Ветераны из 27 стран проявили интерес к пробегу «С востока на запад России»

Члены Международного консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва (МКК), а это ветераны 27 государств-участников СНГ, Восточной и Западной Европы, Азии, Африки и Америки проинформированы об этом пробеге и проявили большой интерес к участию в нем в рамках Международной акции "Миссия мира и согласия",

В Международном комбинированном пробеге «С востока на запад России», проводимого по инициативе ДОСААФ РФ в июле-августе этого года, примут участие ветераны зарубежных стран, передает Интерфакс-АВН сообщение члена попечительского совета организации Александра Каньшина.сказал Каньшин, являющийся также президентом МКК.По его словам, в этом году Международная акция «Миссия мира и согласия» стартует в Братиславе (Словакия) в День Победы в Великой Отечественной войне.Каньшин сообщил также, что в пробеге, который стартует 5 июля во Владивостоке и финиширует в августе в Севастополе и Минске, «будут принимать участие авиация, авто-, мото-, вело-, и конные группы».Кроме того, предусмотрен морской переход.В свою очередь председатель правления Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса (МЕГАПИР) генерал-полковник Юрий Букреев подчеркнул, что «эта акция – важный шаг к сплочению патриотических сил Отечества».