту - и создал зонтик ПРО. Никаких согласований длительных, никаких строительств наземных центров и т.п.

          Ну, так по Ониксам тоже Астеры будут работать.
          donavi49
          1. E50M Сегодня, 13:25
            Французское ПВО/ПРО по "Ониксам" не впечатляет. Как и вобщем французское пво)
            E50M
            1. donavi49 Сегодня, 14:04
              Ну, пока не применялось, говорить нельзя.

              Тем более Астер не только Талес и МБДА, но и итальянцы + обширная европейская кооперация. Комплекс стоит на вооружении 9 флотов мира. Он же выбран основным вооружением основного эсминца Великобритании Тип-45.
              donavi49
  5. voyaka uh Сегодня, 12:41
    Вот собственно и России надо точно такие строить.
    Выбрать один тип и клепать количество.
    voyaka uh
    1. E50M Сегодня, 12:42
      ИзраИлю вобще можно надувными лодками обойтись soldier
      E50M
    2. svp67 Сегодня, 12:45
      Цитата: voyaka uh
      Вот собственно и России надо точно такие строить.
      Выбрать один тип и клепать количество.

      Ужо, "Горшковым" зовется. Сам, Кожугетович молвил, что вот они то и будут основой нашего флота...
      svp67
      1. E50M Сегодня, 12:51
        "Горшков" на самом деле хороший корабль, особенно учитывая некоторые проблемы с противокорабельными ракетами у "партнеров". Правда вызывает опасение как "партнеры" штампуют новые корыта. Ну да посмотрим что будет )
        E50M
  6. Хорт Сегодня, 12:42
    некрасивый...корыто по виду
    Хорт
  7. Berkut24 Сегодня, 12:56
    Госдолг Франции приблизился к 100%. В связи с этим звметно выросли ставки по кредитам для Лягушатии. Правильной дорогой идут товарищи... Макрон им в помощь.
    Berkut24
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