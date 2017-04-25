РФ возобновила действие меморандума с США по полётам в небе Сирии
Сегодня газета «Известия» со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве сообщает о том, что Россия возобновила действие меморандума о механизме предупреждения инцидентов в небе Сирии. Речь идёт о меморандуме, который ранее действовал применительно к авиации США. Действие меморандума было приостановлено 8 апреля после американского удара крылатыми ракетами по авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс.
Обращает на себя внимание тот факт, что возобновление действия меморандума произошло без широкого освещения пресс-службой МО РФ ещё 13 апреля. В материале говорится о том, что возобновить действие меморандума попросил госсекретарь США Рекс Тилерсон во время своего визита в Москву.
Сообщается, что Вашингтон был вынужден пойти на такую просьбу в адрес Москвы, так как при отсутствии механизмов предупреждения инцидентов в воздушном пространстве Сирии возникала серьёзная угроза для самолётов ВВС США.
Напомним, что американские самолёты выполняют задачи в небе Сирии, фактически нарушая международное право, так как США действуют без санкции со стороны Совбеза ООН и без официального разрешения со стороны Дамаска.
Обращает на себя внимание тот факт, что возобновление действия меморандума произошло без широкого освещения пресс-службой МО РФ ещё 13 апреля. В материале говорится о том, что возобновить действие меморандума попросил госсекретарь США Рекс Тилерсон во время своего визита в Москву.
Сообщается, что Вашингтон был вынужден пойти на такую просьбу в адрес Москвы, так как при отсутствии механизмов предупреждения инцидентов в воздушном пространстве Сирии возникала серьёзная угроза для самолётов ВВС США.
Напомним, что американские самолёты выполняют задачи в небе Сирии, фактически нарушая международное право, так как США действуют без санкции со стороны Совбеза ООН и без официального разрешения со стороны Дамаска.
Использованы фотографии: http://www.interfax.ru/
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