Могерини: "Я в Москве - значит, отношения ЕС и России не заморожены"
Посетившая Москву еврокомиссар по международным делам Федерика Могерини отметила, что её первый приезд в РФ в этой должности является демонстрацией того, что отношения между Евросоюзом и Россией не являются замороженными. Встретившись с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Могерини коснулась вопросов взаимодействия ЕС с РФ по нескольким направлениям.
Среди таких направлений – ядерная программа Ирана, двусторонние отношения РФ и Евросоюза, ситуация в Донбассе, военный и гуманитарный кризисы в Сирии, Ливии, Афганистане.
В ходе переговоров, как сообщает РИА Новости , Могерини заявила, что взаимодействия с Россией по этим вопрос не приведут к отмене антироссийских санкций, введённых ранее против РФ. По словам Могерини, Москва и Брюссель не могут считать друг друга стратегическими партнёрами.
Могерини:
Глава российской дипломатии в ходе брифинга сообщил журналистам о том, конкретно тема санкций не обсуждалась, но этот вопрос «всплывал неизбежно».
При этом вопрос санкций Федерикой Могерини увязывался уже не применительно к Крыму, а применительно к выполнению Минских соглашений.
В рамках переговоров Сергей Лавров поинтересовался у коллеги из ЕС о том, почему столь принципиальный Брюссель ввёл санкции исключительно в отношении России, которая де-юре даже не является стороной Минских договорённостей?
Глава МИД РФ:
По итогам встречи в МИД России отметили, что, несмотря на санкционную политику ЕС в отношении РФ, взаимовыгодное сотрудничество продолжит выстраиваться на основе объективной взаимосвязи экономик и территориального соседства.
Среди таких направлений – ядерная программа Ирана, двусторонние отношения РФ и Евросоюза, ситуация в Донбассе, военный и гуманитарный кризисы в Сирии, Ливии, Афганистане.
В ходе переговоров, как сообщает РИА Новости , Могерини заявила, что взаимодействия с Россией по этим вопрос не приведут к отмене антироссийских санкций, введённых ранее против РФ. По словам Могерини, Москва и Брюссель не могут считать друг друга стратегическими партнёрами.
Могерини:
Перед нами стоят общие задачи, связанные с борьбой с терроризмом. И я хочу еще раз подтвердить нашу заинтересованность в этом сотрудничестве по таким острым вопросам, как ситуация в Сирии, Ливии. Действительно, у нас есть широкий круг вопросов для обсуждения. При этом было бы абсурдом считать друг друга стратегическими партнёрами и иметь взаимные санкции — это не тот вид отношений, который партнёры обычно имеют.
Глава российской дипломатии в ходе брифинга сообщил журналистам о том, конкретно тема санкций не обсуждалась, но этот вопрос «всплывал неизбежно».
При этом вопрос санкций Федерикой Могерини увязывался уже не применительно к Крыму, а применительно к выполнению Минских соглашений.
В рамках переговоров Сергей Лавров поинтересовался у коллеги из ЕС о том, почему столь принципиальный Брюссель ввёл санкции исключительно в отношении России, которая де-юре даже не является стороной Минских договорённостей?
Глава МИД РФ:
Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано чёрным по белому в минских документах. Но, конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?
По итогам встречи в МИД России отметили, что, несмотря на санкционную политику ЕС в отношении РФ, взаимовыгодное сотрудничество продолжит выстраиваться на основе объективной взаимосвязи экономик и территориального соседства.
Использованы фотографии: RT
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