18:02 24 апреля

Глава МО Британии заявил о готовности Лондона наносить ядерный удар первым

В интервью BBC Radio британский министр обороны Майкл Фэллон рассуждал на тему возможности нанесения Соединённым Королевством ядерного удара. Фэллон заявил, что Британия готова «нанести превентивный ядерный удар в случае необходимости». Важно то, что Фэллон не рассматривает возможный ядерный удар Британии в качестве ответного. Из заявления британского министра:

Премьер правительства Тереза Мэй готова использовать имеющиеся у нас баллистические ракеты Trident в случае возникновения экстремальной ситуации, даже если Британия не будет подвержена ядерному удару.


Глава МО Британии заявил о готовности Лондона наносить ядерный удар первым



Так Фэллон ответил на заявление представителя партии британских лейбористов Джереми Корбина, который отметил, что необходимо «добиваться безъядерного мира».

Таким образом, глава британского военного ведомства в открытой форме подтвердил милитаристские намерения Лондона. Ведь, учитывая практику последних лет, совершенно не понятно, что именно для Британии является «экстремальной ситуацией». Вполне возможно, что и фейковое химическое оружие, которое до сих пор не могут найти в Ираке, но из-за надуманного существования которого было, по сути, уничтожено, целое государство.

Кстати, что теперь напишут британские СМИ, которые столь бурно отреагировали на репортаж «Вестей недели» о так называемом «радиоактивном пепле»? Тогда Дмитрий Киселёв размышлял о доктрине нанесения именно ОТВЕТНОГО удара.

Использованы фотографии: RT.com
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Комментарии 18

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  1. Zibelew Сегодня, 17:43
    Пусть наносят по сепарам в Шотландии, а то они из за брекзита отсоединяться собрались.
    Zibelew
    1. cniza Сегодня, 17:48
      А разве это новость , они это давно заявили , только не говорят против кого , но можно догадаться.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:53
        Бриты решили быть в тренде - нонче модно грозить ядрёной дубиной . fool
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:58
          Фэллон заявил, что Британия готова «нанести превентивный ядерный удар в случае необходимости».

          Похоже Фэллон в отставку собирается. smile
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:00
            Цитата: СРЦ П-15
            Похоже Фэллон в отставку собирается

            Опять русские хакеры ? belay
            bouncyhunter
    2. Венд Сегодня, 17:48
      Да видно совсем ж... в Британии, раз начали запугивать. Ничего они не сделают.
      Венд
      1. cniza Сегодня, 17:51
        Цитата: Венд
        Да видно совсем ж... в Британии, раз начали запугивать. Ничего они не сделают.


        Они больше себя подбадривают , при этом дрожат колени.
        cniza
        1. hirurg Сегодня, 17:59
          Совсем дикие стали на своем острове. Дубинкой грозят не по делу.
          Волной смоет ненароком.
          hirurg
        2. DMB_95 Сегодня, 18:00
          Цитата: cniza

          Они больше себя подбадривают , при этом дрожат колени.

          Наверное , "подбадривают" они себя каким-то новым продуктом "знаменитых" британских учёных . Побочные эффекты налицо ..
          DMB_95
    3. Комментарий был удален.
  2. МПК105 Сегодня, 17:45
    Да кто бы сомневался,Сэр... hi
    МПК105
  3. Андрей 447 Сегодня, 17:45
    А сколько ответных ядерных БЧ министр и бриты готовы принять в качестве алаверды на территорию острова? Шото совсем грустно у бритов с наличием мозга! Или они по КНДР шмалять собрались?
    Андрей 447
  4. prostotak Сегодня, 17:53
    Фэллон заявил, что Британия готова «нанести превентивный ядерный удар в случае необходимости
    превентивный? хм. сам-то понял что сказал? с Россией такой вариант не проканает, т.к. можно нарваться на "ответку", причём асимметричную
    prostotak
  5. polev66 Сегодня, 17:56
    хм... интересно а сколько надо ярсов или тополей на этот островок? сатану жалко, в принципе можно КР обойтись с ту-160 или подлодок с ЯЗ, причем сразу по их базе подлодок, все равно вроде они на боевое дежурство очень редко теперь выходят, ресурсы уже не те ))) и усе нет больше прибежища олигархов и террористов )))
    polev66
  6. sir_obs Сегодня, 17:57
    Ответный удар для бритов будет фатальным однозначно.
    sir_obs
  7. masiya Сегодня, 17:57
    До КНДР их палка не долетит, однозначно, так кто им тут нужен, с ядреным потенциалом... только Россия, не со штатами же им воевать, а о том , что останется от островов в случае ответки от России.... мелкие обломки в Атлантике, и на суше Чернобыль отдыхать будет, сами безумные и других за ненормальных держат своими идиотскими заявлениями!!! Пусть лучше на своего прошлого, более разумного кое где, премьера посмотрят
    masiya
  8. Владимир 38 Сегодня, 17:58
    Цитата: Zibelew
    Пусть наносят по сепарам в Шотландии, а то они из за брекзита отсоединяться собрались.

    Тут речь о нас и другого врага они и не рассматривают. Мы сами должны нанести удар первыми, в противном случае России больше не будет, даже если ответим. Мы и так слишком малочисленны.
    Владимир 38
  9. Слон Сегодня, 18:01
    Господин Феллон явно не дружит с головой, раз делает такие заявления.
    Слон
  10. behemot Сегодня, 18:02
    и кого эта миссис с конячьим лицом атаковать собралась? Кровожадные мерзости. Госпожа Мэй, у нас хватит ЯО чтобы ваш островок притопить.
    behemot
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