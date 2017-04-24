17:56 24 апреля

«Рособоронэкспорт» впервые отправился на мексиканский аэрокосмический салон

«Рособоронэкспорт» впервые организует российскую экспозицию на международном аэрокосмическом салоне «ФАМЕКС – 2017», который откроется в среду на авиабазе №1 в городе Санта-Люсия (Мексика), передает Интерфакс сообщение пресс-службы компании.

«Рособоронэкспорт» впервые отправился на мексиканский аэрокосмический салон


"Рособоронэкспорт" проводит последовательную политику по укреплению своих позиций в странах Латинской Америки. Доля стран региона в общем объеме экспортных поставок российской продукции военного назначения с 2001 года по настоящее время превышает 9 процентов,
приводит пресс-служба слова начальника управления департамента маркетинговой деятельности компании Александра Денисова.


Сообщается, что в экспозиции «Рособоронэкспорта» представлено более 160 наименований российской военной техники.

В составе делегации примет участие АО «Вертолеты России».

«Наиболее перспективными в регионе из представленной на выставке авиационной техники специалисты спецэкспортера считают учебно-боевой самолет Як-130, сверхманевренный многофункциональный истребитель семейства Су-30МК и многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М. Из российских вертолетов иностранных заказчиков должны заинтересовать боевые вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-17В-5, Ми-171Ш, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой вертолет "Ансат" и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2», – говорится в сообщении.

Ожидается, что в центре внимания будут также находится российские системы ПВО, например, ЗРПК «Панцирь-С1».

«Страны региона проявляют интерес к вооружению и военной технике, используемым силовыми структурами для борьбы с преступностью, терроризмом и наркомафией. В связи с этим "Рособоронэкспорт" ожидает интерес со стороны представителей вооруженных сил, а также спецподразделений к представляемым на "ФАМЕКС-2017" бронетранспортерам БТР-80А/82А, автомобилю многоцелевого назначения "Тигр-М", стрелковому, гранатометному оружию и автомобилям "Урал", хорошо зарекомендовавшим себя в регионе», – рассказали в пресс-службе.

Использованы фотографии: nationaldefense.ru
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Комментарии 15

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  1. cniza Сегодня, 15:04
    Нам надо плотнее осваивать Латинскую Америку.
    cniza
    1. Teberii Сегодня, 15:08
      Как всегда аэрокосмический салон ,а интерес к подводным лодкам.
      Teberii
    2. bouncyhunter Сегодня, 15:12
      Цитата: cniza
      Нам надо плотнее осваивать Латинскую Америку.

      Золотые слова , друже ! Добавлю - осваивать и вытеснять матрасов .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 15:19
        Ну я так открыто не говорил , но подразумевал. lol
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:23
          А фигли стесняться ? Матрасы - геть ! bully
          bouncyhunter
    3. Tusv Сегодня, 15:15
      Цитата: cniza
      Нам надо плотнее осваивать Латинскую Америку.

      У них бабок даже на Панциря нету. А поищите по дешевле. Патриот 700 мильонбаксов
      Tusv
      1. cniza Сегодня, 15:19
        У них есть ресурсы , которые нам интересны.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:24
          Цитата: cniza
          У них есть ресурсы , которые нам интересны.

          И стратегические интересы России не забудь , Витя .
          bouncyhunter
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:59
            Цитата: bouncyhunter
            И стратегические интересы России

            Эх слабовата пока Россия во много, но просто представьте если бы мы в Латинской Америки укрепили свои позиции...Что то затихло , все как Чавеса убили , а помнится там даже наши стратеги приземлялись с дружественным визитом, в Никарагуа тоже какието контракты начали заключать ..Потом резко все затихло, янки свой континент от "чужаков" очень тщательно защищают (и правильно делают) Это их болевая точка и если Россия там закрепится ...Мы уже можем давить на США "приставив штык к их брюху" и диктуя свои условия ..Эх мечты!
            ОТДЕЛ
        2. AID.S Сегодня, 17:43
          Цитата: cniza
          У них есть ресурсы , которые нам интересны.

          Текила, сомбреро? laughing
          AID.S
    4. рич Сегодня, 17:43
      Нам надо плотнее осваивать Латинскую Америку
      .
      Надо вспахать ее по весне и всю засеять овсом. И пора уже один большой колхоз делать. Имени Чавеса. ...... И самое главное в этом колхозе не должно быть ни одного матраса, ни одного , а все колхозники должны спать только на наших панцирях wassat
      рич
  2. Горный стрелок Сегодня, 15:07
    По всем направлениям. Дави амеровский ВПК. Ведь каждый доллар, уцарапанный у них - это ведь минус ихние рабочие места, прибыли акционерам, новые разработки wassat
    Горный стрелок
    1. AID.S Сегодня, 17:48
      Цитата: Горный стрелок
      Ведь каждый доллар, уцарапанный у них - это ведь минус ихние рабочие места, прибыли акционерам, новые разработки

      laughing Надо, еще напечатают....
      AID.S
  3. МПК105 Сегодня, 15:10
    А почему бы и нет...Не такие уж они там и нищеброды-можно копеечку подзаработать...Пусть едут,глядишь,и продадут чего кому... feel Везде надо ездить,а не только в Индию да Китай с монархиями персидского залива-надо во все двери стучаться,как те продавцы чудо-пылесосов каких-нибудь там,а не только на освоенных уже рынках торговать...
    МПК105
  4. 4ekist Сегодня, 16:17
    Цитата: bouncyhunter
    Цитата: cniza
    Нам надо плотнее осваивать Латинскую Америку.

    Золотые слова , друже ! Добавлю - осваивать и вытеснять матрасов .

    Тем более если учесть недружественную политику со стороны северного соседа, который собирается строить высокие заборы на границе.
    4ekist
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