ВМС Франции вооружатся новыми фрегатами проекта Belharra
Как сообщает пресс-служба Минобороны Франции, ВМС страны вооружатся новыми фрегатами среднего тоннажа. Компания DCNS приступила к строительству новых фрегатов проекта Belharra, передает "Warspot"
Проект фрегатов Belharra был впервые представлен в прошлом году на международной выставке вооружений Euronaval 2016. Тендер на разработку проекта нового фрегата среднего тоннажа промежуточного класса (Frégate de Taille Intermédiaire) французское военное ведомство объявило в 2013 году, а спустя два года победителем был выбран проект, предложенный компанией DCNS. В марте этого года министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан официально одобрил старт программы, а вчера было объявлено о начале строительства первого корабля.
Всего для нужд ВМС Франции будет построено пять фрегатов проекта Belharra, первый из которых поступит на боевое дежурство к 2025 году. Таким образом, общая численность фрегатов в составе французского флота достигнет 15 единиц (8 — класса FREMM, 2 — класса Horizon, 5 — Belharra).
В компании DCNS указывают, что «промежуточные» фрегаты типа Belharra смогут использоваться как для дальних походов, так и для прибрежного патрулирования. Корабли будут иметь водоизмещение порядка 4000 т, при этом их боевые возможности будут близки к фрегатам класса FREMM. На вооружении каждого из новых кораблей будут состоять пусковые установки для ракет Aster 30 и Exocet MBDA, а также 76-мм пушка.
Проект фрегатов Belharra был впервые представлен в прошлом году на международной выставке вооружений Euronaval 2016. Тендер на разработку проекта нового фрегата среднего тоннажа промежуточного класса (Frégate de Taille Intermédiaire) французское военное ведомство объявило в 2013 году, а спустя два года победителем был выбран проект, предложенный компанией DCNS. В марте этого года министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан официально одобрил старт программы, а вчера было объявлено о начале строительства первого корабля.
Компьютерная модель фрегата класса Belharra
Всего для нужд ВМС Франции будет построено пять фрегатов проекта Belharra, первый из которых поступит на боевое дежурство к 2025 году. Таким образом, общая численность фрегатов в составе французского флота достигнет 15 единиц (8 — класса FREMM, 2 — класса Horizon, 5 — Belharra).
В компании DCNS указывают, что «промежуточные» фрегаты типа Belharra смогут использоваться как для дальних походов, так и для прибрежного патрулирования. Корабли будут иметь водоизмещение порядка 4000 т, при этом их боевые возможности будут близки к фрегатам класса FREMM. На вооружении каждого из новых кораблей будут состоять пусковые установки для ракет Aster 30 и Exocet MBDA, а также 76-мм пушка.
Использованы фотографии: defense.gouv.fr
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