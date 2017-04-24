Глава МО Британии заявил о готовности Лондона наносить ядерный удар первым
В интервью BBC Radio британский министр обороны Майкл Фэллон рассуждал на тему возможности нанесения Соединённым Королевством ядерного удара. Фэллон заявил, что Британия готова «нанести превентивный ядерный удар в случае необходимости». Важно то, что Фэллон не рассматривает возможный ядерный удар Британии в качестве ответного. Из заявления британского министра:
Так Фэллон ответил на заявление представителя партии британских лейбористов Джереми Корбина, который отметил, что необходимо «добиваться безъядерного мира».
Таким образом, глава британского военного ведомства в открытой форме подтвердил милитаристские намерения Лондона. Ведь, учитывая практику последних лет, совершенно не понятно, что именно для Британии является «экстремальной ситуацией». Вполне возможно, что и фейковое химическое оружие, которое до сих пор не могут найти в Ираке, но из-за надуманного существования которого было, по сути, уничтожено, целое государство.
Кстати, что теперь напишут британские СМИ, которые столь бурно отреагировали на репортаж «Вестей недели» о так называемом «радиоактивном пепле»? Тогда Дмитрий Киселёв размышлял о доктрине нанесения именно ОТВЕТНОГО удара.
Премьер правительства Тереза Мэй готова использовать имеющиеся у нас баллистические ракеты Trident в случае возникновения экстремальной ситуации, даже если Британия не будет подвержена ядерному удару.
Так Фэллон ответил на заявление представителя партии британских лейбористов Джереми Корбина, который отметил, что необходимо «добиваться безъядерного мира».
Таким образом, глава британского военного ведомства в открытой форме подтвердил милитаристские намерения Лондона. Ведь, учитывая практику последних лет, совершенно не понятно, что именно для Британии является «экстремальной ситуацией». Вполне возможно, что и фейковое химическое оружие, которое до сих пор не могут найти в Ираке, но из-за надуманного существования которого было, по сути, уничтожено, целое государство.
Кстати, что теперь напишут британские СМИ, которые столь бурно отреагировали на репортаж «Вестей недели» о так называемом «радиоактивном пепле»? Тогда Дмитрий Киселёв размышлял о доктрине нанесения именно ОТВЕТНОГО удара.
Использованы фотографии: RT.com
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