В Казахстане до конца года поставят на дежурство ещё 5 дивизионов С-300
До конца 2017 года Минобороны Казахстана поставит на боевое дежурство еще 5 дивизионов ЗРК С-300, передает Интерфакс-АВН сообщение главы военного ведомства страны Сакена Жасузакова.
При этом он отметил, что для прикрытия Астаны устанавливается трехкоординатная радиолокационная станция отечественного производства "НУР".
Второй комплект станции устанавливается в Караганде.
Он сообщил также, что министерство планомерно приобретает новые системы беспилотных летательных аппаратов, и планирует их производство в Казахстане.
Хотел бы обратить внимание на систему противовоздушной обороны. На сегодняшний день мы от Российской Федерации получили пять дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300, которые в конце этого года мы поставим на боевое дежурство, и вопрос создания системы (. . .) противовоздушной обороны объектов будет практически решен,сказал министр в парламенте Казахстана.
При этом он отметил, что для прикрытия Астаны устанавливается трехкоординатная радиолокационная станция отечественного производства "НУР".
Единственное, у нас проблема по аэротехническим войскам, но организовано производство трехкоординатных радиолокационных станций производства "НУР", и мы практически первый комплект уже поставили для прикрытия Астаны,отметил Жасузаков.
Второй комплект станции устанавливается в Караганде.
В дальнейшем планируем увеличить их приобретение для того, чтобы заменить старые имеющиеся комплекты радиолокационных станций. Мы особое внимание уделяем Астане, и сейчас развернули здесь необходимые силы и средства и приобретаем новые радиолокационные станции для того, чтобы обратить внимание на низколетящие цели,сказал министр.
Он сообщил также, что министерство планомерно приобретает новые системы беспилотных летательных аппаратов, и планирует их производство в Казахстане.
Использованы фотографии: dpa /TASS
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