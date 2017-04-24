18:02 24 апреля

За поездку в Сирию главу ПАСЕ назвали "агентом Кремля"

Украинская делегация в ПАСЕ подняла вопрос о «немедленной отставке» главы Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта. При этом украинские представители причислили Аграмунта к «агентам Кремля». Депутат ВРУ и член ПАСЕ от Украины Алексей Гончаренко заявил, что посещение Сирии Педро Аграмунтом вместе с депутатами Госдумы РФ – «доказательство прокремлёвской линии председателя ПАСЕ».

Гончаренко:
Очень важный вопрос, который на этот раз будет рассматриваться, — это деятельность президента ПАСЕ господина Аграмунта, который, к сожалению, неоднократно делал пророссийские высказывания. Мы хотим добиться того, чтобы как минимум были принесены извинения, и добиться, чтобы эта ситуация была такой, что не может повториться в будущем.


За поездку в Сирию главу ПАСЕ назвали "агентом Кремля"



Сегодня фамилия Аграмунта – номер один в украинских СМИ.

Сам Аграмунт не видит повода для раскручиваемой вокруг него информационной шумихи. По его словам, он не только председатель ПАСЕ, но и ещё испанский депутат и просто человек, а потому может себе позволить ездить, куда угодно в сопровождении того, кого посчитает в данной ситуации нужным.

Аграмунт:
Эта поездка ни в коем случае не должна рассматриваться и использоваться для подрыва авторитета ассамблеи.


Это заявление окончательно вывело из себя киевских представителей, которые начали выступать с призывами к ПАСЕ об осуждении действий и слов Аграмунта и его отставке. Аграмунту припомнили, что около месяца назад он выразил надежду на возвращение делегации РФ в ПАСЕ.
Украинское издание «Европейская правда» сообщает о том, что Педро Аграмунт «временно отказался от председательства в ассамблее».

Судя по всему, поездки в Сирию с той целью, чтобы установить истинные причины трагедии в этой стране, не входят в интересы коллективного Запада и потому активно критикуются его украинскими майданными марионетками.

Использованы фотографии: http://fr.azvision.az
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Комментарии 32

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  1. Серый брат Сегодня, 15:24
    Агенты Кремля обвиняют агента Кремля.
    Путин, что ты делаешь? Прекрати! laughing
    Серый брат
    1. svp67 Сегодня, 15:48
      Цитата: Серый брат
      Агенты Кремля обвиняют агента Кремля.
      Путин, что ты делаешь? Прекрати!

      Ну это то понятно, мне вот это не ясно:
      Гончаренко:
      .... Мы хотим добиться того, чтобы как минимум были принесены извинения, ...
      У "щеневмерликов" это какой то фетиш, за что он должен извиниться то?
      svp67
      1. cniza Сегодня, 15:53
        Цитата: Серый брат
        Агенты Кремля обвиняют агента Кремля.
        Путин, что ты делаешь? Прекрати! laughing


        Сами себя забороли , все агенты Кремля и все хотят быть поважней - главным агентом. laughing
        cniza
        1. Zoldat_A Сегодня, 16:36
          Цитата: cniza
          Сами себя забороли , все агенты Кремля и все хотят быть поважней - главным агентом.

          У нас кто-нибудь в мире ещё остался не агент Кремля? А то уже агенты обвиняют агентов в том что они агенты - короче, запутался я.....
          Докатились, блин... УКРАИНА (!) указывает ПАСЕ - куда ходы, а куда нэ ходы........ Совсем, что ли, они там не трезвеют? Сами от себя ещё не устали?
          Zoldat_A
          1. Shurik70 Сегодня, 16:45
            Цитата: Zoldat_A
            Совсем, что ли, они там не трезвеют?

            Фото к статье зачетное.
            Редко настолько в тему бывает laughing
            Shurik70
            1. Zoldat_A Сегодня, 17:33
              Цитата: Shurik70
              Цитата: Zoldat_A
              Совсем, что ли, они там не трезвеют?

              Фото к статье зачетное.
              Редко настолько в тему бывает laughing

              У меня такой глубокомысленный взгляд и жутко интеллектуальное лицо тоже бывают. Редко, правда - возраст, знаете ли... Но после больших праздников, после дней рожденья внучек и жены - завсегда..... wassat
              Zoldat_A
          2. Topotun Сегодня, 17:39
            Остались! Те кто в Кремле....
            :-)
            Интересно - неужели он сложит с себя полномочия?
            Topotun
      2. Серый брат Сегодня, 16:15
        Цитата: svp67
        , за что он должен извиниться то?

        Трудно сказать, может за то что с собой их не позвал?
        Серый брат
    2. hirurg Сегодня, 15:49
      Откровенная истерика. Они, итересно, волосы на себе там не рвали?
      Дон послал пана.)))
      hirurg
    3. сибиралт Сегодня, 16:03
      Аргамунт не переживет, если ему запретят въезд вна Украину. laughing
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:25
        Ну лайки свидомые, везде слюной брызжут и никто их осадить не смеет..Они даже прибалтов во вредности переплюнули..!
        ОТДЕЛ
        1. МПК105 Сегодня, 16:30
          Правильно!Ату его!Всех ату!Всех в АТО! laughing laughing laughing
          МПК105
          1. рич Сегодня, 17:40
            А что слышно про героя Украины члена ПАСЕ Надию Савченко? Пропала, как на дно легла. А типаж любопытнейший
            рич
  2. ДВ Комс Сегодня, 15:26
    Укроп думает что кто то к ним еще прислушивается? Наивные свидомые мальчики.
    ДВ Комс
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:31
      эти дураки незалежные,все еще считают себя пупом Земли,а по факту им в итоге отвели роль ануса))
      Ратник с пулеметом
    2. Серый брат Сегодня, 15:35
      Цитата: ДВ Комс
      Укроп думает

      Укроп не думает о последствиях - вдруг за базар отвечать придётся.
      Серый брат
      1. Смог Сегодня, 16:31
        Цитата: Серый брат
        вдруг за базар отвечать придётся.

        good Класс good
        глядя на этого "украинца" щирого (хотя у него до сих пор паспорт гражданина РФ) хочется продолжить видео ряд и спросить, Запорожец, а -


        Смог
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:27
    Как в свинарнике - истошный визг и хрюканье. Дай бог Аграмунту выдержки и достоинства. Как тому английскому лорду - забыл фамилию - который облил свидомитов холодным презрением - и заткнулись. wassat
    Горный стрелок
    1. svp67 Сегодня, 15:50
      Цитата: Горный стрелок
      Как в свинарнике - истошный визг и хрюканье.

      Как только где то появляются "щеневмерлики", так нормальная беседа сразу превращается в БАЗАР, где главный тот, кто всех перекричит.
      svp67
  4. Подрезчик Сегодня, 15:28
    Вот попал испанец! Похмелье на чужом пиру! Но наглость укрополитиков уже зашкаливает...
    Подрезчик
  5. birs Сегодня, 15:30
    А еще Аграмунт не скакал на заседаниях, однозначно москальский агент
    birs
  6. Подрезчик Сегодня, 15:31
    Извинения, за то, что я высказал свое мнение, или поехал куда то! Нет, точно курят что-то...
    Подрезчик
  7. Макаров Сегодня, 15:39
    я бы даже сказал начали тотальную травлю...
    Макаров
  8. Tusv Сегодня, 15:41
    Ти Рекса, его в первую очередь. Агент Кремля номер один
    Tusv
  9. vkras517 Сегодня, 15:42
    Свинячим нацистам напоминаю, -прежде чем поганые свои хавальники открывать, баболасы заплатить за то, что квакаете (госвзнос рейха в ПАСЕ за 2011-2017 гг.). Уже трижды!!!!! выносилось на обсуждения лишение пайки (возможности хрюкать и типа, голосовать в ПАСЕ) фашистам. И где? Или, будем и дальше слушать шпроты (кстати так же освобождены от взноса как недоразвитые страны) и прочую поляндскую шушеру. Сколько можно нарушать принцип (и баск сдесь абсолютно прав) -" кто платит, тот и заказывает музыку"№. А по поводу этого вурдалака...лешика гончаренко-ПОЧЕМУ до сих пор ОНО там заседает? Оно, преступник принимавшее активное участие в убийстве людей в Одессе.
    vkras517
  10. prostotak Сегодня, 16:00
    ...и добиться, чтобы эта ситуация была такой, что не может повториться в будущем.
    повторится и не раз и не только в Сирию. а ЭТО должно ещё ответить за Одессу. поздравляю вас, товарищи европейцы, самим-то не стыдно за своего "члена"?
    prostotak
  11. 4ekist Сегодня, 16:11
    Цитата: сибиралт
    Аргамунт не переживет, если ему запретят въезд вна Украину. laughing

    И поделом, похоже он действительно агент Кремля, да и Гончаренко тоже,только из категории "спящих".
    4ekist
  12. KachesGM Сегодня, 16:44
    Не вижу ничего смешного в этой новости. Из России и просто из её населения делают каких-то извергов. Сейчас западному политику встретится с нашим сродни объятию с прокаженным в последней стадии заболевания. В западной прессе "Тиллерсон едет в Россию с ультиматумом", хотя это были просто переговоры. По другому уже ни как никто не пишет... Ни к чему хорошему это не приведет.
    KachesGM
  13. osoboye_mneniye Сегодня, 16:48
    Жан Рено постарел однако..



    Если французский актёр, то агент кремля по-любому))
    osoboye_mneniye
  14. ОТДЕЛ Сегодня, 17:10
    Ну за нового агента нашего мужики ! drinks Вроде мужик неплохой , не болтун и не трус ..
    ОТДЕЛ
  15. изя топ Сегодня, 17:16
    но и ещё испанский депутат
    смотри,скакуны тебе за это пиринеи сроют и ими же засыпят средиземное море
    изя топ
  16. mitrich Сегодня, 17:41
    Ещё один в нашей когорте, обойме! Здоровеньки булы, камрад дон Педро, с прибытием! Теперь и ты, друже, сепар -вата- колорад, не отмоешься.
    mitrich
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