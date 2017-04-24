14:43 24 апреля

В Казахстане до конца года поставят на дежурство ещё 5 дивизионов С-300

До конца 2017 года Минобороны Казахстана поставит на боевое дежурство еще 5 дивизионов ЗРК С-300, передает Интерфакс-АВН сообщение главы военного ведомства страны Сакена Жасузакова.



Хотел бы обратить внимание на систему противовоздушной обороны. На сегодняшний день мы от Российской Федерации получили пять дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300, которые в конце этого года мы поставим на боевое дежурство, и вопрос создания системы (. . .) противовоздушной обороны объектов будет практически решен,
сказал министр в парламенте Казахстана.


При этом он отметил, что для прикрытия Астаны устанавливается трехкоординатная радиолокационная станция отечественного производства "НУР".

Единственное, у нас проблема по аэротехническим войскам, но организовано производство трехкоординатных радиолокационных станций производства "НУР", и мы практически первый комплект уже поставили для прикрытия Астаны,
отметил Жасузаков.

Второй комплект станции устанавливается в Караганде.

В дальнейшем планируем увеличить их приобретение для того, чтобы заменить старые имеющиеся комплекты радиолокационных станций. Мы особое внимание уделяем Астане, и сейчас развернули здесь необходимые силы и средства и приобретаем новые радиолокационные станции для того, чтобы обратить внимание на низколетящие цели,
сказал министр.

Он сообщил также, что министерство планомерно приобретает новые системы беспилотных летательных аппаратов, и планирует их производство в Казахстане.

Использованы фотографии: dpa /TASS
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Комментарии 29

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  1. LostCoast Сегодня, 12:53
    Нам самим нужнее.Казахов не хочет загеноцидить "лучшая" часть человечества
    LostCoast
    1. Дамир Сегодня, 13:04
      они случись чего, с нами в одном комплекте пойдут....
      Дамир
      1. Комментарий был удален.
      2. НасРать Сегодня, 13:37
        Цитата: Дамир
        они случись чего, с нами в одном комплекте пойдут....


        Вряд ли, если бы в одной стране, то пошли бы в комплекте.. А так ... Развернут стволы в нашу сторону и привет....и повод есть - "оккупация" и "геноцид" казахов в РИ и СССР!
        НасРать
        1. Zoldat_A Сегодня, 13:48
          Цитата: НасРать
          Развернут стволы в нашу сторону и привет....и повод есть - "оккупация" и "геноцид" казахов в РИ и СССР!

          Развернут-не развернут - ещё бабушка надвое сказала. Меня другое интересует - против кого они теми С-300 потенциально обороняться собираются? Может, до кучи им пяток ржавых эсминцев продать и пару древних подводных лодок? Ну, так... На всякий случай.... Пусть на Каспии ржавеют... А то по Сырдарье патрулировать можно пустить.... Все сразу.... fool
          Zoldat_A
          1. НасРать Сегодня, 13:52
            Цитата: Zoldat_A

            Развернут-не развернут - ещё бабушка надвое сказала.

            Развернут - можете не сомневаться!
            Цитата: Zoldat_A

            Может, до кучи им пяток ржавых эсминцев продать и пару древних подводных лодок?


            Так если б продать!!! Хоть не пяток, а десяток не жалко!
            НасРать
        2. Карась Сегодня, 14:04
          Посмотрите Парад Победы на красной площади 2015-го года, юбилейный. По трибунам поглядите, на возложение венков к могиле Неизвестного солдата поглядите, кто участвует в этих церемониях. Потом мелите чушь.
          Карась
          1. НасРать Сегодня, 14:10
            Цитата: Карась
            Посмотрите Парад Победы на красной площади 2015-го года, юбилейный. По трибунам поглядите, на возложение венков к могиле Неизвестного солдата поглядите, кто участвует в этих церемониях. Потом мелите чушь.

            Не надо прятаться за дедов! Они то знали, за кого они.... Почет и уважение им, по гроб жизни нашей. За молодёжь скажите лучше. Вы, смотрю ещё на кириллице пишите...
            НасРать
            1. Карась Сегодня, 14:28
              Я не прячусь за дедов!!!! А про то, ко там с ВВП на трибуне смотрит Парад, рядышком на стуле!!?? Ни одного главы другого государства я не видел там кроме нашего...
              И пишу я кириллицей, не надо сарказма по этому поводу, самому больно...
              Карась
          2. лето Сегодня, 14:11
            То был ссср.
            лето
    2. сибиралт Сегодня, 13:18
      Надеюсь, что документация к С-300 для KZ уже на латинице. laughing
      сибиралт
      1. рич Сегодня, 13:21
        Мы на горе всем манджурам
        Казахстан вооружуем
        рич
      2. НасРать Сегодня, 13:33
        Цитата: сибиралт
        Надеюсь, что документация к С-300 для KZ уже на латинице. laughing


        Естественно...иначе не разберутся как пользоваться. bully
        НасРать
        1. Zoldat_A Сегодня, 13:54
          Цитата: НасРать
          Цитата: сибиралт
          Надеюсь, что документация к С-300 для KZ уже на латинице. laughing

          Естественно...иначе не разберутся как пользоваться. bully

          Ну, если для них KZ на латинице понятнее, чем русский....
          И ЭТИ, блин, до дерусификации докатились.... А пусть они вспомнят, на каком языке они писали до того, как русские им алфавит выдумали и на карте их страну нарисовали...
          Оно, конечно, и понятно - зачем кочевнику алфавит и границы - была бы степь на все четыре стороны до горизонта...
          Zoldat_A
    3. Bongo Сегодня, 13:41
      Цитата: LostCoast
      Нам самим нужнее.Казахов не хочет загеноцидить "лучшая" часть человечества

      Это С-300ПС построенные ещё в СССР. Производство ракет к ним давно прекращено, а остаточный ресурс аппаратной части 5-7 лет.
      Bongo
      1. LostCoast Сегодня, 13:47
        Даже если и так,в чём я сомневаюсь,то это не повод гос имущество нахаляву разбазаривать.Лучше продать по демпинговой цене.Нам не больно что-то дарят.Нам вообще никто ничего не дарит!
        LostCoast
        1. Bongo Сегодня, 13:51
          Цитата: LostCoast
          Даже если и так,в чём я сомневаюсь,то это не повод гос имущество нахаляву разбазаривать.Лучше продать по демпинговой цене.Нам не больно что-то дарят.Нам вообще никто ничего не дарит!

          Продать не реально, эти ЗРС более 25 лет защищали наше небо и нуждаются в восстановительном ремонте. А вот кто будет оплачивать ремонт, это уже другой вопрос. Но в целом, я с вами согласен, слишком часто российский налогоплательщик оплачивает помощь "братским народам" и "имиджевые проекты".
          Bongo
  2. Чаронда Сегодня, 13:17
    Опять ВВП ха счет и в ущерб России страны бывшего СССР вооружает,а от них России ничего хорошего.
    Чаронда
    1. Карась Сегодня, 13:56
      Понеслось... Продолжаем отрезать ломти. Не доотрезались уже с Прибалтикой, Окраиной, Грузией и т.д.? Только обратите внимание свое, что только среднеазиатские республики бывшего Советского союза не приносят головной боли России! То, что вам плевать на бывшие республики и их население, весьма разнородного национального состава (намек понятен?!), это понятно. Только глядя и на усилия и ВВП по консолидации этих республик в рамках ЕврАзЭС, видимо, в отличии от Вашего мнения, от "них" для России "чего хорошего" все-таки есть. Иначе - Вы обладаете более глубоким стратегическим мышлением, обладаете большим количеством информации и ресурсами для их анализа.
      Карась
      1. Чаронда Сегодня, 14:00
        Да что вы говорите?! Численность русского населения в Казахстане постоянно сокращается,у меня тут русские беженцы живут из Киргизии и Казахстана,так что не надо мне сказки рассказывать о том,как вы нас любите,я знаю ВСЕ...Вам надо было думать о том,что о вас подумают в РФ прежде чем вы провозглашали свою независимость и принимали антироссийские законы,включая последний,о переходе на латиницу...Вы хотите одной задницей на два стула,как Янукович,а так не получится. Вы вспоминаете о РФ только тогда,когда вам что то нужно от РФ,а когда что то нужно РФ вы тут же начинаете кричать о своих правах и независимости...Дружить уметь надо,а вы не умеете...Вы принимали закон о латинице чтобы прогнуться перед США и НАТО,вот и гнитесь,дело ваше,только не надо нам сказки рассказывать,о том,что вы якобы наши союзники...Ваши дела говорят о обратном.
        Чаронда
        1. Карась Сегодня, 14:25
          Насчет латиницы согласен! Численность русского населения с 200 по 2016гг. статична. Массовый отток был после развала. Официальных данных не имею, но по наблюдениям около трети вернулись обратно. О беженцах из Казахстана в России слышу от Вас впервые. Живу в регионе где традиционно меньший процент русскоязычных.
          Насчет латиницы согласен, если по-русски, то сам оксуел с этой подачи((((! Есть и другие перегибы власти по прогибу. Но в целом вектор движения в сторону России и это факт.
          Не собираюсь углубляться в спор с Вами. И еще раз вижу, к своему сожалению, что презрительно брызгающих слюной в адрес бывших соседей по державе, достаточно много.
          Стало интересно освежить память, сколько осталось за границей русских после развала Союза...
          Карась
      2. НасРать Сегодня, 14:05
        Цитата: Карась
        Только обратите внимание свое, что только среднеазиатские республики бывшего Советского союза не приносят головной боли России!


        Вы издеваетесь, что ли? Говоря такое! belay Вся Средняя Азия(население) уже в России и они нам не приносят головной боли!!! wassat Кстати, казахи то же есть и не мало(в соседях у меня- многочисленная семья)!!!
        НасРать
        1. Карась Сегодня, 14:32
          Вы издеваетесь, что ли? Говоря такое! belay Вся Средняя Азия(население) уже в России и они нам не приносят головной боли!!! wassat Кстати, казахи то же есть и не мало(в соседях у меня- многочисленная семья)!!!


          В данном случае я говорил не о мигрантах и эмигрантах и их головной боли для России внутри России, а о проблемах на границах с соседними государствами их бывших республик и проблемах для России исходящих из политических процессов, происходящих в них! Так понятно? Читайте в контексте и не ищите издевки...
          Карась
  3. Zymran Сегодня, 13:21
    Да, это для "красоты" больше.
    Zymran
    1. LostCoast Сегодня, 13:25
      Цитата: Zymran
      Да, это для "красоты" больше.

      Вот и я про то,нам реально нужнее
      LostCoast
      1. Zymran Сегодня, 13:39
        Как будто у вас своих нет? Тем более, что это древний комплекс, сомнительно, чтобы он сумел сбить серьезную цель типа натовских или китайских военных самолетов.
        Zymran
        1. LostCoast Сегодня, 13:42
          Цитата: Zymran
          Как будто у вас своих нет? Тем более, что это древний комплекс, сомнительно, чтобы он сумел сбить серьезную цель типа натовских или китайских военных самолетов.

          Какая глупость.А для чего С-300 по вашему создавался?Вспомните,чем сербы ушатали стелс америкашек,а потом сравните с С-300
          LostCoast
          1. Zoldat_A Сегодня, 13:58
            Цитата: LostCoast
            Вспомните,чем сербы ушатали стелс америкашек

            Помним... Это пять!... good А ещё как щепочкой в поле фиксировали защёлку старой микроволновки и врубали её на полную мощность с открытой дверцей - американские "умные" ракеты летели на неё, как мухи на .. мёд..... laughing
            Zoldat_A
  4. танк66 Сегодня, 14:04
    Я б сказал / на месте ГлавКиргиз-кайсака/ что 25 комплексов втыкаем.Кто щас чё проверит-чё докажет.По сми прогнать любую пургу мона -матрица наступает.А народу приятней будет ,что ево чем-то там от кого-то защищают.Ещё неплохо ввернуть про 4 координаты и 8G /
    танк66
    1. НасРать Сегодня, 14:16
      А по русски можно?
      НасРать
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