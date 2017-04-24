14:46 24 апреля

Египет и США начали совместные учения "Eagle Salute 2017"

Стартовали совместные военные учения Египта и США, носящие название "Eagle Salute 2017". Учения проводятся в акватории Красного моря. По заявлениям пресс-службы МО Египта, в маневрах в качестве наблюдателей принимают участие военнослужащие таких стран как Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт, а также государств, явно удалённых от региона – Пакистана и Италии.

Отмечено, что в ходе учебно-боевых действия на море и в воздухе будет отработана тактика по координации в случае атаки со стороны «подозрительных судов». Отражать атаки этих самых «подозрительных судов» военнослужащие армий США и Египта будут в разное время суток. Особое внимание уделяется координации действий корабельных групп в ночное время.

В ходе учений американцы и египтяне примут участие в поисково-спасательной операции, осуществят совместное патрулирование вод в районе Синайского полуострова.


Египет и США начали совместные учения "Eagle Salute 2017"


В учениях задействованы подразделения морской пехоты ВМС Египта и ВМС США.

Из заявления Минобороны Египта:
Учения проводятся в рамках прочного партнёрства и стратегического сотрудничества между двумя странами.


В командовании США заявили, что учения особенно актуальны в связи с активизацией террористов на Синайском полуострове, а также сомалийских пиратов и хуситских группировок (в Йемене).

Использованы фотографии: МО Египта
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Комментарии 11

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  1. профессор Сегодня, 13:10
    Стартовали совместные военные учения Египта и США, носящие название "Eagle Salute 2017". Учения проводятся в акватории Красного моря.

    Сигнал Ирану.
    профессор
    1. сибиралт Сегодня, 13:12
      Если "знак Ирану", то прочему на учения не пригласили Израиль? laughing
      сибиралт
      1. ватник Сегодня, 13:21
        Цитата: сибиралт
        Если "знак Ирану", то прочему на учения не пригласили Израиль?

        Как почему?
        Да потому что не смотря на мирный договор с Израилем навязанный президенту Египта Садату (за который Садата и убили) режимом США в 1979 году Израиль остаётся для Египта главным врагом и именно на макетах израильской Меркавы египетских солдат и офицеров учат как уничтожать вражеские танки.
        Макет танка Меркава в одном из военных училищ Египта.

        ватник
        1. Rimon Сегодня, 13:33
          Если это "Меркава",то я Папа Римский :))) Не позорься,Ватник,это "Абрамс".Ничего общего с "Меркавой".
          Rimon
          1. ватник Сегодня, 13:44
            Цитата: Rimon
            Если это "Меркава",то я Папа Римский

            Скорее всего ты Папа Римский lol Потому что зто МАКЕТ Меркавы вот он получше.


            Так что иди израильский еврей учи уроки а не показывай своё полное невежество сдесь lol
            ватник
        2. alta Сегодня, 13:50
          Дружище , отстал малость ... сегодня Египет , Израиль, Иордания и страны Персидского залива - дружественные страны.... у них общие враги: Иран, террористы Хисболы ...
          alta
          1. ватник Сегодня, 13:58
            Цитата: alta
            сегодня Египет , Израиль, Иордания и страны Персидского залива - дружественные страны...

            Всё правильно а ваххабиты Саудовской Аравии вообще стратегические союзники израильских евреев lol
            Гендиректор МИД Израиля: Саудовская Аравия - наш союзник
            Генеральный директор министерства иностранных дел Израиля Дори Гольд заявил, выступая на конференции представителей еврейских общин США, что Саудовская Аравия стала стратегическим союзником еврейского государства.
            http://newsru.co.il/mideast/31jul2015/gold8007.ht
            ml

            Выходит с ваххабитами вы стратегические союзники сирийских террористов вы лечите и нежно оберегаете и получается полная идиллия на Ближнем Востоке под руководством Израиля lol
            ватник
            1. alta Сегодня, 14:29
              Дружище, в каждой религии есть разные течения ...
              Ваххабиты - религиозное движение в исламе ... они не хуже или лучше других исламских течений...
              alta
    2. рич Сегодня, 13:51
      профессор: Стартовали совместные военные учения Египта и США, носящие название "Eagle Salute 2017". Учения проводятся в акватории Красного моря.
      Сигнал Ирану.

      Скорее Йемену и Сомали
      рич
  2. Михаил Матюгин Сегодня, 13:23
    Как говориться, что и требовалось доказать - сразу видно, что США - главный партнёр и союзник Египта, а дружбу с РФ даже его новое руководство ни во что не ставит...
    Михаил Матюгин
    1. Muvka Сегодня, 14:12
      А то, что даже мы иногда проводим военные учения с США вас не смущает?
      Muvka
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