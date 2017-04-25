09:20 25 апреля

РФ возобновила действие меморандума с США по полётам в небе Сирии

Сегодня газета «Известия» со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве сообщает о том, что Россия возобновила действие меморандума о механизме предупреждения инцидентов в небе Сирии. Речь идёт о меморандуме, который ранее действовал применительно к авиации США. Действие меморандума было приостановлено 8 апреля после американского удара крылатыми ракетами по авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс.

РФ возобновила действие меморандума с США по полётам в небе Сирии


Обращает на себя внимание тот факт, что возобновление действия меморандума произошло без широкого освещения пресс-службой МО РФ ещё 13 апреля. В материале говорится о том, что возобновить действие меморандума попросил госсекретарь США Рекс Тилерсон во время своего визита в Москву.


Сообщается, что Вашингтон был вынужден пойти на такую просьбу в адрес Москвы, так как при отсутствии механизмов предупреждения инцидентов в воздушном пространстве Сирии возникала серьёзная угроза для самолётов ВВС США.

Напомним, что американские самолёты выполняют задачи в небе Сирии, фактически нарушая международное право, так как США действуют без санкции со стороны Совбеза ООН и без официального разрешения со стороны Дамаска.

Использованы фотографии: http://www.interfax.ru/
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Комментарии 25

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  1. Умник Сегодня, 06:04
    Так же как после инцидента с турецким f16 и су 24, умылись отряхнулись помедорами отделались и пошли дальше. Интересно что на это киселев скажет смотрим россия 24 ))?
    Умник
    1. Mystery12345 Сегодня, 06:07
      Сообщается, что Вашингтон был вынужден пойти на такую просьбу в адрес Москвы, так как при отсутствии механизмов предупреждения инцидентов в воздушном пространстве Сирии возникала серьёзная угроза для самолётов ВВС США.
      2 дня назад :Глобальная сеть - 23 апреля 2017 г.
      "Pentagon Says US Ready To Target Russian & Syrian Planes In Syria"
      Пентагон заявил что США готовы сбивать российские и сирийские самолеты в Сирии

      В понедельник Пентагон предупредил Сирию и Россию, что США готовы сбивать самолеты, которые, по мнению Вашингтона, угрожают американским советникам в северной Сирии.
      Предупреждение последовало после того, как на прошлой неделе американские истребители попытались вступить в бой с самолетами сирийских ВВС, столкновения удалось избежать, поскольку самолеты сирийских правительственных сил ушли до прибытия американцев.
      Пресс-секретарь Пентагона капитан Джефф Дэвис заявил в пятницу, что американские истребители попытались перехватить сирийские самолеты, после того, как они бомбили этот район. Это было сделано для защиты американских советников (термин, который американские военные часто используют для обозначения своих спецназовцев)
      «Мы будем защищать наших людей на местах и ​​делать все что необходимо для их защиты» - сказал Кук журналистам. http://perevodika.ru
      Mystery12345
      1. dik-nsk Сегодня, 06:15
        В материале говорится о том, что возобновить действие меморандума попросил госсекретарь США Рекс Тилерсон во время своего визита в Москву.

        что и требовалось доказать, а то тут некоторые вопили, что визит Тилерсона к меморандуму не относится, спланирован давно и прочее
        dik-nsk
      2. Titsen Сегодня, 06:55
        Цитата: Mystery12345
        Пентагон заявил что США готовы сбивать российские и сирийские самолеты в Сирии


        Это фейк!
        Titsen
      3. mr.redpartizan Сегодня, 07:01
        Если они готовы сбивать наши самолеты в небе Сирии, то мы смело можем сбивать ИХ самолеты в небе над Прибалтикой. Они угрожают Питеру...
        mr.redpartizan
    2. Монос Сегодня, 06:15
      Наши там погибли? Нет. Наше имущество повредили? Нет. Зачем тогда нагнетать? Вам 3-я Мировая нужна? Мне нет. А за возобновление соглашения наверняка а.меров в чём-то прогнули. Я, конечно, вас понимаю. но кухонная геополитика здесь не катит. Кухарки не умеют управлять государствами. Ну, не получается у них это. Почему-то.
      Монос
      1. Умник Сегодня, 06:25
        Попустительство приближает 3ю мировую войну быстрее. История второй мировой тому пример
        Умник
      2. ВадимЖивов Сегодня, 06:27
        Рейган актер а уж про Трампа вообще молчу и кто у них руководятел в государстве ?
        ВадимЖивов
      3. GRF Сегодня, 06:36
        Да ну? Хоть раз кухарке довали руль?
        Не трожь кухарку!
        Они даже через свою профессию дел натворить могут. Почему-то.

        Не хочешь отвечать за свою страну, другим не мешай...
        GRF
        1. dik-nsk Сегодня, 07:24
          Кухарки не умеют управлять государствами
          как же уже надоели эти малограмотные вставки про кухарку - не говорил этого Ленин, этот фейк либерасты времен перестройки запустили, не надо им уподобляться, вот, реальные слова:
          Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту
          dik-nsk
      4. Titsen Сегодня, 06:56
        Цитата: Монос
        Кухарки не умеют управлять государствами. Ну, не получается у них это.


        А Вы кто по профессии?

        В настоящий момент?
        Titsen
    3. Titsen Сегодня, 06:53
      Цитата: Умник
      Так же как после инцидента с турецким f16 и су 24, умылись отряхнулись помедорами отделались и пошли дальше.


      Как диванный эксперт заявляю - Обидно, конечно!

      Но надеюсь на туз в Путинском рукаве!
      Titsen
    4. mr.redpartizan Сегодня, 06:58
      Это был очередной ХПП !
      mr.redpartizan
  2. Вальцманюга Сегодня, 06:06
    Безнаказанность порождает вседозволенность .
    Вальцманюга
    1. GRF Сегодня, 06:41
      Отсутствие морали и нравственности порождает вседозволенность...
      GRF
      1. Вальцманюга Сегодня, 07:47
        Цитата: GRF
        Отсутствие морали и нравственности

        Производное от вседозволенности .
        Вальцманюга
  3. ланс Сегодня, 06:32
    где международное право? нарушается воздушное пространство суверенного государства- нарушитель, а тем более агрессор д.б. уничтожен пусть даже на обратном пути домой.
    ланс
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:32
    Нужно было твердо отстаивать свою позицию, раз приостановили действие меморандума, то нефег включать заднюю. ...
    Изгоняющий либероидов
    1. Cat Man Null Сегодня, 07:08
      Коли не знаете, как там и что,
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      ... то нефег...

      - именно НЕФЕГ лабуду всякую на клаве тапать stop
      Cat Man Null
  5. eugraphus Сегодня, 06:42
    Российское руководство ответило американцам на ракетный обстрел - решительным осуждением и выходом из меморандума. А потом подумали, а не слишком ли жёстко мы завернули?
    eugraphus
  6. профессор Сегодня, 06:44
    Напомним, что американские самолёты выполняют задачи в небе Сирии, фактически нарушая международное право, так как США действуют без санкции со стороны Совбеза ООН и без официального разрешения со стороны Дамаска.

    Дык Кремль не против. Даже меморандум подписал с нарушителем о том как будет обеспечиваться Кремлем безопасность нарушения. Так что оставьте ваши вопли при себе.
    профессор
    1. Cat Man Null Сегодня, 07:10
      Цитата: профессор
      Дык Кремль не против. Даже меморандум подписал с нарушителем о том как будет обеспечиваться Кремлем безопасность нарушения

      - снова толсто
      - вы этот Меморандум в гоаза-то видели хоть? Хоть строчку читали?

      Мои сомнения.

      Стареете, стареете, профессор. Теряете былой задор yes
      Cat Man Null
      1. профессор Сегодня, 07:58
        Цитата: Cat Man Null
        - вы этот Меморандум в гоаза-то видели хоть? Хоть строчку читали?

        Я читал сообщения российских и американских чиновников подписавших его. По факту этот документ призван со слов замминистра обороны РФ Анатолия Антонова "регламентировать действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве САР и призван обеспечить безопасность полетов", включая нарушителей международного права. То есть по факту Россия обязуется не препятствовать, обеспечивать безопасность полетов США. fellow
        профессор
  7. Delink Сегодня, 06:45
    Ох и зря наши повелись на эту утку!
    А недавно американцы сообщили что готовы сбивать наши и сирийские самолеты которые будут бомбить ДАИШ.
    http://www.yaplakal.com/forum1/topic1587684.html
    Delink
  8. komrad buh Сегодня, 09:11
    Нас попросили, мы-яволь
    komrad buh
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