«Рособоронэкспорт» впервые отправился на мексиканский аэрокосмический салон

"Рособоронэкспорт" проводит последовательную политику по укреплению своих позиций в странах Латинской Америки. Доля стран региона в общем объеме экспортных поставок российской продукции военного назначения с 2001 года по настоящее время превышает 9 процентов,

«Рособоронэкспорт» впервые организует российскую экспозицию на международном аэрокосмическом салоне «ФАМЕКС – 2017», который откроется в среду на авиабазе №1 в городе Санта-Люсия (Мексика), передает Интерфакс сообщение пресс-службы компании.приводит пресс-служба слова начальника управления департамента маркетинговой деятельности компании Александра Денисова.Сообщается, что в экспозиции «Рособоронэкспорта» представлено более 160 наименований российской военной техники.В составе делегации примет участие АО «Вертолеты России».«Наиболее перспективными в регионе из представленной на выставке авиационной техники специалисты спецэкспортера считают учебно-боевой самолет Як-130, сверхманевренный многофункциональный истребитель семейства Су-30МК и многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М. Из российских вертолетов иностранных заказчиков должны заинтересовать боевые вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-17В-5, Ми-171Ш, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой вертолет "Ансат" и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2», – говорится в сообщении.Ожидается, что в центре внимания будут также находится российские системы ПВО, например, ЗРПК «Панцирь-С1».«Страны региона проявляют интерес к вооружению и военной технике, используемым силовыми структурами для борьбы с преступностью, терроризмом и наркомафией. В связи с этим "Рособоронэкспорт" ожидает интерес со стороны представителей вооруженных сил, а также спецподразделений к представляемым на "ФАМЕКС-2017" бронетранспортерам БТР-80А/82А, автомобилю многоцелевого назначения "Тигр-М", стрелковому, гранатометному оружию и автомобилям "Урал", хорошо зарекомендовавшим себя в регионе», – рассказали в пресс-службе.