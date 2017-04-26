17:40 26 апреля
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"Ленин – это человек масштаба не только страны. Ленин – это человек масштаба планеты!"

"Ленин – это человек масштаба не только страны. Ленин – это человек масштаба планеты!"


Сегодня, в преддверии дня рождения основателя СССР Владимира Ленина, где-то в государственных кабинетах, кажется, начали осознавать, какую огромную брешь власть сама же пробивает в народном сознании, занимаясь борьбой с советским прошлым. Откровением стало заявление ведущего федерального телеканала "Россия" Владимира Соловьева, который вдруг вступился за вождя революции:

"Мы зачем-то отдали Ленина. Мы почему-то самого великого русского мыслителя-практика взяли и выбросили на свалку истории. Мы почему-то отказываемся от своего прошлого, от величины, которая де-факто изменила весь мир. Весь путь ХХ века. Мы почему-то взяли и сказали сначала: "Нет такого. Плохой, бяка-закоряка". Вот обеднили себя. Обеднили свою историю!"


И, действительно, есть от чего хвататься за голову. В школах у детей давно формируют понимание, что большевики – этакие "смутьяны и бунтари" разрушили Российскую империю (хотя к моменту свержения царя Ленина даже в России не было), батюшки рассказывают студентам о вреде октябрьских событий 1917 г. – ибо каждая власть от бога (но ничего не говорят про то, что сама же церковь признала Временное правительство Александра Керенского после отречения Николая II).

Деятельность Ленина в наших учебных заведениях изучать перестали, отделавшись клише "сверг царя", с работами Ленина не знакомятся даже в университетах (исключая профильные направления), люди вынуждены получать информацию о вожде из масс-медиа. А массовая культура, безжалостная и бесполезная, лепит образ Ленина, удобный для вышедшей из 90-х правящей элиты, приватизировавшей народные достояния. В последние десятилетия объектом для исследований под микроскопом стали самые обыденные вопросы на уровне ток-шок Малышевой, например, что ел Ленин, почему мама не давала ему сладкого, достаточно ли он получал витамина Б? Кстати, сама болезнь, унесшая жизнь Ленина, стала предметом обширных домыслов нездоровой фантазии. Кто-то даже додумался показать детский рисунок Ильича современному психоаналитику и выпустить материал под заголовком "Будущее вождя зашифровано в детских рисунках". Так что возмущение Владимира Соловьева, конечно, возникло не на пустом месте.

Как депутаты Госдумы подхватили флешмоб школоты

Стоит ли удивляться, что неразумная школота нынче радостно участвует в акции #намнадорасстаться. Суть ее в том, что люди фотографируются с советскими символами, в том числе на фоне мавзолея, и выкладывают в сеть с соответствующим хештэгом.



Но культурная беднота не только у школоты, уже готовой скакать на украинский манер – против всего советского, за все европейское. Своеобразным участием во флешмобе отметились депутаты Госдумы от "Единой России" и ЛДПР, которым тоже "слава Украины" покоя не дает. Они внесли законопроект, который бы устанавливал юридические механизмы для перезахоронения тела Владимира Ленина. Чем подлили масла в огонь сетевой акции. Примечательно, что среди соавторов был депутат-"единоросс" от Челябинской области Виталий Бахметьев, выходец со знаменитой Магнитки – предприятия, появившегося спустя каких-то десять лет после официального образования СССР. Любопытно, но сами инициаторы при этом признали, что сейчас никакими юридическими нормами перезахоронение не предусмотрено.

"Речь идет о лидере большевиков Владимире Ленине, юридические основания для перезахоронения которого сейчас отсутствуют в правовом поле", – сказал один из инициаторов от ЛДПР Владимир Сысоев. Позже неразумных "единороссов" одернули, и они отозвали свои подписи под законопроектом. Упомянутый уже Бахметьев признался, что "не ожидал" такой негативной реакции общественности.



О том, что мавзолей является памятником, охраняемым ЮНЕСКО, что тело захоронено согласно всем даже православным канонам, что возле кремлевской стены захоронены и другие исторические личности и, наконец, что сохранение тела вождя – это уникальный научный эксперимент, много раз писалось. И, тем не менее, во власти находятся люди, которые считают именно перезахоронение первостепенной задачей, как будто у "единороссов" в стране проблемы кончились.

И возмущение Владимира Соловьева можно понять – все эти депутаты с политологами и прочими экспертами на телевидении ругают фашиствующий Киев, который борется с памятниками Ленину, не замечая реальных проблем Украины, но, как выясняется, многие и сами готовы продолжить начатый в 90-е путь декоммунизации в России. Где логика?



"Недаром же на Украине первое, что делали во время переворота, – сносили памятники Ленину. И где сейчас Украина? И те люди, которые говорят сейчас "нам надо расстаться", они, во-первых, лгут – с Лениным мы давно расстались, его не проходят, не изучают – даже медалисты порой не знают, кто такой Ленин. Трагедия заключается в том, что люди у нас не знают, кто такой реальный Ленин. Единственное, что можно узнать из всех фильмов и книг про него сейчас, – это то, что он якобы брал немецкие деньги, что его везли в пломбированном вагоне. Характерно, что все, кто пишут о Ленине, – не специалисты ни по большевикам, ни по революционным движениям, ни по Ленину – они специалисты по грязи", – говорит в беседе с Накануне.RU историк Александр Колпакиди.

Каков реальный Ленин?

Сразу хочется отметить, что ни одного документа, что Ленин брал немецкие деньги, никто так и не представил, есть только фальшивки или доказательства, что Парвус получал деньги в немецком банке, но там не написано, куда эти деньги шли дальше. Известно, что Ленин дважды отвергал публично самого Парвуса и его агента Зурабова – так, в ресторане Ленин встал и сказал – прошу обратить внимание, что я с этим человеком сидеть и разговаривать не буду, после чего Парвус ретировался. "Это все знают, ни одного документа, доказывающего, что Ленин получил хоть "копейку" немецких денег – нет", – говорит писатель-публицист, историк Александр Колпакиди.

Он напоминает, что когда у Ильича конфисковали банковский счет, там оказались две тысячи рублей или около того: завещанное наследство тетки Крупской, плюс гонорар Крупской за книгу, которую она выпустила еще при царе в Москве, плюс гонорары Ленина – "тютелька в тютельку". По тем временам это была копеечная сумма, зато когда у Керенского конфисковали один только счет в банке, там нашли чуть ли не полтора миллиона! И никто не предъявляет ничего Керенскому – откуда у него такие суммы, ведь он был обычным адвокатом? Сопоставлять факты, видимо, в школах не учат. Иначе придется как-то сопоставить и то, что спустя 40 лет после того, как "Российскую империю разрушили смутьяны и баламуты", произошел прорыв в космос.

"Это был гениальный политик, с точки зрения стратегии и тактики ему равных нет. "Апрельские тезисы" не поняли даже его соратники, и только через какое-то время выяснилось, что стратегический план захвата власти оказался единственно верным. А тогда, в апреле, его товарищи решили, что старик оторвался от действительности. Но через какие-то несколько месяцев оказалось, что он был абсолютно прав, – говорит в беседе с Накануне.RU доктор исторических наук Вячеслав Тетекин. – Его работа "Развитие капитализма в России" свидетельствует, что он глубоко вник в развитие социально-экономических процессов, владел ситуацией в стране не просто на уровне публицистики, демагогии и популизма. Он глубоко понимал социально-экономические процессы, которые происходили. Наконец, он был великим мыслителем и философом, потому что "Материализм и эмпириокритицизм" – это развитие предыдущих философских течений. Он сочетал в себе и талант государственного управления, а это выработка стратегии и тактики, и крупного мыслителя, философа, который мог осмысливать крупные процессы".

Что касается намерений отдельных политических деятелей "расстаться с Лениным", то что еще ждать от тех кругов, для которых идеи Ленина смертельно опасны? – рассуждает историк Станислав Сливко. Достаточно открыть "Апрельские тезисы", чтобы увидеть и отдельных персонажей, и социальные силы, которым сегодня мешает Ленин. Это олигархия и бюрократия, а также обслуживающая "деловых людей" буржуазная интеллигенция. Разве им может понравиться переход власти в руки советов депутатов трудящихся, народная самоорганизация? Разве примут они с радостью национализацию банков и стратегических отраслей промышленности? Неужели можно от них ждать других "решений" насущных проблем миллионов россиян, кроме как в виде советов "держаться как-нибудь"? В этом корень их ненависти к Ленину. Единственное, чего могут добиться любители борьбы с исторической памятью – это на время смутить умы некоторых наших сограждан, особенно молодежи.

Примечательно, что сегодня в вину Ленину ставят то, что он якобы не любил Россию, именно те, кто сами Россию не любят и мечтают "свалить из этой страны". Обвиняют в космополитизме те, кто считают себя "гражданами мира". Здесь нет логики, не стоит ее и искать – таково поколение потребления, считает историк Андрей Фурсов:

"Все разговоры о том, что надо расстаться с Лениным – неправильны, ни с одним моментом нашей истории невозможно расстаться. Невозможно выбросить из нашей истории ни Ленина, ни Николая II, ни Петра I, ни Ивана Грозного, ни Ивана Колиту, ни эпоху Золотой орды".

По его словам, молодежь, которая выходит с лозунгами "надо расстаться", – это те самые потребители. Как когда-то сказал бывший министр образования Андрей Фурсенко, главная задача нашей школы – воспитывать не творца, а потребителя, который может пользоваться чужими трудами. Вот эти потребители и вышли вместе с Навальным на митинг, эти потребители фотографируются с Лениным под тегом "надо расстаться".

"И так и хочется спросить гражданина Фурсенко – ну что, вы довольны? Вы воспитали потребителей, но теперь эти потребители предъявляют счет. И вам, и русской истории", – говорит Андрей Фурсов.



Спасибо, Ильич!

Что могло бы стать лекарством от антиленинизма? Историк Станислав Сливко считает, что для многих молодых людей таким лекарством стала бы история их предков до 1917 г. Реальная история, а не та, в которую сегодня хочет верить каждый – что вот их-то предки были голубой крови и пострадали от большевиков.

"У большинства наших сограждан рабоче-крестьянское происхождение, и именно советская власть научила многих их предков читать и писать", – напоминает он.

Для человека, якобы "не любившего Россию", Ленин сделал для нее слишком уж много – он спас страну от развала, когда выдвинул свой лозунг переводить революцию на социалистические рельсы. А ведь даже большевики считали, что Россия не дозрела до пролетарской революции.

"У нас никто не знает, что творилось в конце правления Временного правительства, страна погружалась в пучину анархии, – рассказывает Александр Колпакиди, – крестьяне захватывали земли, кругом дезертиры, объединялись банды, отряды, шли грабежи, была чудовищная преступность, появились экстремисты, партия анархистов, всевозможные левацкие группировки, которые возглавили эту бандитскую уголовную волну. Все это захлестнуло страну, и виновником было Временное правительство, русские либералы. А Ленину предстояло эту стихию обуздать. Начался "парад суверенитетов" – отделялись одна область за другой, не только инонациональные, но русские, этнические области. Сейчас об этом стараются не вспоминать. Ленин это все остановил, подавил железной рукой".



Второе спасение – от иностранных завоевателей. Сегодня для потребителей информации интервенция – это пустой звук. Но на нашей территории действовало более миллиона иностранных солдат – это больше, чем вся белая армия, кстати говоря. Победа большевиков в Гражданской войне, так или иначе, объединила страну. Ленин заложил фундамент великой державы, а не "бомбу под Россию положил", как говорят сегодня. Хотя бы в день рождения Ленина стоит признать, за что мы должны быть благодарны ему.

Молодым семьям стоит вспомнить, выплачивая грабительские проценты по ипотеке, что именно в годы советской власти люди труда стали бесплатно получать жилье. И те, кто сегодня освобожден от "дани банкам", свободны от этого рабства только потому, что живут зачастую в квартирах, которые государство выдавало их бабушкам и дедушкам, мамам и папам – бесплатно. А также государство дало возможность получать этим мамам и папам лучшее в мире образование – тоже бесплатно.

"Именно советская власть давала возможность стать академиком или министром как простому жителю провинциального села, так и жителю мегаполиса. Этот логический ряд можно продолжать очень долго. И за всем этим – Ленин, в котором олицетворена коммунистическая идея, коммунистическая партия, Советский Союз. Феномен "культа Ленина" имел глубоко народное происхождение – об этом говорят многие российские и зарубежные исследователи, изучавшие его появление в 1920-е гг. Не Керенского, не Николая II, не Колчака или Деникина – именно Ленина. И в этом проявился исторический выбор, сделанный нашим народом в 1917 г.", – говорит Станислав Сливко.

В Российской империи до столыпинских реформ крестьянин, окончив полевой сезон, отправлялся на заработки в город. По правилам капитализма фабрикант, как мог, экономил на заработках и на жилье сезонников, и они все это терпели, поскольку воспринимали свое положение как временное. Но Столыпин выживал людей из деревни в город уже на постоянное жительство – а капиталист, владелец заводов уже привык тратить копейки на жилье, пищу и зарплату рабочих. Люди из деревни бежали от голода в город и попадали в совершенно нечеловеческие условия нарождающегося капитализма. Жили эти люди, как рабочий скот, – трудились за кормежку и крышу над головой. На фабриках и заводах с посменной работой самым распространенным был 12-часовой рабочий день. Иногда он был непрерывным. Поэтому часто день делился на две смены по шесть часов каждая (то есть шесть часов работы, шесть отдыха и снова шесть работы). А вот какой порядок был заведен на суконных фабриках: дневная смена работала 14 часов (с 4.30 утра до 20.00) с двумя перерывами: с 8 до 8.30 утра и с 12.30 до 13.30 дня. А ночная смена длилась "всего" 10 часов, но зато во время двух перерывов, положенных для рабочих дневной смены, те, что трудились в ночную, должны были просыпаться и становиться к машинам.

Поскольку зарплату рабочий получал, как хозяин соизволит, то большую часть года денег у людей не было – и тогда в силу вступали знакомые нам теперь, в эру капитализма, не понаслышке своеобразные "микрокредиты" - фабричные магазины, где можно было брать продукты в долг под зарплату. Естественно, цены в этих магазинах были на 20-30% выше, чем в городе, а товар завозился самого дурного качества.



В среднем продолжительность рабочей недели в аграрной (!) империи составляла 74 часа (тогда как в "зубастых" промышленных Англии и в Америке в то время она была 60 часов). Никакого законодательного регулирования продолжительности рабочего дня не существовало – все определяла жажда наживы отца-фабриканта.

Одним из главных требований большевиков стал лозунг 8-часового рабочего дня. Итак, первой страной на европейском материке, законодательно установившей восьмичасовой рабочий день для любых профессий, стала Советская Россия. В 1917 г., спустя лишь четыре дня с начала Октябрьской революции, вышел соответствующий Указ советского правительства. В большинстве государств Европы 8-часовая рабочая смена установилась в 1919 г. – после серии многодневных и парализующих экономику профсоюзных забастовок, в которых участвовали сотни тысяч рабочих одновременно.

Оказывается, трудовое право в царские времена сильно отличалось даже от того, что мы имеем сейчас. Оплачиваемый ежегодный отпуск в природе не существовал. Чтобы "подправить" здоровье или взять "по семейным обстоятельствам" отпуск, приходилось "испрашивать" за свой счет. А длительные отпуска относились к разряду роскоши, особой милости или поощрения. В России понятие "отпуск" вошло в трудовые отношения только после Октябрьской революции, став одним из прогрессивных ее достижений. 14 июня 1918 г. Владимир Ленин подписал постановление "Об отпусках". Вот так, сегодня отпуск – это броня для работника от дедушки Ленина.

После социалистической революции право на бесплатное медицинское обеспечение получили все поголовно. Советская власть начала свою деятельность по реформе социального страхования с Декларации Народного комиссара труда от 30 октября (12 ноября) 1917 г. о введении в России "полного социального страхования". Основные положения Декларации были следующие: распространение страхования на всех без исключения наемных рабочих, а также на городскую и сельскую бедноту; распространение страхования на все виды потери трудоспособности (на случай болезни, увечья, инвалидности, старости, материнства, вдовства, сиротства, безработицы), возмещение полного заработка в случае утраты трудоспособности и безработицы. Такая щедрость появилась впервые в мире.

"Ленин – создатель первого в мире государства рабочих и крестьян, это человек, без которого невозможно представить нашу Родину сегодня. Это тот, кому мы должны быть благодарны за достижения в социальной, научной, образовательной, военной и многих других областях, которые сегодня просто приписываются русской культурной традиции. Нет, без Ленина, без Советского Союза ничего этого не было бы, – говорит в беседе с Накануне.RU автор и ведущий программы "Агитация и пропаганда" Константин Семин. – Ленин – это символ социальной справедливости, это человек, который доказал не только нам самим, но и всему остальному человечеству, что другой мир возможен, что революция – это не теория, а практика, что жестокий, безжалостный мир эксплуатации и порабощения, который толкает человечество к братоубийственным войнам и вырождениям, рано или поздно создаст сам себе антипод, создаст такое государство, в котором человек сможет считать человека товарищем, другом и братом, а не добычей, товаром или разменной монетой".



Ленин вышел на общемировую арену в очень сложный период истории, такие писатели как Хемингуэй, Ремарк хорошо описали ощущения людей, живших в то время: бессмысленная война, не за что ухватиться, произвол власть имущих, беспросветность жизни. Безысходность витала во всех странах. Никогда в истории не было такого массового разочарования в цивилизации, как это произошло в годы Первой мировой: кризис духа, экономики, волна самоубийств, миру нужен был новый герой и новая идея – для чего жить?

"Ленин и на человечество в целом оказал колоссальное влияние, – говорит доктор исторических наук Вячеслав Тетекин, – больше не было в истории такой личности, которая могла бы так повлиять на человеческую цивилизацию".



Многие заявленные Лениным социальные гарантии стали сами по себе той самой мировой революцией, о которой грезили поначалу большевики. Да, что-то в развитии первого социалистического государство развивалось не по плану Ленина, но сами постулаты социальной политики оказались незыблемы и влияли на ход истории 20 века. Только после Второй мировой войны рабочие движения на Западе, в Европе окончательно смогли добиться почти таких же льгот и гарантий, какие декларировали большевики в 1917 г. Ленин заставил весь мир жить по новым законам – обратить внимание на угнетенных, и даже забив головы своих рабочих антикоммунистической пропагандой, на Западе капиталисты были вынуждены идти на социальные преобразования, которые изменили мир. И только сегодня, когда в России произошла реставрация капитализма, а памятники Ленину оказались не нужны – во всем мире мы наблюдаем откат от социальных гарантий, которые казались незыблемыми под охраной памятников Ильича.

Автор: Елена Кирякова
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112808/


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Комментарии 74

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  1. василий50 Сегодня, 15:19
    СПАСИБО АВТОРУ ЗА СМЕЛОСТЬ!
    То что против СОВЕТСКОГО СОЮЗА сегодня модно выступать так ничего странного в этом, подражание майданутым будит в *некрепких* на голову химеру общности с подобными же придурками, тем более за это ничего не будет То что среди таких ПРИДУРКОВ встречаются и депутаты не удивительно, слишком долго и целенаправленно выращивали таких которым думать не обязательно,они выполняют то что им предписано.
    ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА и БОЛЬШЕВИКОВ сегодня ненавидят те кто живёт в стране которую они отстояли и отстроили. То что современные *члены* правительства и депутаты выступают против СОВЕТСКОГО СОЮЗА это признак неудачников, слишком провально выглядят их *достижения*.
    василий50
    1. Николай К Сегодня, 15:32
      Ленин действительно утопист планетарного масштаба с маниакальной настойчивостью и абсолютной беспринципностью в выборе инструментов достижения своей цели.
      Личность конечно масштабная, но очень жаль, что он родился в России или не остался проводить свои социальные эксперименты где-нибудь в Швейцарии. Я бы на них с удовольствием посмотрел со стороны, вместо того, чтобы самому быть подопытным кроликом вместе со своими предками.
      Николай К
      1. Алекс_1973 Сегодня, 16:02
        Николай К Сегодня, 15:32 ↑
        Я бы на них с удовольствием посмотрел со стороны, вместо того, чтобы самому быть подопытным кроликом вместе со своими предками.
        Не будь Ленина, вы были бы не "подопытным кроликом", а работали бы по 14 часов в сутки, с выходными только по церковным праздникам. Не получили бы образования и медицинского обслуживания, да и вообще не известно родились бы вы вообще, а если бы и родились, то не факт, что дожили бы до своих теперешних лет. Смертность была такая, что из 10-12 детей в семьях, что было нормой, выживала в лучшем случае половина.
        Так что если бы не Ленин, сидели бы вы сейчас как мышь под веником и не тявкали. Бегали бы у барина на побегушках и радовались бы, что сегодня не вас сечь будут, а кого то другого. "Жертва" эксперимента... laughing
        Алекс_1973
        1. Александр романов Сегодня, 16:04
          Цитата: Алекс_1973
          да и вообще не известно родились бы вы вообще

          Гражданская воина унесла в России больше жизней,чем первая мировая. Сколько же людеи не родилось и сгинуло
          Александр романов
          1. Alena Frolovna Сегодня, 16:10
            помин
            Сегодня наша прихожанка рассказывала о своей бабушке.
            В 1985 году та во сне увидала товарища Ленина. Вождь обратился к ней и попросил подать "хлебушка". Бабушка человек верующий поняла, что Владимир Ильич просит у неё помина. Пошла в магазин, купила бутылку кагора, пряников и конфет.
            А как раз была Пасха, она отнесла помин в церковь и отдала молодым прихожанам. Объяснила за кого. Молодые люди отнеслись с пониманием и добросовестно помянули дедушку Ленина.

            Интересно, что на дворе стоял 1985 год. Начало перестройки тов. Горбачёва. Заканчивалась эра большевиков, может, потому и проявилось у тов. Ленина "чувство голода"?
            о.Александр Дьяченко, alex_the_priest
            Alena Frolovna
            1. Александр романов Сегодня, 16:13
              Цитата: Alena Frolovna
              В 1985 году та во сне увидала товарища Ленина. Вождь обратился к ней и попросил подать "хлебушка". Бабушка человек верующий поняла, что Владимир Ильич просит у неё помина. Пошла в магазин, купила бутылку кагора, пряников и конфет.

              laughing laughing laughing Это даже коментировать невозможно wassat
              Александр романов
              1. Алекс_1973 Сегодня, 16:50
                Александр романов Сегодня, 16:13 ↑ Новый
                laughing laughing laughing Это даже коментировать невозможно wassat
                Ну так и не комментируй, глядишь за умного сойдешь... laughing
                Алекс_1973
                1. Александр романов Сегодня, 17:01
                  Цитата: Алекс_1973
                  Ну так и не комментируй,

                  Может мне сказать,куда тебе поити?
                  Цитата: Алекс_1973
                  , глядишь за умного сойдешь..

                  В твоих глазах все ,кто не любит большевиков ущербны.А может тебе стоит посмотреть в зеркало?
                  Александр романов
                  1. Алекс_1973 Сегодня, 17:26
                    Александр романов Сегодня, 17:01 ↑ Новый
                    Может мне сказать,куда тебе поити?
                    Это я скажу куда тебе пойти. Школоте пора идти спать, так что романов иди смотри "Спокойной ночи малыши" и в люлю... laughing
                    Алекс_1973
          2. Алекс_1973 Сегодня, 16:10
            А кто развязал гражданскую войну г-н романов? Не уж то большевики? А ну да, ну да, я уже заранее знаю ваш ответ, можете не пыжиться. Только вот ваш ответ заранее заведомая ЛОЖЬ! Гражданскую войну развязали так любимые вами монархисты, анархисты, либералы и их западные спонсоры. Для вас это конечно не правда, так?
            Алекс_1973
            1. Александр романов Сегодня, 16:25
              Цитата: Алекс_1973
              Не уж то большевики?

              Слышь,я на такие вопросы уже год не отвечаю,поскольку знаю,что услышу в ответ. Разговаривать на серьезные темы с фанатиками не имеет смысла.
              Александр романов
              1. Алекс_1973 Сегодня, 16:55
                Александр романов Сегодня, 16:25 ↑
                Слышь,

                "Слышь" - это ты будешь со своей мамкой так разговаривать. Ты еще рот раззеваешь на то, что ты не хам? Да ты хмло и это очень мягко сказано.
                Разговаривать на серьезные темы с фанатиками не имеет смысла.
                То есть когда сказать нечего, то романов просто об си рается причем жидко и себе в штаны... laughing
                Алекс_1973
        2. Николай К Сегодня, 16:25
          Не будь Ленина, вы были бы не "подопытным кроликом", а работали бы по 14 часов в сутки, с выходными только по церковным праздникам.

          Такой большой, а в сказки верите. Где сейчас самый короткий рабочий день? В Скандинавии. А вот если бы Ленин революцию устроил бы там, то может был бы сейчас у нас.
          А вообще учите историю. Уже в 1918 царское правительство планировало ввести всеобщее бесплатное среднее образование. Большевики его ввели только в 30-х годах. Медицина в России была бесплатная, точнее финансировалась за счет "общества" и моценатов. По тому времени была очень хорошего качества, русские врачи были звездами мировой медицины.
          Николай К
          1. рич Сегодня, 17:18
            Надо снести мавзолей

            Сколько у нас развелось любителей сносить. Сносить памятники, переименовывать города и улицы. И в тоже время стучать себя кулаком в грудь и кричать: - " Караул! Ратуйте люди добрые! Спасайся кто может! У нас историю переписывают!"
            рич
        3. Венд Сегодня, 16:27
          Цитата: Алекс_1973
          Смертность была такая, что из 10-12 детей в семьях, что было нормой, выживала в лучшем случае половина.
          И на каких данных вы основываетесь? Но даже если взять ваше утверждение. Это получается 5-6 детей в семье, а в советское время один ребенок норма, два уже сложность, а три и более тяжкая ноша. Достаточно простой математики чтобы подсчитать прирост население в стране.
          Венд
          1. Алекс_1973 Сегодня, 17:00
            Венд Сегодня, 16:27 ↑
            И на каких данных вы основываетесь?
            На тех данных, что мои дедушка и бабушка жили в то время и я прекрасно знаю какие были семьи и сколько выживало.
            а в советское время один ребенок норма, два уже сложность, а три и более тяжкая ноша.
            Простите а вы в семье алкашей жили? Или вам на жизнь в СССР не хватало?
            У меня родные сестра и брат, нас могло быть четверо, один ребенок умер еще не родившись. И наша семья не исключение из правил. И опять же бред нести изволите, рожать стали меньше как раз из-за повышения уровня жизни, а не из-за понижения. И такая тенденция была не только в СССР. Возьмите сейчас рождаемость в бедных странах, она в разы больше чем на том же Западе, но это не говорит о хорошем уровне жизни.
            Алекс_1973
            1. Венд Сегодня, 17:19
              Цитата: Алекс_1973
              Венд Сегодня, 16:27 ↑
              И на каких данных вы основываетесь?
              На тех данных, что мои дедушка и бабушка жили в то время и я прекрасно знаю какие были семьи и сколько выживало.
              а в советское время один ребенок норма, два уже сложность, а три и более тяжкая ноша.
              Простите а вы в семье алкашей жили? Или вам на жизнь в СССР не хватало?
              У меня родные сестра и брат, нас могло быть четверо, один ребенок умер еще не родившись. И наша семья не исключение из правил. И опять же бред нести изволите, рожать стали меньше как раз из-за повышения уровня жизни, а не из-за понижения. И такая тенденция была не только в СССР. Возьмите сейчас рождаемость в бедных странах, она в разы больше чем на том же Западе, но это не говорит о хорошем уровне жизни.

              Понятно, данные ни какие. А чего могло хватать в СССР? Дефицит уже давно не тайна, можете вспомнить бунт в Новочеркасске и расстрел рабочих. Это же надо такое сказать, рожать стали меньше как раз из-за повышения уровня жизни, а не из-за понижения, вы в своем уме или в чужом? На данный момент из-за выплаты материнского капитала повысилась рождаемость. Мы что сейчас хуже живем чем в СССР? У нас продуктовый и шмоточны дефицит? Сотрите свой пост не позорьтесь безграмотностью.
              Венд
        4. Николай К Сегодня, 16:35
          Так что если бы не Ленин, сидели бы вы сейчас как мышь под веником и не тявкали. Бегали бы у барина на побегушках и радовались бы, что сегодня не вас сечь будут, а кого то другого. "Жертва" эксперимента

          Мои предки еще при царе ушли в малороссию (или выкупились, не знаю) и работали сами на себя, без царей и холопов. А у кого-то холопское поведение настолько прочно засело в голову, что их обязательно добрый дедушка Ленин должен освободить, или еще кто. Да и то они подчас рады кому-нибудь по-прежнему искренне прислуживать, не Романовым, так Ленину со Сталиным.
          Николай К
      2. gridasov Сегодня, 16:35
        В.И Ленин это прежде всего ученый и специалист в области обществоведения. Это человек глубоких философских знаний. Только не умные люди готовы воспринимать его одинаково нарицательно навешивая эпитеты , не изучив досконально его идеи и саму философию ученого , а так же воспринимать его как идола. Кстати многие страны капиталистического направления развития, все-таки используют и гармонизируют в своем развитии формы поддержки различных социальных групп населения таким образом , чтобы удерживать стабильный баланс взаимоотношений и капиталистов и трудового населения, приносящих базовый совокупный доход . Даже современные события в Европе связаны с тем , что дефицит работников в различных сферах производства и услуг , ограничивает развитие этих стран. Поэтому каждое высказывание о В.И Ленине это тест на грамотность самого высказывателя.
        gridasov
        1. Венд Сегодня, 17:06
          Цитата: gridasov
          В.И Ленин это прежде всего ученый и специалист в области обществоведения.

          Да что вы? Чего только не прочитаешь в комментариях. Насадил разработку двух русофобов Маркса и Энгельса в России. До сих пор разгрести не можем.
          Венд
          1. gridasov Сегодня, 17:13
            Это весьма односторонний взгляд . Или Вы знаете основы моделирования идеального человеческого сообщества . Идут процессы , которые еще нужно и видеть , а затем понимать , а только затем говорить о "развале". Для всего этого как минимум необходимо знать всю глубину знаний человека об истории развития обществ на уровне всех групп его составляющих , а затем и всех уровней взаимоотношений этих групп и т.д.
            gridasov
    2. Алекс_1973 Сегодня, 15:40
      Поддерживаю, спасибо автору за статью! Ленин, это действительно человек - эпоха! Именно благодаря Ленину на Западе осознали, что надо идти навстречу требованиям трудового народа, иначе буржуев сметут, так же как их смели в России. Именно Ленину обязаны простые западные обыватели уровнем их жизни. Именно потрясения в России заставили капиталистов пойти на огромные социальные уступки.
      Так что все правильно, спасибо автору еще раз! hi

      П.С. Вот сейчас набегут монархисты во главе с романовым и все испохабят. Как жалко, что Дианы Ильиной больше нет с нами... Дианочка, нам Вас будет очень не хватать! love
      Алекс_1973
      1. pussamussa Сегодня, 15:59
        Цитата: Алекс_1973
        Дианы Ильиной больше нет с нами... Дианочка, нам Вас будет очень не хватать!

        А где она ?
        pussamussa
        1. Александр романов Сегодня, 16:01
          Цитата: pussamussa
          А где она ?

          Отправлена в вечный бан,за бесконечное хамство.
          Александр романов
          1. Алекс_1973 Сегодня, 16:06
            Уж если кого и надо было бы отправить в вечный бан за хамство, то романов вы первый на очереди. Да вот только у администрации ВО больно избирательный подход.
            Алекс_1973
            1. Александр романов Сегодня, 16:08
              Цитата: Алекс_1973
              Уж если кого и надо было бы отправить в вечный бан за хамство, то романов вы первый на очереди.

              Жалко тебя,вроде 1973 года человек. Ты мог бы быть значительно умнее.Но видать не дано
              Александр романов
              1. Алекс_1973 Сегодня, 17:06
                Александр романов Сегодня, 16:08 ↑
                Жалко тебя,вроде 1973 года человек. Ты мог бы быть значительно умнее.Но видать не дано
                Ой, держите меня восьмеро, и от кого я это слышу? У нас романов сам себя видимо в энштейны записал? Писать грамотно научись для начала, "проХфессор" околовсяческих наук... laughing
                Алекс_1973
                1. Александр романов Сегодня, 17:12
                  Цитата: Алекс_1973
                  , "проХфессор" околовсяческих наук...

                  Иди пузо чеши ,надоел уже
                  Александр романов
      2. Летунъ Сегодня, 16:34
        Цитата: Алекс_1973
        Именно Ленину обязаны простые западные обыватели уровнем их жизни.

        Вот только жаль, что не наши... Так может Мавзолей вместе с мумией западному обывателю передать? Ну раз уж они ему так обязаны...
        Летунъ
    3. Венд Сегодня, 15:49
      Самое последнее дело это отказываться от части своей истории.И не важно Ленин это или Николай II. Это наша история, плохая или хороша уже другой вопрос, но ЭТО НАША ИСТОРИЯ. Я вообще против выкидывания и очернения любого периода истории или исторической личности. Всегда существует две стороны одного и того же человека или эпохи.
      Венд
    4. Венд Сегодня, 15:51
      Цитата: василий50
      СПАСИБО АВТОРУ ЗА СМЕЛОСТЬ!

      У нас что свобода слова под запретом? За это сажают? Автор высказал свое мнение имеет право. Теперь последуют высказывания ЗА и ПРОТИВ, тоже имеют право быть.
      Венд
      1. василий50 Сегодня, 15:57
        Про *свободу слова* в нашей, современной РОССИИ лучше спросить КВАЧКОВА или Ю МУХИНА или генерала ПЕТРОВА. КВАЧКОВ и МУХИН сидят в тюрьме, а генерал ПЕТРОВ убит.
        На токшоу нацисты и расисты могут свои идеи распространять через телевизор абсолютно свободно, им за это ничего не будет, их охраняют, их даже содержат на госслужбе.
        василий50
    5. Александр романов Сегодня, 16:06
      Цитата: василий50
      ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА и БОЛЬШЕВИКОВ сегодня ненавидят те кто живёт в стране которую они отстояли и отстроили

      Ненавижу ли я ленина? what Нет,ненависти нет никакои,я его просто терпеть не могу. И это он заслужил,как и заслужили те,кто под его началом принесли России море крови.
      Александр романов
    6. Венд Сегодня, 16:34
      По правде говоря я не понимаю сути спора "красных и белых". Российскую империю начали уничтожать с 1905 года. К 1917 все развалили на столько, что большевики действительно спасли страну, взяв власть. Убрав от руководства никчемных руководителей. Однако на деле они тоже оказались не в состоянии спасти страну. И тогда они стали действовать по своему, что привело к Гражданской войне.
      Венд
      1. Александр романов Сегодня, 16:46
        Цитата: Венд
        К 1917 все развалили на столько, что большевики действительно спасли страну, взяв власть.

        Они взяли и власть и началась гражданская боиня. Практически всё ,как и на Украине сегодня.
        Александр романов
        1. Венд Сегодня, 16:58
          Цитата: Александр романов
          Цитата: Венд
          К 1917 все развалили на столько, что большевики действительно спасли страну, взяв власть.

          Они взяли и власть и началась гражданская боиня. Практически всё ,как и на Украине сегодня.

          А если бы не взяли, России бы не стало. Растащили бы по кусочку.
          Венд
          1. Александр романов Сегодня, 17:04
            Цитата: Венд
            А если бы не взяли, России бы не стало. Растащили бы по кусочку.

            Растащили в 1991 по кусочку,как раз благодаря большевикам и ленину в частности,который создал Украину и остальные республики.При Царях наша страна ,только расширялась
            Александр романов
            1. Венд Сегодня, 17:22
              Цитата: Александр романов
              Цитата: Венд
              А если бы не взяли, России бы не стало. Растащили бы по кусочку.

              Растащили в 1991 по кусочку,как раз благодаря большевикам и ленину в частности,который создал Украину и остальные республики.При Царях наша страна ,только расширялась

              Не передергивайте, речь вели о том, с каким багажом подошла Россия к 1017 году. Да ладно вам только расширялась, а Аляска и Калифорния, продали. Разное было и прибавлялось и убавлялось. Не стоит уподобляться "красным пахарям" и писать фальсификации.
              Венд
              1. Александр романов Сегодня, 17:24
                Цитата: Венд
                Да ладно вам только расширялась, а Аляска и Калифорния, продали.

                И такое было
                Цитата: Венд
                Не стоит уподобляться "красным пахарям" и писать фальсификации.

                Территория расширялась и это факт
                Александр романов
    7. лигр Сегодня, 17:06
      ЛЕНИН - вождь МИРОВОГО пролетариата и этим всё сказано, фактически речь идёт о новом пророке, что то вроде Муххамеда и религии нового мира, коммунизме. Поэтому роль Ленина будет только возрастать в дальнейшем и мифологизироваться в оккультную сторону.
      лигр
      1. Александр романов Сегодня, 17:11
        Цитата: лигр
        фактически речь идёт о новом пророке, что то вроде Муххамеда и религии нового мира, коммунизм

        Вот это вставило человека wassat
        Цитата: лигр
        Поэтому роль Ленина будет только возрастать в дальнейшем и мифологизироваться в оккультную сторону.

        Набираю 03,мы его теряем
        Александр романов
        1. лигр Сегодня, 17:31
          Цитата: Александр романов
          Вот это вставило человека wassat

          Отчего же, а вы посмотрите ка на это с другой стороны, ведь не одно столетие прошло с момента распятия Христа, прежде чем христианство распространилось и стало уважаемой религиией, а до этого была одной из гонимых многочисленных сект. Так что у коммунизма в этом плане ещё всё впереди, и Ленин действительно может стать новым святым пророком, благо, нетленные мощи его доступны для поклонения.
          лигр
          1. Александр романов Сегодня, 17:38
            Цитата: лигр
            и Ленин действительно может стать новым святым пророком

            Да вызовите уже наконец врачей.СРОЧНО!!!
            Цитата: лигр
            , благо, нетленные мощи его доступны для поклонения.

            Ты хоть знаешь,что такое нетленные мощи.И вижу что нет fool
            Александр романов
  2. Лесник Сегодня, 15:28
    Не хочу никого обидеть, но статья вроде не во время вышла? У В.И. Ленина день рождения ведь раньше 26 апреля. Не?
    Лесник
    1. stalkerwalker Сегодня, 16:29
      Не.......
      Все верно - у меня сегодня тоже день рождения. Только, зараза, встречаю я его в дороге домой. На Родину.
      А остальное - не суть важно....
      fellow
      P.S. Друзья, перестаньте фамильярничать..... Вождя мирового пролетариата звали Владимир Ильич. И моей вины в этом нет...
      hi
      stalkerwalker
      1. Александр романов Сегодня, 16:41
        Цитата: stalkerwalker
        у меня сегодня тоже день рождения.

        Ильич,за тебя ...у меня еще осталось,Ты вовремя wink
        Только ,прежде чем открыть дверь ,позвони жене wink

        Сидят две подружки .Одна другой говорит,ты ,когда делала минет видела глаза своего мужа?
        Нет не видела.
        А я видела,делаю минет и тут в комнату заходит мои муж.......ты бы видела какие у него были глаза laughing
        Александр романов
        1. stalkerwalker Сегодня, 16:55
          Цитата: Александр романов
          Цитата: stalkerwalker
          у меня сегодня тоже день рождения.

          Ильич,за тебя ...у меня еще осталось,Ты вовремя wink
          Только ,прежде чем открыть дверь ,позвони жене b]

          Спасибо, Саша! Ты добрый, как всегда..... laughing
          Жена - на Пхукете, а я, идрит-мадрит, сижу в Тронхейме.....
          what
          stalkerwalker
          1. Александр романов Сегодня, 17:08
            Цитата: stalkerwalker
            Ты добрый, как всегда.

            Нууу..... feel
            Цитата: stalkerwalker
            Жена - на Пхукете

            О,да у тебя всё еще сложнее recourse Хотя,днюха у тебя,жена отдыхает,а значит хата свободна wink
            Цитата: stalkerwalker
            сижу в Тронхейме....

            Симпатичные девочки в обзоре есть?
            Александр романов
            1. stalkerwalker Сегодня, 17:37
              "...Не бывает плохих женщин..."
              Самые лучшие, добрые, ласковые и отзывчивые девушки и дамы проживают в Поморье. Именно такие и "коня на скаку остановят, и супруга хмельного домой принесут..."
              wassat
              stalkerwalker
              1. Александр романов Сегодня, 17:40
                Цитата: stalkerwalker
                .Не бывает плохих женщин..."

                Че вокруг одни кикиморы ?
                Александр романов
      2. Лесник Сегодня, 16:46
        Странно... Цитата с википедии-"Влади́мир Ильи́ч Улья́нов (основной псевдоним Ле́нин; 10 (22) апреля 1870, Симбирск — 21 января 1924, усадьба Горки, Московская губерния) — российский революционер, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из главных организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства."
        Лесник
  3. gorgo Сегодня, 15:40
    Угу... Вот тоже "об этом". Кому лень, можете глянуть на 4:40 и на 8:10... Скажи мне, кто твой друг...



    #СПАСИБОИЛЬИЧ
    gorgo
  4. А1845 Сегодня, 16:00
    Сразу хочется отметить, что ни одного документа, что Ленин брал немецкие деньги, никто так и не представил, есть только фальшивки или доказательства, что Парвус получал деньги в немецком банке, но там не написано, куда эти деньги шли дальше.

    такого рода документы вообще никогда не находятся, это надо сразу отметить wink
    тем более, что Парвус тут не фигура, фигура - Ганецкий hi
    А1845
  5. pussamussa Сегодня, 16:07
    Гений. Открыл новую эпоху в истории человечества.
    pussamussa
    1. Александр романов Сегодня, 16:09
      Цитата: pussamussa
      Гений.

      Кто?
      Цитата: pussamussa
      Открыл новую эпоху в истории человечества.

      Сюрреализм какои то
      Александр романов
      1. Velizariy Сегодня, 16:17
        Посмотри на поведение сектантов, один в один с коммунистами, не найдешь отличий. Не удивляйся сюрреализму. А миллионные жертвы для них это действительно жертвы, принесенные во имя их идеи, человеческие жертвоприношения, только завуалированные, но людей убивали "ВО ИМЯ" революции и коммунизьма, т.е. приносили жертвы этой идее.
        А ульянов их жрец, позднее обожествленный со всеми атрибутами, поклонением, воспеванием и прочим.
        Velizariy
        1. Александр романов Сегодня, 16:23
          Цитата: Velizariy
          А миллионные жертвы для них это действительно жертвы, принесенные во имя их идеи,

          Не существует идеи ,ради которой можно убивать граждан собственной страны. И кровь пролитая большевиками ,не может быть оправдана никакими идеями.Их дорога в светлое будущее,была выложена на костях людеи.
          Александр романов
          1. Velizariy Сегодня, 16:39
            А подразумевалась ли идея светлого будущего? Будущее русского народа это существо не беспокоило точно.
            Velizariy
            1. Александр романов Сегодня, 16:45
              Цитата: Velizariy
              А подразумевалась ли идея светлого будущего?

              Конечно нет,просто они толкнули идею ,достаточно простую ,что бы люди в нее поверили. Им нужны были умы людеи и они их получили,обманом,страхом .Других просто уничтожали
              Александр романов
              1. Velizariy Сегодня, 16:47
                Жаль, что с ними не сделали так же, как они поступали с русским народом. Надо было.
                Velizariy
                1. Александр романов Сегодня, 16:57
                  Цитата: Velizariy
                  Жаль, что с ними не сделали так же, как они поступали с русским народом.

                  На том свете ответят за всё и каждый! А убивать людеи нельзя.
                  Александр романов
  6. parusnik Сегодня, 16:12
    Чтобы не иметь будущего, достаточно расстаться с прошлым...Что у нас в стране и происходит...
    parusnik
    1. Александр романов Сегодня, 16:20
      Цитата: parusnik
      тобы не иметь будущего, достаточно расстаться с прошлым

      Большевики в свое время расстались с прошлым
      Александр романов
      1. parusnik Сегодня, 16:25
        А демократы у большевиков не учатся..потому что умные..это д.у.р.а.к.и учатся на своих ошибках..а умные у д.у.р.а.к.о.в. не учатся...
        parusnik
        1. Александр романов Сегодня, 16:29
          Цитата: parusnik
          А демократы у большевиков не учатся..потому что умные..это д.у.р.а.к.и учатся на своих ошибках..а умные у д.у.р.а.к.о.в. не учатся.

          Что то я не вижу сноса памятников ленину у нас в стране.Что то я не вижу уничтожения людеи по политическим соображениям.
          Вы -это 70 лет из 1000 летней истории Руси. Свернули мы не туда на 70 лет,ну ничего -выбрались.

          И видишь в чем ваша проблема-Россия была ,есть и будет,а вот комунистов у власти больше не будет.
          Примите мои самые искренние соболезнования по этому поводу.
          Александр романов
          1. parusnik Сегодня, 16:44
            И видишь в чем ваша проблема
            ..Уважаемый Александр Романов, я с Вами на брудершафт не пил..Давайте на Вы.. А Вы точно уверены в том что свернули именно не туда в период 70 а может гораздо раньше произошло, когда Василий III принял сторону "стяжателей"...А у власти сейчас кто? Диссиденты бывшие или коммунисты..бывшие..Примите мои искреннее соболезнования..
            parusnik
            1. Александр романов Сегодня, 16:56
              Цитата: parusnik
              .. А Вы точно уверены в том что свернули именно не туда

              Конечно,поскольку мы снова идем прежнеи дорогой. И это в свою очередь,еще раз полностью опровергает ваше прежнее
              Цитата: parusnik
              А демократы у большевиков не учатся..потому что умные..это д.у.р.а.к.и учатся на своих ошибках..а умные у д.у.р.а.к.о.в. не учатся..

              Цитата: parusnik
              .А у власти сейчас кто? Диссиденты бывшие или коммунисты..бывшие

              Пока других нет,но они поняли,что комунизм это утопия.И признали это!
              Александр романов
              1. parusnik Сегодня, 17:26
                Вы правы, мы идем той же дорогой ибо методы те же...Увы, за 70 лет ничему не научились и выводов не сделали..а стали копировать не самое лучшее..типа , а вот а как у них..Нет..коммунизм не утопия...просто его время еще не наступило...силком в светлое будущее не затащить..И силком, мозги не переделаешь...И потом у Вас свое мнение, у меня свое..и я не из тех, кто сначала кричал Слава КПСС, а теперь кричит слава Единой России, Открытой России.. и т.д.
                parusnik
  7. Фагелов Сегодня, 16:20
    Я не сторонник нынешней КПРФ. Но я против возбуждения вопроса о перезахоронении В.И. Ленина. Раз решили именно так похоронить, то пусть так и остается. Это было решение, поддержанное народом в 1924. Воевать с умершим, воевать спустя более чем 90 лет, по меньшей мере, не умно. Другое дело, что жизнь и деяния вождя, должны быть раскрыты в полном и объективном виде. И положительное и негативное. Отсеять лживые, надуманные обвинения, равно как и огульные, безоглядные восхваления. Это важно. Важно потому, что поможет понять, чего нам надо избегать, каких ошибок не допускать в будущем.
    Фагелов
  8. Остромиров Сегодня, 16:27
    Автор пишет: «…Сразу хочется отметить, что ни одного документа, что Ленин брал немецкие деньги, никто так и не представил…».

    В таком случае, на какие средства гражданин В. И. Ульянов существовал «в европах»?

    Работать он не работал, а, типа, лекции – не тот уровень дохода, чтобы питаться в ресторанах и жить не в однокомнатной халабуде.

    На содержании жил: то ли у жены, то ли у матери, то ли у любовницы, то ли на процентах с банковской заначки, про которую никто слыхивал, то ли у немецкого генштаба, а то ли клад золотых "пистров" нашёл…

    В общем – альфонс или рантье? Впрочем, для "профессионального революционера" - это почти одно и то же.
    Остромиров
    1. Александр романов Сегодня, 16:44
      Цитата: Остромиров
      Автор пишет: «…Сразу хочется отметить, что ни одного документа, что Ленин брал немецкие деньги, никто так и не представил…».

      А что еще может написать адвокат
      Цитата: Остромиров
      Работать он не работал, а, типа, лекции – не тот уровень дохода, чтобы питаться в ресторанах и жить не в однокомнатной халабуде.

      Навальный тоже на что то живет и жрет в ресторанах.
      Александр романов
  9. yehat Сегодня, 16:41
    статья нормальная, но перегибать тоже не стоит. Зачем из одной истерии метаться в другую (Деятель планетарного масштаба ) . Не стоит историю превращать в фарс своим рвением.
    У Марвела есть тоже такой герой Танос.
    yehat
  10. Старый Хрен Сегодня, 17:02
    Православные старцы говорят, что Ленин в самом поганом месте в аду. Человек на руках которого кровь миллионов русских. Который является одним из авторов геноцида народов Российской Империи. Физически уничтожил офицеров, промышленников, купцов, священников, врачей, юнкеров и т.д. и т.п. В свое время я сам был комсоргом в армии. Нам всем необходимо покаяние и осмысление. Тогда у нас появится шанс скинуть олигархическое иго и возродить Россию, а не заниматься гражданской войной, которая идет уже 100 лет в России.Ну вот как-то так.
    Старый Хрен
    1. Александр романов Сегодня, 17:16
      Цитата: Старый Хрен
      В свое время я сам был комсоргом в армии. Нам всем необходимо покаяние и осмысление

      Я бы вам поставил плюс,но вы еще не осознали походу
      Цитата: Старый Хрен
      . Тогда у нас появится шанс скинуть олигархическое иго и возродить Россию

      Нельзя убивать людеи ,хотите другую власть идите на выборы
      Александр романов
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