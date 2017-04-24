18:00 24 апреля

Ветераны из 27 стран проявили интерес к пробегу «С востока на запад России»

В Международном комбинированном пробеге «С востока на запад России», проводимого по инициативе ДОСААФ РФ в июле-августе этого года, примут участие ветераны зарубежных стран, передает Интерфакс-АВН сообщение члена попечительского совета организации Александра Каньшина.



Члены Международного консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва (МКК), а это ветераны 27 государств-участников СНГ, Восточной и Западной Европы, Азии, Африки и Америки проинформированы об этом пробеге и проявили большой интерес к участию в нем в рамках Международной акции "Миссия мира и согласия",
сказал Каньшин, являющийся также президентом МКК.


По его словам, в этом году Международная акция «Миссия мира и согласия» стартует в Братиславе (Словакия) в День Победы в Великой Отечественной войне.

Каньшин сообщил также, что в пробеге, который стартует 5 июля во Владивостоке и финиширует в августе в Севастополе и Минске, «будут принимать участие авиация, авто-, мото-, вело-, и конные группы».

Кроме того, предусмотрен морской переход.

В свою очередь председатель правления Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса (МЕГАПИР) генерал-полковник Юрий Букреев подчеркнул, что «эта акция – важный шаг к сплочению патриотических сил Отечества».

Использованы фотографии: https://www.drive2.ru
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Комментарии 8

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:05
    Нужная Акция ,особенно в нынешней обстановке в мире, когда идет оголтелая травля России..Пусть посмотрят на наш народ и наши необъятные просторы ..И подумают , хотят ли русские войны?
    ОТДЕЛ
    1. Верба Сегодня, 17:12
      Цитата: ОТДЕЛ
      Нужная Акция ,особенно в нынешней обстановке в мире, когда идет оголтелая травля России..Пусть посмотрят на наш народ и наши необъятные просторы ..И подумают , хотят ли русские войны?

      Кто посмотрит ,верхушка США или их сателлиты ,так их это не волнует.Хватит ждать от этих сволочей ,того чего не возможно ждать . У них своя цель к которой они идут.
      Верба
    2. с-т Petrov Сегодня, 17:13
      пробег должен быть не на тойотах и ландроверах только



      надо пиарить новые тазы что есть сил.
      с-т Petrov
      1. Серый брат Сегодня, 17:16
        Цитата: с-т Petrov
        пробег должен быть не на тойотах и ландроверах только

        Меня лично "конные группы" заинтриговали.
        Серый брат
        1. с-т Petrov Сегодня, 17:18
          Меня лично "конные группы" заинтриговали.


          вместо запаски
          с-т Petrov
          1. Серый брат Сегодня, 17:20
            Цитата: с-т Petrov
            вместо запаски

            Серый брат
  2. рич Сегодня, 17:06
    Пробег в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Круто! И участники из 27 стран! А не правильней было бы на эти деньги поздравить оставшихся в живых Ветеранов - это в первую очередь их праздник, а не праздник околоспортивных нахлебников из 27 стран
    рич
    1. МПК105 Сегодня, 17:24
      Дим hi вот полностью здесь поддерживаю good На всё деньги есть,а ветеранам,коих и так уже немного осталось,не много перепадает с праздничного стола...А вот 27 стран прокатить через всю страну-пожалуйста fellow Что,денег дофига?ТАК РАЗДАЙТЕ ВЕТЕРАНАМ,БЛИН ЛУЧШЕ,чем бисер метать перед странами,которые санкции наложили,в том числе,и на ветеранов наших...
      МПК105
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