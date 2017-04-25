09:21 25 апреля

Ужасы жизни в Лодзинском гетто в 1940 – 1944 годах

С 1940 по 1944 год фотограф Генрик Росс (Henryk Ross) сделал более 3 тысяч снимков в Лодзинском гетто, которое было организовано нацистами на территории Польши во времена Второй мировой войны. Эти ужасающие снимки были опубликованы в книге «Memory Unearthed: The Lodz Ghetto Photographs of Henryk Ross».

Ужасы жизни в Лодзинском гетто в 1940 – 1944 годах

Мальчики катят телегу в гетто, 1940 – 1942 год.



Пожилая женщина перекапывает землю в поисках пищи, 1940 -1944 год.


Жители гетто, 1940 -1944 год.


Обессилевший от голода мальчик упал на улице, 1940 – 1944 год.


Голодающий скрипач на улице, 1940 -1944 год.


Эвакуация больных и пожилых на телеге, 1942 год.


Еврейская полиция контролирует выдачу супа жителям гетто, 1940 – 1944 год.


Работники текстильной мастерской в гетто за швейными машинками, 1940 – 1944 год.


Групповой портрет жениха, невесты и их родственников, сделанный на свадьбе в гетто, 1940 – 1944 год.


Кожевенный завод, 1943 год.


Портрет жениха и невесты, сделанный на свадьбе в гетто, 1940 – 1944 год.


Жители гетто, 1940 – 1944 год.


Семья из гетто, 1940 – 1944 год.


Массовая депортация жителей гетто, 1944 год.


Женщины продают еду на улице, 1940 – 1942 год.


Останки тел в морге, 1940 – 1944 год.


Женщина со своими детьми, 1940 – 1944 год.


Портрет девочки, 1940 – 1944 год.
Первоисточник: http://fototelegraf.ru/367386-uzhasy-zhizni-v-lodzinskom-getto-v-1940-1944-godax.html


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Комментарии 7

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:48
    Что то там СКРИПКА для русского народа обещает нечто подобное...наверно понятно уже всем к чему могут привести игры с нациками УКРАИНЫ ...такую же участь они готовят для жителей ЛДНР.
    Тот же ЛЕХА
  2. Mystery12345 Сегодня, 05:50
    чё то половина ужасов-радостная...такие фото полякам нельзя показывать...
    Mystery12345
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:07
      чё то половина ужасов-радостная...такие фото полякам нельзя показывать...


      Поляки скажут СТАЛИН виноват... это все он...
      впрочем фотки еще не самые впечатляющие...в концлагерях на территории ПОЛЬШИ вот где происходили массовые убийства миллионов людей разных национальностей...вероисповеданий и т.д. и т.п.
      Почему то все внимание акцентируется к страданиям евреев...но ведь были тысячи городов в РОССИИ ,БЕЛОРУССИИ ,УКРАИНЫ где люди также мерли как мухи в результате немецко-фашисткой оккупации...и миллионы русских,белорусов.украинцев также были замучены,убиты фашистами и их пособниками.
      Тот же ЛЕХА
      1. Mystery12345 Сегодня, 06:55
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        впрочем фотки еще не самые впечатляющие..

        вообще-ни о чём ! я посещал "заксенхаузен", под Ораниенбургом,-вот это-впечатление...
        Mystery12345
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:56
          вообще-ни о чём ! я посещал "заксенхаузен", под Ораниенбургом,-вот это-впечатление...


          hi Расскажите поподробней... интересен рассказ очевидца.
          Тот же ЛЕХА
  3. Смог Сегодня, 06:50
    "Бедные" поляки.......
    А это Ленинград......

    И это Ленинград

    И это

    И это

    А это дети
    Смог
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:58
      крайний снимок,чисто как тесть мой покойный...так же всю войну точил,стоя на снарядном ящике,14 лет было,так и про токарил всю жизнь...
      Mystery12345
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