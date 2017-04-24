Спецназ в ходе штурма обезвредил преступную группу в в/ч Приморского края
Портал Новости Владивостока сообщает об инциденте в одной из воинских частей Приморского края. Речь идёт о в/ч в населённом пункте Сергеевка, где военнослужащие, как принято говорить, "кавказской национальности", попытались в буквально смысле перевести воинскую часть под своё управление. Речь в первую очередь идёт о вымогательстве денежных средств и иных материальных ценностей у военнослужащих части, включая даже офицерский состав.
В преступную группу входили несколько военнослужащих срочной и контрактной службы, а также уволенные в запас.
Портал newsvl.ru сообщает, что эти военнослужащие носили при себе огнестрельное оружие и проживали не в казармах, а на квартирах за пределами в/ч.
В полицию и командование поступил сигнал о неуставных отношениях, связанных с преступлениями и экономического характера. На квартирах проживания кавказских военных были обнаружены десятки смартфонов, планшетов и иных электронных устройств, отобранных под угрозой применения оружия у своих же сослуживцев.
Для поимки членов преступной группы было решение задействовать силы специального назначения. Когда спецназ проводил операцию, преступники открыли по нему огонь, не желая сдаваться мирно. Спецназ был вынужден открыть ответный огонь, в результате чего один из представителей преступной группы был ранен. Несколько его подельников сдались.
Трое военнослужащих, оказавших вооружённое сопротивление сотрудникам отряда специального назначения, взяты под арест. Причастность остальных к вопиющей преступной деятельности на территории приморской воинской части выясняется.
В преступную группу входили несколько военнослужащих срочной и контрактной службы, а также уволенные в запас.
Портал newsvl.ru сообщает, что эти военнослужащие носили при себе огнестрельное оружие и проживали не в казармах, а на квартирах за пределами в/ч.
В полицию и командование поступил сигнал о неуставных отношениях, связанных с преступлениями и экономического характера. На квартирах проживания кавказских военных были обнаружены десятки смартфонов, планшетов и иных электронных устройств, отобранных под угрозой применения оружия у своих же сослуживцев.
Для поимки членов преступной группы было решение задействовать силы специального назначения. Когда спецназ проводил операцию, преступники открыли по нему огонь, не желая сдаваться мирно. Спецназ был вынужден открыть ответный огонь, в результате чего один из представителей преступной группы был ранен. Несколько его подельников сдались.
Трое военнослужащих, оказавших вооружённое сопротивление сотрудникам отряда специального назначения, взяты под арест. Причастность остальных к вопиющей преступной деятельности на территории приморской воинской части выясняется.
Использованы фотографии: https://vk.com/album-20025044
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