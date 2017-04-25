09:21 25 апреля

Могерини: "Я в Москве - значит, отношения ЕС и России не заморожены"

Посетившая Москву еврокомиссар по международным делам Федерика Могерини отметила, что её первый приезд в РФ в этой должности является демонстрацией того, что отношения между Евросоюзом и Россией не являются замороженными. Встретившись с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Могерини коснулась вопросов взаимодействия ЕС с РФ по нескольким направлениям.

Могерини: "Я в Москве - значит, отношения ЕС и России не заморожены"


Среди таких направлений – ядерная программа Ирана, двусторонние отношения РФ и Евросоюза, ситуация в Донбассе, военный и гуманитарный кризисы в Сирии, Ливии, Афганистане.


В ходе переговоров, как сообщает РИА Новости , Могерини заявила, что взаимодействия с Россией по этим вопрос не приведут к отмене антироссийских санкций, введённых ранее против РФ. По словам Могерини, Москва и Брюссель не могут считать друг друга стратегическими партнёрами.

Могерини:
Перед нами стоят общие задачи, связанные с борьбой с терроризмом. И я хочу еще раз подтвердить нашу заинтересованность в этом сотрудничестве по таким острым вопросам, как ситуация в Сирии, Ливии. Действительно, у нас есть широкий круг вопросов для обсуждения. При этом было бы абсурдом считать друг друга стратегическими партнёрами и иметь взаимные санкции — это не тот вид отношений, который партнёры обычно имеют.


Глава российской дипломатии в ходе брифинга сообщил журналистам о том, конкретно тема санкций не обсуждалась, но этот вопрос «всплывал неизбежно».

При этом вопрос санкций Федерикой Могерини увязывался уже не применительно к Крыму, а применительно к выполнению Минских соглашений.

В рамках переговоров Сергей Лавров поинтересовался у коллеги из ЕС о том, почему столь принципиальный Брюссель ввёл санкции исключительно в отношении России, которая де-юре даже не является стороной Минских договорённостей?

Глава МИД РФ:
Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано чёрным по белому в минских документах. Но, конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?


По итогам встречи в МИД России отметили, что, несмотря на санкционную политику ЕС в отношении РФ, взаимовыгодное сотрудничество продолжит выстраиваться на основе объективной взаимосвязи экономик и территориального соседства.

Использованы фотографии: RT
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Комментарии 22

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  1. Mystery12345 Сегодня, 06:18
    Могерини: "Я в Москве - значит, отношения ЕС и России не заморожены"
    [quote][/quote] а какже "изоляция" ? или это про изоленту говорили?
    Mystery12345
    1. Владимирец Сегодня, 06:40
      Цитата: Mystery12345
      а какже "изоляция" ?

      "По словам Могерини, Москва и Брюссель не могут считать друг друга стратегическими партнёрами."

      Сидела бы тогда в ЕС и не отсвечивала тут. А то припёрлась, да ещё и вы...пендривается, типа, какая я принципиальная. no
      Владимирец
      1. Антоха Сегодня, 08:55
        Вот уж действительно!
        Антоха
    2. сибиралт Сегодня, 07:53
      Чем больше "замораживаются" международные отношения с Россией по "хотелкам", тем горячей они становятся по факту. hi
      сибиралт
    3. jonhr Сегодня, 08:05
      а также Лавров заявил , что ЕС является самым важным экономическим и политическим партнёром России.
      сразу возникает куча вопросов laughing мне даже озвучивать их не хочется если честно
      jonhr
  2. filatik Сегодня, 06:21
    Вполне логичный вопрос. А действительно, почему? Украина так же не выполняет Минск, но при этом против нее не вводят санкции. Может тогда они начали бы шевелиться
    filatik
  3. Satum Сегодня, 06:25
    Магерини опытная бабочка. И у США чуток и у Англии чуток. smile
    Satum
  4. Spartanez300 Сегодня, 06:30
    Еще только ее рожи не хватало в Москве , за все ее гнусные высказывания в адрес России и близко подпускать нельзя .
    Spartanez300
  5. inkass_98 Сегодня, 06:35
    Она на должности не первый год, а в Москве в первый раз. Приоритеты вполне ясно расставлены.
    Ну и мало ли кто в Москву приезжает... Это ведь не говорит о том, что со всеми надо в десны целоваться. Саудиты вон как зачастили, а о нормальных отношениях с ними говорить сложно.
    inkass_98
    1. Scoun Сегодня, 09:20
      Цитата: inkass_98
      Она на должности не первый год, а в Москве в первый раз. Приоритеты вполне ясно расставлены.

      Дааа... хотел сказать что ей надо было на майские к нам и шашлыки ПОЖАРИТЬ...
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ну надо же...с кем еще втихушку это красотка в молодости встречалась дюже интересно то что на поверхности не лежит.

      Но после Лёхиного комментария.... я понял.. ЖАРКОЙ её точно не "удивить", она прожжённая напрочь, ей по ходу надо онлайн трансляцию убийств показывать как больной на всю голову Х. Клинтон.
      Scoun
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:36
    Ух кака я важная даже на РОССИЮ санкции наложила...пущай трепещит...

    Могерини Федерика в молодости (с 15 лет) была членом Федерации итальянской коммунистической молодежи с 1988 года belay . ..коммуняка продаст и не моргнув глазом и коммунистов и своих новых хозяев...кто больше заплатит.



    Ну надо же...с кем еще втихушку это красотка в молодости встречалась what дюже интересно то что на поверхности не лежит.

    «Роль верховного представителя ЕС не слишком значима, так как внешняя политика по-прежнему определяется национальными лидерами


    Считай МЕРКЕЛЬ на сегодняшний день.
    Тот же ЛЕХА
    1. Чеширский Сегодня, 07:44
      Косоглазая уже тогда была. Значит брак близкородственный был. wassat
      Чеширский
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:40
    Курица крашеная, ты сюда приперлась ваши евроинтересы отстаивать, вернешься в Брюссель и начнешь гавкать какая Россия злая да агрессивная fool
    Изгоняющий либероидов
  8. Сергей-svs Сегодня, 06:47
    А был ли смысл нашему МИДу организовывать встречу Лаврова с этой "це эвропейской" пустомелей и балаболкой?! request Она же абсолютно никакой власти и влияния не имеет - приехала щёки понадувала, поговорила ни о чём, потом на банкете халявный стопарь опрокинула и до дому! Таких как она, Чехов и называл - "свадебным генералом"! laughing
    Сергей-svs
  9. изя топ Сегодня, 06:47
    интересно бы было западные визги послушать,если бы их чиновникам запретили пересечение границы РФ.бизнесюки пусть уж приезжают,а чинуш санкциями огорошить
    изя топ
  10. mr.redpartizan Сегодня, 07:07
    Надеюсь увидеть тот день, когда европейским послам будет дано 24 часа, чтобы собрать вещи и покинуть территорию РФ. Раньше за такой накат уже бы пошел разрыв дипотношений, а сейчас мы мямлим.
    mr.redpartizan
  11. Jovanni Сегодня, 07:12
    Могерини: "Я в Москве - значит, отношения ЕС и России не заморожены"

    Да у этой тетки прямо нарциссизм какой-то! Прямо Людовик XIV. Дайте ей мороженного...
    Jovanni
  12. Вальцманюга Сегодня, 07:32
    Могерини женщина с низкой социальной ответственностью , кто её вообще в Россию пустил это съемом называется .
    Вальцманюга
  13. МВГ Сегодня, 08:30
    Забегали, ироды.
    "ядерная программа Ирана, двусторонние отношения РФ и Евросоюза, ситуация в Донбассе, военный и гуманитарный кризисы в Сирии, Ливии, Афганистане." - нагадили везде, где только можно, а сейчас у РФ просят за ними прибирать, при этом, заранее предупреждают: "взаимодействия с Россией по этим вопрос не приведут к отмене антироссийских санкций, введённых ранее против РФ....... Москва и Брюссель не могут считать друг друга стратегическими партнёрами.".
    Да пошли они ... лесом со своими условиями. пусть сами свое гуано разгребают
    МВГ
  14. Farid05 Сегодня, 08:42
    попейте чайку, и езжайте обратно.
    Farid05
  15. Улиточник N9 Сегодня, 08:45
    Вся эта шушера приезжает в Россию только ради одного: создать для западных обывателей видимость "превентивных контактов" которые "типа "неудались" из-за несговорчивой позиции "коварной" Москвы", перед началом уже подготовленной очередной гадости для России и ждущей только повода для нее-делая эту гадость потом все эти же рожи будут говорить:"Ну, вы же видели-мы ездили в Россию, мы пытались..., но Россия нас не слышит, значит нам приходится делать вот это и вот это..., но это все на пользу "мира во всем мире"... надо сильнее приструнить Россию-как "агрессора" и "разрушителя" сложившегося "демократического" миропорядка..."
    Улиточник N9
  16. rotmistr60 Сегодня, 08:58
    "Я в Москве - значит, отношения ЕС и России не заморожены"

    Это-то понятно. Когда вам (западу) что-то нужно, либо поджимает вы сразу в Москву забыв о санкциях. Как только Россия что-то стабилизирует, так сразу новые санкции. Такие же международные живоглоты как и Сша. но на вторых ролях.
    rotmistr60
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