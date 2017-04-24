20:57 24 апреля

Никки Хейли: США не исключают нанесения удара по КНДР

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая в эфире телеканала NBC, не исключила, что американские военные могут нанести удар по КНДР, если Пхеньян продолжит испытания баллистических ракет, передает ТАСС

Никки Хейли: США не исключают нанесения удара по КНДР


Мы ничего не будем делать до тех пор, пока он (Ким Чен Ын) не даст нам повода для действий. Если вы увидите, как он атакует военную базу, если вы увидите какую-либо межконтинентальную баллистическую ракету, то мы, безусловно, это сделаем,
- сказала Хейли, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность упреждающего удара по КНДР.


Она также уточнила, что окончательное решение будет приниматься президентом США. При этом дипломат отметила, что Вашингтон не ищет войны с Пхеньяном и нацелен на сотрудничество с международным сообществом, которое "сейчас очень сплочено" по северокорейскому вопросу.
Отдельно Хейли подчеркнула, важность взаимодействия США с Китаем, который, по ее словам, оказывает ощутимое давление на власти Северной Кореи.


Использованы фотографии: yandex.ru/images›Постоянный представитель США при ООН
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Комментарии 47

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:59
    Один петух из британии уже кукарекал об этом..Что же вы все одновременно..Ну давайте пробуйте ! Пожалеете потом...
    ОТДЕЛ
    1. Общество Память Сегодня, 20:00
      Ахах)) михан костьми ляжет за жирдяя) и за чудесную страну кндр)
      Общество Память
      1. 0255 Сегодня, 20:02
        Цитата: Общество Память
        Ахах)) михан костьми ляжет за жирдяя) и за чудесную страну кндр)

        Михан только и может что лозунги строчить с новых аккаунтов.
        0255
        1. Общество Память Сегодня, 20:04
          спасибо, я в курсе)
          Общество Память
          1. cniza Сегодня, 20:48
            Цитата: ОТДЕЛ
            Один петух из британии уже кукарекал об этом..Что же вы все одновременно..Ну давайте пробуйте ! Пожалеете потом...


            Эта "девушка" дорвалась до микрофона и думает , что она уже не говорит , а глаголет истину...
            cniza
        2. alex73s Сегодня, 20:10
          Цитата: 0255
          Цитата: Общество Память
          Ахах)) михан костьми ляжет за жирдяя) и за чудесную страну кндр)

          Михан только и может что лозунги строчить с новых аккаунтов.


          Сколько интересно за лозунги платят? говорят норма выработки есть - нужно определенное кол-во коментов за смену настрочить или денег не получишь
          alex73s
          1. Pirogov Сегодня, 20:26
            Цитата: alex73s
            Сколько интересно за лозунги платят? говорят норма выработки есть - нужно определенное кол-во коментов за смену настрочить или денег не получишь

            Хватит на Михана гнать за собой смотрите.
            Pirogov
        3. Teberii Сегодня, 20:15
          Они уже давно поняли,что на войне можно хорошо заработать.Остальное бред и маразм их бог -это деньги.
          Teberii
        4. oleg-gr Сегодня, 20:20
          Исключительным, пардон совести мира, не терпится начать новую войнушку? Так начать легко, а потом уже не остановить будет. Как говорит ВВП: никакого чувства самосохранения.
          oleg-gr
    2. Deniska999 Сегодня, 20:01
      Что же, КНДР всех сотрет в ядерный пепел? smile
      Deniska999
      1. Marksman Сегодня, 20:08
        В общем там весь страх в том, что вообще шальной ядерный заряд может рвануть. Средств доставки даже до АУГ там нет.
        Тем не менее, туда никогда не полезут с наземной операцией, ибо это не арабы, алчущие демократии. Кстати, видели как Американцы ездят на Хамви в Ираке? Посмотрите.

        Дело идёт к тому, что раздолбят ядерные объекты.
        Marksman
        1. Смог Сегодня, 20:11
          Цитата: Marksman
          Дело идёт к тому, что раздолбят ядерные объекты.

          Ага и хрен с ними с корейцами, и южными и северными и с японцами, ну и немного с нашим дальним востоком. Забыл,Китаю тоже немного достанется
          Зато- ДЕМОКРАТИЯ восторжествует.
          Смог
          1. Pirogov Сегодня, 20:29
            Цитата: Смог
            Ага и хрен с ними с корейцами, и южными и северными и с японцами, ну и немного с нашим дальним востоком. Забыл,Китаю тоже немного достанется
            Зато- ДЕМОКРАТИЯ восторжествует.

            Может глобалисты нажрутся на 10,15 лет ,вот только вопрос ,А кто будет следующим.после КНДР.
            Pirogov
            1. Смог Сегодня, 20:43
              Цитата: Pirogov
              кто будет следующим.после КНДР.

              Иран. Ось "зла" этими дерьмократами уже обозначена.
              Смог
    3. сибиралт Сегодня, 20:15
      Этой Никке сходить бы к Иванке посоветоваться, да соответствующих фоток пока не изготовили.
      сибиралт
    4. рич Сегодня, 20:16
      Мы ничего не будем делать до тех пор, пока он (Ким Чен Ын) не даст нам повода для действий. Если вы увидите, как он атакует военную базу, если вы увидите какую-либо межконтинентальную баллистическую ракету, то мы, безусловно, это сделаем,- сказала Хейли

      кто ищет повод, тот всегда его найдет
      рич
      1. Vita VKO Сегодня, 20:40
        Северная Корея относительно небольшая территория, примерно 700 на 300 км. Китаю и России вполне можно развернуть вдоль границы противоракетный зонтик как гарантию того, что ни одна из ракет не перелетит границу, в том числе американские и южнокорейские. Таким образом, предоставить военные и политические гарантии безопасности Пхеньяну, что соответственно открывает реальные возможности ликвидации ядерного оружия как сдерживающего фактора.
        Vita VKO
  2. Смог Сегодня, 20:00
    Голову что ли решили включить?
    Смог
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:10
      Цитата: Смог
      Голову что ли решили включить?

      А она есть ? belay
      bouncyhunter
      1. Смог Сегодня, 20:17
        Цитата: bouncyhunter
        А она есть

        Может и нет. Но думаю южные кореяки с джапами до чего то у Трампа достучались.
        Ну а до чего.....??????? На счет головы возможно я и погорячился.
        Паша, там выше на Виталю члены кружка романова дружно навалились.Рвут Ына на мелкие кусочки, воины "света".
        Смог
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:24
          Цитата: Смог
          Паша, там выше на Виталю члены кружка романова дружно навалились.Рвут Ына на мелкие кусочки, воины "света".

          Не обращай на них внимания , как это Виталя делает .
          bouncyhunter
          1. sabakina Сегодня, 20:42
            Голову что ли решили включить?

            А она есть ?

            В одном советском фильме, молодой специалист произнёс фразу:" Я вообще не понимаю, как можно поручать ДУМАТЬ?"
            sabakina
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:00
    Никки Хейли: США не исключают нанесения удара по КНДР
    Что хотят увидеть корейский армагеддон? Ню ,ню.Северяне вмажут по южанам.Вот это "Спасатели приплыли" laughing Южан уже наверное трясёт от такой навязчевой "помощи"
    Что-то на подобие laughing
    Наблюдатель2014
    1. kapitan92 Сегодня, 20:15
      Цитата: Наблюдатель2014
      Ню ,ню.Северяне вмажут по южанам.

      Если матрасы нанесут удар "томагавками" (200-250 ед.), погасив ПВО и стартовые площадки, а затем поработает авиация с 2-х авианосцев, сомневаюсь я, что северяне ваще куда-нибудь вмазать смогут.
      Если будет подключена авиация с баз Японии и Ю. Кореи - пиндык Ыну, хотя он в бункере будет.
      kapitan92
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:24
        kapitan92
        Если матрасы нанесут удар "томагавками" (200-250 ед.), погасив ПВО и стартовые площадки, а затем поработает авиация с 2-х авианосцев
        Это всё бла-бла -бла.У северян каждое подразделение десятилетиями "заточенно" под захват и уничтожение конкретных целей юга.И находятся они в шаговой доступности.Плюс хим оружие.Так что не нужно северян недооценивать.Молчу про поколение пепси против идейно мотивированных готовых на смерть ради своей страны.
        Наблюдатель2014
        1. kapitan92 Сегодня, 20:35
          Поживем поглядим! hi
          kapitan92
          1. sabakina Сегодня, 20:46
            Там наверняка все в полной боевой. И первая замеченая ракета будет сигналом на открытие огня. Ну, если только они профаны, у которых не было корейской войны.
            sabakina
          2. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:46
            kapitan92
            Поживем поглядим!

            Согласен. hi
            Наблюдатель2014
  4. МПК105 Сегодня, 20:01
    Да блин-мне в 5,30 вставать-не усну теперь!!!Ну найдите вы красивую тётьку,ведь есть же у вас там-в той же порноиндустрии,хотя бы...Всё смотреть приятнее было бы...Что ни медийное женское лицо-тихий ужас...
    МПК105
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:12
      Лёх , ну эта хоть не такая страшная как Саманта Пауэр . Брррррр ! Аж мороз по коже , как вспомню ...
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 20:17
        Блин,вот ты садист-теперь и я её вспомнил...Точно не усну теперь... laughing laughing laughing
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:26
          Цитата: МПК105
          Блин,вот ты садист

          Спасибо за комплимент , дружище . feel
          З.Ы. Тебе её фотку запостить ?
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 20:49
            Цитата: bouncyhunter
            Тебе её фотку запостить ?

            Запоздал!!!!!!! Я Паш, тоже САДЮГА!!!!!!!!
            Смог
        2. Смог Сегодня, 20:41
          Цитата: МПК105
          я её вспомнил...Точно не усну теперь...

          Да ладно тебе привередничать то. Руки, ноги, ну и все прочее на месте. Чего еще надо?. Ну страшненькая, ну так с лица же не воду пить.Смотри вот дошуткуешься так, паша Чугункин даст СБУ указивку, что бы тебя в \на окраину не пущали. Будешь знать как "хороших" теток забижать laughing
          Смог
          1. МПК105 Сегодня, 20:44
            Блин,ещё один садюга пришёл...Вы мне спать дадите,нет... laughing laughing laughing
            МПК105
            1. Смог Сегодня, 20:47
              Цитата: МПК105
              Вы мне спать дадите,нет
              lol
              Смог
            2. bouncyhunter Сегодня, 20:52
              Цитата: МПК105
              Блин,ещё один садюга пришёл...Вы мне спать дадите,нет... laughing laughing laughing

              Лёх , у тебя есть только один выход - присоединяйся к нам , садюгам ! drinks
              bouncyhunter
          2. bouncyhunter Сегодня, 20:45
            Костик , я же совсем забыл предупредить Лёху что у меня есть брат-близнец , такой же садюга и добрый гестаповец как и я ... lol
            bouncyhunter
    2. Pete Mitchell Сегодня, 20:27
      Вот найти говорящую голову среди порноиндустрии очень хорошая идея, мужикам в зале хоть повеселее будет. Чтоб читать с листа мозги всеравно не нужны, чтоб еще голос заводящий... feel
      Pete Mitchell
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:31
        Цитата: Pete Mitchell
        Чтоб читать с листа мозги всеравно не нужны, чтоб еще голос заводящий...

        И сиськи минимум 4-го калибра ! good
        bouncyhunter
        1. sabakina Сегодня, 20:50
          Между прочим, та Скалли, которая с Малбертом, раньше снималась в тех интересных фильмах.
          sabakina
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:53
            Да в Матрасии многие актёры и актрисы начинали с "клубнички" . Страна великих возможностей , однако ...
            bouncyhunter
  5. Горный стрелок Сегодня, 20:10
    Боже мой, представитель США в ООН угрожает ударом суверенной стране! Я шизею, дорогая редакция! request Чего там ещё обсуждать? Если КНР пропустит, следующий удар будет по нему!
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:15
      Цитата: Горный стрелок
      Боже мой, представитель США в ООН угрожает ударом суверенной стране! Я шизею, дорогая редакция! request Чего там ещё обсуждать? Если КНР пропустит, следующий удар будет по нему!

      good Главное чтобы китайцы это осознали ! Такие половецкие пляски до добра не доведут ...
      bouncyhunter
  6. Подрезчик Сегодня, 20:25
    Не исключила... Но и удара не будет, кишка тонка! И взаимодействия с Китаем у них нет, и давления на северян сильного Китай оказывать не будет! Америкосовский блеф, забыли что не в покере!
    Подрезчик
  7. sabakina Сегодня, 20:33
    Если вы увидите, как он атакует военную базу, если вы увидите какую-либо межконтинентальную баллистическую ракету, то мы, безусловно, это сделаем,

    -Я не вижу, я не вижу, я не вижу, я.....упс...А кто это сделал? Эх, индейцев только жалко. Мечты мечты....
    sabakina
  8. san4es Сегодня, 20:42
    Пугать - любимое занятие USA
    san4es
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