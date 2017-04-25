Ужасы жизни в Лодзинском гетто в 1940 – 1944 годах
С 1940 по 1944 год фотограф Генрик Росс (Henryk Ross) сделал более 3 тысяч снимков в Лодзинском гетто, которое было организовано нацистами на территории Польши во времена Второй мировой войны. Эти ужасающие снимки были опубликованы в книге «Memory Unearthed: The Lodz Ghetto Photographs of Henryk Ross».
Мальчики катят телегу в гетто, 1940 – 1942 год.
Пожилая женщина перекапывает землю в поисках пищи, 1940 -1944 год.
Жители гетто, 1940 -1944 год.
Обессилевший от голода мальчик упал на улице, 1940 – 1944 год.
Голодающий скрипач на улице, 1940 -1944 год.
Эвакуация больных и пожилых на телеге, 1942 год.
Еврейская полиция контролирует выдачу супа жителям гетто, 1940 – 1944 год.
Работники текстильной мастерской в гетто за швейными машинками, 1940 – 1944 год.
Групповой портрет жениха, невесты и их родственников, сделанный на свадьбе в гетто, 1940 – 1944 год.
Кожевенный завод, 1943 год.
Портрет жениха и невесты, сделанный на свадьбе в гетто, 1940 – 1944 год.
Жители гетто, 1940 – 1944 год.
Семья из гетто, 1940 – 1944 год.
Массовая депортация жителей гетто, 1944 год.
Женщины продают еду на улице, 1940 – 1942 год.
Останки тел в морге, 1940 – 1944 год.
Женщина со своими детьми, 1940 – 1944 год.
Портрет девочки, 1940 – 1944 год.
Мальчики катят телегу в гетто, 1940 – 1942 год.
Пожилая женщина перекапывает землю в поисках пищи, 1940 -1944 год.
Жители гетто, 1940 -1944 год.
Обессилевший от голода мальчик упал на улице, 1940 – 1944 год.
Голодающий скрипач на улице, 1940 -1944 год.
Эвакуация больных и пожилых на телеге, 1942 год.
Еврейская полиция контролирует выдачу супа жителям гетто, 1940 – 1944 год.
Работники текстильной мастерской в гетто за швейными машинками, 1940 – 1944 год.
Групповой портрет жениха, невесты и их родственников, сделанный на свадьбе в гетто, 1940 – 1944 год.
Кожевенный завод, 1943 год.
Портрет жениха и невесты, сделанный на свадьбе в гетто, 1940 – 1944 год.
Жители гетто, 1940 – 1944 год.
Семья из гетто, 1940 – 1944 год.
Массовая депортация жителей гетто, 1944 год.
Женщины продают еду на улице, 1940 – 1942 год.
Останки тел в морге, 1940 – 1944 год.
Женщина со своими детьми, 1940 – 1944 год.
Портрет девочки, 1940 – 1944 год.
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