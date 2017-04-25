Ленинград в 1941-1942
1941. Аничков мост. Снятие скульптурных групп
1941. Баррикады на Курской улице в Московском районе
1941. Баррикады у дома 37-41 на улице Газа в Московском районе
1941. Подготовка к подъему и подъем аэростата заграждения на Чернышевой площади (площади Ломоносова). Июль
1941. Укрытие памятника Николаю I на Исаакиевской площади
1941. Дежурные противопожарного звена группы самозащиты ленинградского управления милиции Н. М.Костылев и В. А. Калошин на крыше здания Главного Штаба. Август
1942. Бойцы частей ПВО несут газгольдеры (резервуары для заправки газом аэростатов). Май
1942. Домохозяйка П. Королева готовит грядки для посева овощей в саду Трудящихся (Александровском саду). Июнь
1942. Зенитная батарея старшего лейтенанта Ибатулина на берегу Невы. Июнь
1942. Краснофлотский патруль на набережной Невы. Октябрь
1942. Ленинград в дни XXV годовщины Октября. На зенитной батарее на Марсовом поле. Ноябрь
1942. Ленинград в дни блокады. Проспект 25-го Октября (Невский). Вид с Аничкова моста. Февраль
1942. Маскировка главного купола Никольского собора. Подъем на главку. Июль
1942. На площади Воровского (Исаакиевской). Июнь
1942. Ремонт чехла на шпиле здания Адмиралтейства выполняет верхолаз О.А.Фирсова
1942. Сенная площадь. ДОТ, предназначенный для обстрела Международного (Московского) проспекта. Февраль
1941. Баррикады на Курской улице в Московском районе
1941. Баррикады у дома 37-41 на улице Газа в Московском районе
1941. Подготовка к подъему и подъем аэростата заграждения на Чернышевой площади (площади Ломоносова). Июль
1941. Укрытие памятника Николаю I на Исаакиевской площади
1941. Дежурные противопожарного звена группы самозащиты ленинградского управления милиции Н. М.Костылев и В. А. Калошин на крыше здания Главного Штаба. Август
1942. Бойцы частей ПВО несут газгольдеры (резервуары для заправки газом аэростатов). Май
1942. Домохозяйка П. Королева готовит грядки для посева овощей в саду Трудящихся (Александровском саду). Июнь
1942. Зенитная батарея старшего лейтенанта Ибатулина на берегу Невы. Июнь
1942. Краснофлотский патруль на набережной Невы. Октябрь
1942. Ленинград в дни XXV годовщины Октября. На зенитной батарее на Марсовом поле. Ноябрь
1942. Ленинград в дни блокады. Проспект 25-го Октября (Невский). Вид с Аничкова моста. Февраль
1942. Маскировка главного купола Никольского собора. Подъем на главку. Июль
1942. На площади Воровского (Исаакиевской). Июнь
1942. Ремонт чехла на шпиле здания Адмиралтейства выполняет верхолаз О.А.Фирсова
1942. Сенная площадь. ДОТ, предназначенный для обстрела Международного (Московского) проспекта. Февраль
Первоисточник: http://humus.livejournal.com/5430191.html
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