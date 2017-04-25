Ужасы жизни в Лодзинском гетто в 1940 – 1944 годах



Обессилевший от голода мальчик упал на улице, 1940 – 1944 год.





Голодающий скрипач на улице, 1940 -1944 год.





Эвакуация больных и пожилых на телеге, 1942 год.





Еврейская полиция контролирует выдачу супа жителям гетто, 1940 – 1944 год.





Работники текстильной мастерской в гетто за швейными машинками, 1940 – 1944 год.





Групповой портрет жениха, невесты и их родственников, сделанный на свадьбе в гетто, 1940 – 1944 год.





Кожевенный завод, 1943 год.





Портрет жениха и невесты, сделанный на свадьбе в гетто, 1940 – 1944 год.





Жители гетто, 1940 – 1944 год.





Семья из гетто, 1940 – 1944 год.





Массовая депортация жителей гетто, 1944 год.





Женщины продают еду на улице, 1940 – 1942 год.





Останки тел в морге, 1940 – 1944 год.





Женщина со своими детьми, 1940 – 1944 год.



Обессилевший от голода мальчик упал на улице, 1940 – 1944 год.Голодающий скрипач на улице, 1940 -1944 год.Эвакуация больных и пожилых на телеге, 1942 год.Еврейская полиция контролирует выдачу супа жителям гетто, 1940 – 1944 год.Работники текстильной мастерской в гетто за швейными машинками, 1940 – 1944 год.Групповой портрет жениха, невесты и их родственников, сделанный на свадьбе в гетто, 1940 – 1944 год.Кожевенный завод, 1943 год.Портрет жениха и невесты, сделанный на свадьбе в гетто, 1940 – 1944 год.Жители гетто, 1940 – 1944 год.Семья из гетто, 1940 – 1944 год.Массовая депортация жителей гетто, 1944 год.Женщины продают еду на улице, 1940 – 1942 год.Останки тел в морге, 1940 – 1944 год.Женщина со своими детьми, 1940 – 1944 год.

С 1940 по 1944 год фотограф Генрик Росс (Henryk Ross) сделал более 3 тысяч снимков в Лодзинском гетто, которое было организовано нацистами на территории Польши во времена Второй мировой войны. Эти ужасающие снимки были опубликованы в книге «Memory Unearthed: The Lodz Ghetto Photographs of Henryk Ross».Мальчики катят телегу в гетто, 1940 – 1942 год.Пожилая женщина перекапывает землю в поисках пищи, 1940 -1944 год.Жители гетто, 1940 -1944 год.Портрет девочки, 1940 – 1944 год.