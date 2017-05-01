Револьвер Дартейна Зиг-Заг (Revolver Dartein Zig-Zag Style)

На одном из американских аукционов был выставлен довольно необычный револьвер. Лот представили коллекционерам под названием уникальный европейский револьвер конструкции Зиг-Заг неизвестного производителя.Об оружии конструкции Зиг-Заг сайт HistoryPistols.ru рассказывал в статье Пеппербокс Ремингтона Зиг-Заг Дерринджер. Особенность данного оружия в том, что его ударно-спусковой механизм работает при возвратно-поступательных движениях специального рычага, который за счет зигзагообразных пазов на поверхности ствольного блока вращает блок стволов.На поверхности барабана револьвера, представленного на аукционе вместо зигзагообразных пазов сделаны спиральные выступы, которые расположены под углом к осевой линии канала ствола.Количество выступов соответствует количеству камор барабана. Между данными выступами на поверхности барабана сделаны широкие пазы. Рукоятка револьвера загнута под острым углом к каналу ствола таким образом что хвостовик рукоятки направлен в сторону дульного среза. Спусковая скоба оружия увеличенного размера.При сравнении конструктивных особенностей и внешнего вида оружия с графическими частями патентов европейских револьверов второй половины 19 века установлены совпадения между револьвером, который был выставлен на аукционе и изображениями американского патента №102782 зарегистрированного 10 мая 1870 года.Патент был выдан двум французам из города Страсбурга — Чарльзу Феликсу Дартейну (Charles Felix De Dartein) и Джулсу Эдуарду Дартейну (Jules Edouard De Dartein).Ствол револьвера Дартейна Зиг-Заг цилиндрической формы длиной 159 мм. Барабан предназначен для размещения шести патронов калибра 11 мм с центральным расположением капсюлей. На деталях оружия отсутствует какая-либо маркировка, металлические части не защищены воронением.Рамка револьвера Дартейна Зиг-Заг (Revolver Dartein Zig-Zag Style) открытая. Крепление передней части рамки к задней осуществляется за счет винта, установленного снизу и крепящего так же переднюю стойку спусковой скобы. У оружия перед спусковым крючком установлен рычаг взвода каплевидной формы. Рычаг взвода вкручен в скользящий затвор, который может возвратно-поступательно перемещаться под барабаном. К скользящему затвору жестко крепится курок. Боевая пружина поджимает скользящий затвор.Когда курок не взведен, рычаг взвода находится в крайнем переднем положении. При этом скользящий затвор встает между двумя спиральными выступами и блокирует вращение барабана.Для взвода курка стрелку необходимо нажать указательным пальцем на рычаг взвода, как на спусковой крючок. При этом скользящий затвор вместе с курком будут отходить назад, одновременно сжимая боевую пружину. В крайнем заднем положении скользящего затвора, верхний выступ подпружиненного спускового крючка войдет в зацепление с пазом курка и револьвер будет поставлен на боевой взвод.С левой стороны скользящего затвора размещен специальный выступ. В первый момент перемещения скользящего затвора этот выступ захватывает переднюю часть спирального выступа барабана.При дальнейшем перемещении скользящего затвора одновременно происходит воздействие наклонным пазом скользящего затвора на данный спиральный выступ и вращение барабана.Когда скользящий затвор достигнет крайнего заднего положения, очередная камора барабана встанет напротив канала ствола. При этом спиральный выступ выйдет из паза скользящего затвора и корпус скользящего затвора зафиксирует положение барабана. После нажатия на спусковой крючок, курок срывается с боевого взвода и вместе со скользящим затвором устремляется вперед. Боек накалывает капсюль патрона — происходит выстрел.Для заряжания револьвера патронами с правой стороны рамки сделана специальная дверца, которая открывается вправо-вниз.Особенности конструкции револьвера Dartein «Zig-Zag» таковы, что невозможно заряжать оружие рукой вращая барабан. Этому препятствуют спиральные выступы, которые упираются в корпус скользящего затвора. Для заряжания каждой каморы нужно последовательно нажимать на рычаг взвода, вращая барабан и после плавно снимать курок с боевого взвода.В спицу курка вкручен боек, который может на резьбе вращаться, перемещаясь в горизонтальной плоскости. Это сделано для того чтобы обезопасить стрелка при заряжании оружия.Перед заряжанием оружия боек выкручивается таким образом, чтобы даже при случайном срыве курка с боевого взвода, боек не смог наколоть капсюль. После заряжания боек вновь вкручивают, устанавливая его в боевое положение.Заряжание является проблемой при такой конструкции механизма поворота барабана. Еще одной проблемой является экстракция стреляных гильз. Револьвер Дартейна Зиг-Заг не снабжен экстрактором или съемным шомполом.Прицельные приспособления револьвера Revolver Dartein «Zig-Zag» состоят из мушки и целика. Целик установлен в казенной части в продольном пазе «ласточкин хвост». Мушка плоская с шариком на вершине, напоминает мушки револьверов Лефоше.Револьвер Дартейна Zig-Zag вероятнее всего изготовлен в очень ограниченном количестве, а возможно вообще в единичном экземпляре, как экспериментальная модель. При первоначальной оценке в 2500 — 4000 долларов, в ходе аукционных торгов револьвер был продан почти за 5,5 тысяч долларов.