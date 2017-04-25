Могерини: "Я в Москве - значит, отношения ЕС и России не заморожены"

Перед нами стоят общие задачи, связанные с борьбой с терроризмом. И я хочу еще раз подтвердить нашу заинтересованность в этом сотрудничестве по таким острым вопросам, как ситуация в Сирии, Ливии. Действительно, у нас есть широкий круг вопросов для обсуждения. При этом было бы абсурдом считать друг друга стратегическими партнёрами и иметь взаимные санкции — это не тот вид отношений, который партнёры обычно имеют.

Мы свою часть работы стремимся выполнять добросовестно, но, к сожалению, Киев уходит от прямого диалога с Донецком и Луганском, хотя это записано чёрным по белому в минских документах. Но, конечно же, если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?