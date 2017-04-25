Ленинград в 1941-1942

1941. Аничков мост. Снятие скульптурных групп1941. Баррикады на Курской улице в Московском районе1941. Баррикады у дома 37-41 на улице Газа в Московском районе1941. Подготовка к подъему и подъем аэростата заграждения на Чернышевой площади (площади Ломоносова). Июль1941. Укрытие памятника Николаю I на Исаакиевской площади1941. Дежурные противопожарного звена группы самозащиты ленинградского управления милиции Н. М.Костылев и В. А. Калошин на крыше здания Главного Штаба. Август1942. Бойцы частей ПВО несут газгольдеры (резервуары для заправки газом аэростатов). Май1942. Домохозяйка П. Королева готовит грядки для посева овощей в саду Трудящихся (Александровском саду). Июнь1942. Зенитная батарея старшего лейтенанта Ибатулина на берегу Невы. Июнь1942. Краснофлотский патруль на набережной Невы. Октябрь1942. Ленинград в дни XXV годовщины Октября. На зенитной батарее на Марсовом поле. Ноябрь1942. Ленинград в дни блокады. Проспект 25-го Октября (Невский). Вид с Аничкова моста. Февраль1942. Маскировка главного купола Никольского собора. Подъем на главку. Июль1942. На площади Воровского (Исаакиевской). Июнь1942. Ремонт чехла на шпиле здания Адмиралтейства выполняет верхолаз О.А.Фирсова1942. Сенная площадь. ДОТ, предназначенный для обстрела Международного (Московского) проспекта. Февраль