14:43 24 апреля

Киев "отключает" ЛНР от электроэнергии

Как сообщают в пресс-службе подконтрольного правительству Украины "Луганского энергетического объединения" (ЛЭО), поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную Луганскую народную республику прекратят с 25 апреля, передает РИА Новости

Будет произведено отключение перетока электроэнергии на неконтролируемую территорию. Это решение согласовано с министерством энергетики,
— сообщили в пресс-службе.

Киев "отключает" ЛНР от электроэнергии



В компании отметили, что это решение связано с неплатежами за услуги из неподконтрольных Киеву районов Луганской области.

Ранее генеральный директор ЛЭО Владимир Грицай отмечал, что поставки должны прекратиться с полуночи 25 апреля. Он также уточнял, что будет прекращена подача электроэнергии для нужд "Попаснянского водоканала".

В конце 2016 года Киев прекратил снабжать водой неподконтрольные районы Луганской области, так как долги подконтрольного правительству Украины Попаснянского районного водоканала за электричество достигли 4,6 миллиона долларов. В министерстве по делам оккупированных территорий сообщили, что накопились большие долги за воду со стороны самопровозглашенной ЛНР. Однако в Киеве заявили, что продолжают поставлять воду, несмотря на окончание контракта. В январе глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что вопрос подачи воды с территории, подконтрольной правительству Украины, с Киевом решен.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›луганская тэс фото
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Комментарии 25

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  1. Zibelew Сегодня, 14:05
    Пример Крыма говорит, что это очень полезное и плодотворное для Донбасса решение.
    Zibelew
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:13
      Привет , Тагирьян ! hi Не нравятся мне события последние ... Ох , не нравятся ...
      bouncyhunter
      1. Zibelew Сегодня, 14:30
        Привет Павел hi Не стоит бояться перемен. Чаще всего они происходят именно в тот момент, когда они необходимы.
        (Конфуций)
        ЛНР в полном объёме готова к прекращению подачи электроэнергии с украинской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Роман Камышов.
        Как заверил Роман Камышов, в ЛНР не будет отключена от электроснабжения ни одна школа, ни одна больница. Электроэнергии, которую республика получает из ДНР, России и собственных источников, будет достаточно.
        Zibelew
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:34
          Уважаю людей , знакомых со словами Кун Фу Цзы . good
          bouncyhunter
      2. Pete Mitchell Сегодня, 14:30
        hi "Охотник за головами", все ведь укладывается в логику: чем хуже, тем лучше. Надо ведь и внимание ослабевающее вернуть и индулигенцию получить заранее. У 404ых ситуация тяжелая: куда не целуй, везде одно загадочное место. Грустно все это, нет хороших решений...
        Pete Mitchell
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:36
          Вот потому и не нравится мне это - напоминает отчаяние загнанного зверя .
          bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 14:16
      Украина сама себе должна, а отключают ЛНР. И куда только Европа смотрит?
      сибиралт
    3. Венд Сегодня, 14:24
      Цитата: Zibelew
      Пример Крыма говорит, что это очень полезное и плодотворное для Донбасса решение.

      Да видно будем ждать крымский вариант. И ведь никто не обвинит свидомых, что они сливают территорию. Это мы истинные патриоты отключили электроэнергию, а агрессор Россия протянул руку помощи из Кремля. Давайте введем санкции за это laughing Ну там явно Рада работает на Россию. laughing
      Венд
    4. Zoldat_A Сегодня, 14:24
      Цитата: Zibelew
      Пример Крыма говорит, что это очень полезное и плодотворное для Донбасса решение.

      Интересно, а как теперь Киев думает выполнять Минские соглашения в части федерализации (ХА-ХА 3 раза)? Неужели найдутся умалишённые, которые хоть на секунду сумеют предположить, что после всего, что три года творится в Донецке и Луганске, ДНР и ЛНР с Киевом на одном гектаре (то есть, миль пардон, в одной стране) ср..жить станут?
      Минск, Минск-2, Минск-3,......,Минск--253,......., Минск-???? А не выполняет, разумеется, Россия... fool
      Zoldat_A
  2. Victor Jnnjdfy Сегодня, 14:07
    Какой-то сюрреализм. Сплошные "странности". "Война-войной, а обед по распорядку"...
    Victor Jnnjdfy
  3. Арон Заави Сегодня, 14:09
    Ну вообщем то Гражданская война идет. Жестокая штука.
    Арон Заави
    1. svp67 Сегодня, 14:34
      Цитата: Арон Заави
      Ну вообщем то Гражданская война идет. Жестокая штука.

      Да? А они её признали? И то, что они сейчас делают, это ГЕНОЦИД ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. Вообще то по мировым законам это ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
      svp67
    2. рич Сегодня, 14:37
      по моему гражданская война идет в головах укрэнерго
      рич
  4. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:10
    Я думаю, что это к лучьшему - ведь раньше Донбасс кормил и снабжал всю Украину, а теперь все деньги и ресурсы, тратимые в прошлом на скокляндию, пойдут жителям ЛДНР и их жизненный стандарт должен вырости резко в несколько раз.
    Молодой_Коммунист
    1. doubovitski Сегодня, 14:15
      Цитата: Молодой_Коммунист
      Я думаю, что это к лучьшему - ведь раньше Донбасс кормил и снабжал всю Украину, а теперь все деньги и ресурсы, тратимые в прошлом на скокляндию, пойдут жителям ЛДНР и их жизненный стандарт должен вырости резко в несколько раз.

      Только твари, нелюди, называющие себя коммунистами, считают, что чем хуже- тем лучше.
      doubovitski
      1. DenZ Сегодня, 14:32
        Цитата: doubovitski
        чем хуже- тем лучше

        Так считают очень многие твари ( и при чем тут коммунисты?). Те кто обстреливает жилые дома, больницы и школы в Донбассе, Сирии и других местах действуют по такому же принципу.
        А Вы , товарищ Дубовицкий, прочитайте коммент внимательно и поймете что хотел сказать "Молодой_Коммунист".
        DenZ
  5. Владимир 70 Сегодня, 14:23
    Цитата: doubovitski
    Цитата: Молодой_Коммунист
    Я думаю, что это к лучьшему - ведь раньше Донбасс кормил и снабжал всю Украину, а теперь все деньги и ресурсы, тратимые в прошлом на скокляндию, пойдут жителям ЛДНР и их жизненный стандарт должен вырости резко в несколько раз.

    Только твари, нелюди, называющие себя коммунистами, считают, что чем хуже- тем лучше.

    А коммунисты тут с какого бока?
    Владимир 70
    1. роман66 Сегодня, 14:27
      ник некошерный. несварение вызывает
      роман66
  6. kot28.ru Сегодня, 14:24
    Куев получается решительней Москвы?
    Задолжали хохлики за газ-отключите!
    Но у этих все бизнес!
    А сбербанк почему работал вовсю в вукраине?
    Бизнес тоже!
    А в Крыму много ли наших банков?
    Сцуки продажные,все в деньги переведут,только бы бизнес работал и неважно,на чем или на ком!
    kot28.ru
    1. МПК105 Сегодня, 14:30
      Получается так...Они ведут целенаправленную и твёрдую политику в данном вопросе,понятную и поддерживаемую(как бы для нас это ни прискорбно звучало)большинством своих граждан,о наших властях,к сожалению,так не скажешь...
      МПК105
    2. Berkut24 Сегодня, 14:37
      Да не паникуйте. Есть два пути изменения ситуации. революционный - мы уже видели у соседей. Нафиг.
      Мы идем по эволюционному пути. Ну не быстро, да. Потерпеть придется, пока наверху делают трудные выводы и принимают для себя больные меры. Думаю, что в 18-м году ВВП пойдет на выборы с заметно другой командой. Это будет его последний срок и он сможет позволить себе более жесткие отношения с бывшими соратниками.
      Berkut24
  7. Berkut24 Сегодня, 14:31
    Интересно, а каков геноцид в понятии нынешнего Запада?
    Berkut24
  8. К-50 Сегодня, 14:32
    Если ошибаюсь, поправьте.
    Электроэнергия разве не с Воронежа на ДНР идёт?
    К-50
  9. ZAVal Сегодня, 14:32
    Знакомо, ой как все это знакомо. Ничего нового придумать не могут, да и выводы делать тоже не умеют.
    ZAVal
  10. Горный стрелок Сегодня, 14:40
    Киев начал "по быстрому" выпихивать ЛДНР "за границу". Типа, пробует "повысить" для России стоимость поддержки республик. Россия не Внакраина, с протянутой рукой пороги не обивает. Вон какой мостяру в Керчи мостырим. По сравнению с этими затратами - поддержка Донбасса -
    мелочь карманная. laughing
    А то, что Донбасс не нужен -так и сказал бы сразу, чего столько времени "девушку матросил"?
    Стену Яценюка поставил - и крокодилов в ров напустил... laughing
    Горный стрелок
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