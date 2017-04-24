Никки Хейли: США не исключают нанесения удара по КНДР
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая в эфире телеканала NBC, не исключила, что американские военные могут нанести удар по КНДР, если Пхеньян продолжит испытания баллистических ракет, передает ТАСС
Она также уточнила, что окончательное решение будет приниматься президентом США. При этом дипломат отметила, что Вашингтон не ищет войны с Пхеньяном и нацелен на сотрудничество с международным сообществом, которое "сейчас очень сплочено" по северокорейскому вопросу.
Отдельно Хейли подчеркнула, важность взаимодействия США с Китаем, который, по ее словам, оказывает ощутимое давление на власти Северной Кореи.
Мы ничего не будем делать до тех пор, пока он (Ким Чен Ын) не даст нам повода для действий. Если вы увидите, как он атакует военную базу, если вы увидите какую-либо межконтинентальную баллистическую ракету, то мы, безусловно, это сделаем,- сказала Хейли, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность упреждающего удара по КНДР.
Она также уточнила, что окончательное решение будет приниматься президентом США. При этом дипломат отметила, что Вашингтон не ищет войны с Пхеньяном и нацелен на сотрудничество с международным сообществом, которое "сейчас очень сплочено" по северокорейскому вопросу.
Отдельно Хейли подчеркнула, важность взаимодействия США с Китаем, который, по ее словам, оказывает ощутимое давление на власти Северной Кореи.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Постоянный представитель США при ООН
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