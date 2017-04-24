В Казахстане до конца года поставят на дежурство ещё 5 дивизионов С-300

Хотел бы обратить внимание на систему противовоздушной обороны. На сегодняшний день мы от Российской Федерации получили пять дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300, которые в конце этого года мы поставим на боевое дежурство, и вопрос создания системы (. . .) противовоздушной обороны объектов будет практически решен,

Единственное, у нас проблема по аэротехническим войскам, но организовано производство трехкоординатных радиолокационных станций производства "НУР", и мы практически первый комплект уже поставили для прикрытия Астаны,

В дальнейшем планируем увеличить их приобретение для того, чтобы заменить старые имеющиеся комплекты радиолокационных станций. Мы особое внимание уделяем Астане, и сейчас развернули здесь необходимые силы и средства и приобретаем новые радиолокационные станции для того, чтобы обратить внимание на низколетящие цели,