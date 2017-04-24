20:59 24 апреля

Спецназ в ходе штурма обезвредил преступную группу в в/ч Приморского края

Портал Новости Владивостока сообщает об инциденте в одной из воинских частей Приморского края. Речь идёт о в/ч в населённом пункте Сергеевка, где военнослужащие, как принято говорить, "кавказской национальности", попытались в буквально смысле перевести воинскую часть под своё управление. Речь в первую очередь идёт о вымогательстве денежных средств и иных материальных ценностей у военнослужащих части, включая даже офицерский состав.

В преступную группу входили несколько военнослужащих срочной и контрактной службы, а также уволенные в запас.

Портал newsvl.ru сообщает, что эти военнослужащие носили при себе огнестрельное оружие и проживали не в казармах, а на квартирах за пределами в/ч.


Спецназ в ходе штурма обезвредил преступную группу в в/ч Приморского края


В полицию и командование поступил сигнал о неуставных отношениях, связанных с преступлениями и экономического характера. На квартирах проживания кавказских военных были обнаружены десятки смартфонов, планшетов и иных электронных устройств, отобранных под угрозой применения оружия у своих же сослуживцев.

Для поимки членов преступной группы было решение задействовать силы специального назначения. Когда спецназ проводил операцию, преступники открыли по нему огонь, не желая сдаваться мирно. Спецназ был вынужден открыть ответный огонь, в результате чего один из представителей преступной группы был ранен. Несколько его подельников сдались.

Трое военнослужащих, оказавших вооружённое сопротивление сотрудникам отряда специального назначения, взяты под арест. Причастность остальных к вопиющей преступной деятельности на территории приморской воинской части выясняется.

Использованы фотографии: https://vk.com/album-20025044
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Комментарии 62

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  1. Стройбат запаса Сегодня, 19:31
    А почему их не перестреляли на месте?
    Стройбат запаса
    1. МПК105 Сегодня, 19:34
      Логичный вопрос.Остальные бы зверьки призадумались,услышав подобную новость.Если есть чем,конечно...Наверно,пара зарплат моих на полу лежат feel
      МПК105
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:41
        Согласен - таких уродцев валить надо на глушняк без разговоров и тушки вывешивать как наглядное пособие другим упырям ! am
        bouncyhunter
      2. svp67 Сегодня, 19:42
        Цитата: МПК105
        Наверно,пара зарплат моих на полу лежат

        Не поленился посчитать - 87 купюр, номиналом в 1000 рублей...
        В Сергеевке полигон располагался и учебка, правда давно...
        Но тут конечно, полный беспредел. И куда военная полиция с прокуратурой смотрели, уже не говоря про иные "надзирающие органы"?
        svp67
        1. МПК105 Сегодня, 19:46
          laughing Да?Тогда чуть больше,чем 2.Погорячился,пардоньте,мусьи... laughing laughing laughing
          МПК105
          1. vovanpain Сегодня, 20:33
            Цитата: МПК105
            Да?Тогда чуть больше,чем 2.Погорячился,пардоньте,мусьи.

            Да извиняем Алексей,извиняем,на полу вон 8 моих пенсий и 3 зарплаты лежат,а этих утырков при попытке к бегству,"защитнички"блин. negative
            vovanpain
            1. МПК105 Сегодня, 20:41
              Приветствуем!!! hi Да ладно прибедняться-военные пенсии сейчас не маленькие-у нас ЧОП,который нас охраняет(или стережёт,чтоб не разбежались по-полям оврагам lol ),в основном мужики-бывшие вояки или менты,так вот у них на круг,пенсия с зарплатой поболе моего выходит... wink
              МПК105
        2. сибиралт Сегодня, 20:03
          Насколько мне помнится, там был Сергеевский полигон (вроде танковый), а в/ч его обслуживала.
          сибиралт
        3. weksha50 Сегодня, 20:11
          Цитата: svp67
          Но тут конечно, полный беспредел. И куда военная полиция с прокуратурой смотрели, уже не говоря про иные "надзирающие органы"?


          Может быть, дело не только в военной полиции и прокуратуре ?
          Может быть, дело в том, что ОНИ безнаказанно устанавливают СВОИ порядки в российских городах, а теперь уже - и в российских Вооруженных силах ?
          Может быть, дело в том, что ОНИ имеют СВОЮ республику со СВОИМ президентом и подчиняются СВОИМ законам бытия ?
          Может быть, дело в том, что русские ведут себя недружно и забывают заповедь "око за око", а действуют по иной заповеди, подставляя другую щеку ?
          Может быть... Может быть... Может быть...
          P.S. Не хочется даже говорить об офицерском составе данной воинской части, допустившем ТАКОЕ ... Ведь даже их нагибали-эксплуатировали...
          Так все-таки, может быть, хватит либеральничать ? Поиграли в демократию - и хватит ?
          Про...ли СССР, такое же может случиться и с Российской Федерацией...
          weksha50
        4. sabakina Сегодня, 20:12
          Я насчитал, то ли 79, то ли 80 рублей. Вообщем, моя зарплата за 5 месяцев.
          sabakina
        5. sabakina Сегодня, 20:15
          Куда смотрел прокурор...svp67. Вопрос риторический. Пожалуйста, не поленитесь, наберите в поисковике "прокурор взятка астрахань".
          sabakina
          1. Alena Frolovna Сегодня, 20:44
            действуют по иной заповеди, подставляя другую щеку ?


            Тут скорее другое - страусиная позиция: меня не касается - не трогают и ладно.

            Случилось и давно уже - русские растеряли, предали самоё себя, нет той внутренней силы, коей когда-то силён и славен был любой мужчина.

            И ещё. О какой внутренней силе, порядочности и достоинстве можно говорить, когда большинство, и уже не взирая на возраст, особей мужеского полу ходят по улице и в общественных местах в кальсонах разного пошива и расцветки, да ещё и с отвисшим задом, словно дети наложившие в штаны, носят разноцветные, как перья у петухов или как хвост павлиний, тряпки и гомические шарфы вокруг шеи и прочую дребедень. Мужчины наденьте нормальные брюки и не позволяйте бабью определять что и как вам носить из одежды.

            Мужчина, сколько бы лет ему не было, прежде всего защитник, опора. Всё начинается с детства. На Кавказе культивируется превосходство над другими и тупая сила при отсутствии ума.
            У нас же мамашки, да порой и папашки учат дитятю не влезать никуда: "Мол молчи и не суйся, и обойдёт тебя стороной". Вот и результат. Вместо того, чтобы дать отпор, проявляется ложное смирение, а попросту пасуют, занимая страусиную, трусливую позицию.
            Alena Frolovna
            1. свободный Сегодня, 20:51
              Цитата: Alena Frolovna
              действуют по иной заповеди, подставляя другую щеку ?

              Тут скорее другое - страусиная позиция: меня не касается - не трогают и ладно.
              Случилось и давно уже - русские растеряли, предали самоё себя, нет той внутренней силы, коей когда-то силён и славен был любой мужчина.
              И ещё. О какой внутренней силе, порядочности и достоинстве можно говорить, когда большинство, и уже не взирая на возраст, особей мужеского полу ходят по улице и в общественных местах в кальсонах разного пошива и расцветки, да ещё и с отвисшим задом, словно дети наложившие в штаны, носят разноцветные, как перья у петухов или как хвост павлиний, тряпки и гомические шарфы вокруг шеи и прочую дребедень. Мужчины наденьте нормальные брюки и не позволяйте бабью определять что и как вам носить из одежды.
              Мужчина, сколько бы лет ему не было, прежде всего защитник, опора. Всё начинается с детства. На Кавказе культивируется превосходство над другими и тупая сила при отсутствии ума.
              У нас же мамашки, да порой и папашки учат дитятю не влезать никуда: "Мол молчи и не суйся, и обойдёт тебя стороной". Вот и результат. Вместо того, чтобы дать отпор, проявляется ложное смирение, а попросту пасуют, занимая страусиную, трусливую позицию.


              а вот это верно,к великому сожалению.
              свободный
            2. Alena Frolovna Сегодня, 20:55
              Предлагаю вам отрывок из воспоминаний военного, воина-афганца Виктора Николаева.

              Безпредел в Сибирске

              Настоящим жизненным испытанием для Виктора и его товарищей по училищу стало усмирение массового хулиганского безпредела кавказских призывников. Курсантское боевое крещение пришлось на завьюженную ноябрьскую ночь 1979 года в самый канун Афганской войны. Для будущих офицеров это было грозным предзнаменованием грядущих испытаний. И не только Афганских… Случилась внезапная и небывалая для сибирских мест беда, по военному лексикону — совершенно нештатная ситуация…
              Прибывший в Челябинск эшелон с призывниками с Кавказа, шедший транзитом, кажется, до Омска, внезапно взбунтовался во время продолжительной стоянки. Сначала бунт охватил весь состав с горячими уроженцами Юга. Сопровождающие офицеры и солдаты не справились с ситуацией и вместе с проводниками бросили эшелон на произвол судьбы. Взрыв погрома с привокзальной площади смердящими клубами понесся в ближайшие улицы, переулки и подворотни. Озверелые парни врывались в дома, мародерствовали и без всякой причины избивали местных жителей. По боевой тревоге были подняты курсанты местных военных училищ — автомобильного и авиационного.
              Штыками и прикладами они запихали неподдающихся никаким увещеваниям будущих «защитников Родины» в вагоны. Местные власти тут же дали поезду зеленый свет и лихорадочно отправили эшелон подальше от личной ответственности: пусть отдуваются в Сибирске, где оставалась последняя боеспособная точка…
              Триста-четыреста осатаневших призывников под шестичасовой перестук вагонных колес неотвратимо превращались во все более и более звереющую стаю. Когда поезд подошел к последнему спасительному оплоту Зауралья — Сибирску, там уже не осталось ни одного целого стекла и не разодранной обивки плацкартных лежаков. А в двенадцатом вагоне над мертвым бригадиром эшелона, заколотым стальными прутьями для занавесок, выли белугой десятки раз изнасилованные проводница и ее дочь.
              В Сибирске осатаневшие, вкусившие безвинной крови призывники уже не таились. Вместо голоса — рык и клекот. Обкуренные анашой, они громили пристанциониые пяти- и девятиэтажки: в ближайших домах на первых двух этажах почти не было квартир, куда бы не вломились погромщики… Безумно крича от ужаса, полуодетые люди выскакивали из домов в морозный мрак ветренной ночи и попадали в руки пьянеющего от безнаказанности и крови молодняка.
              Поднятые ночью по сигналу «Боевая тревога» курсанты третьего и четвертого курсов Сибирского училища ежились на плацу, переминаясь с ноги на ногу на пронзительном ветру при двадцативосьми-градусном морозе. Командирский «УАЗ» своими фарами высвечивал кусок убеленного плаца, все ребята с какой-то надеждой смотрели на освещенное пространство, пронизываемое безпрерывным густым вихрем мелкого колючего снега. Наконец из темноты в круг света ступил начальник училища, на фоне лучей фар курсантам был виден только его силуэт. Некоторое время он, видимо, пристально вглядывался в лица ребят и потом внезапно и коротко поставил боевую задачу: любыми средствами пресечь безпорядок, вплоть до применения выданных перед построением штык-ножей… Оперативную вводную сделал начальник местной контрразведки и тихо, совсем по-неуставному добавил:
              — Сынки! Пролилась кровь мирных жителей. Теперь эти подонки люты и очень опасны. Задачу выполняйте группами не менее трех-пяти человек… Приказываю всем поднять воротники шинелей и поверх ворота наглухо завязать шапки, чтобы избежать возможных ударов ножами в шею. Он запнулся и после паузы добавил:
              — Остановите их. Приказываю действовать с максимальной жесткостью… и жестокостью! За все отвечу сам, — в голосе полковника контрразведки чувствовались спазмы, мешавшие размеренно говорить, казалось, что он едва сдерживал слезы.
              Alena Frolovna
              1. Alena Frolovna Сегодня, 20:55
                — Во время дороги во всех «Уралах» будет по офицеру госбезопасности, который вскроет спецконверт с подробными инструкциями, описанием участка и конкретного плана действий каждой группы, — закончил свою речь контрразведчик.
                За полчаса дороги все уже знали, кто в какой группе. Было разрешено пользоваться всеми приемами рукопашного боя и обездвиживания противника, которым ребят научали с первого курса. Штык-ножи были отсоединены от стволов автоматов и заправлены в голенище сапога, ножны от них были засунуты в другой сапог поглубже, полы шинелей заправлены за поясной ремень. Автоматные ремни отстегнули, распустили по всей длине — почти до полутора метров. На одном конце ремня устраивалась петля. С другого конца ремень каждый курсант наматывал на правую руку, чтобы ловчее орудовать петлей в момент схватки. Именно петлей необходимо было орудовать, обездвиживая ноги дебоширов или прихватывая ею их шеи.
                В двенадцатом часу ночи вокзальная площадь бушевала безчисленными непривычными здесь криками мечущихся пассажиров, гудками многих легковых машин. Не ко времени светились окна близлежащих жилых домов. В это столпотворение на большой скорости въехало шесть могучих «Уралов», они сходу четко развернулись и одновременно подали задними бортами к высокому парапету, ограждавшему привокзальное пространство. За несколько секунд без лишней суеты триста курсантов со своими командирами высадились из машин и столь же быстро выстроились в двухрядную скобу, разомкнутая часть которой была направлена в сторону восемнадцати вагонов воинского эшелона. Сжимать кольцо начали по направлению к тупику по сигналу длинной очереди трассерами в ночное небо из автомата Калашникова. Оба курсантских полукольца разом взревев, не нарушая боевого порядка, начали сужаться к намеченной цели.
                Задача внутреннего кольца, сформированного в основном из лучших спортсменов училища, была самая ответственная, опасная и грязная: освобождение местных жителей из лап распоясавшейся кавказской молодежи. Задачей второго кольца было — не выпускать для побега юных бандитов и доводить до конца работу, упущенную первой цепью.
                Виктор был назначен командиром группы из трех человек. В ней был его лучший друг минчанин Вася Курень, чемпион Сибири по боксу, который при росте в два метра и весе в сто сорок шесть килограммов шел впереди «бульдозером». Виктор и Андрей Языков — кандидаты в мастера спорта по офицерскому многоборью, шли по левую и правую руку могучего белоруса.
                Молодецким кликом нагоняя на себя задор и ужас на зарывшегося в морозную темень противника, группа бойцов замахала ремнями и, вскидывая автоматами, медленно «зачесала» по выделенному для нее сектору, который растворялся под углом пятнадцати градусов в самый центр взбунтовавшегося эшелона. Поезд стоял в дальнем вокзальном тупике без огней и оконных стекол изогнутым, темным, мрачньм червем. Пока до него было примерно метров пятьсот. По пути зачистки стояли два жилых дома с редкими огнями. Их обитатели изнутри оцепенело поприлипали лицами к погашенным окнам. За час до операции по усмирению хулиганского безпредела уполномоченный представитель, как принято говорить, соответствующих органов по молчавшему много лет «кухонному» радио внезапно спокойным голосом кратко оповестил обывателей мирного города Сибирска о смысле происходящего и четко пояснил правила их поведения в этой чрезвычайной ситуации. После чего двери квартир враз в едином грохоте сдвинутой мебели были забаррикадированы. Собаки, чуя недоброе, залаяли, бабы, как водится, запричитали, мужики сквозь зубы закостерили судьбу и случай. Видя и слыша все это, ребятишки дружно заревели, заплакали, закричали… Поначалу всех охватило оцепенение безсильного ужаса, но увидев из окон цепи сибирских курсантов гражданский люд встрепенулся надеждой:
                — Слава Богу, эти точно выручат!
                Вскоре к вокзалу подошло около двадцати машин «скорой помощи», они расположились подковой по направлению к эшелону, и разом включили дальний свет своих фар. Таким образом, выделенный для досмотра курсантами участок был довольно сносно освещен. По пути попался железный покореженный скелет какой-то привокзальной пристройки. Ребята-курсанты по первоначалу даже не опознали в нем новенькое уютное кафе-стекляшку. Оно по своей новизне сразу стало пользоваться у юных служивых особым почетом за необыкновенно вкусное недорогое мороженое и забористое пиво, пару кружек которого можно было пропустить подальше от взоров вездесущего патруля. Легковесная общепитовская конструкция была расколочена настолько, что ее былую привлекательность можно было идентифицировать только по перевернутым стульям и столикам.
                Верным доказательством того, что эта груда металлолома и есть знаменитое новое кафе, был расположенный рядом на почетном постаменте паровоз-фронтовик. Этот семидесятидвухлетний ветеран, прошедший, начиная с Первой мировой, несколько войн, заслуженно отдыхал на самом видном месте привокзальной площади. В настоящий момент он переживал позор, весь вокруг усеянный битым бутылочным и стаканным стеклом. Он стыдился мерзких рисунков и надписей, глумливо начертанных на его боках мелом и кирпичом. Импровизированный писательский энтузиазм южных гостей смело тянул на «единицу», ибо только в одном нецензурном «термине» о женской части тела из семи букв они умудрялись сделать три ошибки, но чаще грамотеи ограничивались другим трехбуквенным сквернословием.
                Трех друзей-курсантов тормознул рвавшийся из окна первого этажа жилого дома отчаянный гнев немолодого мужского голоса:
                — Не смей!!! Не трогай!!! Не прикасайся к ней, негодяй!
                Alena Frolovna
                1. Alena Frolovna Сегодня, 20:56
                  Послышался шум явно неравной борьбы, девчоночий визг и глухой грохот падающего тела. Все это сопровождалось разгульным животным хохотом и постоянно повторяющейся фразой:
                  — Затыкныс, гавнё-о! Затыкныс ва-а-а-а! Вася Курень первым из тройки рванул в темный подъезд. Друзья — следом за ним. На площадке первого этажа валялась хлипкая орголитовая входная дверь с половиной вышибленного косяка. Из квартиры бил раздирающий душу девичий вой, за которым еще слышался слабеющий старческий голос. Все это сопровождалось животным ржанием наливающихся возбуждением стервецов. Перед ошалевшим взором курсантов, разом ввалившихся в скромное советское жилье, открылась дикая картина. Безсмысленнно вспоротый линолеум пола, сорванная с крюка и безпомощно болтающаяся на электропроводе перекошенная трехрожковая люстерка с единственной уцелевшей лампочкой, остервенело разодранные клочья поролона из двух дешевых кресел. В углу за перевернутым черно-белым «Горизонтом» хрипел заваленный матрасом и подушками старик. А на полу кухни билась распятая для гнусного наслаждения зверей тринадцатилетняя девочка. Ее обезумевшие от ужаса глаза выпучились в разные стороны. Обезображенный окровавленный рот девчушки вместе с истошным криком издавал звук неправдоподобно громко клацающих зубов.
                  Два мародера с уже спущенными штанами и мыслию полностью погрузившиеся в предвкушение грязного наслаждения даже не заметили почерневших от гнева курсантов. С того момента, когда ребята услышали с улицы безнадежный крик старика и до мгновения, когда эта русская троица воочию засвидетельствовала факт глумления прошло каких-то семь-восемь секунд. Но в душе каждого парня это время протянулось как долгое томительное безсилие в дурном сне. Следующие три секунды занял бросок на одного из голозадых насильников, который своей кормой вылетел в окно кухни вместе с рамой. Он даже не успел сообразить, что с ним произошло.
                  Андрей выскочил на морозный балкон и рявкнул что-то нечленораздельное находящимся вблизи однокурсникам второй линии оцепления. Они мгновенно сообразили, в чем дело, и зацепив любителя извращений петлей автоматного ремня за ноги, поволокли его голой задницей по мерзлому асфальту через всю вокзальную площадь в бурчащий «ЗИЛ» с откинутым тентом.
                  Второй насильник очумел от неожиданности происходящего. Зимняя сибирская стужа могильным холодом окатила его не в меру горячую южную душу. Пудовый кулак Василия заставил крепкого кавказца дважды перевернуться в воздухе. Смуглолицый парень целиком влетел в узкую щель между газовой плитой и умывальником. Бившуюся в истерике девочку ребята с трудом завернули в простыню, потому что в шоке она приняла их за новых насильников. Еле-еле ее удалось уложить на кровать, укрыть одеялом и бережными причитаниями хоть как-то успокоить. Курсанта Языкова немедленно отправили на вокзал за врачом. К этому времени старик немного пришел в себя, он стоял на коленях у кровати внучки и громко плакал навзрыд.
                  Могучий Василий с трудом выдернул из кухонной щели юного, но искушенного негодяя и поставил его на ноги. Нижняя челюсть мародера, выбитая из суставных гнезд, болталась на уровне груди. Ворочая омертвелым языком он невнятно и злобно сипел:
                  — Хайтаны… ха е хим хех, хех хаехим! Это означало:
                  — Шайтаны, зарежем всех, всех зарежем! Он плевался из горла слюной, перемешанной с кровью, и пытался обеими руками вставить челюсть на место. Штаны с трусами сползли до самых пят призывника. Его злобный хрип внезапно осекся, он мысленным взором прочертил путь ответного взгляда Василия до его обнаженного «причинного места». От страшного приговорного озарения он согнулся крючком и присел на корточки, судорожно ища брючный карман, из которого трясущимися руками извлек замусоленный комок денег. Ребята поняли:
                  — Откуп!..
                  Новый всплеск адреналина заставил курсантов замереть. Голый парень швырнул деньги в лицо Виктора. Освободившимися руками он закрыл низ живота, упал на пол и завертелся юлой. Животный страх вызвал у него безконтрольный позыв кишечника, в мгновение он непроизвольно испражнился невероятно большой и зловонной массой и тут же весь сам в ней измазался. Вместе с этим он облил и себя и пространство вокруг неестественно долгой мочевой струей, бесновато воя и хрипя:
                  — Аа-а-а… Хр-хр-хр-р-р…
                  …Через десяток секунд он валялся под балконом в оцепеневшем изумлении. То, чем он доселе так гордился, заглотил унитаз, несколько раз профырча водой.
                  И Василия, и Виктора била крупная дрожь.
                  — Не дребезжи, Витька! — простучал зубами боксер. — Это только начало… Только подумай, если бы это были твоя сестра и отец?!
                  От этой мысли оба придя в себя, друзья приступили к дальнейшей зачистке нижних этажей дома. Тут к ним подоспел Андрей, доставивший врача пострадавшей.
                  Подкова курсантского оцепления продолжала неумолима сжиматься. Она все чаще и чаще размыкалась на два-три человека, чтобы пропустить очередную пару, волочащую по шпалам через промерзшие рельсовые пути и стрелки визжащего призывника, который при этом грозил сибирскому училищу всеми возможными видами восточной мести.
                  Количество арестованных определялось множеством кровавых дорожек по снегу. Минут через пятьдесят около двух сотен оставшихся бандитов удалось загнать в разбитые ими же вагоны. Мощный военный громкоговоритель раз за разом предлагал им прекратить безчинство, остепениться. По армейскому звуковещанию выступил даже пожилой представитель братского Кавказа. В ответ на это — крики, угрозы.
                  Свистели невидимые в ночи оконные стальные прутья. Курсанты на шинели бегом понесли своего товарища. Ему брошенным прутом полоснуло по шее, как бритвой. Выступивший по громкоговорящей связи представитель КГБ дал последний шанс успокоиться, прекратить безпорядки. На раздумие было дано пять минут. В ответ опять — звериный рев и дикий хохот. В 2 часа 40 минут оцеплению был отдан приказ на поражение. В три десять все было кончено. На заледенелой вокзальной площади равномерными крепко связанными штабелями по три-пять человек лежали сотни обездвиженных дебоширов, которые еще недавно наводнили ужасом сначала Челябинск, а потом спящий Сибирск. Их организованной колонной развезли «Уралы» по определенным точкам — кого в городские КПЗ, вытрезвители, в следственный изолятор, местную тюрьму и на гауптвахту, кого-то и в морг.
                  Свои ранения, полученные в горячке операции, осматривали курсанты. Шинель Виктора по пояс была пропитана дурной бандитской кровью, мочой, слюной и соплями, в складке полы застряли чьи-то два зуба, да и рукава до локтя покрылись багровой слизью. Звенела от полученных мощных ударов голова, правая рука еле сгибалась, ныло ушибленное плечо. Не лучше обстояли дела у Андрея, но Васька, с его боксерским опытом и кошачьей пластикой, получил только шальную царапину на правой щеке.

                  Из книги "Живый в помощи"
                  Alena Frolovna
    2. svp67 Сегодня, 19:49
      Цитата: Стройбат запаса
      А почему их не перестреляли на месте?

      Крутить сейчас будут, на возможные экстремистские связи. Надо же этот клубок разматывать, а не обрубать. Кто ж его знает, что там еще вскроется. В старые времена Находка вся под кавказцами была...
      svp67
    3. Чарик Сегодня, 20:01
      ссыкнули или приказали
      Чарик
    4. Владимир 38 Сегодня, 20:06
      Очень правильный вопрос.. И зачем служить берут этих лиц , обучают, в последствии еще не понятно против кого знания применяться будут..
      Цитата: Стройбат запаса
      А почему их не перестреляли на месте?
      Владимир 38
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 20:13
      Романов , что там у вас творится на Дальнем Востоке..? Устал уже читать.Вы тут по центральной России специалист (типо все знаете и все понимаете..) Что за фигня там у вас постоянно ? где там ваши монархисты ..? Может ЧК вам нужно и СМЕРШ..?
      А если кроме шуток , хоть написали бы из первых лиц , что там ..(то фсб расстреляют, ) вот теперь это ?
      Слух ходит чехи там все подмяли под себя (порты терминалы золотодобычу.. и т.д.)
      Может помочь..?
      ОТДЕЛ
    6. МойВрач Сегодня, 20:20
      Цитата: Стройбат запаса
      А почему их не перестреляли на месте?

      Цитата: bouncyhunter
      Согласен - таких уродцев валить надо на глушняк без разговоров и тушки вывешивать как наглядное пособие другим упырям ! am

      Цитата: Govorun
      Таких не сажать надо,а расстреливать на месте....

      Цитата: doubovitski
      Плохо. Нужно было уничтожить в процессе штурма

      А за что? За то что офицеры части им всё дозволяли? За то что все молча прощались с электроникой, и не сообщали кому следует? Понимаю, может и страшно было, но мозги включать надо, сегодня ты отдашь планшет завтра лишишься ещё большего. Тут на сайте народец как девки увидев мышь вскочили на стол с воплями убейте её.
      В Армии СССР кавказцев тоже дофига было, и они тоже устраивали проблемы, но были драки и доходило до выстрелов когда красночи приезжали разнимать.
      МойВрач
      1. Pirogov Сегодня, 20:39
        Цитата: МойВрач
        В Армии СССР кавказцев тоже дофига было, и они тоже устраивали проблемы, но были драки и доходило до выстрелов когда красночи приезжали разнимать.

        Согласен % ,нужно заниматься боксом , разными видами борьбы как было в СССР и тогда посмотрели бы кто у кого ,что то вымогал ,а так в армию идут в основном .слабо развитые физически ,русские парни от сюда и проблемы.
        Pirogov
        1. Серый брат Сегодня, 20:50
          Цитата: Pirogov
          Согласен % ,нужно заниматься боксом , разными видами борьбы как было в СССР и тогда посмотрели бы кто у кого ,что то вымогал ,а

          Считайте что мой комментарий ниже относится и к вам тоже.
          Занимайтесь хоть боксом хоть дзюдой - я поражаюсь, люди такие наивные, как будто в 90-х и не жили вовсе, и не знают как такие вещи работают.
          Серый брат
    7. Ныробский Сегодня, 20:31
      Цитата: Стройбат запаса
      А почему их не перестреляли на месте?

      Меня больше занимает другой вопрос. В части вообще офицеры то были? Что за хня? Какое то чудо ставит на счётчик офицера? Нонсенс!
      Ныробский
      1. Серый брат Сегодня, 20:41
        Цитата: Ныробский
        Какое то чудо ставит на счётчик офицера? Нонсенс!

        Запросто. У него семья и дети и сам он в городе живёт, сегодня он отморозка в части прижмёт, а завтра его жене голову проломят.
        Прочитайте статью внимательнее и увидите буковы про "уволенных в запас".
        По сути обыкновенная ОПГ, беспредельщики.
        Серый брат
  2. Govorun Сегодня, 19:32
    Таких не сажать надо,а расстреливать на месте....
    Govorun
  3. Бредович705 Сегодня, 19:34
    Один кавказец, хороший солдат! Несколько кавказцев, преступная группа! Сколько можно на одни и те же грабли наступать?
    Бредович705
    1. Комментарий был удален.
  4. Подрезчик Сегодня, 19:40
    Ну это ни в какие ворота не лезет! Коллеги-россияне, расскажите, это у вас частенько такое бывает?
    Подрезчик
    1. МПК105 Сегодня, 19:43
      У Вас мононациональная страна-Вам не понять,что такое,когда-каждой твари по паре...В чём-то на ЕС похоже.Как-то так...
      МПК105
      1. Подрезчик Сегодня, 19:56
        Да нет, национальностей у нас тоже много: русские, прибалты,грузины, армяне, азербаджанцы, украинцы, молдаване и т.д., правда не очень много. Но чтобы и офицеров гнобили - за это надо по шапке давать уже командованию округа!!! Ну а этих "вояк" кавказских надо было....при оказании сопротивления!
        Подрезчик
    2. san4es Сегодня, 19:46
      Ага...В основном якуты щемят laughing

      ..шутка
      san4es
  5. doubovitski Сегодня, 19:43
    Плохо. Нужно было уничтожить в процессе штурма.
    doubovitski
  6. ЛукичЪ Сегодня, 19:47
    ну и сколько времени они там хозяйничали? з пару дней десятки смартфонов и планшетников не отберёшь.
    Речь в первую очередь идёт о вымогательстве денежных средств и иных материальных ценностей у военнослужащих части, включая даже офицерский состав.

    ОФИЦЕРОВ???? это уже выше крыши...
    ЛукичЪ
  7. evge-malyshev Сегодня, 19:48
    только уничтожать!!!
    evge-malyshev
  8. cariperpaint Сегодня, 19:55
    да такое уже не раз было. правда решали такое другими способам. они приезжают на срочную потом остаются там и начинается. при мне разок с ними в другом городе пришлось решать жестко . такое уже наверное лет 15 временами случается
    cariperpaint
  9. Комментарий был удален.
  10. Горный стрелок Сегодня, 19:56
    А на месте их не перестреляли, чтобы понять, кто, что и зачем. Даги опять? Ну ведь уже не 90-е. Как такое можно было допустить? Кто там командир части? Что за часть? Какие войска?
    Командира - под суд! Минимум - уволить без пенсии. am
    Горный стрелок
    1. cariperpaint Сегодня, 20:00
      так такое в основном командиры и решают) например вариант приказать разведчикам их хорошенько обработать с таким исходом что бы валили из города.правда уже после задержки по больничкам
      cariperpaint
      1. Серый брат Сегодня, 20:54
        Цитата: cariperpaint
        так такое в основном командиры и решают) например вариант приказать разведчикам их хорошенько обработать с таким исходом

        А потом закрыться за это на киче.
        Серый брат
  11. Vodila Сегодня, 20:00
    По традиции скоро отпустят , а то Кадыров будет недоволен.
    Vodila
    1. Чарик Сегодня, 20:05
      или в чечне опять на нацгвардию нападут
      Чарик
      1. sabakina Сегодня, 20:19
        Откуда инфа про чеченцев? Больше Дагестан пока хлопот добавляет.
        sabakina
    2. cariperpaint Сегодня, 20:07
      при чем тут Кадыров и дагестанцы?
      cariperpaint
      1. sabakina Сегодня, 20:23
        Цитата: cariperpaint
        при чем тут Кадыров и дагестанцы?

        Про дагов, если бы не знал, не писал бы. Мой шеф в Балашиху мотался, племяша вытаскивать. Чем кончилось, сейчас не помню.
        sabakina
        1. cariperpaint Сегодня, 20:35
          отлично знаю) просто не тот случай и не тот регион. отхватят и по полной. не первые)
          cariperpaint
    3. cariperpaint Сегодня, 20:08
      не отпустят)))
      cariperpaint
    4. Izotovp Сегодня, 20:08
      Ну завалят,так потом по адресам валильщиков приедут следственные органы из этих республик. Уже было. И будет. Что-то с дружбой народов и определяющей нацией не то происходит. Попробуйте из русских такое организовать ! Прирежут и никто ничего не докажет. А здесь-они герои. Поставили на место рабов. И будут чувствовать себя героями в тюрьме. Правда не долго. Потому что их быстро выпустят.
      Izotovp
  12. cariperpaint Сегодня, 20:02
    такое началось когда в нулевых начали не пойми с какой целью привозить на срочку из Дагестана на дальний восток. это решение до сих пор понять не могу
    cariperpaint
  13. К-50 Сегодня, 20:07
    А что сразу их на месте не пристрелили? belay
    Они открыли огонь по представителям правоохранительных органов и военнослужащим, значит подлежали уничтожению на месте, а теперь корми их и лечи несколько лет за счёт налогоплательщиков. Освободятся, ещё что-нибудь накосорезят. а то и убьют кого. И зачем такой гемерой разводиить? belay negative
    К-50
  14. garnik Сегодня, 20:10
    Уволить офицеров ,пусть идут служить в ЧОП. У нас в армии был офицер,который вызывал беспредельщика в кабинет и там перевоспитывал.Иногда вызывал старослужащих и требовал от них порядка в роте ,при этом разрешая рукоприкладство по отношению к отморозкам.Взамен на некоторые привилегии.
    garnik
  15. mitrich Сегодня, 20:14
    Чебуреки совсем офонарели. Их только давить надо, по другому не понимают. Только силу. Иначе борзеют до беспредела.
    mitrich
  16. Комментарий был удален.
  17. Сибиряк13 Сегодня, 20:18
    Почто не застрелили? Спецназу как команду дали так и работает. А дальше возникают вопросы к людям выше должностью по службе.
    Сибиряк13
  18. mitrich Сегодня, 20:18
    Цитата: san4es
    Ага...В основном якуты щемят laughing

    ..шутка

    Шуты гороховые, а не вояки. Никогда такого не понимал. Перефразируя: "можно забрать парня в армию из деревни (аула, кишлака, яранги...), но деревню (.....) из парня забрать нельзя". request
    mitrich
  19. tank64rus Сегодня, 20:19
    Устроить показательный процесс как в 37. С максимальными сроками за пособничество и терроризм. Если были жалобы и их заминали то тех то же под суд. Только так мы избежим крушения государства. Может хватит одного 91-года или соскучались.
    tank64rus
  20. Принц_Пенсии Сегодня, 20:23
    Отправили подальше от дома чтоб не надоедали? Дома не справлялись со своими детками? Расстрелять.
    Принц_Пенсии
  21. NUR Сегодня, 20:25
    Как то читал подобную новость года три назад тоже в Приморском крае. Неужели офицеры дошли до такого что платили своим подчиненным.
    NUR
  22. domnich Сегодня, 20:30
    Привет из 90-х! В те времена мордобой очень хорошо помогал. Срочной службы это мало касалось, - дело мы имели с взрослыми вольнонаемными мужчинами (кстати, и женщинами), но всякое бывало. Лично я старался за драку увольнять, но некоторые «товарищи по оружию» жестко и эффективно поддерживали тогда дисциплину в экипажах, и такой уголовщины, как описывается в статье, не допускали.
    domnich
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:49
      Ну, в 80ых за такое сразу же на "дизель "сажали, а особо борзых -в обычную зону.
      Изгоняющий либероидов
  23. Paar1990 Сегодня, 20:42
    А что говорил товарищ Жириновски про Кавказ? А в частности про чеченцов?
    Paar1990
  24. свободный Сегодня, 20:43
    это уже ни в какие ворота не лезет,вот они результаты разложения титульной нации путем накачивания русских лживыми ценностями и принципами,а еще это результат неоправданных преференций со стороны властей по отношению к жителям кавказа.
    свободный
  25. tochila Сегодня, 20:44
    Пора вводить в практику военно-полевые суды с приговорами,исполняемыми на месте перед строем!!!А еще лучше поступать также ,как на Кавказе,т.е. пленных не брать!
    tochila
  26. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:46
    Боком нам выйдет заигрывание с царьками из некоторых Кавказских республик. Много им дали воли, мало им уделялось внимания, не решаются две главные проблемы региона -безработица высокая, и сильные националистические взгляды.
    Изгоняющий либероидов
  27. ШВЕДский_стол Сегодня, 20:51
    Да это же мятеж!!!
    ШВЕДский_стол
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