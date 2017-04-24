14:45 24 апреля

Военное руководство Афганистана отправлено в отставку

После нападения боевиков «Талибана» (движение запрещено в РФ) на военную базу в Мазари-Шарифе в отставку были отправлены министр обороны Афганистана Абдулла Хабиби и начальник Генштаба Кадам Шах Шахим, передает Интерфакс сообщение телеканала Arana News.

Военное руководство Афганистана отправлено в отставку


В пятницу группа боевиков совершила нападение на расположение 209 армейского корпуса в городе Мазари-Шариф, административном центре провинции Балх на северо-западе Афганистана.


В результате устроенной экстремистами бойни погибли не менее 135 военнослужащих, более 65 получили ранения. По данным канала, командир корпуса Шахин Катавазай также уволен из вооруженных сил.

Ранее представитель Центрального командования (CENTCOM) США Джон Томас заявлял, что «по предварительным данным, целью атаки стали мечеть и столовая, где находились афганские военнослужащие и, возможно, гражданские лица, которые работали на базе».

По его словам, военные ответным огнем уничтожили нескольких нападавших. Позднее Томас обещал представить более полную информацию.

По версии афганских военных, «в пятницу примерно в 13:20 по местному времени группа вооруженных боевиков в военной форме на двух армейских машинах подъехали к первому КПП штаба 209 корпуса и заявили, что в машине раненные, которым нужна медицинская помощь». Сообщается, что «на втором КПП охрана потребовала оставить оружие, после чего началась перестрелка».

Далее, боевики разделились на две группы. Одна из них атаковала мечеть, в которой военнослужащие совершали пятничный намаз, вторая – столовую, где обедали солдаты и офицеры.

Использованы фотографии: http://www.salamnews.org
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Комментарии 5

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  1. Zoldat_A Сегодня, 13:28
    в отставку были отправлены министр обороны Афганистана Абдулла Хабиби и начальник Генштаба Кадам Шах Шахим
    Ну, поставят других - а что изменится-то....
    А вы, друзья, как ни садитесь....
    Кто бы подумал, насколько Дедушка Крылов прав окажется... Мудрость на века......
    Завтра ещё где-нибудь чего-нибудь рванёт - Афган большой, а талибов как Америка выкормила против нас, так не знает теперь, как обычно, чего с ними делать.... Министров в Афгане не хватит, если после каждого "привета" от американских выкормышей их менять....
    Zoldat_A
    1. слава1974 Сегодня, 13:41
      Ну, поставят других - а что изменится-то.

      Если поставят нормальных, то изменится. В России тоже долго не меняли командование, пока в июне 2003 году Назрань боевики не захватили.После этого слетело с должностей много силовиков. Люди поняли, что за прошлые заслуги на должности не усидишь и стали шевелится. В 2005 , когда боевики пытались тоже самое провернуть в Нальчике, уже был другой результат.
      Поэтому с должностей снимать надо безжалостно.
      слава1974
      1. Zoldat_A Сегодня, 14:15
        Цитата: слава1974
        Если поставят нормальных, то изменится.

        Всё дело в том, что некого ставить-то... Все, кто есть - это не из-за военного таланта или заслуг, а из-за глубины прогиба в пояснице перед Америкой. Дустума, что ли, с вице-президентов в министры обороны? Для Афгана, для их менталитета, это, конечно, повышение... Но видали мы, как дустумовские бараны стадом ходить умеют... Последний толковый воин был (хоть и враг, но достойный) Ахмад-шах Масуд. Так и того не уберегли... Все, кто может воевать, воюют у талибов - не зря их, "Талибан" тот, Америка выкормила... Америка кормила, а воевать они из поколения в поколение и без Америки умеют. А те, кто есть... У Карзая никого не было, кроме шершавых языков, американские берцы лижущих. И у этого, нового, тоже никого нет. Да и кто у него может быть, если воевать умеют АФГАНЦЫ, а он сам по-английски говорит лучше, чем на пушту.... Кого американцы сказали министром поставить, того он и поставил. Американцы не угадали. И не угадают никогда. Не фиг было Масуда угандошивать...
        Zoldat_A
    2. рич Сегодня, 13:59
      Интересно, министр обороны Афганистана Абдулла Хабиби и начальник Генштаба Кадам Шах Шахим пострадали за свои религиозные убеждения - разрешили военнослужащим справить пятничный намаз hi
      рич
      1. GRF Сегодня, 14:12
        Когда начнем ловить и сажать подстрекателей Любой страны в любой стране Евразии? Где наше гуантаномо?
        Ну хотяб в рамках одкб\шос\...

        Нуланд можно былоб посадить за печеньки то...
        GRF
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