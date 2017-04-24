Киев "отключает" ЛНР от электроэнергии
Как сообщают в пресс-службе подконтрольного правительству Украины "Луганского энергетического объединения" (ЛЭО), поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную Луганскую народную республику прекратят с 25 апреля, передает РИА Новости
В компании отметили, что это решение связано с неплатежами за услуги из неподконтрольных Киеву районов Луганской области.
Ранее генеральный директор ЛЭО Владимир Грицай отмечал, что поставки должны прекратиться с полуночи 25 апреля. Он также уточнял, что будет прекращена подача электроэнергии для нужд "Попаснянского водоканала".
В конце 2016 года Киев прекратил снабжать водой неподконтрольные районы Луганской области, так как долги подконтрольного правительству Украины Попаснянского районного водоканала за электричество достигли 4,6 миллиона долларов. В министерстве по делам оккупированных территорий сообщили, что накопились большие долги за воду со стороны самопровозглашенной ЛНР. Однако в Киеве заявили, что продолжают поставлять воду, несмотря на окончание контракта. В январе глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что вопрос подачи воды с территории, подконтрольной правительству Украины, с Киевом решен.
Будет произведено отключение перетока электроэнергии на неконтролируемую территорию. Это решение согласовано с министерством энергетики,— сообщили в пресс-службе.
В компании отметили, что это решение связано с неплатежами за услуги из неподконтрольных Киеву районов Луганской области.
Ранее генеральный директор ЛЭО Владимир Грицай отмечал, что поставки должны прекратиться с полуночи 25 апреля. Он также уточнял, что будет прекращена подача электроэнергии для нужд "Попаснянского водоканала".
В конце 2016 года Киев прекратил снабжать водой неподконтрольные районы Луганской области, так как долги подконтрольного правительству Украины Попаснянского районного водоканала за электричество достигли 4,6 миллиона долларов. В министерстве по делам оккупированных территорий сообщили, что накопились большие долги за воду со стороны самопровозглашенной ЛНР. Однако в Киеве заявили, что продолжают поставлять воду, несмотря на окончание контракта. В январе глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что вопрос подачи воды с территории, подконтрольной правительству Украины, с Киевом решен.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›луганская тэс фото
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