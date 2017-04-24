За поездку в Сирию главу ПАСЕ назвали "агентом Кремля"

Очень важный вопрос, который на этот раз будет рассматриваться, — это деятельность президента ПАСЕ господина Аграмунта, который, к сожалению, неоднократно делал пророссийские высказывания. Мы хотим добиться того, чтобы как минимум были принесены извинения, и добиться, чтобы эта ситуация была такой, что не может повториться в будущем.

Эта поездка ни в коем случае не должна рассматриваться и использоваться для подрыва авторитета ассамблеи.

Украинская делегация в ПАСЕ подняла вопрос о «немедленной отставке» главы Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта. При этом украинские представители причислили Аграмунта к «агентам Кремля». Депутат ВРУ и член ПАСЕ от Украины Алексей Гончаренко заявил, что посещение Сирии Педро Аграмунтом вместе с депутатами Госдумы РФ – «доказательство прокремлёвской линии председателя ПАСЕ».Гончаренко:Сегодня фамилия Аграмунта – номер один в украинских СМИ.Сам Аграмунт не видит повода для раскручиваемой вокруг него информационной шумихи. По его словам, он не только председатель ПАСЕ, но и ещё испанский депутат и просто человек, а потому может себе позволить ездить, куда угодно в сопровождении того, кого посчитает в данной ситуации нужным.Аграмунт:Это заявление окончательно вывело из себя киевских представителей, которые начали выступать с призывами к ПАСЕ об осуждении действий и слов Аграмунта и его отставке. Аграмунту припомнили, что около месяца назад он выразил надежду на возвращение делегации РФ в ПАСЕ.Украинское издание «Европейская правда» сообщает о том, что Педро Аграмунт «временно отказался от председательства в ассамблее».Судя по всему, поездки в Сирию с той целью, чтобы установить истинные причины трагедии в этой стране, не входят в интересы коллективного Запада и потому активно критикуются его украинскими майданными марионетками.