Египет и США начали совместные учения "Eagle Salute 2017"

Учения проводятся в рамках прочного партнёрства и стратегического сотрудничества между двумя странами.

Стартовали совместные военные учения Египта и США, носящие название "Eagle Salute 2017". Учения проводятся в акватории Красного моря. По заявлениям пресс-службы МО Египта, в маневрах в качестве наблюдателей принимают участие военнослужащие таких стран как Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт, а также государств, явно удалённых от региона – Пакистана и Италии.Отмечено, что в ходе учебно-боевых действия на море и в воздухе будет отработана тактика по координации в случае атаки со стороны «подозрительных судов». Отражать атаки этих самых «подозрительных судов» военнослужащие армий США и Египта будут в разное время суток. Особое внимание уделяется координации действий корабельных групп в ночное время.В ходе учений американцы и египтяне примут участие в поисково-спасательной операции, осуществят совместное патрулирование вод в районе Синайского полуострова.В учениях задействованы подразделения морской пехоты ВМС Египта и ВМС США.Из заявления Минобороны Египта:В командовании США заявили, что учения особенно актуальны в связи с активизацией террористов на Синайском полуострове, а также сомалийских пиратов и хуситских группировок (в Йемене).