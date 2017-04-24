Военное руководство Афганистана отправлено в отставку
После нападения боевиков «Талибана» (движение запрещено в РФ) на военную базу в Мазари-Шарифе в отставку были отправлены министр обороны Афганистана Абдулла Хабиби и начальник Генштаба Кадам Шах Шахим, передает Интерфакс сообщение телеканала Arana News.
В пятницу группа боевиков совершила нападение на расположение 209 армейского корпуса в городе Мазари-Шариф, административном центре провинции Балх на северо-западе Афганистана.
В результате устроенной экстремистами бойни погибли не менее 135 военнослужащих, более 65 получили ранения. По данным канала, командир корпуса Шахин Катавазай также уволен из вооруженных сил.
Ранее представитель Центрального командования (CENTCOM) США Джон Томас заявлял, что «по предварительным данным, целью атаки стали мечеть и столовая, где находились афганские военнослужащие и, возможно, гражданские лица, которые работали на базе».
По его словам, военные ответным огнем уничтожили нескольких нападавших. Позднее Томас обещал представить более полную информацию.
По версии афганских военных, «в пятницу примерно в 13:20 по местному времени группа вооруженных боевиков в военной форме на двух армейских машинах подъехали к первому КПП штаба 209 корпуса и заявили, что в машине раненные, которым нужна медицинская помощь». Сообщается, что «на втором КПП охрана потребовала оставить оружие, после чего началась перестрелка».
Далее, боевики разделились на две группы. Одна из них атаковала мечеть, в которой военнослужащие совершали пятничный намаз, вторая – столовую, где обедали солдаты и офицеры.
В пятницу группа боевиков совершила нападение на расположение 209 армейского корпуса в городе Мазари-Шариф, административном центре провинции Балх на северо-западе Афганистана.
В результате устроенной экстремистами бойни погибли не менее 135 военнослужащих, более 65 получили ранения. По данным канала, командир корпуса Шахин Катавазай также уволен из вооруженных сил.
Ранее представитель Центрального командования (CENTCOM) США Джон Томас заявлял, что «по предварительным данным, целью атаки стали мечеть и столовая, где находились афганские военнослужащие и, возможно, гражданские лица, которые работали на базе».
По его словам, военные ответным огнем уничтожили нескольких нападавших. Позднее Томас обещал представить более полную информацию.
По версии афганских военных, «в пятницу примерно в 13:20 по местному времени группа вооруженных боевиков в военной форме на двух армейских машинах подъехали к первому КПП штаба 209 корпуса и заявили, что в машине раненные, которым нужна медицинская помощь». Сообщается, что «на втором КПП охрана потребовала оставить оружие, после чего началась перестрелка».
Далее, боевики разделились на две группы. Одна из них атаковала мечеть, в которой военнослужащие совершали пятничный намаз, вторая – столовую, где обедали солдаты и офицеры.
Использованы фотографии: http://www.salamnews.org
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