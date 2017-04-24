Глава МО Британии заявил о готовности Лондона наносить ядерный удар первым

Премьер правительства Тереза Мэй готова использовать имеющиеся у нас баллистические ракеты Trident в случае возникновения экстремальной ситуации, даже если Британия не будет подвержена ядерному удару.

В интервью BBC Radio британский министр обороны Майкл Фэллон рассуждал на тему возможности нанесения Соединённым Королевством ядерного удара. Фэллон заявил, что Британия готова «нанести превентивный ядерный удар в случае необходимости». Важно то, что Фэллон не рассматривает возможный ядерный удар Британии в качестве ответного. Из заявления британского министра:Так Фэллон ответил на заявление представителя партии британских лейбористов Джереми Корбина, который отметил, что необходимо «добиваться безъядерного мира».Таким образом, глава британского военного ведомства в открытой форме подтвердил милитаристские намерения Лондона. Ведь, учитывая практику последних лет, совершенно не понятно, что именно для Британии является «экстремальной ситуацией». Вполне возможно, что и фейковое химическое оружие, которое до сих пор не могут найти в Ираке, но из-за надуманного существования которого было, по сути, уничтожено, целое государство.Кстати, что теперь напишут британские СМИ, которые столь бурно отреагировали на репортаж «Вестей недели» о так называемом «радиоактивном пепле»? Тогда Дмитрий Киселёв размышлял о доктрине нанесения именно ОТВЕТНОГО удара.